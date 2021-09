Podlaskie. Sławny otolaryngolog prof. Henryk Skarżyński odwiedził rodzinne strony i promował swoją książkę

Prof. Skarżyński odwiedził Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie, gdzie m.in. przybliżył uczniom tajniki budowy ucha. Pojawił się też w Muzeum Ziemi Czyżewskiej, by promować swoją książkę "Powrót Beethovena". W Czyżewie powitali go Tomasz Madras, I wicewojewoda podlaski, senator Jacek Bogucki oraz burmistrz miasta Anna Bogucka.

Prof. Skarżyński w swoim wystąpieniu przede wszystkim koncentrował się na młodych mieszkańcach Czyżewa.

"Powrót Beethovena" to powieść, która ukazała się 26 marca w rocznicę śmierci wybitnego kompozytora, który choć zmagał się z utratą słuchu, to jednak nadal tworzył i komponował.

- W tej książce nie ma mojej biografii - podkreślał prof. Skarżyński. - Moim marzeniem było, aby uzmysłowić światu znaczenie osiągnięć współczesnej polskiej medycyny przez pryzmat dramatu osoby znanej w świecie - Ludwika van Beethovena. Chciałem przez pryzmat jego tragedii pokazać coś, co dokonało się w Polsce, a co nie jest oczywiste. W powieści zawarte są prawdziwe życiorysy wielu osób, które odzyskały słuch, które ukazały możliwości nauki i medycyny w wymiarze światowym. Nie było to łatwe, ale udało się. Książka pokazuje osiągnięcia i kariery moich bohaterów. Osiągnięcia w wielu zawodach, m.in. medycznych czy artystycznych.