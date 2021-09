Podlaskie szeptuchy. Kim są? Poznaj ich tajemnice (zdjęcia) dd

Ta specjalizacja jest w pewnym sensie dziedziczna, z matki na córki, często dalsze krewne, nawet sąsiadów. To szeptucha wybiera swoją następczynię. I raczej nie zdarza się, by ktoś z tego przywileju zrezygnował. - To w końcu dar od Boga. Archiwum Zobacz galerię (11 zdjęć)

Co leczą? Jak? Gdzie mieszkają? To szeptucha wybiera swoją następczynię. I raczej nie zdarza się, by ktoś z tego przywileju zrezygnował. Przejdź do kolejnego zdjęcia