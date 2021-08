Polscy żołnierze budują ogrodzenie na granicy z Białorusią. W Usnarzu Górnym powstało miasteczko namiotowe (zdjęcia)

- Przyjechałem tutaj ze Zgorzelca, część trasy pokonałem pociągiem, część rowerem. Musiałem to zobaczyć na własne oczy. To przerażające, co się tutaj dzieje. W telewizji to źle wygląda, ale tutaj to dopiero czuć atmosferę strachu. Nie wiem dokąd to zmierza. Co stanie się z tymi ludźmi? - pyta retorycznie pan Tadek, którego spotkaliśmy w miasteczku, które powstało pod obozowiskiem.

W podobnym tonie wypowiadają się wszyscy ci, z którymi rozmawiamy. W większości przyjechali tutaj w Warszawy, ale są też osoby np. z Wrocławia.

- Nie mogło nas tu nie być. Nie możemy spokojnie patrzeć, jak polskie służby pozwalają, żeby ci ludzie, którzy na gołej ziemi, pijąc wodę ze strumyka i jedząc niemal wyłącznie jabłka i suchy chleb, poumierali na naszych oczach. Niech w końcu ktoś coś z tym zrobi! - mówi nie ukrywając złości młoda kobieta w Warszawy.