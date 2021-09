Podlaskie. Terytorialsi szkolili się wspólnie z amerykańską Gwardią Narodową

Szkolenie odbyło się na na obiektach treningowych 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, które są wykorzystywane m.in. do nauki walki w terenie zurbanizowanym. Zajęcia poświęcone były przygotowaniu budynków do obrony, treningowi strzeleckiemu oraz wykorzystaniu sprzętu optoelektronicznego podczas działań w nocy. Amerykanie przekazywali terytorialsom doświadczenia zdobyte podczas misji w Afganistanie i Iraku.

Podczas szkolenia były wykorzystane polskie karabinki GROT z amunicją barwiącą UTM. Dla zapewnienia bezpieczeństwa elementy zestawu konwersyjnego oznaczone są kolorem niebieskim, aby odróżnić je od części bojowych. Amunicja UTM umożliwia bezpieczne szkolenie strzeleckie z etatowego uzbrojenia.

Gwardia Narodowa sięga historią aż do 1636 roku. Obecnie jest to kluczowa część amerykańskich sił zbrojnych. Gwardia Narodowa podlega zarówno gubernatorowi, jaki i Prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Żołnierze Gwardii Narodowej łączą służbę wojskową z pracą oraz nauką. Mogą zostać powołani zarówno do usuwania skutków katastrof, jak też do udziału w misjach zagranicznych.

Podlascy terytorialsi od ponad 2 lat współpracują z Batalionową Grupą Bojową NATO w Polsce. Wśród ostatnich wspólnych przedsięwzięć można wymienić: wizytę w Białymstoku ppłk. Craiga Broylesa - dowódcy BGB NATO w Polsce, spotkanie

starszych podoficerów, szkolenie z łączności, udział podlaskich terytorialsów w kursie rozpoznania oraz w szkoleniach z przywództwa (Team Leader Academy).