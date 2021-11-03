Podlaskie. Szkoły i przedszkola z nauczaniem hybrydowym lub całkowicie zdalnym (AKTUALIZACJA)

Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
Liczba szkół i przedszkoli w województwie podlaskim, które przeszły na nauczanie hybrydowe lub w całości zdalne w związku z zakażeniami wirusem Sars-CoV-2 wzrosła porównaniu z ubiegłym tygodniem (ze 111 do 182). Także liczba uczniów i przedszkolaków, którzy zostali poddani kwarantannie i musieli zostać w domach, zwiększyła się. Według danych Podlaskiego Kuratorium Oświaty w 182 placówkach prawie 10 tys. dzieci uczy się na odległość.

To już kolejny tydzień, kiedy część uczniów z naszego regionu kontynuuje naukę z domu. Według danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 182 szkoły i przedszkola z województwa podlaskiego przeszły na nauczanie hybrydowe. W 3 placówkach całkowicie wprowadzono nauczanie zdalne (dwie szkoły i jedno przedszkole). Na odległość uczy się 9297 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 1142 przedszkolaków. W porównaniu z ubiegłym tygodniem ponad dwukrotnie wzrosła liczba przedszkolaków objętych kwarantanną. Liczba uczniów też wzrosła, choć w mniejszym stopniu.

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Placówki, w których najwięcej uczniów kształci się z domu, to: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy (447 uczniów z 19 klas) oraz Technikum Handlowo-Ekonomiczne w Białymstoku (303 uczniów z 10 klas). Najwięcej przedszkolaków przechodzi kwarantannę w Przedszkolu Samorządowym nr 60 w Białymstoku (70 dzieci z 3 oddziałów) oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku (69 dzieci z 4 oddziałów).

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Lista szkół i przedszkoli, w których wprowadzono hybrydowy/zdalny model nauczania przedstawia się następująco (źródło: Kuratorium Oświaty w Białymstoku - dane na podstawie informacji przesyłanych przez dyrektorów szkół; stan na 3 listopada, godz. 15.00):

