Prasówka 11.05.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ostrzeżenie! Apteki wycofują te produkty! Kontrole wykazały problemy. Jeśli masz te leki w apteczce, to wyrzuć. Ostrzeżenie GIS”?

Prasówka 11.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ostrzeżenie! Apteki wycofują te produkty! Kontrole wykazały problemy. Jeśli masz te leki w apteczce, to wyrzuć. Ostrzeżenie GIS Kolejne ostrzeżenie wydało GIF, decydując się na wycofanie z aptek kremu i maści stosowanych m.in. przy leczeniu atopowego zapalenia skóry oraz łuszczycy. Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował tak ze względu na błędne nadruki na niektórych partiach opakowań. O co dokładnie chodzi? Przeczytaj więcej w naszym materiale.

📢 Tak żyje i mieszka Ralph Kamiński. Dom tego popularnego piosenkarza robi wrażenie. Zobacz efektowne wnętrza Oto jak żyje i mieszka Ralph Kamiński, bardzo popularny polski piosenkarz pochodzący z Jasła w województwie podkarpackim. Wnętrza jego efektownego domu robią duże wrażenie. Jego profil na instagramie śledzi kilkaset tysięcy osób, a on sam jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak mieszka i żyje na co dzień Ralph Kamiński.

📢 Magda Narożna znowu zachwyca. Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi w sesji fotograficznej bez filtrów. Co za metamorfoza! Magda Narożna opublikowała na swoim Instagramie zdjęcia z najnowszej sesji fotograficznej. Gwiazda "Pięknych i Młodych" na zdjęciach prezentuje się wyjątkowo świetnie. Fani w komentarzach komplementują swoją idolkę. Zobaczcie sami, jak zmieniła się na wiosnę jedna z największych gwiazd muzyki disco-polo. Trzeba przyznać, że jest co podziwiać!

Prasówka 11.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Mamy tabele wyliczeń emerytur 2023 W kwietniu emeryci otrzymywali emerytury wraz z "trzynastką", więc przelewy były wyższe. W maju zdecydowana większość seniorów otrzyma podstawowe świadczenie, powiększone o wskaźnik waloryzacji, ale to kwoty znacznie wyższe niż w poprzednim roku o tej samej porze. Szczegółowe wyliczenia przeczytasz w poniższej galerii.

📢 Mleczne Laury 2023. Poznaliśmy najlepszych hodowców bydła mlecznego w województwie podlaskim To uhonorowanie hodowców bydła mlecznego za wysokie wyniki produkcyjne i hodowlane na szczeblu regionalnym. We wtorek (9.05) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się gala wręczenia Mlecznych Laurów, organizowana przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, przy współpracy z wchodzącym w jej skład Podlaskim Związkiem. Wyróżniono 43 rolników w 13 kategoriach. 📢 Grodzisko sprzed około 1000 lat odkryte w gm. Kulesze Kościelne. To mogą być najstarsze formy osadnictwa na Podlasiu. Będą dalsze badania? Do niesamowitego odkrycia doszło w gminie Kulesze Kościelne. Podczas przygotowywania się do prac związanych z równaniem drogi wójt gminy Stefan Grodzki dostrzegł nietypowy układ ziemi. Po wstępnych badaniach okazało się, że są to pozostałości po wczesnośredniowiecznym grodzisku. Obecnie poszukiwane są środki, aby dogłębniej zbadać teren, na którym położone jest niezwykłe znalezisko.

📢 Blisko 160 ochotników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej rozpoczęło w Białymstoku szkolenie podstawowe W 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym rozpoczęło się w tym tygodniu szkolenie ochotników w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. To już trzeci w tym roku turnus w koszarach 18. Pułku. Szkolenie zakończy się 3 czerwca uroczystą przysięgą wojskową. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wystawia kolejne pojazdy. Najnowsze przetargi na maj. Zobacz co kupisz od AMW w niezłej cenie! Mało czasu zostało, aby nabyć terenówki, ciężarówki i busy w atrakcyjnej cenie od wojska. Agencja Mienia Wojskowego właśnie ogłosiła przetargi. Licytacje odbędą się 10, 11 i 12 maja. Prezentowane pojazdy zostały wycofane już z Sił Zbrojnych i mogą posłużyć cywilom. Zobaczcie najnowsze przetargi AMW. To gratka nie tylko dla kolekcjonerów militariów.

📢 Te krótkie fryzury to hit sezonu. Małe cięcie, duża zmiana. Zobacz metamorfozy - zdjęcia przed i po "Krótkie włosy to nie dla mnie", a może jednak? Przedstawiamy propozycje na wiosenne metamorfozy. Czasem wystarcza naprawdę niewiele, by wizualnie znacznie się odmłodzić. Wystarczy trochę odwagi, dobry pomysł i wizyta u fryzjera. Długie włosy są oczywiście piękne, ale zobaczcie, jakie efekty osiągnęły kobiety na zdjęciach! Wiosna to idealny czas na fryzurę, którą zaskoczysz bliskich i koleżanki!

