Podlaskie. Szkoły i przedszkola z nauczaniem hybrydowym. Ponad 9 tys. dzieci uczy się z domów (AKTUALIZACJA)

Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
Ponad 9 tys. dzieci z woj. podlaskiego uczy się z domów.
Ponad 9 tys. dzieci z woj. podlaskiego uczy się z domów. Pixabay
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Cały czas rośnie liczba szkół i przedszkoli w województwie podlaskim, które przeszły na nauczanie hybrydowe lub w całości zdalne w związku z zakażeniami wirusem Sars-CoV-2. Według danych Podlaskiego Kuratorium Oświaty w 129 placówkach ponad 9300 dzieci uczy się na odległość.

To już kolejny tydzień, kiedy część uczniów z naszego regionu kontynuuje naukę z domu. To efekt potwierdzenia przypadków zakażeń koronawirusem wśród pracowników i/lub uczniów. Po otrzymaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego dyrektorzy decydują się na wprowadzenie modelu mieszanego pracy szkoły lub nauczania zdalnego.

Placówki szkolne oraz wychowawcze to źródło ogromnej większości ognisk koronawirusa w naszym regionie. Jak mówi Ewa Jakubowicz, p.o. podlaskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, obecnie mamy potwierdzone 52 ogniska Sars-CoV-2.

Według danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 122 szkoły i przedszkola z województwa podlaskiego przeszły na nauczanie hybrydowe. W 7 placówkach całkowicie wprowadzono nauczanie zdalne. Na odległość uczy się 8782 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 534 przedszkolaków.

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Lista szkół i przedszkoli, w których wprowadzono hybrydowy/zdalny model nauczania przedstawia się następująco (źródło: Kuratorium Oświaty w Białymstoku - dane na podstawie informacji przesyłanych przez dyrektorów szkół; stan na 21 października, godz. 15.00):