  1. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58 INTEGRACYJNE IM. JANA WILKOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU
  3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS WACŁAWA RABCZYŃSKIEGO W WASILKOWIE
  4. LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO JAGIELLONIA W BIAŁYMSTOKU
  5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW BITWY NIEMEŃSKIEJ W STAREJ KAMIONCE
  6. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W SUWAŁKACH
  7. TECHNIKUM W SUWAŁKACH
  8. TECHNIKUM ELEKTRYCZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  9. TECHNIKUM BUDOWLANO-GEODEZYJNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH IM. STEFANA WŁADYSŁAWA BRYŁY W BIAŁYMSTOKU
  10. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU
  11. PRZEDSZKOLE NR 4 W SOKÓŁCE
  12. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W BIAŁYMSTOKU
  13. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  14. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W JEDWABNEM (całkowicie zdalne nauczanie)
  15. TECHNIKUM NR 3 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W BIAŁYMSTOKU
  16. ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOŃKACH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W MOŃKACH (całkowicie zdalne nauczanie)
  17. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE
  18. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY
  19. PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIELSKU PODLASKIM
  20. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STAWISKACH
  21. SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 PODLASKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU
  22. PRZEDSZKOLE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SUWAŁKACH (całkowicie zdalne nauczanie)
  23. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. 42 PUŁKU PIECHOTY W BIAŁYMSTOKU
  24. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W HAJNÓWCE
  25. NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA "JASNY CEL" NR 12 W BIAŁYMSTOKU
  26. XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W BIAŁYMSTOKU
  27. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIAŁYMSTOKU
  28. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BIAŁYMSTOKU
  29. IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W BIAŁYMSTOKU
  30. VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SUWAŁKACH
  31. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  32. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO W ZABŁUDOWIE
  33. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ALEKSANDRY KUJAŁOWICZ W SUWAŁKACH
  34. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W KRYNKACH
  35. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ALEKSANDRY PIŁSUDSKIEJ W SUWAŁKACH
  36. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76 "NA ZIELONYCH WZGÓRZACH" W BIAŁYMSTOKU
  37. JEŻYKOWE PRZEDSZKOLE
  38. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W SIEMIATYCZACH
  39. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7 "KASZTANOWY ZAKĄTEK" W BIAŁYMSTOKU
  40. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W ŁOMŻY
  41. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "SŁONECZNE PRZEDSZKOLE" W BIAŁYMSTOKU
  42. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W KRYPNIE
  43. III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŻOŁNIERZY OBWODU ŁOMŻYŃSKIEGO ARMII KRAJOWEJ W ŁOMŻY
  44. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU
  45. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41 INTEGRACYJNE W BIAŁYMSTOKU
  46. PRZEDSZKOLE ,,KRAINA MARZEŃ" W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
  47. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. ZYGMUNTA PODHORSKIEGO W SUWAŁKACH
  48. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  49. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W SUWAŁKACH
  50. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIAŁYMSTOKU
  51. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42 "NIEZAPOMINAJKA" W BIAŁYMSTOKU
  52. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52 "KUBUSIA PUCHATKA" W BIAŁYMSTOKU
  53. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  54. TECHNIKUM W RUDCE
  55. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU
  56. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25 "KRAINA UŚMIECHU" W BIAŁYMSTOKU
  57. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU
  58. TECHNIKUM HANDLOWO-EKONOMICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU
  59. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. JANA PAWŁA II W CHOROSZCZY
  60. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU
  61. SZKOŁA PODSTAWOWA W MIASTKOWIE
  62. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MARCHEWKA W BIAŁYMSTOKU
  63. TECHNIKUM NR 3 W SUWAŁKACH
  64. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ARMII KRAJOWEJ W AUGUSTOWIE
  65. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. LUDWIKA ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU
  66. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W BIAŁYMSTOKU, PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 87 W BIAŁYMSTOKU
  67. TECHNIKUM NR 7 IM . LUDWIKA BOJANUSA W ŁOMŻY
  68. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ALFREDA WIERUSZ-KOWALSKIEGO W SUWAŁKACH
  69. PRZEDSZKOLE "SŁONECZNE" W WASILKOWIE
  70. SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 BIAŁOSTOCKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU
  71. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SUWAŁKACH
  72. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS. KAZIMIERZA ALEKSANDRA HAMERSZMITA W SUWAŁKACH
  73. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SUWAŁKACH
  74. VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W BIAŁYMSTOKU
  75. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁOMŻY
  76. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ŁAPACH
  77. TECHNIKUM TEB EDUKACJA W BIAŁYMSTOKU
  78. PRZEDSZKOLE NR 2 W ŁAPACH
  79. TECHNIKUM NR 1 W BIELSKU PODLASKIM
  80. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ
  81. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W ŁOMŻY IM. KSIĘCIA MAZOWIECKIEGO JANUSZA I
  82. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W BIAŁYMSTOKU
  83. PRZEDSZKOLE W MIELNIKU
  84. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
  85. SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELNIKU
  86. SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W MOŃKACH
  87. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
  88. TECHNIKUM NR 2 W SOKÓŁCE
  89. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W STRABLI
  90. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W MOŃKACH
