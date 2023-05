Poznaj psiaki, które szukają domu w regionie. Podaruj miłość i bezpieczny dom, a zyskasz przyjaciela na dobre i na złe

Schroniskowe czworonogi to wyjątkowe i niepowtarzalne psy. Po przejściach, które kształtują charakter zwierzaka. Nie znajdziesz wśród nich dwóch takich samych. Ogromna różnorodność wielkości, charakteru i kształtów sprawiają, że każdy znajdzie wśród nich idealnego przyjaciela.

Poznaj psiaki, które szukają domu w regionie

Skoro podejmujesz decyzję, by przygarnąć psa ze schroniska, najprawdopodobniej jesteś osobą dobrą o wrażliwym sercu i masz szczerą chęć pomocy psu, którego los boleśnie doświadczył. To postawa bardzo piękna i godna szacunku. Pamiętaj każdy pies potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i przynależności, więc jeśli otoczysz go mądrą miłością odpłaci Ci tym samym.

Jeśli zainteresuje Cię jeden z prezentowanych przez schronisko pupili, upewnij się telefonicznie, czy jest tam nadal. Aby uzyskać taką informację podaj numer i imię psa. Od pracownika otrzymasz szczegółowe informacje o przebiegu procesu adopcyjnego. Każda adopcja jest inna, czas trwania procedury jest uzależniony indywidualnie od potrzeb i usposobienia zwierzęcia. Pracownicy Schroniska dla Zwierząt Dolina Dolistówki pomogą przejść wszystkie etapy przed adopcją i będą wspierać po adopcji.