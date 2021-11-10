Podlaskie. Prawie 7 tys. dzieci uczy się na odległość. Zobacz szkoły i przedszkola z nauczaniem hybrydowym (AKTUALIZACJA)

To już kolejny tydzień, kiedy część uczniów z naszego regionu kontynuuje naukę z domu. Według danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 145 szkół i przedszkoli z województwa podlaskiego przeszło na nauczanie hybrydowe. Aktualnie żadna placówka nie zwiesiła całkowicie zajęć stacjonarnych. Na odległość uczy się 6803 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 703 przedszkolaków.
Przeczytaj też:
Placówki, w których najwięcej uczniów kształci się z domu, to: I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku (512 uczniów z 18 klas), III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku (220 uczniów z 7 klas) oraz Technikum nr 4 w Bielsku Podlaskim (211 uczniów z 11 klas) i SP nr 39 w Białymstoku (211 uczniów z 9 klas).
Najwięcej przedszkolaków przechodzi kwarantannę w SP 49 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku (99 dzieci z 4 oddziałów) oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 51 Integracyjnym w Białymstoku (59 dzieci z 6 oddziałów).
Jak poinformował wczoraj (8.11) zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, w samym Białymstoku zawieszenie zajęć dotyczy już prawie ok. 50% szkół i ok. 30% przedszkoli. Z powodu pandemii zawieszono zajęcia w 9 przedszkolach (10 grup), w 23 szkołach podstawowych (51 klas) oraz w 16 szkołach ponadpodstawowych (43 klasy).
Przeczytaj też:
Lista szkół i przedszkoli, w których wprowadzono hybrydowy/zdalny model nauczania przedstawia się następująco (źródło: Kuratorium Oświaty w Białymstoku - dane na podstawie informacji przesyłanych przez dyrektorów szkół; stan na 9 listopada, godz. 13.00):
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
- PRZEDSZKOLE "SŁONECZNE" W WASILKOWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W SOKÓŁCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W FILIPOWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W HAJNÓWCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY
- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM NR 3 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W BIAŁYMSTOKU
- SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 BIAŁOSTOCKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W SUWAŁKACH
- TECHNIKUM SPECJALNE W GONIĄDZU
- SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 1 W SUWAŁKACH
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE W GONIĄDZU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W GONIĄDZU
- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE CENTRUM SZKÓŁ MUNDUROWYCH W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KPT. W. WYSOCKIEGO W BIELSKU PODLASKIM
- TECHNIKUM TEB EDUKACJA W BIAŁYMSTOKU
- II SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W KRYNKACH
- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GRZEGORZA PIRAMOWICZA W AUGUSTOWIE
- TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ADA W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM ELEKTRYCZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W KRYPNIE
- TERAPEUTYCZNE PRZEDSZKOLE ADA W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM NR 2 W SOKÓŁCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU
- II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. ZYGMUNTA PODHORSKIEGO W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W JANOWIE
- NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA IM. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY KOWALSKIEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPEKTRUM AUTYZMU I NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ INTELEKTUALNĄ W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. SZARYCH SZEREGÓW
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W NOWEJ WSI
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. LUDWIKA ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29 "FANTAZJA" W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W SUWAŁKACH
- III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM ALEKSANDROWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W ŁOMŻY IM. KSIĘCIA MAZOWIECKIEGO JANUSZA I
- TECHNIKUM NR 3 W SUWAŁKACH
- PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ANIOŁKI
- SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM DWORZE
- II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOMŻY
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SUWAŁKACH
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7 "KASZTANOWY ZAKĄTEK" W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TUROŚNI KOŚCIELNEJ
- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WESOŁA NIEZAPOMINAJKA"
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W MOŃKACH
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W MOŃKACH
- TECHNIKUM W MOŃKACH
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W MOŃKACH
- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE NR 5 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W SUWAŁKACH
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77 "RUMIANKOWE PRZEDSZKOLE" IM. SIMONY KOSSAK W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO IM. JAROSŁAWA KOSTYCEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 "PRZYJAZNE" W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53 IM. MARII KOWNACKIEJ - PLASTUŚ W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA W POGORZAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁOMŻY
- TECHNIKUM NR 4 W ŁOMŻY
- TECHNIKUM HANDLOWO-EKONOMICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU
- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
- TECHNIKUM MECHANICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA BRZOSTOWSKIEGO W SZTABINIE
- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOKÓŁCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SUWAŁKACH
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 "NA BOJARACH" W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. KRÓLA STEFANA BATOREGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU
- III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŻOŁNIERZY OBWODU ŁOMŻYŃSKIEGO ARMII KRAJOWEJ W ŁOMŻY
- TECHNIKUM NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU
- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W CHOJEWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. 42 PUŁKU PIECHOTY W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W KORYCINIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM NR 2 W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIEM KSIĘDZA PIOTRA SKARGI W KOBYLINIE-BORZYMACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. 1 PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH W AUGUSTOWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA SYROKOMLI
- TECHNIKUM NR 4 W BIELSKU PODLASKIM
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
- SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 W SOKÓŁCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. GEN. JÓZEFA ZACHARIASZA BEMA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BOĆKACH
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76 "NA ZIELONYCH WZGÓRZACH" W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41 INTEGRACYJNE W BIAŁYMSTOKU
- II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRAJEWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH IM. ABPA ROMUALDA JAŁBRZYKOWSKIEGO
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W WYSZKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ŁOMŻY
- SZKOŁA PODSTAWOWA W BRAŃSKU
- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU PODLASKIM
- SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZIŁOWIE
- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W HAJNÓWCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELNIKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA W SZERSZENIACH
- SZKOŁA FILIALNA W JUROWCACH
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W WASILKOWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CZERWONEM
- TECHNIKUM NR 1 W ZAMBROWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA W AUGUSTOWIE
- PRZEDSZKOLE ,,KRAINA MARZEŃ" W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68 IM. JANUSZA KORCZAKA W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM NR 1 W SOKÓŁCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W SUCHOWOLI
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. MIESZKA I W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W ŁOMŻY
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA TYSIĄCLECIA W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "BAJKOWE MIASTECZKO" W BIAŁYMSTOKU
- II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W AUGUSTOWIE IM. POLONII I POLAKÓW NA ŚWIECIE
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ BONY SFORZY W OBRUBNIKACH
- NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE U KUBUSIA PUCHATKA
- TECHNIKUM NR 2 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. KPT. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W KOLNIE
- TECHNIKUM NR 5
- SZKOŁA PODSTAWOWA W MALAWICZACH DOLNYCH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.KSIĘŻNEJ ANNY Z SAPIEHÓW JABŁONOWSKIEJ W SIEMIATYCZACH
- SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS WACŁAWA RABCZYŃSKIEGO W WASILKOWIE
- PUNKT PRZEDSZKOLNY "ANIOŁKOWO"
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W JEDWABNEM
- PRZEDSZKOLE NR 6 W SUWAŁKACH
- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOMŻY
- SZKOŁA PODSTAWOWA W PUCHAŁACH
- TECHNIKUM BUDOWLANO-GEODEZYJNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH IM. STEFANA WŁADYSŁAWA BRYŁY W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA W STAREJ ROZEDRANCE
Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki (stan na 8 listopada) w skali całego kraju naukę w trybie hybrydowym organizuje 1739 szkół podstawowych, 808 szkół ponadpodstawowych oraz 300 przedszkoli. W całości na pracę zdalną przeszło 19 przedszkoli, 50 szkół podstawowych oraz 57 szkół ponadpodstawowych.
Przeczytaj też:
Dawid Kwiatkowski o wsparciu dla ludzi z problemami psychicznymi