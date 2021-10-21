Podlaskie. Szkoły i przedszkola z nauczaniem hybrydowym. Ponad 9 tys. dzieci uczy się z domów (AKTUALIZACJA)

To już kolejny tydzień, kiedy część uczniów z naszego regionu kontynuuje naukę z domu. To efekt potwierdzenia przypadków zakażeń koronawirusem wśród pracowników i/lub uczniów. Po otrzymaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego dyrektorzy decydują się na wprowadzenie modelu mieszanego pracy szkoły lub nauczania zdalnego.
Placówki szkolne oraz wychowawcze to źródło ogromnej większości ognisk koronawirusa w naszym regionie. Jak mówi Ewa Jakubowicz, p.o. podlaskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, obecnie mamy potwierdzone 52 ogniska Sars-CoV-2.
Według danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 122 szkoły i przedszkola z województwa podlaskiego przeszły na nauczanie hybrydowe. W 7 placówkach całkowicie wprowadzono nauczanie zdalne. Na odległość uczy się 8782 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 534 przedszkolaków.
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Lista szkół i przedszkoli, w których wprowadzono hybrydowy/zdalny model nauczania przedstawia się następująco (źródło: Kuratorium Oświaty w Białymstoku - dane na podstawie informacji przesyłanych przez dyrektorów szkół; stan na 21 października, godz. 15.00):
- TECHNIKUM BUDOWLANO-GEODEZYJNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH IM. STEFANA WŁADYSŁAWA BRYŁY W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "BAJKOWE MIASTECZKO" W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. GEN. JÓZEFA ZACHARIASZA BEMA W BIAŁYMSTOKU
- I SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU
- SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W ZAMBROWIE
- AKADEMIA SUKCESU "NASZA SZKOŁA" PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. MARII KONOPNICKIEJ W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W KLEOSINIE
- PRZEDSZKOLE NR 5 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W ŻARNOWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. 1 PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH W AUGUSTOWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- II SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU
- II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z BIAŁORUSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA IM BRONISŁAWA TARASZKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
- SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA PARTYZANTÓW BRACI MICHAŁA I ALEKSANDRA CHRZANOWSKICH W GRÓDKU
- TECHNIKUM NR 2 W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. 42 PUŁKU PIECHOTY W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W BIAŁYMSTOKU
- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ANIOŁKI (nauczanie w całości zdalne)
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W FILIPOWIE
- TECHNIKUM ELEKTRYCZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W WASILKOWIE
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 "BAŚNIOWE" W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA W ANDRYJANKACH
- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W BIAŁYMSTOKU
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W MOŃKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOKÓŁCE
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SIEMIATYCZACH
- TECHNIKUM W MOŃKACH
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W MOŃKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44 W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. 2 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA ZACHODZIE W BIAŁYMSTOKU
- PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W STUDZIANKACH
- ELASTYCZNE PRZEDSZKOLE PRZY WSE W BIAŁYMSTOKU "ORZEŁEK"
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W KRYPNIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W HAJNÓWCE
- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W BIAŁYMSTOKU
- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU W BIAŁYMSTOKU
- XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W BIAŁYMSTOKU
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 W BIAŁYMSTOKU (nauczanie w całości zdalne)
- TECHNIKUM W RUDCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ALEKSANDRY KUJAŁOWICZ W SUWAŁKACH
- SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 1 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 W BIAŁYMSTOKU (nauczanie w całości zdalne)
- II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZAMBROWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W CHOJEWIE
- SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU
- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 9 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. KPT. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 BIAŁOSTOCKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W SUWAŁKACH
- TECHNIKUM NR 3 W SUWAŁKACH
- PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MARCHEWKA W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM NR 2 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. KPT. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA W CIECHANOWCU
- PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W SUPRAŚLU
- SZKOŁA PODSTAWOWA INNOWACYJNEJ EDUKACJI W BIAŁYMSTOKU
- OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY ADA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KRASNOPOLU
- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- TERAPEUTYCZNE PRZEDSZKOLE ADA W BIAŁYMSTOKU (nauczanie w całości zdalne)
- SZKOŁA PODSTAWOWA Z DODATKOWYM NAUCZANIEM JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO W ORLI
- III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM HANDLOWO-EKONOMICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU
- STOWARZYSZENIE EDUKATOR W ŁOMŻY NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MAŁY ARTYSTA"
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W BIAŁYMSTOKU
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. ARMII KRAJOWEJ W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM (nauczanie w całości zdalne)
- TECHNIKUM IM. ARMII KRAJOWEJ W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM (nauczanie w całości zdalne)
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W BIAŁYMSTOKU, PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 87 W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS. MICHAŁA SOPOĆKI W KSIĘŻYNIE
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 "NA BOJARACH" W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA W KUŹNICY
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. KRÓLA STEFANA BATOREGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W HOLONKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW POWSTAŃ NARODOWYCH W SZUDZIAŁOWIE
- "ŚWIAT UCZNIA" PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM
- PRZEDSZKOLE "ŚWIAT ZUCHA" W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM PROGRAMISTYCZNE INFOTECH W BIAŁYMSTOKU
- IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. SIMONY KOSSAK W BIAŁYMSTOKU
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W BIELSKU PODLASKIM
- TECHNIKUM NR 1 W BIELSKU PODLASKIM
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W PRZYTUŁACH
- II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. ZYGMUNTA PODHORSKIEGO W SUWAŁKACH
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30 IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II „RADOSNE” W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52 "KUBUSIA PUCHATKA" W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA W MALAWICZACH DOLNYCH
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.JANA PAWŁA II W ZAWADACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W KOLNICY
- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W NOWINCE
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77 "RUMIANKOWE PRZEDSZKOLE" IM. SIMONY KOSSAK W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ŁOMŻY
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE INTEGRACYJNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU
- NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 SPECJALNA IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO IM. JAROSŁAWA KOSTYCEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KOLNIE
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79 "KONWALIOWY ZAKĄTEK" W BIAŁYMSTOKU
- PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁOBÓDCE
- TECHNIKUM MECHANICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SUWAŁKACH
- PRYWATNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWA KRAINA" W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W WYSZKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
- SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JANOWSZCZYŹNIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA W POĆKUNACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W HAJNÓWCE
- TECHNIKUM NR 4 W BIELSKU PODLASKIM
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BOĆKACH
- PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA SMYKA" W BIAŁYMSTOKU (nauczanie w całości zdalne)
Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki (stan na 20 października) w skali całego kraju naukę w trybie hybrydowym organizuje 617 szkół podstawowych, 317 szkół ponadpodstawowych oraz 64 przedszkola. W całości na pracę zdalną przeszło 10 przedszkoli, 24 szkoły podstawowe oraz 7 szkół ponadpodstawowych.
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