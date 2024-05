Prasówka 11.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pielgrzymka z Białegostoku do Zwierek na prawosławne uroczystości ku czci Męczennika Gabriela. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 11.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pielgrzymka z Białegostoku do Zwierek na prawosławne uroczystości ku czci Męczennika Gabriela. Zobacz zdjęcia W Zwierkach koło Zabłudowa rozpoczęły się w piątek po południu (10.05) cerkiewne uroczystości ku czci Męczennika Gabriela - patrona dzieci i młodzieży prawosławnej. Część wiernych przybyła tam w pieszych pielgrzymkach, a największa grupa - z Białegostoku.

📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Tajemniczy zgon 2,5-letniego dziecka w Wysokiem Mazowieckiem. Prokuratura wszczęła śledztwo ws. nieumyślnego spowodowania śmierci Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci 2,5-letniej dziewczynki. W piątek (10.05) odbyła się sekcja zwłok dziecka, które dzień wcześniej zmarło na SOR w Wysokiem Mazowieckiem. W tym samym czasie do szpitala trafił też 8-letni brat i mama dziewczynki. - Badamy różne hipotezy - mówi prokurator Dorota Leszczyńska.

Prasówka 11.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szczuczyn. Strażacy gasili płonący samochód osobowy i motocykl. Kierowcom nic się nie stało Strażacy z OSP Szczuczyn dwa dni z rzędu gasili płonące pojazdy. Najpierw motocykl na jednym ze skrzyżowań w Szczuczynie, a dzień później samochód na drodze S61 na wysokości wsi Bęćkowo. Oba pojazdy spłonęły doszczętnie, na szczęście kierowcy nie zostali poszkodowani.

📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te odświeżające cięcia sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Nowy Klub Seniora+ w Kobylinie-Borzymach oficjalnie otwarty. Seniorzy zyskali nowe miejsce do spotkań W czwartek 9 maja miało miejsce oficjalne otwarcie działalności Klubu Seniora+ w Kobylinie-Borzymach. Gmina na utworzenie placówki otrzymała dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł. Teraz seniorzy z gminy Kobylin-Borzymy mają miejsce, gdzie będą mogli się spotykać i rozwijać swoje pasje. 📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Zapachowe wspomnienia PRL. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment pozostał do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90. 📢 Rolnicy zablokowali most na rzece Bug za Siemiatyczami. Utrudnienia na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Kózki Rolnicy znów blokują drogi. Tym razem nie w Podlaskiem, lecz w Mazowieckiem. Niestety, dotknięci utrudnieniami mogą być też osoby przemieszczające się z Podlasia w stronę Lublina. Zablokowana jest droga w bezpośrednim sąsiedztwie naszego województwa - w miejscowości Kózki w powiecie łosickim.

📢 Magdalena Narożna w czerwonej bieliźnie. Gwiazda disco polo wyznała, że wzięła udział w nagiej sesji ZDJĘCIA Magdalena Narożna może pochwalić się zgrabną sylwetką, mimo, że nie jest nadmiernie chuda jak niektóre gwiazdy.

📢 Tak wyglądało życie w PGR-ach. To były kiedyś potężne gospodarstwa, a obecnie zostały niszczejące ruiny. Zobacz archiwalne zdjęcia W 1990 roku Państwowe Gospodarstwa Rolne zatrudniały 395 tys. osób. Przedsiębiorstwa pochłaniały 50% środków, które były przeznaczone na inwestycje w rolnictwie. Obecnie PGR-y są tylko wspomnieniem. Pozostały po nich niszczejące zabudowania gospodarskie. 📢 Pijany kajakarz wpadł do rzeki Pisa w pow. kolneńskim i zaginął. Znajomi podnieśli alarm. Teraz wszyscy mają kłopoty Dramatyczne zgłoszenie odebrali policjanci. Kajakarz miał wpaść do rzeki Pisa i zaginąć. Doszło do tego podczas spływu. Okazało się, że 25-latek nie wpadł do wody, tylko wskoczył, bo pokłócił się z dziewczyną. Mało tego, miał 2,5 promila, a pozostali uczestnicy też byli pijani. Wszyscy odpowiedzą przed sądem.

