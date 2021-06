Polska Futbol Liga. Lowlandersi wygrywają na Śląsku. Showtime Krzysztofa Czaplejewicza

To był jednak dzień, w którym białostocka drużyna postawiła na grę biegową i to się opłaciło. 250 jardów zdobyte “dołem”, pozwoliło Lowlanders wygrać spotkanie. Debiutanckie przyłożenie zdobył Sarunas Tiskus, który jest nominalnym graczem obrony. Kolejne trzy były autorstwa jednego z najmocniejszych punktów białostoczan w tym sezonie - Krzysztofa Czaplejewicza. Grający z numerem 26 zawodnik przebiegł z piłką 182 jardy w trakcie meczu i był niekwestionowanym najlepszym zawodnikiem tego meczu. Dużą pracę wykonała tu linia ofensywna Lowlanders, która zagrała najlepszy mecz w sezonie i była nieocenionym wsparciem dla MVP tego spotkania. Dodatkowe wyróżnienie otrzymał grający na linii ofensywnej z numerem 61 - Mateusz Samczuk, któremu przyznano nagrodę MVP XXL.

- Gramy tak, jak pozwala przeciwnik i jakie akurat mamy zasoby ludzkie. W każdym z dotychczasowych meczów kogoś ważnego nam brakowało i trzeba było przygotowywać drużynę korzystając z zawodników młodych, mniej doświadczonych. Mimo wszystko liczy się zwycięstwo i to, że nie musimy ryzykować niczyim zdrowiem, by grać o wynik. W meczu z Rebels graliśmy bardzo zachowawczo i skutecznie, co przyniosło efekt. W następnym meczu wracają już po kontuzjach Mariański, Lolmede, Khalimon, dodatkowo będziemy mogli zobaczyć po raz pierwszy w sezonie Adama Roszkowskiego i Wojtka Pacewicza, więc wygląda to bardzo obiecując. - powiedział prezes Lowlanders, Piotr Morko

Teraz przed drużyną z Białegostoku dwa tygodnie przerwy, po których Lowlandersi zagrają na wyjeździe z drużyną Kraków Kings oraz Tychy Falcons w Białymstoku.

Silesia Rebels Katowice - Lowlanders Białystok 20:28 (6:7, 8:14, 6:7, 0:0)

Punkty dla Lowlanders: Czaplejewicz -18, Tiskus - 6, Pamulak - 3

Punkty dla Rebels: Mullin - 12, Lynda – 8

1. Bydgoszcz Archers 4 8 125:52

2. Tychy Falcons 4 8 149:79

3. Lowlanders Białystok 4 6 87:60

4. Kraków Kings 4 4 89:90

5. Silesia Rebels Katowice 4 2 74:96

6. Warsaw Mets 4 0 87:114

7. Warsaw Eagles 4 0 17:137