  91. TECHNIKUM W MOŃKACH
  92. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W MOŃKACH
  93. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60 W BIAŁYMSTOKU
  94. PRZEDSZKOLE NR 1 W SUWAŁKACH
  95. SZKOŁA PODSTAWOWA W NAREWCE
  96. III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  97. PRZEDSZKOLE NR 1 W SOKÓŁCE
  98. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47 "Z UŚMIECHEM" W BIAŁYMSTOKU
  99. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28 W BIAŁYMSTOKU
  100. VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W BIAŁYMSTOKU
  101. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W BIAŁYMSTOKU
  102. XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  103. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W BIAŁYMSTOKU
  104. SZKOŁA PODSTAWOWA W RADULACH
  105. TECHNIKUM NR 4 W SUWAŁKACH
  106. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W GONIĄDZU
  107. TECHNIKUM SPECJALNE W GONIĄDZU
  108. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE W GONIĄDZU
  109. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43 W BIAŁYMSTOKU
  110. SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIEM KSIĘDZA PIOTRA SKARGI W KOBYLINIE-BORZYMACH
  111. SZKOŁA PODSTAWOWA IM KSIĘDZA ROCHA MODZELEWSKIEGO W NOWYCH PIEKUTACH
  112. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 IM. MARII MONTESSORI W BIAŁYMSTOKU
  113. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W KORYCINIE
  114. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ŁOMŻY
  115. TECHNIKUM NR 2 W SUWAŁKACH
  116. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GRZEGORZA PIRAMOWICZA W AUGUSTOWIE
  117. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE DZIELNE ZUCHY
  118. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CZERWONE SERDUSZKO
  119. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W SOKÓŁCE
  120. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W SUWAŁKACH
  121. TECHNIKUM NR 2 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. KPT. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  122. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81 "BRZOSKWINIOWY RAJ" W BIAŁYMSTOKU
  123. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RACZKACH
  124. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
  125. PRZEDSZKOLE NR 7 KUBUSIA PUCHATKA W BIELSKU PODLASKIM
  126. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. SZARYCH SZEREGÓW
  127. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GRABÓWCE
  128. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 SPECJALNA IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  129. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZAMBROWIE
  130. TECHNIKUM NR 4 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W BIAŁYMSTOKU
  131. PRZEDSZKOLE NR 4 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W SUWAŁKACH
  132. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ŁOMŻY
  133. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  134. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  135. VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  136. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOMŻY
  137. SZKOŁA PODSTAWOWA W BRAŃSKU
  138. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU
  139. TECHNIKUM MECHANICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU
  140. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.POR.IZYDORA KOŁAKOWSKIEGO W DOMANOWIE
  141. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEMPICACH
  142. SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM DWORZE
  143. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W BIAŁYMSTOKU
  144. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIAŁYMSTOKU
  145. TECHNIKUM NR 4 W BIELSKU PODLASKIM
  146. "ŚWIAT UCZNIA" PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁYMSTOKU
  147. PRZEDSZKOLE "ŚWIAT ZUCHA" W BIAŁYMSTOKU
  148. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŁAPACH
  149. SZKOŁA PODSTAWOWA W NURCU-STACJI
  150. SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA PARTYZANTÓW BRACI MICHAŁA I ALEKSANDRA CHRZANOWSKICH W GRÓDKU
  151. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W MOŃKACH
  152. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. GEN. JÓZEFA ZACHARIASZA BEMA W BIAŁYMSTOKU
  153. KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁAPACH
  154. SZKOŁA PODSTAWOWA W POGORZAŁKACH
  155. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA W BIAŁYMSTOKU
  156. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W TYKOCINIE
  157. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU
  158. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KLUKOWIE
  159. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUNIEWIE MAŁYM
  160. TECHNIKUM NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU
  161. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35 "WESOŁE" W BIAŁYMSTOKU
  162. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "MINI - MINI"
  163. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W HAJNÓWCE
  164. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW POWSTAŃ NARODOWYCH W SZUDZIAŁOWIE
  165. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SZYMONA KONARSKIEGO W SEJNACH
  166. TECHNIKUM NR 2 W ZAMBROWIE
  167. TECHNIKUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W HAJNÓWCE
  168. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  169. TECHNIKUM W OSTROŻANACH
  170. SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJNACH-KRUPACH
  171. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W SUCHOWOLI
  172. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  173. XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  174. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU PODLASKIM
  175. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.KSIĘŻNEJ ANNY Z SAPIEHÓW JABŁONOWSKIEJ W SIEMIATYCZACH
  176. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W GRAJEWIE
  177. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA SYROKOMLI
  178. SZKOŁA PODSTAWOWA W AUGUSTOWIE
  179. TECHNIKUM NR 5 W SUWAŁKACH
  180. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA TYSIĄCLECIA W BIAŁYMSTOKU
  181. SZKOŁA PODSTAWOWA W JUCHNOWCU GÓRNYM
  182. TECHNIKUM PROGRAMISTYCZNE INFOTECH W BIAŁYMSTOKU

Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki (stan na 2 listopada) w skali całego kraju naukę w trybie hybrydowym organizuje 930 szkół podstawowych, 437 szkół ponadpodstawowych oraz 141 przedszkoli. W całości na pracę zdalną przeszło 10 przedszkoli, 31 szkół podstawowych oraz 32 szkoły ponadpodstawowe.

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