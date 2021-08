Prasówka 10.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.08.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lex TVN. Białystok dołączył do ogólnopolskich protestów. Na Rynku Kościuszki setki "obrońców wolnych mediów" (ZDJĘCIA)”?

Prasówka 10.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Lex TVN. Białystok dołączył do ogólnopolskich protestów. Na Rynku Kościuszki setki "obrońców wolnych mediów" (ZDJĘCIA) Dzień przed zapowiadaną w Sejmie debatą o tzw. ''Lex TVN'' w całej Polsce trwają protesty w obronie wolności słowa. Setki osób spotkało się również w centrum Białegostoku.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 11.08.21

📢 Maria Andrejczyk prywatnie. W drodze po medal olimpijski pokonała raka. Pomogła jej miłość [11.08.2021] Maria Andrejczyk wicemistrzynią olimpijską w Tokio. "Jestem dziewczyną z Podlasia" mówi o sobie jedna z najpiękniejszych polskich lekkoatletek. W drodze na olimpijskie podium pokonała groźną kontuzję, nowotwór i zdobyła wielką miłość. Taka jest Maria Andrejczyk prywatnie! 📢 Tak mieszka Marcin Prokop. Wnętrza są niezwykle stylowe - mamy zdjęcia z wnętrz [11.08.2021] Jasna kuchnia, drewniane dodatki, dużo kwiatów - tak mieszka Marcin Prokop. Mieszkanie dziennikarza jest niezwykle przytulne. Na uwagę zasługuje nowoczesny salon. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszka Marcin Prokop z rodziną.

Prasówka 10.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Osoby spod tych znaków zodiaków uznawane są za najinteligentniejsze [lista - 11.08.2021] Od dawna do znaków zodiaków przypisywane są pewne cechy charakteru. Choć wiedza o horoskopach uznawana jest za pseudonaukę to wielu z nas z wypiekami na twarzy śledzi swój horoskop. Zobaczcie, które znaki według horoskopów uznawane są za najinteligentniejsze. Szczegóły w dalszej części artykułu. Zobacz czy Twój znak należy do najmądrzejszych.

📢 Janusze biznesu, czyli jak zarobić, aby się nie narobić. Zobacz najlepsze memy! Biznes oznacza działalność gospodarczą. Jednak nie zawsze jest ona etyczna a niektórzy tzw. biznesmeni przynoszą wstyd tej profesji. Zobacz najlepsze memy o Januszach biznesu. 📢 Jagiellonia Białystok. Siedem wniosków po meczu z Bruk-Betem i trzeciej kolejce PKO Ekstraklasy Po trzech kolejkach PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok jest wraz z Lechem Poznań na czele tabeli. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że aby się utrzymać w czołówce nasz zespół będzie musiał stanąć na głowie, bo stawka jest bardzo wyrównana, a rywalizacja zacięta. Jakie jeszcze wnioski nasuwają się nam po wygranym 1:0 mecz Jagi z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza i weekendowej serii gier? Zapraszamy do galerii. 📢 Zaręby-Bindugi. Wypadek motocyklisty. Zderzył się z ciągnikiem lamborghini 24-latek trafił do szpitala

📢 Fryzury z lat 90. wracają do łask! Pasemka, frotki, fryzury z grzywką, koczki. Które uczesania z lat 90. znów podbijają serca Pań? ZDJĘCIA Fryzury z lat 90. w pamięci wielu osób zostały zapamiętane jako szalone i rzucające się w oczy, a z perpektywy czasu jako nieco... obciachowe. Balejaż, cieniowanie, kolorowe spinki i frotki, krótka grzywka. Brzmi jak horror? Okazuje się, że nie dla wszystkich. Fryzury z lat 90. wracają do łask, a ich unowocześnione wersje podbijają coraz więcej serc. Jak wyglądają uczesania z lat 90. w wersji z 2021 roku? Są modne, charakterystyczne i twarzowe - sprawdź! 📢 Jak mieszka "Perfekcyjna Pani Domu" i jej rodzina? Dom Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana: w sieci dzielą się zdjęciami Jak mieszka "Perfekcyjna Pani Domu" i jej rodzina? Małgorzaty Rozenek nikomu nie trzeba przedstawiać. Królowa polskiej telewizji, prawdziwa diwa show-biznesu, kolorowy ptak tzw. warszawki. Zastanawiałeś się kiedyś, jak mieszka nasza gwiazda? Spieszymy z odpowiedziami. Jej dom jest kolorowy, gustowny, luksusowy i interesujący jak sama właścicielka. Zobacz, jak mieszka Małgorzata Rozenek wraz z mężem - Radosławem Majdanem.

