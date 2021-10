Podlaskie. Policja przy cmentarzach i wzmożone kontrole na drogach. Ruszyła akcja "Znicz 2021"

Wszystko w ramach ogólnopolskiej akcji „Znicz”. W tym roku akcja potrwa od 29 października i potrwa do 2 listopada. To okres, kiedy na drogach i wokół cmentarzy spodziewany jest wzmożony ruch. W tych miejscach będzie więcej policjantów, którzy będą dbać o to, aby każdy mógł bezpiecznie dojechać i wrócić z odwiedzin grobów swoich bliskich.

Czytaj też: Białystok. Organizacja ruchu wokół cmentarzy na Wszystkich Świętych 2021: Jak dojechać na cmentarz samochodem, a jak pojadą autobusy? [MAPY]

- W każdej chwili mundurowi gotowi są nieść pomoc i służyć radą. Zapewniają porządek w rejonach cmentarzy przekazując jednocześnie informacje o wyznaczonych parkingach czy obowiązującej w pobliżu nekropolii nowej organizacji ruchu - wymienia podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.