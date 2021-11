Podlaskie. Polska Misja Medyczna wyśle medyków do pomocy w hajnowskim szpitalu. Są już pierwsze zgłoszenia wolontariuszy

Szpital obciążony migrantami i pandemią

Od tygodni do szpitala w Hajnówce trafiają migranci, którzy wymagają pomocy medycznej. To w dużej mierze dzieci. Większość z nich, na szczęście, nie jest w ciężkim stanie, ale są też tacy, którzy wymagają hospitalizacji. Napływ migrantów, ale też miejscowych pacjentów sprawił, że placówka boryka się z dużym obciążeniem. Dlatego Polska Misja Medyczna - pozarządowa organizacja non profit - postanowiła pomóc hajnowskiemu szpitalowi.