📢 Najtańsze domy w woj. podlaskim na sprzedaż. Nieruchomości w regionie do 100 tys. zł. Zobacz, gdzie możesz niedrogo zamieszkać [10.08.2021] Oferty najtańszych domów w woj. podlaskim cieszą się sporym zainteresowaniem. Zobaczcie, co można kupić w naszym regionie w sierpniu 2021. Prezentujemy nieruchomości wystawione na sprzedaż na portalu otodom, których cena nie przekracza 100 tysięcy zł. Uporządkowaliśmy je od najdroższej, do najtańszej. Zobaczcie, gdzie można tanio kupić nieruchomość w regionie! 📢 Niezwykły widok w Biebrzańskim Parku Narodowym. Na łące pojawiło się kilkaset bocianów! (zdjęcia) Na facebookowym profilu Biebrzańskiego Parku Narodowego pojawiły się wyjątkowe zdjęcia. Łąkę odwiedziło aż 680 bocianów. 📢 Nowe leki wycofane z aptek. Masz te leki w apteczce - nie wolno ich zażyć! Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował listę SIERPIEŃ 2021 Nowe leki wycofane przez GIF (SIERPIEŃ 2021). Upewnij się, czy nie masz w swoim domu środków wyszczególnionych na tej liscie. W żadnym przypadku ich nie używaj. Te lekarstwa mogą zaszkodzić zdrowiu, a nawet być groźne dla życia. Świadczą o tym decyzje Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, który nakazał wycofać lekarstwa ze sprzedaży w aptekach. Sprawdź listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Zajrzyj do swojej apteczki i dobrze sprawdź, czy nie posiadasz tych medykamentów. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Podwody, dla których trafiły na listę leków wycofanych z obrotu w aptekach w całej Polsce, są poważne. Czasem są to zanieczyszczenia, innym razem wady jakościowe. Środki te nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece.

📢 Ploski. Wypadek koło mostu na Narwi. DK19 została zablokowana po zderzeniu dwóch osobówek (zdjęcia) Droga krajowa nr 19 została zablokowana po wypadku

📢 Najlepsze i modne fryzury dla 50-latki i 60-latki. W 2021 roku to najpopularniejsze damskie fryzury dla dojrzałych kobiet [10.08.2021] Fryzury dla 50-latek i 60-latek wcale nie muszą być nudne! Jeśli wciąż wierzysz w to, że w dojrzałym wieku pozostaje ci tylko skrócić włosy i ukrywać siwiznę, pora raz na zawsze rozprawić się z tym mitem! Fryzury dla dojrzałych pań wcale nie muszą odstawać od bieżących trendów fryzjerskich, bo te są uniwersalne, a nie skierowane tylko dla osób w konkretnym wieku. Poza tym dobrze dobrana fryzura może odjąć kilka lat i poprawić samopoczucie. Jeśli czeka cię wizyta u fryzjera, zobacz, jakie są teraz modne fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Tokio 2020. Sztafeta kobiet 4x400 - poznaj Aniołki Matusińskiego. Hołub-Kowalik, Baumgart-Witan, Kaczmarek, Święty-Ersetic, Kiełbasińska Tokio 2020. W lekkoatletycznej sztafecie kobiet 4x400 m Polski wywalczyły srebrny medal igrzysk olimpijskich w Tokio. Podopieczne trenera Aleksandra Matusińskiego nazywane są "Aniołkami Matusińskiego". Zobacz prywatnie zdjęcia z Instagrama. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Kobiety podlaskiego biznesu. Znane właścicielki i szefowe podlaskich firm. One kierują firmami w naszym regionie (zdjęcia) W Podlaskiem nie brakuje przedsiębiorczych kobiet. Są bardzo zdolne, konsekwentne i utalentowane, a spora część z nich przekuła swój talent i pomysł na biznes w sukces. Prezentujemy więc panie, które kierują różnymi firmami w regionie, a ponieważ robią to nad wyraz dobrze, zdobywają też liczne nagrody.

