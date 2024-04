Podlaskie zabobony i przesądy ludowe. W co się wierzyło i wciąż wierzy w naszym regionie. Zobacz, czego lepiej nie robić [LISTA]

Podlaskie przesądy i zabobony. Ile ich jest?

Jeśli chodzi o określony sposób postępowania w rozmaitych sytuacjach, to na Podlasiu możemy wyliczyć przynajmniej kilkadziesiąt różnych przesądów i zabobonów. Jedne są bardziej popularne, inne mniej, ale ich cechą wspólną jest to, że nadal mnóstwo osób w nie wierzy.

W co wierzyli nasi przodkowie, a w co wierzy się do tej pory na terenie naszego regionu? Zobacz, skąd wzięły się podlaskie przesądy oraz które z nich obecne są wciąż w naszym życiu. Przejdź do galerii, by zobaczyć najbardziej popularne podlaskie przesądy i zabobony.