Pożar w bloku w Grajewie. Podpalacz zatrzymany. Zaprószył ogień na klatce i patrzył, jak płonie popijając piwo. Przyznał się

Pożar w bloku w Grajewie. Podpalacz nie potrafił się wytłumaczyć

Odmówił badania stanu trzeźwości.

- Oświadczył, że przed zdarzeniem wypił siedem piw - podaje mł. asp. Gardocki.

W wyniku jego wybryku doszło do zniszczenia drzwi wejściowych, wiatrołapu oraz okien, spłonęła też hulajnoga i wspomniany wózek. Wartość strat oszacowano na 38 tys. zł. Zatrzymany noc spędził w policyjnym areszcie. Teraz czeka go proces. Zdarzenie zakwalifikowano jako zniszczenie mienia. Za to przestępstwo grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.