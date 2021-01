Pow. bielski. Wpadł z narkotykami podczas kontroli drogowej. Agresywny 29-latek zaatakował policjantów (zdjęcia)

Trójka rodzeństwa skazana za nielegalną uprawę marihuany nie zgadza się z wyrokiem. Chcą uniewinnienia lub łagodniejszych kar

To dwóch braci i siostra. Dwoje oskarżonych, całkowicie odpiera zarzuty. Trzeci - pomysłodawca biznesu, poszukiwany wcześniej listem gończym - do winy przyznał się tylko częściowo. Skazany na 3 lata i 10 miesięcy bezwzględnego więzienia uważa, że kara jest zbyt surowa. Prokurator, że za niska. Domaga się zaostrzenia jej do 5 lat pozbawienia wolności.