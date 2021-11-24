Podlaskie. Szkoły i przedszkola z nauczaniem hybrydowym lub całkowicie zdalnym (AKTUALIZACJA)

Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
Według danych Podlaskiego Kuratorium Oświaty w 141 placówkach prawie 5,5 tys. dzieci uczy się na odległość.
Według danych Podlaskiego Kuratorium Oświaty w 141 placówkach prawie 5,5 tys. dzieci uczy się na odległość. Pixabay
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Liczba szkół i przedszkoli w województwie podlaskim, które przeszły na nauczanie hybrydowe lub w całości zdalne w związku z zakażeniami wirusem Sars-CoV-2 ciągle przekracza setkę. Według danych Podlaskiego Kuratorium Oświaty w 141 placówkach prawie 5,5 tys. dzieci uczy się na odległość.

Według danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 141 szkół i przedszkoli z województwa podlaskiego przeszło na nauczanie hybrydowe. Tylko jedna placówka przeszła w całości na pracę w zdalnym trybie. Jest to Przedszkole Samorządowe w Narwi (pow. hajnowski). W całym regionie na odległość uczy się 5136 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 199 przedszkolaków.

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Placówki, w których najwięcej uczniów kształci się z domu, to: Technikum nr 2 w Suwałkach (216 uczniów z 7 klas) oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Suwałkach (169 uczniów z 6 klas). Najwięcej przedszkolaków przechodzi kwarantannę w Szkole Podstawowej nr 37 w Białymstoku (24 dzieci z 1 oddziału) oraz w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem (22 dzieci z 1 oddziału).

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Lista szkół i przedszkoli, w których wprowadzono hybrydowy/zdalny model nauczania przedstawia się następująco (źródło: Kuratorium Oświaty w Białymstoku - dane na podstawie informacji przesyłanych przez dyrektorów szkół; stan na 23 listopada, godz. 13.00):

