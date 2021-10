Ponad 2,5 mln zł dla białostockiego pogotowia, BCO i ośrodka rehabilitacji w Suwałkach

Nowe ambulanse i pompy infuzyjne dla pogotowia

Ponadto białostockie pogotowie zakupi 35 pompy infuzyjne. Zastąpią stare i zużyte pompy używane do tej pory w zespołach ratownictwa medycznego. Jedna z nich ma pełnić funkcję rezerwową.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku otrzymała dotację w wysokości 1,48 zł. Wykorzysta ją na zakup trzech nowych ambulansów medycznych. Zajmą one miejsce wysłużonych, wymagających wymiany aut, które zostaną przekazane do innych placówek: Zakładu Pomocy Doraźnej w Białymstoku – podstacji Korycin, Zakładu Pomocy Doraźnej w Hajnówce – podstacji Kleszczele, Zakładu Pomocy Doraźnej w Bielsku Podlaskim – podstacji Brańsk.

Ratownicy bez euforii wracają do pracy. Dyrektor cieszy się, że ma pełny skład

Ponad 714 tys. zł dla Białostockiego Centrum Onkologii

Z tej kwoty ponad 368 tys. zł zostanie przeznaczonych na zakup parowo-elektrycznej myjni do sterylizacji narzędzi, która zagwarantuje właściwy obieg narzędzi chirurgicznych, a tym samym ograniczy potrzebę zakupu dodatkowych, kosztownych zestawów. BCO posiada obecnie dwie myjnie, ale nie spełniają one standardów. Myjnia zostanie podłączona do istniejących już instalacji.