📢 Narkotyki w Łomży. 27-latka wpadła z marihuaną po tym, jak uciekła z taksówki nie płacąc za kurs Policjanci z łomżyńskiej patrolówki zatrzymali kobietę, która miała przy sobie narkotyki. Wcześniej 27-latka uciekła z taksówki nie płacąc za kurs 55 zł. W chwili zatrzymania miała blisko 2 promile. Za kurs się rozliczyła, teraz rozliczą ją policjanci. Gdy wytrzeźwieje usłyszy zarzut posiadania środków odurzających. Grozi za to kara do 3 lat więzienia.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Wiosna w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Owce zostały ostrzyżone Wiosna w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu to czas prac sezonowych. Pracownicy zadbali też o mieszkanki skansenu - hodowane owce wrzosówki. Zwierzęta zostały ostrzyżone i przygotowane na nadchodzące cieplejsze dni. 📢 Katastrofa w Lesie Kabackim. Zginęły 183 osoby. Od tych zdarzeń mija ponad trzydzieści lat Dokładnie 37 lat temu, 9 maja 1987 roku, samolot IŁ-62M „Kościuszko” PLL LOT leciał do Nowego Jorku z Warszawy. Niestety doszło do awarii silników. Samolot rozbił się w lesie Kabackim, nikt nie przeżył. Publikujemy archiwalne zdjęcia oraz aktualne zdjęcia z miejsca tragicznych zdarzeń. Poniżej znajdziecie też zapis rozmowy pilotów.

📢 Strzelanina w szkole w Łomży. 16-latek, który miał postrzelić kolegę z broni pneumatycznej, trafi do ośrodka wychowawczego Na trzy miesiące trafi do okręgowego ośrodka wychowawczego 16-latek, który na początku tygodnia postrzelił z broni pneumatycznej ucznia jednej ze szkół średnich w Łomży. Tak zdecydował w środę (8.05) sąd rodzinny. Do zdarzenia doszło podczas nieobecności nauczyciela w klasie. Ten wątek zbada komisja dyscyplinarna przy wojewodzie.

📢 Nowi funkcjonariusze podlaskiej policji złożyli ślubowanie. 10 kobiet i 19 mężczyzn będzie służyć w kilku komendach w całym województwie 29 nowych policjantów (10 kobiet i 19 mężczyzn) wstąpiło w szeregi podlaskiej policji. W środę (8 maja) złożyli uroczyste ślubowanie. Po szkoleniu będą służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, trafią także do komend w Suwałkach, Hajnówce, Mońkach, Kolnie, Sokółce, Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem.

📢 Pierwsza sesja Rady Powiatu Monieckiego. Jest nowy-stary zarząd. Starosta i wicestarosta zamienili się miejscami Dotychczasowy starosta Błażej Buńkowski został wicestarostą, a starostą jego była zastępczyni - Joanna Kitlas (jednym głosem zwyciężyła z kandydatem PiS Krzysztofem Szaciło). Oboje startowali z KWW BMN Aktywny Samorząd, który w 15-osobowej Radzie zdobył najwięcej, bo 6 mandatów. Przewodniczącym pozostaje Dariusz Jaworowski (KWW CHPS), którego rajcy poparli jednogłośnie. 📢 XXII Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. Ponad tysiąc osób przeszło ulicami miasta To już 22. Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. W tegorocznej edycji ulicami miasta przeszło ponad tysiąc osób - nie tylko tych z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów oraz wszystkich, których ich los nie jest obojętny. 📢 Gdzie mieszka Luna? Zobacz, jak żyje córka milionera, która odpadła z Eurowizji 2024. Zobacz luksusowe mieszkanie Luny – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, która nie weszła do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego.

📢 Zioła na dnę moczanową. Te herbatki pomogą złagodzić sztywność i bolesność stawów. Wypróbuj napary na obniżenie kwasu moczowego Dna moczanowa to choroba, na którą cierpi prawie 400 tysięcy Polaków. Początkowe objawy podagry są często niespecyficzne. Do jej najczęstszych symptomów zalicza się obrzęki, zaburzenia snu, gorączkę oraz dreszcze. Jak leczyć artretyzm? Przede wszystkim wprowadzać dietę obniżającą poziom kwasu moczowego we krwi. Możesz też wypróbować napary ziołowe na obniżenie kwasu moczowego. Dzięki tym naturalnym herbatkom złagodzisz dolegliwości związane z podagrą. 📢 Zaginieni z województwa podlaskiego. Tych osób poszukuje policja. Zobacz zdjęcia i rysopisy, dane z 18.04.2024 W całej Polsce co roku ginie kilkanaście tysięcy osób. Wśród nich - także z województwa podlaskiego. Zaginieni są poszukiwani przez bliskich, policję czy Fundację ITAKA. Prezentujemy aktualną z 18.04.2024 listę osób zaginionych z Podlaskiego poszukiwanych przez KWP Białystok.

