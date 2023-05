Polska Futbol Liga. Pierwsza porażka Lowlanders Białystok w nowym sezonie

Pierwsze akcje gospodarzy przyniosły jedyne w tym meczu przyłożenie w ataku, którego autorem był Zhenya Efimenkau, który jeszcze w ubiegłym sezonie reprezentował barwy białostockiego klubu. Lowlandersi próbowali atakować, ale brakowało im skuteczności w kluczowych momentach. Co prawda jeszcze przed przerwą udało się zmniejszyć rozmiary porażki, ale wynik po dwóch kwartach wynosił 7:2 dla Eagles.

W drugiej połowie Lowlanders wciąż próbowali atakować, ale tak jak i w pierwszej części spotkania brakowało dokładności w wykończeniu akcji. Przy padającym cały czas deszczu białostoczanie ryzykowali w czwartych próbach, będąc niespełna 20-jardów od pola punktowego gospodarzy i za każdym razem były to próby nieskuteczne. Wynik w 4. kwarcie ustalił po przechwycie Awal Umaru, który złapał podanie Claytona Ueckera i zameldował się w endzone Lowlanders.

- Jak to mówią w piłce nożnej "pierwsza bramka ustawiła spotkanie" i mimo wielu prób i starań nie udało się tym razem zapunktować w ataku. Nie mogę odmówić drużynie walki i ambicji, bo dalej nawiązując do nomenklatury piłkarskiej, do sytuacji podbramkowych dochodziliśmy. Tam albo dobrze grała defensywa Eagles albo u nas brakowało skuteczności. Tak też bywa w sporcie, że nie zawsze da się wygrywać. Na szczęście mamy w ostatniej kolejce szansę na rewanż i tam sobie wyjaśnimy, która z drużyn w dwumeczu jest lepsza. Dodatkowym motywatorem dla chłopaków przed rewanżem jest puszczona po meczu przez Eagles piosenka Zenka “Przez Twe oczy zielone”, którą zawsze słychać w stadionowych głośnikach po naszych zwycięstwach w Białymstoku. Co jak co, ale disco polo to trzeba szanować. Tego tak nie zostawimy!” - powiedział Piotr Morko, prezes Lowlanders Białystok.