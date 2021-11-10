Podlaskie. Prawie 7 tys. dzieci uczy się na odległość. Zobacz szkoły i przedszkola z nauczaniem hybrydowym (AKTUALIZACJA)

Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
I LO w Białymstoku. To na odległość uczy się ponad pół tysiąca uczniów.
I LO w Białymstoku. To na odległość uczy się ponad pół tysiąca uczniów. Wojciech Wojtkielewicz
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Liczba szkół i przedszkoli w województwie podlaskim, które przechodzą na nauczanie hybrydowe lub w całości zdalne w związku z zakażeniami wirusem Sars-CoV-2 wahała się od stu kilkunastu do ponad dwustu na przestrzeni ostatniego tygodnia. Według danych Podlaskiego Kuratorium Oświaty z 9 listopada, w 145 placówkach prawie 7 tys. dzieci uczy się na odległość. Najwięcej - w I LO w Białymstoku.

To już kolejny tydzień, kiedy część uczniów z naszego regionu kontynuuje naukę z domu. Według danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 145 szkół i przedszkoli z województwa podlaskiego przeszło na nauczanie hybrydowe. Aktualnie żadna placówka nie zwiesiła całkowicie zajęć stacjonarnych. Na odległość uczy się 6803 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 703 przedszkolaków.

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Placówki, w których najwięcej uczniów kształci się z domu, to: I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku (512 uczniów z 18 klas), III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku (220 uczniów z 7 klas) oraz Technikum nr 4 w Bielsku Podlaskim (211 uczniów z 11 klas) i SP nr 39 w Białymstoku (211 uczniów z 9 klas).

Najwięcej przedszkolaków przechodzi kwarantannę w SP 49 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku (99 dzieci z 4 oddziałów) oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 51 Integracyjnym w Białymstoku (59 dzieci z 6 oddziałów).

Jak poinformował wczoraj (8.11) zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, w samym Białymstoku zawieszenie zajęć dotyczy już prawie ok. 50% szkół i ok. 30% przedszkoli. Z powodu pandemii zawieszono zajęcia w 9 przedszkolach (10 grup), w 23 szkołach podstawowych (51 klas) oraz w 16 szkołach ponadpodstawowych (43 klasy).

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Lista szkół i przedszkoli, w których wprowadzono hybrydowy/zdalny model nauczania przedstawia się następująco (źródło: Kuratorium Oświaty w Białymstoku - dane na podstawie informacji przesyłanych przez dyrektorów szkół; stan na 9 listopada, godz. 13.00):