📢 Skrzyżowanie DK65 i DW671. Często dochodzi tu do wypadków. Mieszkańcy i burmistrz Knyszyna domagają się sygnalizacji świetlnej (zdjęcia) Problem niebezpiecznego skrzyżowania ul. Szosa Ełcka i ul. Tykockiej zgłosił nam mieszkaniec Knyszyna. Często dochodzi tam do wypadków. Był też wypadek śmiertelny. Mieszkańcy uważają, że potrzebne jest sygnalizacja świetlna. Ubiegał się o nie również burmistrz Knyszyna. Zadanie zostało zgłoszone przez GDDKiA. Przebudowa może się rozpocząć w 2022 roku.

📢 Najlepsze MEMY o Bałtyku. Zobacz z czego żartują Internauci z wakacji nad morzem, Memy z Polskich plaż 10.08.2021 Okazuje się, że nasze polskie Morze Bałtyckie może być powodem do żartów. Internauci stworzyli wiele śmiesznym memów na temat Bałtyku. Zobacz te najciekawsze!!! 📢 Sokoły. Powstaje centrum wystawienniczo-targowe. Będzie nowoczesne, wielofunkcyjne (zdjęcia) Nowoczesne targowisko – tj. ponadregionalny dom aukcyjny zwierząt hodowlanych w podlaskich Sokołach został już w 50 procentach zrealizowany. Ten innowacyjny obiekt, będzie jedynym takim miejscem w regionie, gdzie zgodnie z przepisami będzie można nie tylko handlować zwierzętami, ale też organizować targi, wystawy oraz konferencje. Wójt Gminy Sokoły zapowiada, że budowa targowiska zostanie zakończona już w listopadzie i szuka profesjonalnego administratora dla tego obiektu.

📢 Pogrzeb 19-letniej Basi zgromadził tłumy ludzi. Zginęła przejechana przez autobus w wypadku w Katowicach Koszmarny wypadek w Katowicach miał jedną ofiarę śmiertelną - 19-letnia Basia zginęła pod kołami autobusu. W kościele Matki Bożej Różańcowej w Świętochłowicach zebrały się w sobotę, 7 sierpnia, prawdziwe tłumy. Starsi, młodsi, sąsiedzi, mieszkańcy, goście z bliska i daleka. Wszyscy w ciszy towarzyszyli w ostatniej drodze 19-letniej Barbary. Tragicznie zmarła świętochłowiczanka spoczęła na miejscowym cmentarzu parafialnym. 📢 Dobrzyniówka. Rodzicie i nauczyciele sami remontują budynek szkoły (zdjęcia, wideo) Niewiele pieniędzy, ale za to mnóstwo chęci i zapału do pracy mają rodzicie uczniów i dyrekcja Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce. W czasie wakacji samodzielnie robią w niej remonty. 📢 Rzepniewo. Koszmarny wypadek. 18-latek rozciął nadgarstek szlifierką kątową. Policja eskortowała samochód z rannym do szpitala Rodzina 18-latka nie czekała na przyjazd pogotowia. Liczyła się każda minuta, bo rana mocno krwawiła. Niestety na drodze były godziny szczytu.

📢 SIEMIA Bug Festival. Rusza pierwszy na Podlasiu festiwal muzyczno-świadomościowy Takiego festiwalu na Podlasiu jeszcze nie było! SIEMIA Bug Festival to 6-dniowie święto Matki Ziemi. Na uczestników czeka 30 występów na żywo, masa spotkań z ciekawymi ludźmi, od specjalistów od zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego, po wirtuozów zielarstwa, mistyków czy ekspertów z dziedziny historii. Do tego warsztaty, pokazy ognia, pyszne i zdrowie posiłki, a nawet park linowy! Festiwal odbędzie się w dniach 10-16 sierpnia w ośrodku wypoczynkowym Eternite w Wólce nad Bugiem (powiat siemiatycki). 📢 Spływ "500 kajaków". Tysiąc osób płynęło rzeką z Drohiczyna do Grannego (ZDJĘCIA) Za nimi największy spływ w regionie, czyli drohiczyńskie „500 kajaków”. Piękne nadbużańskie tereny przyciągnęły blisko tysiąc kajakarzy. 📢 Via Baltica. Kolejny odcinek trasy oddany do użytku. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w inauguracji (zdjęcia) W poniedziałek (9.08) premier Mateusz Morawiecki odwiedził Podlaskie. Wziął udział w otwarciu odcinka drogi S61 Via Baltica przy Piątnicy Poduchownej. W inauguracji wzięli również udział m. in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, oraz podlascy parlamentarzyści PiS: Dariusz Piontkowski, Jarosław Zieliński i Adam Andruszkiewicz. Uroczystość była elementem promocji rządowego programu "Polski Ład".

