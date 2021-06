Posiłek w szkole i w domu. Podlasie samorządy zmodernizują szkolne stołówki (zdjęcia)

W poniedziałek (28.06.) w Kuratorium Oświaty w Białymstoku z wojewodą, wiceministrem edukacji i kurator oświaty spotkali się podlascy samorządowcy.

Przedstawiciele 13 podlaskich organów prowadzących szkół podstawowych, podpisywali umowy dotyczące wsparcia inwestycji w szkolnych stołówkach w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Jest to pięcioletni program, o łącznym budżecie ok. 200 mln zł. Ministerstwo Edukacji i Nauki zajmuje się tzw. modułem trzecim. Jest on związany m.in. z remontami stołówek i jadalni, a także przywracaniem ich tam, gdzie nie było ich do tej pory.