📢 Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia w kraju. Te pomysły są zdumiewające! Jak można tak mieszkać? Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Modne cięcia dla pań po 50. i 60-tce, które chcą odjąć sobie lat. Zobacz trendy na wiosnę 2023 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być nudne. Takie cięcia mogą być ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być wręcz odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na wiosnę na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Pytania jawne na maturę ustną z polskiego 2023. Wszystkie pytania od CKE i odpowiedzi. Zmiany, zasady oraz informacje o egzaminie Pytania jawne na maturę ustną z języka polskiego zostały okrojone. Ostatecznie zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w marcu 2023 maturzystów obowiązuje 110 zagadnień. Wszystkie oparte są na lekturach. Które zadania wciąż obowiązują, a które znalazły się poza pulą? Tu znajdziecie najważniejsze informacje o egzaminie ustnym z polskiego, aktualną listę pytań jawnych na maturę oraz odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych. Obecnie dostępne są opracowania ze starożytności, a także część ze średniowiecza, czyli m.in. z „Antygony”, „Legendy o św. Aleksym”, Biblii czy „Kwiatków św. Franciszka”.

📢 Wypadek na DK8. Kierowca tira wjechał w drugą ciężarówkę, miał 3 promile alkoholu we krwi, helikopter zabrał go do szpitala. Zobacz zdjęcia Dzisiaj na drodze krajowej nr 8 doszło do kolejnego groźnego wypadku. Tym razem kierowca tira nie zachował wystarczającej uwagi i wjechał w tył drugiej ciężarówki. Okazało się, że 50-latek miał 3 promile alkoholu we krwi. Mężczyznę helikopterem przetransportowano do szpitala. Droga była zablokowana.

📢 Znane osoby, które przeszły udar. Nie tylko Zbigniew Wodecki, Sharon Stone i Michał Figurski. Jedna z gwiazd miała tylko 24 lata Udar mózgu to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Jego objawy mogą pojawić się bez ostrzeżenia, powodując opadnięcie mięśni twarzy, osłabienie lub paraliż oraz niewyraźną mowę. Udar nie zawsze jest wyrokiem śmierci. Jest wiele osób, które dzięki szybkiej reakcji i leczeniu jest wciąż aktywna zawodowo. Wśród nich są też znani z mediów. Sprawdź, które popularne osoby doznały udaru. 📢 Ekranizacja Dragon Ball Z? Postacie z anime ożywione przez SI wyglądają genialnie Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii tej formy sztuki. Rysunkowe wersje bohaterów zna każdy, jednak okazuje się, że postacie wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki SI, która pokazała kultowych bohaterów „jak żywych”. Efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy.

📢 Moda męska w PRL. To nie tylko flanelowa koszula w kratę. Charakterystyczny styl nacechowany elegancją i... prostotą Kojarzy się z prostotą, skromnością i flanelową koszulą w kratę. Jednak nie zawsze - moda męska w PRL-u potrafiła nabrać charakterystycznego stylu, który nacechowany był elegancją. Mężczyzna w tamtych czasach wiedział, jak ubrać się na specjalne okazje. Zobacz archiwalne zdjęcia przedstawiające Panów z tamtych lat.

📢 Urnental: Miejsce w Wielkopolsce, gdzie dawni sąsiedzi stawali się panami Polaków Ledwo umilkły strzały Wojny Obronnej 1939 roku, a już wojna zapukała do drzwi Wielkopolan - rozpoczęły się wysiedlenia. W Kaźmierzu koło Tarnowa Podgórnego odtworzono tamte chwile dla potrzeb dokumentu historycznego. 📢 Najwyższa emerytura w Podlaskiem przekracza 20 tys. zł, a najniższa to grosze. W Polsce podobne dysproporcje Przeciętna emerytura brutto wypłacana dziś w Polsce to około 3,2 tys. zł miesięcznie. Najwyższa, jest kilkanaście razy większa, i przekracza 43 tys. zł brutto. Najwyższa w Podlaskiem to prawie 22 tys. zł, a dostaje ją mężczyzna, który pracował ponad pół wieku.

📢 Tak mieszka Krzysztof Ibisz. Wyjątkowy apartament w kamienicy robi wrażenie. Zobacz, jak się urządził gwiazdor „Twoja twarz brzmi znajomo" Krzysztof Ibisz jest popularnym prezenterem telewizyjnych i jedną z gwiazd najnowszej edycji muzycznego show „Twoja twarz brzmi znajomo". Sprawdź, gdzie uwił swoje rodzinne gniazdko celebryta. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego apartamentu dziennikarza w modnej dzielnicy. Zobacz, gdzie mieszka Krzysztof Ibisz z piękną żoną i synkiem. 📢 Wypadek tira na DK 8. Droga w kierunku Białegostoku od Warszawy była nieprzejezdna Dzisiaj (10.05) na drodze krajowej nr 8 doszło do wypadku, w wyniku którego doszło do zablokowania przejazdu z Warszawy w kierunku Białegostoku. Sytuacja wynikła na skutek wypadku tira, do którego doszło na wysokości Choroszczy. 📢 Odmładzające fryzury damskie dla blondynek. Zobacz najmodniejsze cięcia 2023 roku, dzięki którym wypiękniejesz. Oto 3 propozycje Blond kolor włosów wizualnie odmładza! Aby spotęgować ten efekt, zadbaj również o odpowiednie cięcie. Mamy dla Ciebie propozycje 3 fryzur na każdą długość włosów dzięki, którym botoks nie będzie Ci już potrzebny. Te uczesania sprawią, że będziesz wyglądała, jak za dawnych lat!

