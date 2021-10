Pogranicznicy nie złamali prawa. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie ich zachowania pod Usnarzem Górnym

Zawiadomienie do prokuratury we wrześniu złożyła organizacja działająca na Mazowszu. Nie udało nam się ustalić, jaka konkretnie, ale wiemy na pewno, że nie była to Fundacja Ocalenie, która przez kilkanaście dni przyglądała się z bliska sytuacji cudzoziemców, którzy koczowali po białoruskiej stronie granicy na wysokości wsi Usnarz Górny.

Działacze zarzucili pogranicznikom dwie czyny związane z niedopełnieniem przez nich obowiązków. Chodziło o to, że - po pierwsze, nie przyjęli od cudzoziemców wniosków o udzielenie pomocy międzynarodowej, a po drugie - że zablokowali posłom i senatorom dostęp do terenu przygranicznego i nie udzielili im informacji o sytuacji imigrantów.

Przypomnijmy, że zaraz po tym, jak sprawa koczowiska migrantów zrobiła się medialna, w Usnarzu pojawiło się sporo polityków Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Wśród nich byli m.in. Klaudia Jachira, Maciej Konieczny, Franciszek Sterczewski.