📢 Podlaskie. 385 osób zaszczepiło się w plenerze w miniony weekend. Zobacz, gdzie najwięcej W miniony weekend (6-8.08) w czternastu mobilnych punktach w województwie podlaskim zaszczepiło się w nich 385 osób. W ubiegłym tygodniu, podczas podobnej akcji weekendowej, zaszczepiono 632 chętnych. 📢 Plaga nielegalnych migrantów na polsko-białoruskiej granicy. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 349 osób W miniony weekend funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali za nielegalne przekroczenie polsko - białoruskiej granicy 349 cudzoziemców.

📢 Olimpijskie medale zdobyte po trudach i wsparciu na dobre i na złe Wielu z nas przeżywało w ostatnich miesiącach ciężkie chwile i nie wszyscy byli pewni, że będzie im dane wystartować w Tokio - zwróciła uwagę Anita Włodarczyk, dziękując w imieniu lekkoatletów PKN Orlen. 📢 11 przypadków wariantu Delta w Podlaskiem. W całym kraju potwierdzono już 404 zakażenia. Chorują głównie młodzi Już jedenaście przypadków zakażeń indyjskim wariantem Delta potwierdzono do tej pory w naszym regionie. Chorują głównie młode osoby po 20 roku życia. Większość zakażonych to kobiety. Województwo podlaskie jest na trzecim miejscu w Polsce pod kątem najmniejszej liczby przypadków zakażeń Deltą.

📢 Białystok. Mistrz olimpijski jest już w domu. Wojciech Nowicki uhonorowany przez prezydenta Truskolaskiego i marszałka Kosickiego W Pałacyku Gościnnym prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski spotkał się z białostockimi olimpijczykami. Wśród nich był młociarz Wojciech Nowicki, pierwszy mistrz olimpijski w historii miasta i województwa. - Tak tworzy się historia naszego miasta - gratulował prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Później nasz młociarz i jego trenerka udali się na spotkanie z Arturem Kosickim, marszałkiem województwa podlaskiego.

📢 Ohydztwa, które kazali nam jeść w dzieciństwie. Pamiętacie? 9.08.2021 Każdy z nas czuł ulgę, kiedy mama mówiła: "mięsko zjedz, ziemniaczki zostaw". Problem zaczynał się jednak wtedy, kiedy tym "mięskiem" były... smażona mortadela albo wątróbka z cebulką. Takich żywieniowych koszmarów w naszym dzieciństwie było znacznie więcej. Zapraszamy was w podróż do przeszłości, dzięki której na pewno docenicie to, co obecnie macie w lodówce!

📢 Jagiellonia - Bruk-Bet 1:0. Oceniamy białostockich piłkarzy za mecz ze Słonikami. Hiszpan mógł mieć pięć asyst Jagiellończycy zasłużyli za wygrany 1:0 mecz z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza na dobre oceny, szczególnie za grę defensywną. Ale najwyższą notę dostał od nas zawodnik ofensywny. Kto? Jak oceniliśmy wszystkich piłkarzy Żółto-Czerwonych? Zapraszamy do galerii. 📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Chipsy ze składnikami alergennymi! Zobacz szkodliwe produkty wycofane ze sprzedaży ze sklepów (zdjęcia) Nowe aktualne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego z 3 sierpnia 2021 roku przed szkodliwymi dla zdrowia i życia produktami. Inspektor poinformował o usunięciu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia GIS dotyczą chipsów ze składnikami alergennymi. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które są wycofywane ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego w naszym raporcie. Jeśli kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza. Lista aktualizowana jest na bieżąco. W tym artykule znajdziesz szkodliwe produkty wycofane ze sprzedaży w ostatnich miesiącach (3.08.2021).

