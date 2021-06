Podlaskie. Luzowanie zakazu odwiedzin na porodówkach? Szpitale na razie są ostrożne

Jak mówi Tomasz Musiuk, szpital zastanawia się nad wznowieniem odwiedzin, ale na razie jeszcze nie podejmuje ostatecznej decyzji.

Podobna sytuacja panuje w szpitalu w Grajewie, gdzie również możliwe są porody rodzinne - jeśli u osoby towarzyszącej wykluczy się podejrzenie zakażenia, to jest ona wpuszczona na oddział i może wziąć udział w akcji porodowej.

Wojewódzki Szpital im. L. Rydygiera w Suwałkach jest ostrożny z poluzowaniem obostrzeń.

- Przywróciliśmy porody rodzinne, ale odwiedzin jeszcze nie. Ciągle mamy za duży wskaźnik hospitalizacji, najwyższy w regionie - przyznaje Adam Szałanda, dyrektor szpitala w Suwałkach. - Mamy dużo osób wymagających hospitalizacji i to w ciężkim stanie. Na chwilę obecną leczymy 19 osób z COVID-19. Czworo pacjentów znajduje się pod respiratorami. To stosunkowo dużo. Jeśli jednak sytuacja epidemiologiczna w regionie poprawi się, co już obserwujemy, to z pewnością rozważymy przywrócenie odwiedzin.