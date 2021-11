Polsat Boxing Promotions 3. Kolejna szansa Przemka Gorgonia. Jego rywalem Kubańczyk Ihosvana Garcia

- Jedno marzenie się spełniło, więc chciałbym pójść za ciosem i pokonać jeszcze wyżej zawieszoną poprzeczkę. Słyszę, że Ihosvany Garcia jest bardzo mocny, że to jeden z 3-4 największych talentów boksujących w polskich grupach promotorskich. Jestem w dobrej formie. Propozycję walki z Kubańczykiem otrzymałem niedawno, ale nie było się nad czym zastanawiać, to moja szansa – powiedział Przemysław „Smile” Gorgoń”.

- Gorgoń zrobił duże postępy. A co do Garcii, jest swego rodzaju niewiadomą, ponieważ oprócz Grafki, który został poddany za wcześnie w tegorocznej walce, nie miał znaczących rywali. Wierzę, że „Smile” może zrobić miłą niespodziankę – mówi promotor Chorten Boxing Production Dariusz Snarski.

Przeciwnik Przemka Gorgonia jest od niego wyższy i dysponuje lepszymi warunkami fizycznymi, ale Gorgoń wcale się tego nie obawia. – Gabaryty nie walczą. Po wejściu do ringu przekonam się, na co stać Garcię. Wiem, że jestem zdecydowanie lepszym bokserem niż 1-2 lata temu. Trener Daniel Pilc, jak zwykle przygotowuje plan taktyczny, a do mnie będzie należała robota na dystansie 8 rund - powiedział Przemysław Gorgoń.