📢 Spodnie damskie, które były modne w latach 90. Dzisiaj noszą je polskie celebrytki. W tym fasonie poczujesz się wygodnie i kobieco Spodnie damskie to element garderoby, który kiedyś był zarezerwowany tylko dla mężczyzn. Dzisiaj kobiety noszą je na co dzień i od święta. A jaki model będzie na topie w 2023 roku? Bojówki w różnej odsłonie. Możesz nosić te z motywem wojskowym, tak jak Cichopek lub jeansowe, jak Małgorzata Rozenek-Majdan. 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Wśród najpopularniejszych pogodynek w Polsce są Podlasianki. Ładne, eleganckie i wiarygodne - najlepsze prezenterki pogody. Sprawdź! Prezenterki prognozy pogody są z reguły pięknymi, eleganckimi kobietami, są godne zaufania i wzbudzają sympatię. Na pierwszy rzut oka zapowiadanie pogody to bardzo proste zadania. Prawda jest jednak inna, to trudna i wymagająca praca. Wbrew pozorom uroda nie jest czynnikiem decydującym chociaż wygląd najpopularniejszych pogodynek w Polsce może temu przeczyć. 📢 Oszustwo "na blika". Włamał się na konto społecznościowe 19-latki. Wysyłał w jej imieniu prośby o pieniądze. Cztery osoby pokrzywdzone Mieszkańcy powiatu bielskiego łącznie stracili blisko 1600 złotych. Byli przekonani, że ich znajoma - przez chwilowe problemy z bankiem - nie może zapłacić blikiem za zakupy. Chcąc pomóc, wysłali kody.

📢 Łomżyńska policja ma nowego funkcjonariusza. Owczarek Rufa będzie tropił sprawców i poszukiwał zaginionych osób Do łomżyńskiej komendy dołączył kolejny owczarek niemiecki. Wabi się Rufa. Jego opiekunem jest starszy posterunkowy Łukasz Kowalczyk z łomżyńskiej patrolówki. Policjant i jego podopieczny właśnie wrócili ze szkolenia w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

📢 Były proboszcz parafii Jabłoń Kościelna ks. Adolf Kruszewski został uhonorowany medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” We wtorek 9 maja w Jabłoni Kościelnej pośmiertnie medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" uhonorowany został ks. Adolf Kruszewski. Odznaczenie na ręce rodziny księdza przekazał ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne. Ks. Adolf Kruszewski wspólnie z miejscową ludnością ratował Żydów przed zagładą. 📢 Ależ tam były piękne ryby! I Ogólnopolskie Karpiowe Zawody Wędkarskie Grand Prix Polski to ponad tona złowionych ryb! Kto wygrał? [FOTO] Na Zalewie Janowskim w Janowie Lubelskim (Lubelskie) zarządzanym przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu (Podkarpackie) zorganizowano historyczne I Grand Prix Polski - Ogólnopolskie Karpiowe Zawody Wędkarskie “Puchar Bestfeed”. Wygrał duet wędkarski z Piotrkowa Trybunalskiego (Łódzkie). Kto jeszcze stanął na podium? 📢 DK 66. 20-latek jechał BMW prawie 200 km/h. Nie ominęła go surowa kara Policjanci z bielskiej drogówki zatrzymali do kontroli bmw, którego kierowca jechał 191 km/h. 20-latek na krajowej 66 jechał za szybko o ponad 100 km/h. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych, a jego konto zasiliło 15 punktów. To nie był jedyny kierowca, któremu bardzo się śpieszyło. Dwaj inni stracili prawa jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym.

📢 20 lat łomżyńskiej parafii św. Andrzeja Boboli. Parafianie i przedstawiciele władz świętowali okrągłą rocznicę Jubileusz 20-lecia świętowała w poniedziałek, 8 maja społeczność parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Łomży. Obecnie parafia obejmuje w głównej mierze część Łomży z blokami największego osiedla mieszkaniowego.

📢 Bielsk Podlaski. Żemerwa skończyła 20 lat! Huczny jubleusz popularnej grupy trwał dwa dni. Tłumy gości, wykonawcy z kraju i z zagranicy 6 i 7 maja znany i lubiany zespół folklorystyczny z bielskich Studziwód - Żemerwa - obchodził swój okrągły jubileusz. Grupa koncertuje i edukuje już od 20 lat! Punktem kulminacyjnym był koncert, który szczelnie wypełnił salę widowiskowo-kinową Bielskiego Domu Kultury. 📢 Niecodzienna sytuacja w Zambrowie. Właściciel ogolił psa, aby obrazić Putina Właściciel psa ogolił zwierzęciu grzbiet, aby umieścić tam niecenzuralny napis „F* Putin as a dog”. Sprawca tego czynu to 56-letni mieszkaniec Zambrowa. Sprawą zajęła się policja.

