Podlaskie z najwyższym procentowym wzrostem śmiertelności w ciągu ostatnich pięciu tygodni

Dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat liczby zgonów w ujęciu tygodniowym nie pozostawiają wątpliwości. Z tygodnia na tydzień wzrasta liczba osób zmarłych w woj. podlaskim. Trend zwyżkowy rozpoczął się już w drugiej połowie września. W 38. tygodniu roku (czyli w dn. 20-26 września) można było zauważyć pierwszy wzrost liczby zgonów - z 216 do 268. Wcześniej ich liczba przez dłuższy czas utrzymywała się na zbliżonym poziomie (między 215 a 225).

W ciągu kolejnych ośmiu tygodni notowano coraz więcej zgonów, aż do 45. tygodnia (8-14 listopada), kiedy stwierdzono aż 458 przypadków śmierci w naszym województwie. To oznacza ponad dwukrotny wzrost w stosunku do średniej z września.