📢 Strzelanina w szkole w Łomży. Uczeń postrzelony z broni pneumatycznej. 16-latek zatrzymany w izbie dziecka. Nowe fakty Sąd rodzinny zdecyduje o losie 16-latka, który strzelał z wiatrówki w klasie, a potem z okna do innego ucznia na boisku. 15-latek został ranny w nogę i głowę, skąd lekarze usunęli śrut. Policja ustala okoliczności poniedziałkowego zdarzenia przy ul. Przykoszarowej. Strzelec został zatrzymany. Przebywa aktualnie w policyjnej izbie dziecka. 📢 Pierwsza matura unieważniona. Zdający zamieścił arkusz w internecie. Konsekwencje są poważne Dziś maturzyści mierzyli się z pierwszym egzaminem dojrzałości. Tematy wypracowań oraz poszczególne strony arkusza pojawiły się w mediach społecznościowych przed czasem, już ok. godz. 10.00. Szef CKE przekazał, że matura osoby, która wniosła na salę egzaminacyjną telefon komórkowy i wykonała zdjęcia arkusza z języka polskiego, została unieważniona.

📢 U Pana Boga w Królowym Moście. Mieszkańcy kilku podlaskich miejscowości zobaczą przedpremierowo najnowszą część kultowej serii W Supraślu, Tykocinie, Łomży i Brańsku odbędą się pokazy filmu "U Pana Boga w Królowym Moście". Mieszkańcy podlaskich miejscowości zobaczą produkcję kilka miesięcy przed październikową premierą. 📢 Nene i Pululu: Musimy zachować spokój. Mamy wszystko w swoich rękach Jagiellonia Białystok przegrała ostatni mecz ze Stalą Mielec 2:3. Śląsk Wrocław zbliżył się na dwa punkty. Ale to Jagiellonia wciąż jest liderem i jest najbliżej tytułu mistrzowskiego. Piłkarze Jagiellonii Nene i Afimico Pululu wiedzą, że wszystko mają w swoich rękach. 📢 Wypadek na drodze wojewódzkiej 692. Na trasie Dziadkowice - Drohiczyn volvo zderzyło się z ciągnikiem przewożącym gnojowicę Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu, około godziny 13 w okolicach miejscowości Sytki w powiecie siemiatyckim. Osobowe volvo zderzyło się z ciągnikiem przewożącym gnojowicę. Zawartość beczkowozu wylała się na samochód oraz okoliczne pole. Na szczęście nie było osób poszkodowanych.

📢 Legendarne samochody z okresu PRL. Maluchy, Duże Fiaty, Polonezy, Nysy, Trabanty. Kiedyś podstawa motoryzacji, dziś gratka dla kolekcjonerów Polonez, Maluch, Duży Fiat, Nysa, Syrena... to samochody powszechnie spotykane na ulicach Polski w okresie PRL. Wspomniane auta stanowiły często podstawę transportu. Obecnie pojazdy stanowią nie lada gratkę dla koneserów zabytkowych samochodów. Wielu kierowców swoją przygodę rozpoczynało od maszyn z okresu PRL, dlatego też teraz często wracają do nich z sentymentem. Sprawdź, ile obecnie trzeba zapłacić na popularnych portalach aukcyjnych za kultowe samochody z okresu PRL-u.

📢 Slow life po podlasku. Zwykły, wiosenny dzień na podlaskiej wsi 20 lat temu Pływające krowy, nieśpieszny wypad na ryby i długie rozmowy na ławeczkach przed domem. Takie podlaskie znamy bardzo dobrze. Tutaj czas płynie jakby wolniej. Zupełnie niechcący mieszkańcy regionu wyprzedzili obowiązujące dziś trendy mówiące, że należy cenić swój czas i z wieloma rzeczami się nie spieszyć. Zobaczcie jak wyglądał zwykły wiosenny dzień w naszym regionie 20 lat temu. Czy naprawdę tak wiele się zmieniło?