📢 Tak mieszka Marina i Wojciech Szczęsny. Zobacz, jak luksusowo żyje bramkarz z rodziną. Zaglądamy do domu Wojciecha Szczęsnego i Mariny Marina i Wojciech Szczęsny wraz z synkiem Liamem na co dzień mieszkają we Włoszech, gdzie piłkarz polskiej reprezentacji narodowej gra w Juventusie Turyn. Zaglądamy do domu Wojciecha Szczęsnego i Mariny, żeby zobaczyć, w jakich wnętrza lubi odpoczywać piłkarz i jego żona piosenkarka.

📢 Matura 2023: Język angielski - rozszerzony. Arkusze CKE, pytania, odpowiedzi. Sprawdź, co było na egzaminie z rozszerzonego angielskiego? We wtorek 9 maja odbywa się matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu przystąpiło prawie 200 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników w całym kraju. Jakie zagadnienia były na rozszerzonej maturze z angielskiego w 2023 roku? W naszym artykule znajduje się arkusz CKE z egzaminu dojrzałości z angielskiego na poziomie rozszerzonym.

📢 Jubileusz 600–lecia Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej. Uroczystości kościelne i festyn dla mieszkańców Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej obchodziła w niedzielę 600- lecie. W roku 2023 minęło 600 lat od powstania świątyni, która od 1423 roku gromadzi wiernych. 📢 XXI Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Zobacz zdjęcia z pochodu w Białymstoku Frekwencja, jak co roku zresztą, na XXI Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku, dopisała. We wtorek (9.05.2023) ul. Lipową i Rynkiem Kościuszki przeszli ludzie z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie, rodziny i przyjaciele. To wydarzenie ma przypominać o prawach takich osób. 📢 Katastrofa w Lesie Kabackim. Zginęły 183 osoby. Od tych zdarzeń mija ponad trzydzieści lat Dokładnie 36 lat temu, 9 maja 1987 roku, samolot IŁ-62M „Kościuszko” PLL LOT leciał do Nowego Jorku z Warszawy. Niestety doszło do awarii silników. Samolot rozbił się w lesie Kabackim, nikt nie przeżył. Publikujemy archiwalne zdjęcia oraz aktualne zdjęcia z miejsca tragicznych zdarzeń. Poniżej znajdziecie też zapis rozmowy pilotów.

📢 Tak wygląda koszmar nauczycieli. Radzą sobie z nim w niekonwencjonalny sposób. Zobacz nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023 Tak wygląda koszmar nauczycieli. Radzą sobie z nim w niekonwencjonalny sposób. Zdjęcia prac, jakie odkryjesz w tym artykule doprowadziły niestety niejednego nauczyciela do łez. Sprawdzanie i poprawianie tego rodzaju "twórczości" jest prawdziwą katorgą. Właśnie dlatego belfrowie powinni otrzymywać nagrody lub dodatki za pracę w ciężkich warunkach. Kartkówki uczniów, jakie zebraliśmy w tym tekście, z pewnością niejednego doprowadziłyby do szału. I dlatego nauczyciele szukają sposobów na radzenie sobie z tym problemem. Część z nich publikują w sieci prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jednak w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki pojawiają się w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. Pamiętajcie jednak, że czytacie na własną odpowiedzialność!

📢 Kurpiowska Majówka u Stacha w gminie Łomża. Las Jednaczewski wypełnił tłumy. Zobacz zdjęcia Kurpiowska Majówka u Stacha organizowana w ostatni weekend ściągnęła tłumy do Lasu Jednaczewskiego. Uczestnicy obchodów oddali cześć Stachowi Konwie legendarnemu przywódcy kurpiowskiego, który zginął 290. lat temu i powstańców styczniowych w 160. rocznicę wybuchu powstania. 📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z serialu pokazała się w profesjonalnym makijażu. Jej zdjęcia zachwycają internautów Monika Cieślik to jedna z bardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka z Pokaniewa dała się poznać jako zaradna, pracowita i piękna kobieta. Zobaczcie jaką przemianę przeszła ta niesamowita i bardzo lubiana kobieta na przestrzeni występów w serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 Jak mieszka Katarzyna Dowbor? Taki styl wnętrz lubi była prowadząca „Nasz Nowy Dom”. Koniecznie zobacz wyjątkowy dom Katarzyny Dowbor Katarzyna Dowbor mieszka w przytulnym domu z ogrodem nieopodal Warszawy. Lubiana dziennikarka zaaranżowała wnętrza bez pomocy architekta. Prowadząca „Nasz Nowy Dom”, która właśnie musiała rozstać się z programem, stworzyła klimatyczny dom, w którym lubi spędzać każdą wolną chwilę z rodziną oraz ukochanymi psami, kotem i koniem. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Dowbor.