📢 Trzeźwy poranek w Kleosinie. Policja kontroluje kierowców na Zambrowskiej (zdjęcia) Z powodu kontroli trzeźwości kierowców na ulicy Zambwoskiej w Kleosinie kierowcy muszą liczyć się ze spowolnionym ruchem

📢 Posiłki w podlaskich szpitalach 2021. Zobacz, jak karmią pacjentów. Zgroza! Posiłki w szpitalach nigdy nie były rewelacyjne, ale zdjęcia które przysłali nam Czytelnicy nie raz po prostu wprawiały nas w osłupienie. Zobaczcie, jakie "pyszności" dostają na śniadanie, obiad i kolację pacjenci w szpitalach funkcjonujących na terenie Podlasia, Suwalszczyzny i Ziemi Łomżyńskiej. 📢 Licytacje komornicze z woj. podlaskiego! Nieruchomości do nabycia w okazyjnych cenach [07.08.2021] SIERPIEŃ 2021 Licytacje komornicze to okazja, by nabyć różne nieruchomości i ruchomości w bardzo dobrej cenie. Zobaczcie domy, mieszkania oraz maszyny rolnicze w województwie podlaskim wystawione na aukcje przez komornika w sierpniu 2021. Oferty pochodzą z Krajowej Rady Komorniczej. 📢 Najdziwniejsze i najbardziej zabawne zdjęcia archiwalne z regionu Nasi fotoreporterzy przez wiele lat swojej pracy zrobili naprawdę sporo śmiesznych, a nawet absurdalnych zdjęć. Niektóre pochodzą z przełomu wieków, kilka jest jeszcze starszych.

📢 Zobacz polskie olimpijki w strojach kąpielowych. Co za wspaniałe figury! Są nie tylko wspaniałymi sportsmenkami, ale i pięknymi kobietami. Nic dziwnego, że nasze olimpijki z Tokio lubią pochwalić się na portalach społecznościowych swoją urodą zdjęciami z plaży czy basenu. O tym, że "najwięcej witaminy, mają polskie dziewczyny" możecie Państwo przekonać się oglądając naszą galerię! 📢 Prześlij zdjęcie do wielkiej galerii dziecięcych uśmiechów. Szukamy dzieci na okładkę! Czeka mnóstwo nagród Tworzymy wielką galerię dziecięcych uśmiechów! Wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Nasi Czytelnicy wybiorą najpiękniejsze dziecięce uśmiechy, które trafią na okładkę. Na dzieci czeka mnóstwo nagród m.in. rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepie SMYK, wyjazdy do Energylandii oraz udział w ogólnopolskiej kampanii promocyjnej. 📢 Pogrzeb księdza Arkadiusza Pietuszewskiego. Duchowny zginął w wypadku w Rybnikach. Proboszcza parafii w Studzienicznej żegnały tłumy W czwartek w Studzienicznej odbył się pogrzeb księdza Arkadiusza Pietuszewskiego, który zginął w wypadku drogowym na krajowej ósemce w m. Rybniki pod Białymstokiem. Duchownego pożegnały tłumy - rodzina, parafianie, znajomi, leśnicy i księża. - Ostatnio żył w mroku - mówił podczas uroczystości pogrzebowych biskup pomocniczy Diecezji Ełckiej Adrian Galbas. - Był pełen obaw, wątpliwości, lęków i pytań z deficytem odpowiedzi.

📢 Podlaskie. Ranking 10 najlepiej i najgorzej wyszczepionych gmin (AKTUALIZACJA - 06.08) Które podlaskie gminy osiągnęły najwyższy procent wyszczepienia swoich mieszkańców? Które z kolei są oporne wobec szczepień przeciwko COVID-19? Zobacz aktualny ranking 10 najlepiej i najgorzej wyszczepionych samorządów w naszym regionie (stan na 6 sierpnia 2021 r.).

