Podlaskie zabobony i przesądy ludowe. W co wierzono i wierzy się w naszym regionie? [LISTA PRZESĄDÓW]

3. SzeptuchySzeptucha, czyli forma żeńska od "szeptuna", oznacza tak naprawdę wiedźmę. W Polsce występowały i występują one do dziś w rejonie Podlasia. Przeważnie są to osoby wyznania prawosławnego, których działalność uważana bywa za praktyki pogańskie i przez kościół jest nieuznawana, a nawet określana jako szatańska. Wiele osób zgłasza się jednak do nich, kiedy napotykają na problemy, wobec których medycyna rozkłada ręce. Najpopularniejszą w naszym regionie była szeptucha o Orli. Inne "uzdrawiały" w Rutce czy Opace Dużej.

Kuba Kamiński/Białostocki Ośrodek Kultury