📢 Rolnicy. Podlasie. Waldek ze Strabli pokazuje swoje retro motorowery. Piękne i super zadbane maszyny Waldek to jeden z bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie, który od niedawna prowadzi kanał na youtube. W najnowszej produkcji opowiedział o swoich dwóch motorowerach. Zobaczcie jakie maszyny ma bohater produkcji Focus TV - Rolnicy. Podlasie 📢 Wybrać pompę ciepła czy kocioł na pelet? Podpowiada ekspert od ekologicznego ogrzewania Pompa ciepła pozwala osiągać niskie rachunki za ogrzewanie, a do tego jest przyjazna środowisku. Ekologicznym rozwiązaniem jest też jednak kocioł na pelet, który kosztuje znacznie mniej. Które z tych urządzeń sprawdzi się lepiej i na co uważać przy wyborze? Czy można liczyć na dofinansowanie? Na te i inne pytania odpowiada ekspert z zakresu OZE. 📢 Król Karol III kilkanaście lat temu odwiedził Podlasie. Próbował tradycyjnych potraw i rozmawiał z mieszkańcami Książę Karol został królem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 8 września 2022 roku, czyli w dniu śmierci swojej matki - królowej Elżbiety II. Uroczystości przejęcie tronu, które wzbudziło w całym świecie wielkie zainteresowanie, miało miejsce 6 maja 2023 roku. W 2010 roku, wtedy jeszcze jako książę Karol, odwiedził województwo podlaskie.

📢 Uroczystości ku czci św. Izydora Oracza w Białymstoku. Uhonorowani zostali rolnicy i przedsiębiorcy rolni z Podlasia W niedzielę w kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku odbyły się uroczystości ku czci św. Izydora Oracza. Mszę celebrował metropolita białostocki abp. Józef Guzdek. Uhonorowani zostali rolnicy i przedsiębiorcy rolni Podlasia, wykazujący się szczególnymi zasługami dla rolnictwa i jego rozwoju. 📢 Rodzinne zdjęcia z kiedyś, które zostały odtworzone po wielu latach. Sentymentalna podróż przez upływający czas Zdjęcia są niesamowitym sposobem na zachowywanie wspomnień i dokumentowanie rodzinnych historii. Po wielu latach zdarza się, że fotografię z przeszłości są odtwarzane przez te same osoby, w tych samych pozycjach. Dopiero wtedy człowiek zdaje sobie sprawę jak ten czas szybko leci, a dzieci dorastają w ekspresowym tempie. Zapraszamy na sentymentalną podróż przez upływający czas wraz z rodzinnymi zdjęciami z kiedyś, które po wielu latach zostały odtworzone.

📢 Do komunii w pełnym makijażu, sztucznych włosach, rzęsach i sukni ślubnej? Nagranie z sieci wywołało burzę. - "Kto ją tak skrzywdził?" Do pierwszej komunii świętej w pełnym makijażu, sztucznych włosach, rzęsach i sukni ślubnej? Nie chodzi tutaj o rodzica, a o kilkuletnie dziecko. Po opublikowaniu nagrania na TikToku w sieci zadrżało, a komentarze internautów są miażdżące. "Kto ją tak skrzywdził", "Masakra", "Co za koszmar", "Biedne dziecko". 📢 Pod mikroskopem wszystko wygląda inaczej. Zwykłe przedmioty na niezwykłych zdjęciach. Zobacz świat w wielkim przybliżeniu Zdjęcia zrobione pod mikroskopem są niezwykle fascynujące i pozwalają nam zobaczyć świat w zupełnie innym świetle. Tutaj wszystko wygląda inaczej, a zwykłe przedmioty nabierają niezwykłych kształtów. Dzięki mikroskopowi możemy zobaczyć rzeczy, których nie jesteśmy w stanie dostrzec gołym okiem - od bakterii i wirusów po komórki roślin i zwierząt. Zobacz niesamowitą galerię zdjęć.

📢 Legendarne ciągniki na sprzedaż. Sprawdź, jakie perełki można znaleźć na aukcjach Kiedyś stanowiły podstawę wielu gospodarstw. Obecnie osoby na ich widok wracają pamięcią do czasów dzieciństwa. W okresie PRL mechanizacja polskiego rolnictwa przyśpieszyła. Wówczas powstało wiele kultowych maszyn. Niektórzy nadal wykorzystują legendarne maszyny rolnicze do pracy. Zobacz, jakie perełki można znaleźć na portalach aukcyjnych. 📢 Majowy Jarmark Rękodzieła Ludowego i Staroci. Sprawdź, co można znaleźć w Kiermusach Majowy Jarmark Rękodzieła Ludowego i Staroci w Kiermusach przyciągnął jak zwykle dużo osób. Na Czarciej Polanie spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Sprawdź, co można upolować na majowym jarmarku. 📢 Miało być śmiesznie, a wyszło tragicznie. Zdjęcia zrobione chwile przed nieszczęśliwym zbiegiem zdarzeń Czasami to szczęście, czasami zwykły przypadek. Do zrobienia tych zdjęć zdecydowanie potrzeba jednego i drugiego. Przed wami galeria fotografii, która zawiera ujęcia uchwycone w najbardziej nieszczęśliwych sytuacjach, wręcz sekundę przed tragedią. Jesteśmy przekonani, że nie chciałbyś być na miejscu bohaterów zdjęć. Hity internetu!