📢 Perły regionu na majówkę: Uroczysko Święte Miejsce nad Rospudą. Legendy i rzeka, która słynie z cudów Na skraju puszczy Augustowskiej, na pięknej polanie nad Rospudą, znajduje się wyjątkowa atrakcja turystyczna. To stare miejsce kultu a według starych ksiąg pobliska rzeka Jałówka słynie z cudów. Aura jest tu niesamowita a legend związanych z tym miejscem nie brakuje. 📢 Chrystos Woskres! Prawosławni świętują Wielkanoc. Tłumy wiernych w cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim. Zobacz zdjęcia Dzisiaj (5.05) wierni Cerkwi prawosławnej świętują najważniejszy i najbardziej radosny dzień w roku liturgicznym - Wielkanoc - prawosławna Pascha. Tradycyjnie w nocy z soboty na niedzielę tłumy wiernych wypełniły świątynie w całym regionie i Polsce aby o północy duchowny radośnie oznajmił Zmartwychwstanie Pańskie, krzycząc Chrystos Woskresie! 📢 Światowe gwiazdy po majówce na Podlasiu. Babka i bimber zmieniają ludzi na zawsze! Zdaniem internautów nawet dla gwiazd Hollywood nie ma litości. Gdy raz odwiedzą Podlasie to zakochają się w nim na zawsze i na zawsze się zmienią. Majówka na Podlasiu to nie wczasy, jak twierdzą śmieszkowie z internetu. Niektórzy zamiast odwiedzić ten wyjątkowy region i przekonać się, jak wygląda naprawdę, wolą stroić sobie z niego żarty. Trzeba jednak przyznać, że niektóre są bardzo zabawne, szczególnie te, które przedstawiają światowe gwiazdy po pobycie na Podlasiu.

📢 Majówkowy Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Sprawdź, co można znaleźć na Czarciej Polanie Majówkowy jarmark w Kiermusach tradycyjnie zgromadził dużą liczbę osób. Różnorodna oferta oraz świetna pogoda zachęca do odwiedzenia Czarciej Polany. W Kiermusach spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas majowego jarmarku. 📢 Jesteś odważny? Zobacz mieszkania jak z horroru. Do zamieszkania od zaraz Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją! Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Gdzie na ryby w regionie? Poznaj atrakcyjne łowiska i najlepsze miejsca do wędkowania w województwie podlaskim Wiele osób ma swoje ulubione miejsca do wędkowania. Warto jednak poznać atrakcyjne łowiska w województwie podlaskim. Mamy sporo magicznych miejsc, gdzie można złowić „grubą rybę”. Sprawdź najlepsze miejsca do wędkowania i jakie ryby można tam złowić.

📢 Koszmarne wpadki budowlańców. Mnóstwo sprzętu, nic talentu! Tak robić to trzeba umieć Dobry fachowiec to prawdziwy skarb. Trzeba mu sporo zapłacić, ale, jak zobaczycie na tych zdjęciach, lepsze to niż zmierzenie się ze skutkami pracy kiepskich majstrów. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę. Oby nigdy was to nie spotkało! Zobacz efekty pracy najmniej utalentowanych budowlańców. 📢 Pixie cut, warstwowy bob a może stylu Pompadour? Te krótkie fryzury odmienią każdą kobietę. Idealne na wiosnę, wybierz sama! Nadeszła wiosna, a to najlepszy czas na zmiany! Nowa fryzura może optycznie wyszczuplić twarz. Zdecydujesz się na radykalną zmianę czy jednak delikatne podcięcie? Zobacz jak po wizycie u fryzjera zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje? 📢 Przysięga nowych żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w Białymstoku. Rodziny są z nich bardzo dumne. Zobacz zdjęcia Przysięga wojskowa Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej to wyjątkowe wydarzenie dla 91 nowych żołnierzy i dla ich rodzin. Bliscy towarzyszyli elewom podczas uroczystości przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Zobacz zdjęcia ze spotkania żołnierzy z rodzinami.

📢 Podlaskie wsie i miasteczka w latach 70-tych. Tak wyglądały Nowe Aleksandrowo, Trzyrzecze, Mońki i inne miejscowości 50 lat temu Te czasy już nie wrócą... Z nostalgią wracamy do archiwalnych zdjęć wykonanych w podlaskich wsiach i miasteczkach latem 1973 r. Fotografie pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego z kolekcji Grażyny Rutowskiej. 📢 Nowoberezowo - wieś zabytkowych świątyń, cmentarzy i drewnianej zabudowy. Nowy punkt na turystycznej mapie Podlasia. Zobacz! Stare, zabytkowe cerkwie, drewniana, podlaska zabudowa, ciekawa mała architektura i bliska odległość od Białowieży sprawie, że wieś Nowoberezowo może stać się kolejną, ciekawą atrakcją turystyczną naszego regionu. Wieś zaistniała w ostatnim czasie w mediach kiedy to znaleziono tam ikonostas z XVII w.! Miejscowość jest bardzo bogata jeśli chodzi o obiekty kultu religijnego. Są tam aż trzy zabytkowe cerkwie, w tym dwie drewniane!