  1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
  2. PRZEDSZKOLE "SŁONECZNE" W WASILKOWIE
  3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W SOKÓŁCE
  4. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W FILIPOWIE
  5. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W HAJNÓWCE
  6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY
  7. IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W BIAŁYMSTOKU
  8. TECHNIKUM NR 3 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W BIAŁYMSTOKU
  9. SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 BIAŁOSTOCKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU
  10. SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W SUWAŁKACH
  11. TECHNIKUM SPECJALNE W GONIĄDZU
  12. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 1 W SUWAŁKACH
  13. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE W GONIĄDZU
  14. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W BIAŁYMSTOKU
  15. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W GONIĄDZU
  16. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU
  17. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE CENTRUM SZKÓŁ MUNDUROWYCH W BIAŁYMSTOKU
  18. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KPT. W. WYSOCKIEGO W BIELSKU PODLASKIM
  19. TECHNIKUM TEB EDUKACJA W BIAŁYMSTOKU
  20. II SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU
  21. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W KRYNKACH
  22. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GRZEGORZA PIRAMOWICZA W AUGUSTOWIE
  23. TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ADA W BIAŁYMSTOKU
  24. TECHNIKUM ELEKTRYCZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  25. TECHNIKUM W SUWAŁKACH
  26. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W KRYPNIE
  27. TERAPEUTYCZNE PRZEDSZKOLE ADA W BIAŁYMSTOKU
  28. TECHNIKUM NR 2 W SOKÓŁCE
  29. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU
  30. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. ZYGMUNTA PODHORSKIEGO W SUWAŁKACH
  31. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W JANOWIE
  32. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA IM. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY KOWALSKIEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPEKTRUM AUTYZMU I NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ INTELEKTUALNĄ W BIAŁYMSTOKU
  33. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. SZARYCH SZEREGÓW
  34. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W NOWEJ WSI
  35. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. LUDWIKA ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU
  36. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29 "FANTAZJA" W BIAŁYMSTOKU
  37. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU
  38. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W SUWAŁKACH
  39. III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  40. SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM ALEKSANDROWIE
  41. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W ŁOMŻY IM. KSIĘCIA MAZOWIECKIEGO JANUSZA I
  42. TECHNIKUM NR 3 W SUWAŁKACH
  43. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ANIOŁKI
  44. SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM DWORZE
  45. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOMŻY
  46. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SUWAŁKACH
  47. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7 "KASZTANOWY ZAKĄTEK" W BIAŁYMSTOKU
  48. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
  49. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TUROŚNI KOŚCIELNEJ
  50. VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W BIAŁYMSTOKU
  51. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WESOŁA NIEZAPOMINAJKA"
  52. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  53. SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W MOŃKACH
  54. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W MOŃKACH
  55. TECHNIKUM W MOŃKACH
  56. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W MOŃKACH
  57. XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  58. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU
  59. PRZEDSZKOLE NR 5 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W SUWAŁKACH
  60. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77 "RUMIANKOWE PRZEDSZKOLE" IM. SIMONY KOSSAK W BIAŁYMSTOKU
  61. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO IM. JAROSŁAWA KOSTYCEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
  62. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 "PRZYJAZNE" W BIAŁYMSTOKU
  63. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53 IM. MARII KOWNACKIEJ - PLASTUŚ W BIAŁYMSTOKU
  64. SZKOŁA PODSTAWOWA W POGORZAŁKACH
  65. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
  66. IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁOMŻY
  67. TECHNIKUM NR 4 W ŁOMŻY
  68. TECHNIKUM HANDLOWO-EKONOMICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU
  69. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  70. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU
  71. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
  72. TECHNIKUM MECHANICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU
  73. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA BRZOSTOWSKIEGO W SZTABINIE
  74. VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W BIAŁYMSTOKU
  75. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOKÓŁCE
  76. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SUWAŁKACH
  77. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 "NA BOJARACH" W BIAŁYMSTOKU
  78. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU
  79. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. KRÓLA STEFANA BATOREGO W BIAŁYMSTOKU
  80. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU
  81. III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŻOŁNIERZY OBWODU ŁOMŻYŃSKIEGO ARMII KRAJOWEJ W ŁOMŻY
  82. TECHNIKUM NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU
  83. X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W BIAŁYMSTOKU
  84. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W CHOJEWIE
  85. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. 42 PUŁKU PIECHOTY W BIAŁYMSTOKU
  86. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W KORYCINIE
  87. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W BIAŁYMSTOKU
  88. TECHNIKUM NR 2 W SUWAŁKACH
  89. SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIEM KSIĘDZA PIOTRA SKARGI W KOBYLINIE-BORZYMACH
  90. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. 1 PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH W AUGUSTOWIE
  91. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA SYROKOMLI
  92. TECHNIKUM NR 4 W BIELSKU PODLASKIM
  93. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
  94. SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 W SOKÓŁCE
  95. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. GEN. JÓZEFA ZACHARIASZA BEMA W BIAŁYMSTOKU
  96. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BOĆKACH
  97. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76 "NA ZIELONYCH WZGÓRZACH" W BIAŁYMSTOKU
  98. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41 INTEGRACYJNE W BIAŁYMSTOKU
  99. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRAJEWIE
  100. SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH IM. ABPA ROMUALDA JAŁBRZYKOWSKIEGO
  101. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W WYSZKACH
  102. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ŁOMŻY
  103. SZKOŁA PODSTAWOWA W BRAŃSKU
  104. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU PODLASKIM
  105. SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZIŁOWIE
  106. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W HAJNÓWCE
  107. SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELNIKU
  108. SZKOŁA PODSTAWOWA W SZERSZENIACH
  109. SZKOŁA FILIALNA W JUROWCACH
  110. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU
  111. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W WASILKOWIE
  112. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  113. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CZERWONEM
  114. TECHNIKUM NR 1 W ZAMBROWIE
  115. SZKOŁA PODSTAWOWA W AUGUSTOWIE
  116. PRZEDSZKOLE ,,KRAINA MARZEŃ" W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
  117. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68 IM. JANUSZA KORCZAKA W BIAŁYMSTOKU
  118. TECHNIKUM NR 1 W SOKÓŁCE
  119. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W SUCHOWOLI
  120. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIAŁYMSTOKU
  121. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  122. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W BIAŁYMSTOKU
  123. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. MIESZKA I W BIAŁYMSTOKU
  124. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  125. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W ŁOMŻY
  126. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA TYSIĄCLECIA W BIAŁYMSTOKU
  127. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "BAJKOWE MIASTECZKO" W BIAŁYMSTOKU
  128. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W AUGUSTOWIE IM. POLONII I POLAKÓW NA ŚWIECIE
  129. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W BIAŁYMSTOKU
  130. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ BONY SFORZY W OBRUBNIKACH
  131. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE U KUBUSIA PUCHATKA
  132. TECHNIKUM NR 2 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. KPT. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  133. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W KOLNIE
  134. TECHNIKUM NR 5
  135. SZKOŁA PODSTAWOWA W MALAWICZACH DOLNYCH
  136. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.KSIĘŻNEJ ANNY Z SAPIEHÓW JABŁONOWSKIEJ W SIEMIATYCZACH
  137. SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU
  138. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS WACŁAWA RABCZYŃSKIEGO W WASILKOWIE
  139. PUNKT PRZEDSZKOLNY "ANIOŁKOWO"
  140. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W JEDWABNEM
  141. PRZEDSZKOLE NR 6 W SUWAŁKACH
  142. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOMŻY
  143. SZKOŁA PODSTAWOWA W PUCHAŁACH
  144. TECHNIKUM BUDOWLANO-GEODEZYJNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH IM. STEFANA WŁADYSŁAWA BRYŁY W BIAŁYMSTOKU
  145. SZKOŁA PODSTAWOWA W STAREJ ROZEDRANCE

Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki (stan na 8 listopada) w skali całego kraju naukę w trybie hybrydowym organizuje 1739 szkół podstawowych, 808 szkół ponadpodstawowych oraz 300 przedszkoli. W całości na pracę zdalną przeszło 19 przedszkoli, 50 szkół podstawowych oraz 57 szkół ponadpodstawowych.

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