📢 Rolnicy. Podlasie. U Andrzeja w Plutyczach praca wre, a emocji nie brakuje. - "Już nie dajesz rady?". Zobacz tegoroczne sadzenie ziemniaków Rolnicy. Podlasie. Na kanale Gienka i Andrzeja z Plutycz pojawił się kolejny odcinek. Tym razem popularny bohater programu telewizyjnego wraz ze specjalnym gościem wziął się za sadzenie ziemniaków. Na gospodarstwie praca wre, a emocji nie zabrakło. Jak stwierdził Andrzej, pracy jest dużo, bo do zasadzenia najwięcej ziemniaków z całej wsi. Jak z postawionym zadaniem poradził sobie Andrzej z Plutycz? 📢 Polki w czasach PRL? To zupełnie inna liga wdzięku! Piękne, naturalne i pewne siebie. Bez botoxu, choć z klasą, której nie da się kupić Niedościgniona uroda kobiet z czasów PRL to zupełnie inna liga wdzięku. Kobiety na zdjęciach z tamtych chwil są piękne, naturalne i pewne siebie, nawet pomimo trudnych czasów w jakich przyszło im żyć. Nie było botoxu, nie było zbędnych upiększaczy, a kobiety i tak wyglądały zjawiskowo. Po prostu klasy nie da się kupić. Zobacz galerię zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie tamtych dni.

📢 Oto najniebezpieczniejsze osoby w Polsce! Choć wyglądają niepozornie, są poszukiwanymi przez policję zabójcami Oto najniebezpieczniejsze osoby w Polsce! Zapamiętaj ich twarze! Ci zabójcy poszukiwani przez policję nie kryją tego, że cieszą się wolnością. Wielu z nich pozostaje nieuchwytnych dla wymiaru sprawiedliwości, mimo że ścigani są od dłuższego czasu. Jak widać, ukrywają się dość sprawnie. Obejrzyj listy gończe, zdjęcia, rysopisy i sprawdź, czy osoby poszukiwane w związku z artykułem 148 KK nie mieszkają przypadkiem w Twojej okolicy. 📢 Katastrofa? To mało powiedziane. Budowlane buble z piekła rodem, niedoróbki i prowizorka. Majster płakał, jak remontował Nazwać katastrofą? To nie powiedzieć nic. Budowlane buble z piekła rodem autorstwa "mistrzów" w swoim fachu. Nieszczęsna prowizorka i niedoróbki na każdym kroku. Galeria zdjęć jednym wielkim nieudanym remontem, który przedstawia efekt pracy najmniej zdolnych fachowców polskiego internetu. Majster zrobił, usiadł i zaczął płakać.

📢 Bajeczne przydomowe ogrody Polaków. Wyraziste, różnorodne i po prostu piękne. Wiosenne promienie słoneczne budzą kreatywność Polaków Województwo podlaskie to region, który słynie z pięknych krajobrazów, malowniczych rzek i lasów pełnych dzikiej przyrody. Nie brakuje tu również pięknych ogrodów, które zaskakują różnorodnością i klimatem. W tym artykule przedstawimy kilka z nich, a galeria zdjęć zawiera w sobie najpiękniejsze przydomowe ogrody Polaków. Kolorystyka, układ roślin i wszędobylskie zachowanie estetyki robi ogromne wrażenie. 📢 Babka i bimber zmieniają ludzi! Światowe gwiazdy po majówce na Podlasiu Memy o Podlasiu i Białymstoku od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem w internecie. Województwo podlaskie przyciąga turystów jak magnes, także podczas majówki. Niektórzy zamiast odwiedzić ten wyjątkowy region i przekonać się, jak wygląda naprawdę, wolą stroić sobie z niego żarty. Trzeba jednak przyznać, że niektóre są bardzo zabawne, szczególnie te, które przedstawiają światowe gwiazdy po pobycie na Podlasiu.

📢 Niesamowite metamorfozy kobiet. Można się przestraszyć! Zobacz zdjęcia pań przed i po Wielu mężczyzn wciąż nurtuje jedno pytanie. Czemu kobiety spędzają czasem godziny w łazience? Odpowiedź jest prosta: udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. 📢 Zamiast mieszkania możesz kupić dworzec i to jaki! PKP sprzedaje tanio domy i mieszkania woj. podlaskim Tu łatwo o prawdziwe okazje. PKP sprzedaje sporo nieruchomości w województwie podlaskim. Każdy znajdzie coś dla siebie: są atrakcyjnie położone grunty, nieruchomości w pięknej okolicy, a nawet cały zabytkowy dworzec do kupienia. Mamy zdjęcia i ceny, zobacz w co można zainwestować na Podlasiu. 📢 Zabawne i nietypowe nazwy wsi na Podlasiu. Znasz te śmieszne i ciekawe nazwy? Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. Nie inaczej jest i w naszym regionie. O ile do niektórych śmiesznych i nietypowych określeń da się przyzwyczaić, to inne niezmiennie bawią albo wprawiają w konsternację. Wybraliśmy 30 nazw miejscowości z Podlaskiego, które wydały nam się najbardziej interesująco. Być może część z nich znacie, ale na pewno niektóre was zaskoczą.

