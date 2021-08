Podpisano umowę na przebudowę trzech stacji kolejowych w Ełku. To pierwszy etap modernizacji linii z Ełku do Białegostoku na Rail Baltice

To pierwszy etap robót na odcinku Białystok – Ełk, w ramach projektu „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”. Projekt za prawie 587 mln zł netto jest współfinansowany z unijnych środków instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

- Polskie Linie Kolejowe konsekwentnie wykorzystują środki unijne m.in. z instrumentu CEF Łącząc Europe., a to pozwala na zwiększenie roli kolei w transporcie na korytarzach o znaczeni międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Efektem podpisanej dziś umowy na przebudowę stacji w Ełku będzie lepsza dostępność do kolei, wzrost atrakcyjności podróży pociągiem oraz poprawa konkurencyjności kolei jako transportu najbardziej ekologicznego. Poprawi się również system komunikacji w mieście na styku dróg i torów – powiedział Ireneusz Merchel.

Na stacji Ełk wszystkie trzy perony zostaną podwyższone i poszerzone, co znacznie ułatwi dostęp do pociągów. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się łatwiej skorzystają z kolei. Na każdym z peronów będą windy. Zamontowane zostaną nowe wiaty oraz ławki. Czytelne oznakowanie i nagłośnienie ułatwią orientację na stacji. Dla osób niewidzących lub słabowidzących przewidziano ścieżki naprowadzające oraz oznaczenia w języku Braille’a. Antypoślizgowa nawierzchnia i jasne świetlenie zapewnią bezpieczne poruszanie się po peronach także po zmroku. Komunikację na stacji poprawi nowe przejście pod torami, które zastąpi obecne obiekty. Dzięki inwestycji dłuższy, szerszy oraz wyższy obiekt zapewni bezpieczny dostęp do kolei nie z jednej lecz obu stron stacji - również mieszkańcom osiedla Zatorze. Termin realizacji zamówienia wynosi 28 miesięcy.