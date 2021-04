Ponad setka nowych policjantów na Warmii i Mazurach

To kolejne ślubowanie, które niestety odbyło się bez zaproszonych gości oraz członków rodzin i bliskich funkcjonariuszy. Wszystko za sprawą pandemii. A było to ślubowanie wyjątkowe ze względu na tak dużą liczbę nowych policjantów, którzy w obecności swojego szefa - nadinsp. Tomasza Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie – przysięgali „służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”

To drugie w tym roku ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Pierwsze odbyło się w styczniu i wtedy również liczba ślubujących była duża. Tym razem jeszcze bardziej wzrosła. W wyniku zakończonego kolejnego procesu rekrutacji, do służby wstąpiło 105 policjantów (w tym gronie 12 kobiet). Wkrótce rozpoczną szkolenie zawodowe w szkołach policji, a po jego pozytywnym zakończeniu, wrócą do jednostek w regionie.