📢 Przerwy w dostawie prądu w woj. podlaskim. Zobacz, gdzie zabraknie energii. Tygodniowy harmonogram [6-13.08] Lato to zwykle okres wzmożonych ilości wyłączeń prądu. Zobacz, gdzie, kiedy i jak długo zabraknie energii elektrycznej w naszych domach. Polska Grupa Energetyczna planuje czasowe przerwy w dostawie prądu w naszym regionie. Publikujemy tygodniowy szczegółowy wykaz miejscowości z województwa podlaskiego, w których zabraknie prądu. 📢 Najciekawsze miejsca, które warto odwiedzić z dzieckiem w województwie podlaskim. Gdzie warto się wybrać w weekend z dzieckiem w regionie? Przed nami jeszcze kilka tygodni wakacji. Nie wszyscy mogą zabrać swoje dzieci na wypoczynek na drugi koniec Polski, a przecież nasz region również ma wiele do zaoferowania. Nie brakuje tu atrakcji turystycznych dla dzieci i dorosłych. Zobaczcie nasz wybór 50 najciekawszych miejsc na wycieczkę z rodziną. Niektóre atrakcje można odwiedzić mając zaledwie kilka godzin wolnego czasu, a niektóre wymagają poświęcenia całego dnia.

📢 "U Pana Boga w Królowym Moście". Na Podlasiu będą kręcić nową część kultowej komedii Podlaskie miejscowości już po raz czwarty zaprezentują się na wielkim ekranie w kultowej serii "U Pana Boga w...". Niedługo rozpoczną się zdjęcia do najnowszej produkcji w reżyserii Jacka Bromskiego. 📢 Lekarze z Gdańska uratowali 3-letnią Martynkę z Namysłowa, która miała... oderwaną głowę. CUD w Centrum Urazowym dla Dzieci w „Koperniku” "Kiedy zobaczyliśmy wyniki badań obrazowych Martynki byliśmy przerażeni" – przyznaje prof. dr hab. Wojciech Kloc, szef oddziału neurochirurgii w gdańskim Szpitalu im. Mikołaja Kopernika. - Wyraźnie było na nich widać, że głowa dziecka została oderwana od kręgosłupa. Co prawda od dawna specjalizujemy się w leczeniu urazów w tej okolicy, opracowaliśmy nawet autorską metodę przezskórnej stabilizacji tego odcinka kręgosłupa i jesteśmy w tego typu zabiegach liderami w skali światowej, to jednak do tej pory naszymi pacjentami były osoby dorosłe. Kiedy okazało się, że inne ośrodki w Polsce odmówiły przyjęcia Martynki z Namysłowa, zadaliśmy sobie pytanie - Skoro potrafimy taki zabieg wykonać u dorosłego pacjenta to dlaczego nie mielibyśmy spróbować zrobić go u dziecka?

📢 Nowi oszuści poszukiwani przez podlaską policję. KWP Białystok ściga te osoby (zdjęcia, rysopisy) Podlaska policja poszukuje oszustów, którzy ścigani są z art. 286 Kodeksu Karnego. Przed organami ścigania ukrywają się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Jeśli znacie miejsce ich przebywania, powiadomcie mundurowych. 📢 Plusy i minusy w Tokio. Polscy królowie młota i oszołom z Rosji Pierwsze 10 dni było tragiczne dla polskich sportowców w Tokio. Odkąd na stadion wkroczyli lekkoatleci, wszystko zmieniło się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Mamy już 10 krążków i miejsce w drugiej dziesiątce klasyfikacji medalowej. Środa w Tokio to dalszy ciąg sukcesów polskich młociarzy, wejście smoka Patryka Dobka, ale też wpadka naszego oszczepnika. Wśród minusów także żenujące wpisy rosyjskiego siatkarza Spirydonowa o polskich siatkarzach po porażce z Francją.

