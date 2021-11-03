Podlaskie. Szkoły i przedszkola z nauczaniem hybrydowym lub całkowicie zdalnym (AKTUALIZACJA)

To już kolejny tydzień, kiedy część uczniów z naszego regionu kontynuuje naukę z domu. Według danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 182 szkoły i przedszkola z województwa podlaskiego przeszły na nauczanie hybrydowe. W 3 placówkach całkowicie wprowadzono nauczanie zdalne (dwie szkoły i jedno przedszkole). Na odległość uczy się 9297 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 1142 przedszkolaków. W porównaniu z ubiegłym tygodniem ponad dwukrotnie wzrosła liczba przedszkolaków objętych kwarantanną. Liczba uczniów też wzrosła, choć w mniejszym stopniu.
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Placówki, w których najwięcej uczniów kształci się z domu, to: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy (447 uczniów z 19 klas) oraz Technikum Handlowo-Ekonomiczne w Białymstoku (303 uczniów z 10 klas). Najwięcej przedszkolaków przechodzi kwarantannę w Przedszkolu Samorządowym nr 60 w Białymstoku (70 dzieci z 3 oddziałów) oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku (69 dzieci z 4 oddziałów).
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Lista szkół i przedszkoli, w których wprowadzono hybrydowy/zdalny model nauczania przedstawia się następująco (źródło: Kuratorium Oświaty w Białymstoku - dane na podstawie informacji przesyłanych przez dyrektorów szkół; stan na 3 listopada, godz. 15.00):
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58 INTEGRACYJNE IM. JANA WILKOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS WACŁAWA RABCZYŃSKIEGO W WASILKOWIE
- LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO JAGIELLONIA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW BITWY NIEMEŃSKIEJ W STAREJ KAMIONCE
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W SUWAŁKACH
- TECHNIKUM W SUWAŁKACH
- TECHNIKUM ELEKTRYCZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM BUDOWLANO-GEODEZYJNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH IM. STEFANA WŁADYSŁAWA BRYŁY W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE NR 4 W SOKÓŁCE
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W JEDWABNEM (całkowicie zdalne nauczanie)
- TECHNIKUM NR 3 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W BIAŁYMSTOKU
- ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOŃKACH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W MOŃKACH (całkowicie zdalne nauczanie)
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY
- PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIELSKU PODLASKIM
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STAWISKACH
- SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 PODLASKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SUWAŁKACH (całkowicie zdalne nauczanie)
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. 42 PUŁKU PIECHOTY W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W HAJNÓWCE
- NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA "JASNY CEL" NR 12 W BIAŁYMSTOKU
- XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W BIAŁYMSTOKU
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIAŁYMSTOKU
- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BIAŁYMSTOKU
- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W BIAŁYMSTOKU
- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO W ZABŁUDOWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ALEKSANDRY KUJAŁOWICZ W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W KRYNKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ALEKSANDRY PIŁSUDSKIEJ W SUWAŁKACH
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76 "NA ZIELONYCH WZGÓRZACH" W BIAŁYMSTOKU
- JEŻYKOWE PRZEDSZKOLE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W SIEMIATYCZACH
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7 "KASZTANOWY ZAKĄTEK" W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W ŁOMŻY
- PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "SŁONECZNE PRZEDSZKOLE" W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W KRYPNIE
- III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŻOŁNIERZY OBWODU ŁOMŻYŃSKIEGO ARMII KRAJOWEJ W ŁOMŻY
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41 INTEGRACYJNE W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE ,,KRAINA MARZEŃ" W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
- II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. ZYGMUNTA PODHORSKIEGO W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W SUWAŁKACH
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42 "NIEZAPOMINAJKA" W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52 "KUBUSIA PUCHATKA" W BIAŁYMSTOKU
- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM W RUDCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25 "KRAINA UŚMIECHU" W BIAŁYMSTOKU
- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM HANDLOWO-EKONOMICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. JANA PAWŁA II W CHOROSZCZY
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA W MIASTKOWIE
- PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MARCHEWKA W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM NR 3 W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ARMII KRAJOWEJ W AUGUSTOWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. LUDWIKA ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W BIAŁYMSTOKU, PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 87 W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM NR 7 IM . LUDWIKA BOJANUSA W ŁOMŻY
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ALFREDA WIERUSZ-KOWALSKIEGO W SUWAŁKACH
- PRZEDSZKOLE "SŁONECZNE" W WASILKOWIE
- SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 BIAŁOSTOCKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS. KAZIMIERZA ALEKSANDRA HAMERSZMITA W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SUWAŁKACH
- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁOMŻY
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ŁAPACH
- TECHNIKUM TEB EDUKACJA W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE NR 2 W ŁAPACH
- TECHNIKUM NR 1 W BIELSKU PODLASKIM
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W ŁOMŻY IM. KSIĘCIA MAZOWIECKIEGO JANUSZA I
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE W MIELNIKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
- SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELNIKU
- SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W MOŃKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
- TECHNIKUM NR 2 W SOKÓŁCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W STRABLI
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W MOŃKACH
- TECHNIKUM W MOŃKACH
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W MOŃKACH
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60 W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE NR 1 W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA W NAREWCE
- III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE NR 1 W SOKÓŁCE
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47 "Z UŚMIECHEM" W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28 W BIAŁYMSTOKU
- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W BIAŁYMSTOKU
- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA W RADULACH
- TECHNIKUM NR 4 W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W GONIĄDZU
- TECHNIKUM SPECJALNE W GONIĄDZU
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE W GONIĄDZU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43 W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIEM KSIĘDZA PIOTRA SKARGI W KOBYLINIE-BORZYMACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM KSIĘDZA ROCHA MODZELEWSKIEGO W NOWYCH PIEKUTACH
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 IM. MARII MONTESSORI W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W KORYCINIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ŁOMŻY
- TECHNIKUM NR 2 W SUWAŁKACH
- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GRZEGORZA PIRAMOWICZA W AUGUSTOWIE
- PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE DZIELNE ZUCHY
- NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CZERWONE SERDUSZKO
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W SOKÓŁCE
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W SUWAŁKACH
- TECHNIKUM NR 2 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. KPT. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81 "BRZOSKWINIOWY RAJ" W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RACZKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
- PRZEDSZKOLE NR 7 KUBUSIA PUCHATKA W BIELSKU PODLASKIM
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. SZARYCH SZEREGÓW
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GRABÓWCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 SPECJALNA IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZAMBROWIE
- TECHNIKUM NR 4 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE NR 4 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ŁOMŻY
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOMŻY
- SZKOŁA PODSTAWOWA W BRAŃSKU
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM MECHANICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM.POR.IZYDORA KOŁAKOWSKIEGO W DOMANOWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEMPICACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM DWORZE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM NR 4 W BIELSKU PODLASKIM
- "ŚWIAT UCZNIA" PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE "ŚWIAT ZUCHA" W BIAŁYMSTOKU
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŁAPACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA W NURCU-STACJI
- SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA PARTYZANTÓW BRACI MICHAŁA I ALEKSANDRA CHRZANOWSKICH W GRÓDKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W MOŃKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. GEN. JÓZEFA ZACHARIASZA BEMA W BIAŁYMSTOKU
- KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁAPACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA W POGORZAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W TYKOCINIE
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KLUKOWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUNIEWIE MAŁYM
- TECHNIKUM NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35 "WESOŁE" W BIAŁYMSTOKU
- NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "MINI - MINI"
- NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W HAJNÓWCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW POWSTAŃ NARODOWYCH W SZUDZIAŁOWIE
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SZYMONA KONARSKIEGO W SEJNACH
- TECHNIKUM NR 2 W ZAMBROWIE
- TECHNIKUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W HAJNÓWCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM W OSTROŻANACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJNACH-KRUPACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W SUCHOWOLI
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU PODLASKIM
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.KSIĘŻNEJ ANNY Z SAPIEHÓW JABŁONOWSKIEJ W SIEMIATYCZACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W GRAJEWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA SYROKOMLI
- SZKOŁA PODSTAWOWA W AUGUSTOWIE
- TECHNIKUM NR 5 W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA TYSIĄCLECIA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA W JUCHNOWCU GÓRNYM
- TECHNIKUM PROGRAMISTYCZNE INFOTECH W BIAŁYMSTOKU
Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki (stan na 2 listopada) w skali całego kraju naukę w trybie hybrydowym organizuje 930 szkół podstawowych, 437 szkół ponadpodstawowych oraz 141 przedszkoli. W całości na pracę zdalną przeszło 10 przedszkoli, 31 szkół podstawowych oraz 32 szkoły ponadpodstawowe.
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