  1. TECHNIKUM BUDOWLANO-GEODEZYJNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH IM. STEFANA WŁADYSŁAWA BRYŁY W BIAŁYMSTOKU
  2. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "BAJKOWE MIASTECZKO" W BIAŁYMSTOKU
  3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. GEN. JÓZEFA ZACHARIASZA BEMA W BIAŁYMSTOKU
  4. I SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU
  5. SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W BIAŁYMSTOKU
  6. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W ZAMBROWIE
  7. AKADEMIA SUKCESU "NASZA SZKOŁA" PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. MARII KONOPNICKIEJ W BIAŁYMSTOKU
  8. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W KLEOSINIE
  9. PRZEDSZKOLE NR 5 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W SUWAŁKACH
  10. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W ŻARNOWIE
  11. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. 1 PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH W AUGUSTOWIE
  12. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  13. II SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU
  14. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU
  15. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z BIAŁORUSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA IM BRONISŁAWA TARASZKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
  16. SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA PARTYZANTÓW BRACI MICHAŁA I ALEKSANDRA CHRZANOWSKICH W GRÓDKU
  17. TECHNIKUM NR 2 W SUWAŁKACH
  18. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. 42 PUŁKU PIECHOTY W BIAŁYMSTOKU
  19. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W BIAŁYMSTOKU
  20. IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W BIAŁYMSTOKU
  21. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU
  22. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIAŁYMSTOKU
  23. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ANIOŁKI (nauczanie w całości zdalne)
  24. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W FILIPOWIE
  25. TECHNIKUM ELEKTRYCZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  26. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W WASILKOWIE
  27. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 "BAŚNIOWE" W BIAŁYMSTOKU
  28. SZKOŁA PODSTAWOWA W ANDRYJANKACH
  29. X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W BIAŁYMSTOKU
  30. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W MOŃKACH
  31. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  32. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  33. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOKÓŁCE
  34. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SIEMIATYCZACH
  35. TECHNIKUM W MOŃKACH
  36. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W MOŃKACH
  37. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIAŁYMSTOKU
  38. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIAŁYMSTOKU
  39. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44 W BIAŁYMSTOKU
  40. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. 2 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA ZACHODZIE W BIAŁYMSTOKU
  41. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W STUDZIANKACH
  42. ELASTYCZNE PRZEDSZKOLE PRZY WSE W BIAŁYMSTOKU "ORZEŁEK"
  43. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W KRYPNIE
  44. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE
  45. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W HAJNÓWCE
  46. VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W BIAŁYMSTOKU
  47. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU W BIAŁYMSTOKU
  48. XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU
  49. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU
  50. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W BIAŁYMSTOKU
  51. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 W BIAŁYMSTOKU (nauczanie w całości zdalne)
  52. TECHNIKUM W RUDCE
  53. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ALEKSANDRY KUJAŁOWICZ W SUWAŁKACH
  54. SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 1 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 W BIAŁYMSTOKU (nauczanie w całości zdalne)
  55. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZAMBROWIE
  56. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W CHOJEWIE
  57. SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU
  58. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU
  59. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU
  60. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 9 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. KPT. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  61. SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 BIAŁOSTOCKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU
  62. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W SUWAŁKACH
  63. TECHNIKUM NR 3 W SUWAŁKACH
  64. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MARCHEWKA W BIAŁYMSTOKU
  65. TECHNIKUM NR 2 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. KPT. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  66. SZKOŁA PODSTAWOWA W CIECHANOWCU
  67. PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W SUPRAŚLU
  68. SZKOŁA PODSTAWOWA INNOWACYJNEJ EDUKACJI W BIAŁYMSTOKU
  69. OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY ADA W BIAŁYMSTOKU
  70. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KRASNOPOLU
  71. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  72. TERAPEUTYCZNE PRZEDSZKOLE ADA W BIAŁYMSTOKU (nauczanie w całości zdalne)
  73. SZKOŁA PODSTAWOWA Z DODATKOWYM NAUCZANIEM JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO W ORLI
  74. III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  75. TECHNIKUM HANDLOWO-EKONOMICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU
  76. STOWARZYSZENIE EDUKATOR W ŁOMŻY NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MAŁY ARTYSTA"
  77. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU
  78. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W BIAŁYMSTOKU
  79. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. ARMII KRAJOWEJ W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM (nauczanie w całości zdalne)
  80. TECHNIKUM IM. ARMII KRAJOWEJ W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM (nauczanie w całości zdalne)
  81. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W BIAŁYMSTOKU, PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 87 W BIAŁYMSTOKU
  82. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS. MICHAŁA SOPOĆKI W KSIĘŻYNIE
  83. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 "NA BOJARACH" W BIAŁYMSTOKU
  84. SZKOŁA PODSTAWOWA W KUŹNICY
  85. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. KRÓLA STEFANA BATOREGO W BIAŁYMSTOKU
  86. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W HOLONKACH
  87. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW POWSTAŃ NARODOWYCH W SZUDZIAŁOWIE
  88. "ŚWIAT UCZNIA" PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁYMSTOKU
  89. SZKOŁA PODSTAWOWA W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM
  90. PRZEDSZKOLE "ŚWIAT ZUCHA" W BIAŁYMSTOKU
  91. TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W BIAŁYMSTOKU
  92. TECHNIKUM PROGRAMISTYCZNE INFOTECH W BIAŁYMSTOKU
  93. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W BIAŁYMSTOKU
  94. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU
  95. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. SIMONY KOSSAK W BIAŁYMSTOKU
  96. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W BIELSKU PODLASKIM
  97. TECHNIKUM NR 1 W BIELSKU PODLASKIM
  98. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W PRZYTUŁACH
  99. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. ZYGMUNTA PODHORSKIEGO W SUWAŁKACH
  100. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30 IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II „RADOSNE” W BIAŁYMSTOKU
  101. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52 "KUBUSIA PUCHATKA" W BIAŁYMSTOKU
  102. SZKOŁA PODSTAWOWA W MALAWICZACH DOLNYCH
  103. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.JANA PAWŁA II W ZAWADACH
  104. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W KOLNICY
  105. VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  106. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W NOWINCE
  107. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77 "RUMIANKOWE PRZEDSZKOLE" IM. SIMONY KOSSAK W BIAŁYMSTOKU
  108. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ŁOMŻY
  109. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE INTEGRACYJNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU
  110. TECHNIKUM NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU
  111. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SUWAŁKACH
  112. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 SPECJALNA IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  113. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO IM. JAROSŁAWA KOSTYCEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
  114. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KOLNIE
  115. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79 "KONWALIOWY ZAKĄTEK" W BIAŁYMSTOKU
  116. PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W BIAŁYMSTOKU
  117. SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁOBÓDCE
  118. TECHNIKUM MECHANICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU
  119. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SUWAŁKACH
  120. PRYWATNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWA KRAINA" W BIAŁYMSTOKU
  121. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W WYSZKACH
  122. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
  123. SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JANOWSZCZYŹNIE
  124. SZKOŁA PODSTAWOWA W POĆKUNACH
  125. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W HAJNÓWCE
  126. TECHNIKUM NR 4 W BIELSKU PODLASKIM
  127. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY
  128. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BOĆKACH
  129. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA SMYKA" W BIAŁYMSTOKU (nauczanie w całości zdalne)

Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki (stan na 20 października) w skali całego kraju naukę w trybie hybrydowym organizuje 617 szkół podstawowych, 317 szkół ponadpodstawowych oraz 64 przedszkola. W całości na pracę zdalną przeszło 10 przedszkoli, 24 szkoły podstawowe oraz 7 szkół ponadpodstawowych.

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PiS tak chciał .
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Gość
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie też.
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matka
Nauczycielki też nie używją masek
G
Gość
Powinni zamknąć wszystkie szkoły, jak jeżdżę autobusami to widzę że młodzież szkolna w ogóle nie używa masek.
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