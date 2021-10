Powszechny Spis Rolny 2020. Podlaskie wyróżnia się w uprawie kukurydzy i hodowli bydła

Główny Urząd Statystyczny zorganizował konferencję, podczas której na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dyskutowano o kierunkach zmian w polskim rolnictwie.

Powszechny Spis Rolny, przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r., był drugim przeprowadzonym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Informacje uzyskane w badaniu pozwalają na dokonanie oceny sytuacji naszego rolnictwa oraz analizę zmian jakie zaszły w tym sektorze. Wyniki spisu stanową też podstawę do kształtowania unijnej polityki rolnej, środowiskowej i klimatycznej oraz ustalania zasad finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich.

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego, w 2020 r. liczba gospodarstw rolnych w województwie podlaskim wynosiła 76,7 tys. i stanowiła 5,8 proc. gospodarstw w kraju. W porównaniu do 2010 roku liczba gospodarstw zmniejszyła się o 7,4 tys., tj. o 8,8 proc. (w kraju spadek ten wyniósł 12,7 proc.). Spadek liczby gospodarstw rolnych, przy nieznacznym wzroście (o 1,2 proc.) po wierzchni użytków rolnych w tych gospodarstwach, znalazł swoje odzwierciedlenie we wzroście (o 10,3proc.) średniej powierzchni użytków rolnych przypadającej na 1 gospodarstwo rolne − z 12,6 ha w 2010 r. do 13,9 ha w 2020 r. (w kraju z 9,8 ha w 2010 r. do 11,1 ha w 2020 r.).