📢 Tak wyglądają dwa domy Zenka Martyniuka. Jeden tradycyjny, drugi nowoczesny. Zobacz zdjęcia W jakich warunkach żyje niekwestionowany król disco polo? Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. Podglądamy w jakich warunkach swoje wolne chwile spędza lider zespołu Akcent. 📢 To prawdziwa bestia! Magda Narożna pokazuje swoją ślicznotkę. Dom też robi wrażenie Magda Narożna uwielbia swoje auto. Kilka lat temu kupiła wypasionego lexusa twierdząc, że to auto jej marzeń. Jest mu wierna do dziś. Auto ma wielki silnik i kierowca nie może narzekać na brak mocy. Z kolei wnętrza domu Magdy Narożnej mogliśmy podziwiać wielokrotnie dzięki jej koncie na Instagramie. Wokalistka chętnie pokazuje wnętrza swojego domu, a ma się czym pochwalić.

📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów 2023. Nauczyciel płakał, jak sprawdzał. Najnowsze hity sprawdzianów Mówi się, że nie ma głupich pytań. Zdecydowanie nie można tego samego powiedzieć o odpowiedziach. Niektórzy uczniowie potrafią naprawdę zaskoczyć nauczycieli i podczas sprawdzianu zamiast odpowiedzi zamieścić dowcipny (w ich mniemaniu) komentarz lub rysunek.

📢 W regionie działają nowi złodzieje i włamywacze. Wyjeżdżacie na majówkę? Koniecznie zabezpieczcie domy i mieszkania na długi weekend! Długi weekend majowy to okres, w którym dochodzi do sporej liczby włamań i kradzieży. W tym czasie wiele osób wyjeżdża pozostawiając swoje domy i mieszkania bez opieki. Podlaska policja opublikowała zdjęcia podejrzanych z art. 278 oraz z art. 279 czyli złodziei i włamywaczy. Wśród nich jest wiele nowych twarzy. Zobacz zdjęcia przestępców i zapamiętaj je. Jeśli rozpoznajesz któregoś z nich, natychmiast powiadom funkcjonariuszy. 📢 Oto „Osobowości Roku 2022”. Poznaliśmy zwycięzców akcji To wydarzenie, na którym – wspólnie z naszymi czytelnikami – doceniliśmy osoby z regionu, które działają na rzecz swoich lokalnych społeczności. 📢 Trzy najpiękniejsze ogrody gwiazd disco polo. Kto uprawia warzywa, a kto hoduje kury? Jak ogród byś stworzyła, gdybyś była jedną z najbardziej popularnych gwiazd disco polo? Czy popuściłbyś wodze fantazji, czy też może postawiłabyś na jego użyteczność? Zobaczcie co wybrały gwiazdy disco polo z Podlasia. Kto ma rozległy ogród z dostępem do linii brzegowej jeziora? Kto postanowił stworzyć ogród w lesie, a kto zdecydował się na ogród tradycyjny? Zobaczcie kto uprawia warzywa, a kto podziwia swój ogród z łódki.

📢 Alimenciarze z województwa podlaskiego poszukiwani przez policję. Oni nie łożą na swoje rodziny i dzieci Te osoby są poszukiwane przez podlaską policję na podstawie art. 209 Kodeksu Karnego. Uporczywie uchylają się od płacenia alimentów na swoje dzieci i bliskich. Zobacz wizerunki osób, których szukają policjanci z naszego regionu. Rozpoznajesz kogoś z nich i wiesz, gdzie obecnie może przebywać? Niezwłocznie skontaktuj się z policją!

📢 Najlepsze fryzury na wiosnę 2023. Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz krótkie cięcia damskie modne w tym sezonie Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Gwiazdy Podlasia. Zobacz najbardziej znanych i lubianych. Województwo podlaskie słynie z utalentowanych osobowości. Poznasz ich wszystkich? Znani, lubiani, a z pewnością popularni. Przed wami zbiór 149 gwiazd z Podlasia, które swoim dorobkiem zapisały się w annałach historii województwa podlaskiego. Reżyserzy, aktorzy, piosenkarki, sportowcy, czy ludzie sportu. Skala talentu i umiejętności robi wrażenie. Poznasz ich wszystkich?

📢 Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzieliła dotacji na 2023 r. Zobacz obiekty, które znalazły się na liście i ile dostaną pieniędzy Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznała dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Pieniądze na renowacje dostanie 49 obiektów w całym województwie. Sprawdź kto, ile i na co, dostanie pieniądze. 📢 MISTRZOWIE AGRO Wielki plebiscyt sołecki i rolniczy trwa! Zagłosuj na swoich kandydatów do nagród. Po raz kolejny zostaną przyznane prestiżowe nagrody w największym plebiscycie wiejskim i rolniczym, który w naszym województwie prowadzą "Kurier Poranny" i "Gazeta Współczesna", a w całej Polsce inne dzienniki regionalne oraz serwis i magazyn "Strefa Agro". Na laureatów czekają zaszczytne tytuły i nagrody finansowe. Plebiscyt, który jest prowadzony pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakończy ogólnopolski finał i gala Mistrzów Agro, na której zostaną wręczone główne nagrody.