  1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIAŁYMSTOKU
  2. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 10 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W BIAŁYMSTOKU
  3. TECHNIKUM NR 3 W SUWAŁKACH
  4. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SYBIRAKÓW W DOLISTOWIE STARYM
  5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁUBINIE KOŚCIELNYM
  6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KPT. WŁADYSŁAWA RAGINISA W GRĄDACH WONIECKO
  7. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA W TRZCIANNEM
  8. TECHNIKUM ELEKTRYCZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  9. SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNEJ WSI KOŚCIELNEJ
  10. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GRZEGORZA PIRAMOWICZA W AUGUSTOWIE
  11. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W SUWAŁKACH
  12. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ALFREDA WIERUSZ-KOWALSKIEGO W SUWAŁKACH
  13. TECHNIKUM NR 3 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W BIAŁYMSTOKU
  14. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  15. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64 PN. "AKADEMIA JASIA I MAŁGOSI" W BIAŁYMSTOKU
  16. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. "BOLESŁAWA PRUSA" W POŚWIĘTNEM
  17. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. JANA PAWŁA II W CHOROSZCZY
  18. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BOĆKACH
  19. SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 BIAŁOSTOCKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU
  20. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU
  21. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ARMII KRAJOWEJ W AUGUSTOWIE
  22. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU
  23. TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W BIAŁYMSTOKU Z SIEDZIBĄ W SUWAŁKACH
  24. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W BIAŁYMSTOKU Z SIEDZIBĄ W SUWAŁKACH
  25. TECHNIKUM W CZARTAJEWIE
  26. TECHNIKUM NR 2 W SOKÓŁCE
  27. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79 "KONWALIOWY ZAKĄTEK" W BIAŁYMSTOKU
  28. IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W BIAŁYMSTOKU
  29. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58 INTEGRACYJNE IM. JANA WILKOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  30. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. GEN. JÓZEFA ZACHARIASZA BEMA W BIAŁYMSTOKU
  31. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5
  32. TECHNIKUM W SUCHOWOLI
  33. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZAMBROWIE
  34. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 IM. GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  35. TECHNIKUM MECHANICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU
  36. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W GRAJEWIE
  37. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU
  38. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  39. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W BIELSKU PODLASKIM
  40. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU
  41. TECHNIKUM TEB EDUKACJA W BIAŁYMSTOKU
  42. SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA PARTYZANTÓW BRACI MICHAŁA I ALEKSANDRA CHRZANOWSKICH W GRÓDKU
  43. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W ZAMBROWIE
  44. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41 INTEGRACYJNE W BIAŁYMSTOKU
  45. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W BIAŁYMSTOKU
  46. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.KSIĘŻNEJ ANNY Z SAPIEHÓW JABŁONOWSKIEJ W SIEMIATYCZACH
  47. TECHNIKUM PROGRAMISTYCZNE INFOTECH W BIAŁYMSTOKU
  48. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W HAJNÓWCE
  49. KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO
  50. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOKÓŁCE
  51. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZAMBROWIE
  52. VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W BIAŁYMSTOKU
  53. TECHNIKUM HANDLOWO-EKONOMICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU
  54. PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE "ZACZAROWANY ZAKĄTEK" W BIAŁYMSTOKU
  55. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. WIESŁAWA KAZANECKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  56. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRODZISKU
  57. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA W GRAJEWIE
  58. TECHNIKUM NR 5
  59. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  60. LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO JAGIELLONIA W BIAŁYMSTOKU
  61. II SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU
  62. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W BIAŁYMSTOKU
  63. PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŻUBRA POMPIKA W HAJNÓWCE
  64. SZKOŁA PODSTAWOWA W JUCHNOWCU GÓRNYM
  65. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. KRÓLA STEFANA BATOREGO W BIAŁYMSTOKU
  66. PRZEDSZKOLE NR 1 W HAJNÓWCE
  67. TECHNIKUM IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W CIECHANOWCU
  68. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KPT. W. WYSOCKIEGO W BIELSKU PODLASKIM
  69. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOMŻY
  70. TECHNIKUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W HAJNÓWCE
  71. TECHNIKUM W OSTROŻANACH
  72. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W JABŁONI KOŚCIELNEJ
  73. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SUWAŁKACH
  74. KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁAPACH
  75. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU
  76. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BIAŁYMSTOKU
  77. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘŻNEJ ANNY Z SAPIEHÓW JABŁONOWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU
  78. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 W BIAŁYMSTOKU
  79. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ BONY SFORZY W OBRUBNIKACH
  80. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
  81. OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZY W BRODZIE NOWYM
  82. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA TYSIĄCLECIA W BIAŁYMSTOKU
  83. SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 W SOKÓŁCE
  84. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY
  85. TECHNIKUM W MOŃKACH
  86. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. H. SIENKIEWICZA W RAJGRODZIE
  87. X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W BIAŁYMSTOKU
  88. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE INTEGRACYJNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU
  89. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ALEKSANDRY PIŁSUDSKIEJ W SUWAŁKACH
  90. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  91. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU
  92. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56 W BIAŁYMSTOKU
  93. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  94. TECHNIKUM NR 2 W SUWAŁKACH
  95. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W SUWAŁKACH
  96. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ W JANÓWCE
  97. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W ŁOMŻY IM. KSIĘCIA MAZOWIECKIEGO JANUSZA I
  98. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GRABÓWCE
  99. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W DROHICZYNIE
  100. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
  101. PRZEDSZKOLE NR 1 IM. AKADEMIA BYSTRZAKA W AUGUSTOWIE
  102. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W MOŃKACH
  103. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W MOŃKACH
  104. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SUWAŁKACH
  105. PRZEDSZKOLE NR 5 W SOKÓŁCE
  106. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW BITWY NIEMEŃSKIEJ W STAREJ KAMIONCE
  107. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W SUWAŁKACH
  108. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS. KAZIMIERZA ALEKSANDRA HAMERSZMITA W SUWAŁKACH
  109. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZAMBROWIE
  110. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SUWAŁKACH
  111. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SZEPIETOWIE
  112. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. STANISŁAWA STASZICA W ŁOMŻY
  113. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. JANA PAWŁA II W ŁOMŻY
  114. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁOMŻY
  115. TECHNIKUM NR 4 W ŁOMŻY
  116. III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ALFREDA LITYŃSKIEGO W SUWAŁKACH
  117. SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZEROŚLI
  118. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W NOWEJ WSI
  119. TECHNIKUM NR 1 W SOKÓŁCE
  120. SZKOŁA PODSTAWOWA W SIDRZE
  121. PRZEDSZKOLE NR 3 "WESOŁA TRÓJECZKA" W SIEMIATYCZACH
  122. SZKOŁA PODSTAWOWA W PERLEJEWIE
  123. SZKOŁA PODSTAWOWA W POĆKUNACH
  124. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR. WŁ. RAGINISA W PIĄTNICY
  125. TECHNIKUM NR 7 IM . LUDWIKA BOJANUSA W ŁOMŻY
  126. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W NARWI
  127. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W HAJNÓWCE
  128. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W STRABLI
  129. SZKOŁA PODSTAWOWA W BRAŃSKU
  130. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
  131. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WESOŁA NIEZAPOMINAJKA"
  132. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA W BIAŁYMSTOKU
  133. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. MIESZKA I W BIAŁYMSTOKU
  134. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "SŁONECZNE PRZEDSZKOLE" W BIAŁYMSTOKU
  135. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  136. TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W BIAŁYMSTOKU
  137. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MAŁEGO ODKRYWCY" W BIAŁYMSTOKU
  138. TECHNIKUM NR 2 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. KPT. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  139. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  140. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W BIAŁYMSTOKU
  141. SZKOŁA PODSTAWOWA W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki (stan na 22 listopada) w skali całego kraju naukę w trybie hybrydowym organizuje 1735 szkół podstawowych, 869 szkół ponadpodstawowych oraz 403 przedszkola. W całości na pracę zdalną przeszło 28 przedszkoli, 45 szkół podstawowych oraz 28 szkół ponadpodstawowych.

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