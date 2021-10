Pow. sokólski. Dwóch obywateli Ukrainy zatrzymanych za przewóz nielegalnych migrantów. U jednego zabezpieczono nóż i pistolet

Do obu interwencji doszło w miniony poniedziałek. Rano, na punkcie kontrolnym w Kruglanach, policjanci z warszawskiego oddziału prewencji zatrzymali do kontroli BMW. Numery rejestracyjne pojazdu wskazywały, że pochodzi on z województwa pomorskiego.

Czytaj też: Imigranci niszczą zasieki na granicy polsko - białoruskiej (zdjęcia, wideo)

Za jego kierownicą siedział 42-letni obywatel Ukrainy. Jak się okazało mężczyzna przewoził 7 osób nielegalnie przebywających na terenie Polski. Dwie z tych osób z uwagi na brak miejsc w samochodzie przewożone były w bagażniku

Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Prócz postawienia zarzutu pomocnictwa w nielegalnym przekraczaniu granicy, policjanci zatrzymali Ukraińcowi prawo jazdy, gdyż przewożenie zbyt dużą liczbę osób.

Kolejny kierowca został zatrzymany przez policjantów przed północą w Straży. Gdy funkcjonariusze sokólskiej drogówki zatrzymali do kontroli audi okazało się, że kierowca przewozi 4 osoby nielegalnie przebywające w Polsce.