📢 Najnowsze nieruchomości na Mazurach do kupienia od Poczty Polskiej. Wkrótce przetargi na domki i działki Jeszcze w styczniu i na początku lutego odbędzie się kilka przetargów nieruchomości od Poczty Polskiej położonych w województwie warmińsko-mazurskim. W tym artykule pokazujemy całą ofertę nieruchomości tej dużej firmy państwowej. Niektóre to prawdziwe okazje. Przedstawiamy zdjęcia i ceny. 📢 Gala Wolontariatu w Łapach. Najaktywniejsi wolontariusze z regionu nagrodzeni za bezinteresowną pomoc (GALERIA) Uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Łapy, uczestnicy Klubu Seniora + i Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Wolontariusza działających przy Centrum Usług Społecznych w Łapach otrzymali z rąk burmistrza Krzysztofa Gołaszewskiego dyplomy i wyróżnienia za bezinteresowną pomoc na Gali Wolontariatu.

📢 Magdalena Taranta z Podlasia już wkrótce może zostać pogodynką Dzień Dobry TVN. To już końcówka rywalizacji. Jak jej idzie? Trwający od kilku miesięcy casting na prezenterkę/prezentera pogody w TVN interesuje nas przede wszystkim z uwagi na świetne występy Magdaleny Taranty, aktorki pochodzącej z Hajnówki. Podlasianka w ostatnim zadaniu zapewniła sobie miejsce w pierwszej trójce. Warto przypomnieć, że do rywalizacji przystąpiło 700 kandydatów i kandydatek. Trzymamy kciuki za Magdę!

📢 Jak zmieniła się Karolina Derpieńska? Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę (zdjęcia) O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej robi się coraz głośniej. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwują prawie 4 miliony osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych?

📢 Podlaskie Laury Mleczne. Poznaliśmy najlepszych hodowców bydła mlecznego w województwie (zdjęcia) Uhonorowano właścicieli najwydajniejszych gospodarstw mlecznych w regionie. W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się gala Podlaskich Laurów Mlecznych. 📢 Podlaskie. Barwny korowód śpiewaków i tancerzy odwiedza klimatyczne wsie - tak Muzeum Małej Ojczyzny pielęgnuje tradycje [ZDJĘCIA,WIDEO] Jeszcze w połowie XX wieku, w okresie wielkanocnym, młodzi ludzie chodzili po domach, składając gospodarzom życzenia, śpiewając pieśni pobożne i charakterystyczne dla zwyczaju pieśni wołoczebne, wypraszając dary. Pod oknami młodych panien ten zwyczaj przybierał charakter zalotny – śpiewano konopielkę. W okolicach Bielska Podlaskiego i Narwi śpiewano natomiast ohulki, pieśni wiosenne o charakterze bajkowym i symbolicznym.

📢 Dziewczyny z teledysków disco polo. Gwiazdy klipów muzyki tanecznej z Podlasia i nie tylko. Zobacz zdjęcia z Instagrama [24.04.2022] Występy w teledyskach disco polo to często wstęp do wielkiej kariery dla dziewczyn z modelingu i konkursów piękności. Czym byłby klip muzyki tanecznej pozbawiony wdzięków pięknych kobiet? Zebraliśmy w naszym zestawieniu najbardziej znane piękności z teledysków disco polo. Wśród nich oczywiście nie brakuje Podlasianek. 📢 Te Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler w Podlaskiem nie wypaliły. Oto restauracje w regionie, które zostały zamknięte mimo metamorfozy Kuchenne rewolucje to ostatnia deska ratunku do wielu borykających się z problemami finansowymi restauratorów. Magdzie Gessler w większości przypadków udało się uratować podupadające restauracje, ale nie zawsze. Zobaczcie, które lokale w naszym regionie zostały zamknięte mimo Kuchennych Rewolucji.

📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Najbardziej odważna sesja wokalistki Pięknych i Młodych. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło sześć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+]

📢 Białystok. Wyprzedaż garażowa przed Klubem Krąg. Prawdziwe perełki, których nie kupisz w sklepie [ZDJĘCIA] Stare płyty, obrazy, antyki, peruki czy ubrania - to tylko niewielka część tego, co można było obejrzeć i kupić podczas dzisiejszej wyprzedaży garażowej przed Klubem Rozrywki Krąg w Białymstoku. Piękna pogoda zachęciła białostoczan do odwiedzenia wyprzedaży. Niektórzy znaleźli prawdziwe perełki!

ZOBACZ KONIECZNIE Ile miesięcznie wydajemy na gospodarstwo domowe?

iPolitycznie - dpowiedzialność urzędnicza wobec sprawy Kamila