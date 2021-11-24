Podlaskie. Szkoły i przedszkola z nauczaniem hybrydowym lub całkowicie zdalnym (AKTUALIZACJA)

Według danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 141 szkół i przedszkoli z województwa podlaskiego przeszło na nauczanie hybrydowe. Tylko jedna placówka przeszła w całości na pracę w zdalnym trybie. Jest to Przedszkole Samorządowe w Narwi (pow. hajnowski). W całym regionie na odległość uczy się 5136 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 199 przedszkolaków.
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Placówki, w których najwięcej uczniów kształci się z domu, to: Technikum nr 2 w Suwałkach (216 uczniów z 7 klas) oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Suwałkach (169 uczniów z 6 klas). Najwięcej przedszkolaków przechodzi kwarantannę w Szkole Podstawowej nr 37 w Białymstoku (24 dzieci z 1 oddziału) oraz w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem (22 dzieci z 1 oddziału).
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Lista szkół i przedszkoli, w których wprowadzono hybrydowy/zdalny model nauczania przedstawia się następująco (źródło: Kuratorium Oświaty w Białymstoku - dane na podstawie informacji przesyłanych przez dyrektorów szkół; stan na 23 listopada, godz. 13.00):
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIAŁYMSTOKU
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 10 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM NR 3 W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SYBIRAKÓW W DOLISTOWIE STARYM
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁUBINIE KOŚCIELNYM
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KPT. WŁADYSŁAWA RAGINISA W GRĄDACH WONIECKO
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA W TRZCIANNEM
- TECHNIKUM ELEKTRYCZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNEJ WSI KOŚCIELNEJ
- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GRZEGORZA PIRAMOWICZA W AUGUSTOWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ALFREDA WIERUSZ-KOWALSKIEGO W SUWAŁKACH
- TECHNIKUM NR 3 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W BIAŁYMSTOKU
- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64 PN. "AKADEMIA JASIA I MAŁGOSI" W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. "BOLESŁAWA PRUSA" W POŚWIĘTNEM
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. JANA PAWŁA II W CHOROSZCZY
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BOĆKACH
- SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 BIAŁOSTOCKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ARMII KRAJOWEJ W AUGUSTOWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W BIAŁYMSTOKU Z SIEDZIBĄ W SUWAŁKACH
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W BIAŁYMSTOKU Z SIEDZIBĄ W SUWAŁKACH
- TECHNIKUM W CZARTAJEWIE
- TECHNIKUM NR 2 W SOKÓŁCE
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79 "KONWALIOWY ZAKĄTEK" W BIAŁYMSTOKU
- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58 INTEGRACYJNE IM. JANA WILKOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. GEN. JÓZEFA ZACHARIASZA BEMA W BIAŁYMSTOKU
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5
- TECHNIKUM W SUCHOWOLI
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZAMBROWIE
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 IM. GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM MECHANICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W GRAJEWIE
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W BIELSKU PODLASKIM
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM TEB EDUKACJA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA PARTYZANTÓW BRACI MICHAŁA I ALEKSANDRA CHRZANOWSKICH W GRÓDKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W ZAMBROWIE
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41 INTEGRACYJNE W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.KSIĘŻNEJ ANNY Z SAPIEHÓW JABŁONOWSKIEJ W SIEMIATYCZACH
- TECHNIKUM PROGRAMISTYCZNE INFOTECH W BIAŁYMSTOKU
- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W HAJNÓWCE
- KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOKÓŁCE
- II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZAMBROWIE
- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM HANDLOWO-EKONOMICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE "ZACZAROWANY ZAKĄTEK" W BIAŁYMSTOKU
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. WIESŁAWA KAZANECKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRODZISKU
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA W GRAJEWIE
- TECHNIKUM NR 5
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO JAGIELLONIA W BIAŁYMSTOKU
- II SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŻUBRA POMPIKA W HAJNÓWCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA W JUCHNOWCU GÓRNYM
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. KRÓLA STEFANA BATOREGO W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE NR 1 W HAJNÓWCE
- TECHNIKUM IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W CIECHANOWCU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KPT. W. WYSOCKIEGO W BIELSKU PODLASKIM
- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOMŻY
- TECHNIKUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W HAJNÓWCE
- TECHNIKUM W OSTROŻANACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W JABŁONI KOŚCIELNEJ
- NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SUWAŁKACH
- KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁAPACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU
- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BIAŁYMSTOKU
- II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘŻNEJ ANNY Z SAPIEHÓW JABŁONOWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ BONY SFORZY W OBRUBNIKACH
- PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
- OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZY W BRODZIE NOWYM
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA TYSIĄCLECIA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 W SOKÓŁCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY
- TECHNIKUM W MOŃKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. H. SIENKIEWICZA W RAJGRODZIE
- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W BIAŁYMSTOKU
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE INTEGRACYJNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ALEKSANDRY PIŁSUDSKIEJ W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56 W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM NR 2 W SUWAŁKACH
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ W JANÓWCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W ŁOMŻY IM. KSIĘCIA MAZOWIECKIEGO JANUSZA I
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GRABÓWCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W DROHICZYNIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
- PRZEDSZKOLE NR 1 IM. AKADEMIA BYSTRZAKA W AUGUSTOWIE
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W MOŃKACH
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W MOŃKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SUWAŁKACH
- PRZEDSZKOLE NR 5 W SOKÓŁCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW BITWY NIEMEŃSKIEJ W STAREJ KAMIONCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS. KAZIMIERZA ALEKSANDRA HAMERSZMITA W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZAMBROWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SZEPIETOWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. STANISŁAWA STASZICA W ŁOMŻY
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. JANA PAWŁA II W ŁOMŻY
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁOMŻY
- TECHNIKUM NR 4 W ŁOMŻY
- III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ALFREDA LITYŃSKIEGO W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZEROŚLI
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W NOWEJ WSI
- TECHNIKUM NR 1 W SOKÓŁCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA W SIDRZE
- PRZEDSZKOLE NR 3 "WESOŁA TRÓJECZKA" W SIEMIATYCZACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA W PERLEJEWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA W POĆKUNACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR. WŁ. RAGINISA W PIĄTNICY
- TECHNIKUM NR 7 IM . LUDWIKA BOJANUSA W ŁOMŻY
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W NARWI
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W HAJNÓWCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W STRABLI
- SZKOŁA PODSTAWOWA W BRAŃSKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
- PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WESOŁA NIEZAPOMINAJKA"
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. MIESZKA I W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "SŁONECZNE PRZEDSZKOLE" W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W BIAŁYMSTOKU
- NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MAŁEGO ODKRYWCY" W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM NR 2 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. KPT. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM
Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki (stan na 22 listopada) w skali całego kraju naukę w trybie hybrydowym organizuje 1735 szkół podstawowych, 869 szkół ponadpodstawowych oraz 403 przedszkola. W całości na pracę zdalną przeszło 28 przedszkoli, 45 szkół podstawowych oraz 28 szkół ponadpodstawowych.
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