📢 Tradycyjne podlaskie drewniane domy wystawione na sprzedaż. Ceny bardzo przystępne! Turyści zachwycają się tradycyjnymi podlaskimi domami i często robią sobie przy niech zdjęcia. A może zamieszkać w jednym z nich? Ceny są bardzo zachęcające a gratis otrzymujemy ciszę i kontakt z naturą. Działki na których stoją tradycyjne drewniane domy są często znacznie większe niż te oferowane dziś na pierwotnym rynku nieruchomości. 📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę!

📢 Podlaskie miasta po 1999 roku. Tak kiedyś wyglądały Suwałki, Sokółka, czy Bielsk Podlaski. Początki województwa podlaskiego na zdjęciach W roku 2001 czy 2002 w naszych miastach było jakby bardziej zielono... Na drogach wciąż jeździły maluchy i duże fiaty i w ogóle było fajniej, bo byliśmy młodsi i tak dalej... Co więcej, wielu naszych czytelników nie było wtedy na świecie. Zobaczcie lub powspominajcie jak wyglądały kiedyś miasta, które w 1999 roku znalazły się w granicach nowo utworzonego województwa - podlaskiego. 📢 Kultowe motory z czasów PRL na sprzedaż. Wciąż można kupić legendarne WSK, Jawa, SHL, MZ - k. Te motocykle to gratka dla kolekcjonerów Motocykle z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1947-1989), są często postrzegane jako ikony kultury motoryzacyjnej tego czasu. W okresie PRL-u motocykle były często postrzegane jako symbol wolności i niezależności, co sprawiało, że były bardzo popularne wśród młodych ludzi, ale również służyły jako środek transportu dla szerokiej gamy ludzi. Wielu zapalonych motocyklistów swoją przygodę rozpoczynało od maszyn z okresu PRL, dlatego też teraz często wracają do nich z sentymentem. Sprawdź, ile obecnie trzeba zapłacić na popularnych portalach aukcyjnych za kultowe motocykle z PRL-u.

📢 Rolnicy. Podlasie. Podwórko Gienka i Andrzeja nie do poznania - "Błota w ogóle nie ma"! Metamorfoza gospodarstwa w Plutyczach Program telewizyjny Rolnicy. Podlasie cieszy się niesłabnącą popularnością. Bezsprzeczną gwiazdą stał się Gienek z Plutycz oraz jego syn Andrzej. Panowie wyszli poza ramy telewizyjnego reality show i założyli kanał na YouTubie. Pokazują na nim swoje codzienne życie. W ostatnim odcinku legendarne błoto z podwórka rolników znika! Dochodzi też do kłótni Andrzeja z bratem Jarkiem. Zobaczcie sami! 📢 Memy o traktorach prosto z Podlasia. Zobacz najlepsze demotywatory i śmieszne obrazki o ciągnikach rolniczych Najlepsze memy o traktorach królują w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze demotywatory o ciągnikach rolniczych. 📢 Najlepsze prezenterki pogody w Polsce. Ładne, eleganckie i wiarygodne. Wśród najpopularniejszych pogodynek są Podlasianki. Sprawdź! Pogodynki czyli prezenterki prognozy pogody są z reguły pięknymi, eleganckimi kobietami, są godne zaufania i wzbudzają sympatię. Na pierwszy rzut oka zapowiadanie pogody to bardzo proste zadania. Prawda jest jednak inna, to trudna i wymagająca praca. Wbrew pozorom uroda nie jest czynnikiem decydującym chociaż wygląd najpopularniejszych pogodynek w Polsce może temu przeczyć.

📢 Paulina Wykowska z Łomży to I Wicemiss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Zobacz prywatne zdjęcia ślicznej Podlasianki! 16 marca podczas gali w Filharmonii Kameralnej w Łomży poznaliśmy najpiękniejsze dziewczyny z województwa podlaskiego. Tytuł Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024 otrzymała 21-letnia Julia Jakubiak z Łomży. Na drugi stopniu podium z tytułem I wicemiss zameldowała się z kolei zjawiskowa Paulina Wykowska. 📢 Rolnicy Podlasie. Rewolucja na podwórku w Plutyczach. Ciężkie maszyny walczą z błotem Nie przecierajcie oczu ze zdumienia, wzrok was nie myli. Z podwórka Gienka i Andrzeja zniknęło błoto! Wywieźli go ponad 20 ciężarówek. W jego miejsce zwieziono piasek i żwir, a wcześniej na całym terenie ułożono specjalną matę. Na podwórku pracują ciężkie maszyny i widać, że rolnicy podeszli do sprawy na poważnie. Było rżysko, a będzie San Francisco - skomentował jeden z fanów.