📢 Jak mieszka Małgorzata Kożuchowska? Z klasą! Dom aktorki jest gustownie urządzony, sam zobacz na zdjęciach Jak mieszka Małgorzata Kożuchowska? Aktorka, która dla wielu jest ikoną stylu, równie stylowo urządziła swoje mieszkanie. W jej domu królują stonowane kolory, jest dużo bieli, ale nie jest nudno. Zobacz sam zdjęcia, na których widać piękne mieszkanie Małgorzaty Kożuchowskiej. 📢 Najlepsze restauracje z kuchnią regionalną w woj. podlaskim wg TripAdvisor - TOP 20. AKTUALNY RANKING SIERPIEŃ 2021 Gdzie dobrze zjeść "po naszemu" ? Prezentujemy najnowszy ranking restauracji z kuchnią regionalną w woj. podlaskim według portalu TripAdvisor. Jest to jeden z najpopularniejszych portali turystycznych na świecie. Jego użytkownicy komentują i oceniają lokale gastronomiczne. Na tej podstawie powstają rankingi. 📢 Bob czy pixie cut? Ostre cięcie jest idealne na lato! Zobacz modne krótkie fryzury damskie [3.08.2021] Marzy ci się bob albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Poszukiwani za rozbój wciąż na wolności. Podlaska policja ściga te osoby. Rozpoznajesz kogoś? (3.08.2021) Podlaska policja poszukuje mężczyzn i kobiet podejrzanych o rozbój, wymuszenia rozbójnicze lub kradzież z rozbojem. Jeśli kogoś rozpoznajesz, powiadom funkcjonariuszy. Kliknij w zdjęcie, żeby zobaczyć poszczególnych poszukiwanych. Dane pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl z 3.08.2021. 📢 Znani celebryci po wakacjach na Podlasiu. Co się z nimi stało? Zobacz najlepsze MEMY i śmieszne obrazki Zobacz najnowsze i najlepsze memy o Podlasiu. Czy nasz region zmienia ludzi? Według memów - tak. Zobacz, jak wyglądają Bruce Willis, Leonardo DiCaprio i Rocky Balboa, czyli znani celebryci po tygodniu na Podlasiu. Podlasie to nieustanny obiekt żartów internautów. Sprawdź, które śmieszne obrazki z internetu są udane, a które nie. 📢 Pedofile poszukiwani przez policję. Ci ludzie skrzywdzili dzieci. Zobacz ich twarze i nazwiska (zdjęcia) Pedofile ścigani przez polską policję. Ci mężczyźni poszukiwani są przez wymiar sprawiedliwości w związku z czynami o charakterze pedofilskim. Chodzi m.in. o obcowanie płciowe z małoletnimi, zmuszanie do tych stosunków, prezentowanie pornografii itp. Ukrywający się przestępcy ścigani są z art. 200 kodeksu karnego, który przewiduje karę nawet 12 lat więzienia. Zdjęcia, nazwiska i rysopisy pedofili znajdziesz w naszej galerii zdjęć.

📢 Dawid Narożny przeszedł metamorfozę z prosiaczka w dzika! Zobacz, jak żyje założyciel zespołu Piękni i Młodzi (zdjęcia, wideo) Dawid Narożny oświadczył się podczas transmisji na żywo. Wokalista chętnie występuje w mediach społecznościowych razem ze swoją rodziną. Publikuje zdjęcia z narzeczoną Joanną i ich synkiem Marcelkiem. Córka Gabrysia z kolei nagrywa z nim kolejne utwory muzyczne. Rozpoczęli od największych hitów Pięknych i Młodych, a także zaśpiewali po angielsku. Efekty ciężkiej pracy widać w mediach społecznościowych.

📢 Magda Narożna nago w CKM. Najbardziej odważna sesja! Wokalistka zespołu Piękni i młodzi wspomina sesję zdjęciową. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło pięć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+]

📢 Grądy Woniecko - PGR Wizna. Z jednego z największych PGR-ów w kraju zostały ruiny [ZDJĘCIA] To był ogromny PGR. Tuż obok Wizny hodowano tysiące sztuk bydła. Z kolei w okolicy miejscowości Grądy Woniecko osuszono tysiące hektarów nadnarwiańskich bagien, by stworzyć grunty orne i łąki. Wszystko skończyło się na początku lat 90. Dziś obory, chlewnie i cielętniki niszczeją. Rolnicy z okolicy całe dekady walczyli o odzyskanie łąk zabranych przez komunistyczne państwo. Zobaczcie jak teraz wygląda słynny kombinat.

📢 Te samochody zajął komornik. Teraz chce je zlicytować. Luksusowe i piękne samochody w bardzo atrakcyjnych cenach (zdjęcia) 29.04.21 Przedstawiamy aktualną listę samochodów które zostały zajęte z powodu działania procesów komorniczych. Te auta zostały przejęte z powodu zaległości finansowych i zostaną zlicytowane przez komornika. Można trafić luksusowe samochody za niewielki procent ich wartości rynkowej. Jakie auta można kupić? Sprawdziliśmy. Wszystkie licytacje pochodzą ze strony licytacje.komornik.pl

📢 Oto jedyna jaskinia w województwie podlaskim. Wiesz gdzie się znajduje? Gdzie znajdziemy w naszym regionie jakieś formacje skalne w których można poszukać jaskiń? Nie jest to łatwe. 📢 Kobiety sukcesu z Podlasia. Podlasianki znane z telewizji, reklam, działalności społecznej czy modelingu. Znasz je wszystkie? (ZDJĘCIA) W naszym regionie nie brakuje niesamowitych kobiet. Są zdolne, piękne, utalentowane i robią karierę. Część z nich przekuła swój talent i pasję w sukces. Inne mają serce na dłoni i wspierają innych. No i ta słowiańska uroda! To żadna tajemnica, że Podlasianki są najpiękniejsze! Wystarczy spojrzeć... kliknij w galerię!

📢 Dziewczyny z teledysków disco polo. Zobacz prywatne zdjęcia z instagrama. Wśród nich są Podlasianki 25.01.2021 Piękne kobiety występują w niemal każdym teledysku disco polo. Wiele z nich dzięki występom w klipach zdobyło ogromną popularność i był to wstęp do większej kariery w show biznesie. Czy znasz je wszystkie? Czy kogoś zabrakło w naszym zestawieniu?

📢 Najdziwniejsze ogłoszenia z klatek schodowych [zdjęcia] Zdarza się, że ogłoszenia przekraczają granicę dobrego smaku i absurdu... Czasem śmieszą, nierzadko załamują. Zobaczcie zbiór najdziwniejszych ogłoszeń zamieszczonych na klatkach schodowych. 📢 Opuszczony kościół pod Kielcami straszy od ponad 50 lat. Zobaczcie zdjęcia. Kościół w Grzymałkowie mógłby stanowić scenografię filmu grozy Opuszczony kościół wygląda jak gotowy plan zdjęciowy filmu grozy. Kościół pw. Michała Archanioła w Grzymałkowice pod Kielcami jest nieużywany przez wiernych, bo parafia wybudowała nowy i większy. Grupa Forgotten Polska Urbex dotarła do opuszczonego kościoła. Świątynia została opuszczona w latach 70. ubiegłego wieku. Dzisiaj kościół z trumną stojącą na katafalku i przewróconą chrzcielnicą robi niezwykłe wrażenie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Cerkiew Hagia Sophia. Piesza pielgrzymka na święto Supraskiej Ikony Bogurodzicy ruszyła do Supraśla (zdjęcia, wideo) Kilkaset osób poszło w pieszej pielgrzymce do Supraśla. Tam w monasterze do sobotniego popołudnia potrwają uroczystości związane z świętem Supraskiej Ikony Bogurodzicy.

📢 Wniosek 300 plus PDF online: Do pobrania i wydruku za darmo. Gdzie składać jak wypełnić wniosek 300 plus online? Wniosek 300 plus "Dobry start" można będzie składać już od 1 sierpnia. Lista placówek oraz zasady programu dostępne są online. Również w internecie znajdziesz gotowy do wydruku i wypełnienia wniosek 300 plus. Sprawdź, jak powinien być wypełniony poprawnie oraz dowiedz się, gdzie go złożysz w swoim mieście i regionie. 📢 Cytaty z piosenek: rap, rockowych, o miłości.. Fajne i smutne cytaty z piosenek - dobre na każdą okazję! Cytaty z piosenek bardzo często wyrażają to, co w danym czasie czujemy i myślimy. Z jednej strony mamy mnóstwo cytatów z piosenek, które są wręcz kultowe i znane chyba każdemu, z drugiej strony każdy z nas ma jakieś swoje ulubione. Ilość powstających każdego roku utworów muzycznych z różnych gatunków sprawia, że cytaty z piosenek to prawdziwa kopalnia refleksji o życiu, miłości i relacjach międzyludzkich, złotych myśli na każdą okazję czy też tekstów będących najlepszą opowieścią o konkretnym wydarzeniu. Fajne cytaty z piosenek mogą stać się osobistym mottem życiowym albo hymnem pokoleniowym. Jakie cytaty z piosenek najczęściej do nas trafiają, a jakie są jednymi z najpopularniejszych?

📢 Seks-zabawy gimnazjalistów. "Słoneczko", "Wymiękasz" i inne Jeśli byliście zażenowani grając w młodości w butelkę, to gra w słoneczko przez gimnazjalistów wzbudzi w was oburzenie i niesmak. A młodzi traktują ją jako dobrą zabawę.

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy

Tokio Raport - rozmowa z Anitą Włodarczyk