📢 Renault, audi, ford, opel, volkswagen w okazyjnych cenach. Podlaska skarbówka sprzedaje samochody. Najnowsze licytacje. Zobacz ceny Najnowsze licytacje od podlaskiej skarbówki. To samochody w okazyjnych cenach. Wśród najnowszych wystawionych na przetargach są audi, ford, opel, renault, volkswagen. Zobacz, za ile można kupić. 📢 Pierwszy dzień Jarmarku Staroci w Kiermusach. Zobacz, czym wystawcy kuszą nabywców. Tym handlowano w sobotę na Czarciej Polanie Jak zwykle w pierwszy weekend miesiąca na Czarciej Polanie w Kiermusach trwa Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. To największa tego typu impreza w kraju. Zobacz, co w sobotę [ 2 marca 2024 roku0 można było kupić na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. Jutro, w niedzielę 3 marca, drugi dzień leśnej giełdy. 📢 Najniebezpieczniejsze miasta w Polsce? To tam dokonuje się najwięcej przestępstw. Trzy miasta z Podlaskiego w ścisłej czołówce! Zanim wyjedziemy do jakiegoś kraju czy miasta sprawdzamy w sieci czy dany kierunek jest bezpieczny. W mediach znajdziemy sporo rankingów dotyczących tej kwestii. My sprawdziliśmy w jakich polskich miastach odnotowuje się najwięcej przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Czy wysokie miejsca w tej klasyfikacji faktycznie sprawiają, że przebywanie w tych miejscowościach jest dla nas niebezpieczne? Sprawdź!

📢 Synagogi na Podlasiu. Wyjątkowe żydowskie świątynie w naszym regionie. Zobacz jak dziś wyglądają i ile z nich zachowało się do dzisiaj Podlasie to wyjątkowy region naszego kraju, to właśnie tu znajduje się skrzyżowanie kultur i kultów. Znajdziemy tu kolorowe cerkwie, drewniane kościółki, egzotyczne meczety i zabytkowe synagogi. Sprawdziliśmy jakie żydowskie świątynie możemy napotkać na mapie północno-wschodniej Polski, a które już bezpowrotnie zniknęły. Zobacz listę!

📢 Głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Agro 2024 rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowany i zagłosuj. Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach i regionach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa.

📢 Magiczne miejsce w regionie. Unikalna kapliczka nad cudownym źródełkiem w Miękiszach. Esencja Podlasia! Nad malowniczą rzeką Łoknicą, w niedalekiej odległości od Bielska Podlaskiego, z dala od głównych dróg położona jest miejscowość Miękisze. Na pierwszy rzut oka jest to zwykła, ładna podlaska wieś. Jest jednak coś co ją wyróżnia, a mianowicie to, że za wsią wybija źródełko, które wierni cerkwi prawosławnej uznają za cudowne. To malownicze miejsce to kwintesencja Podlasia. 📢 Podlaska skarbówka sprzedaje auta. W ofercie uznane marki jak BMW, Audi, czy Mercedes Kolejne licytacje na auta ogłosiły podlaskie urzędy skarbowe. Za dużo niższe pieniądze niż wartość szacunkowa samochodów można nabyć prestiżowe marki jak Audi, BMW, czy Mercedes. Przedstawiamy zdjęcia i ceny wywołania aut na licytacjach. 📢 Najtańsze domy w Podlaskiem na sprzedaż. Niedrogie i w dobrym stanie. Zobacz atrakcyjne nieruchomości W tym tygodniu pod lupę wzięliśmy domy na sprzedaż w województwie podlaskim, które mimo niewysokiej ceny, są w całkiem dobrym stanie. Z pomocą portalu "otodom" znaleźliśmy kilkadziesiąt ofert domów na sprzedaż do 250 tysięcy złotych, spokojnie nadających się do zamieszkania od zaraz. Zobacz, gdzie znajdziesz interesujące nieruchomości na Podlasiu.

📢 Janusze biznesu uaktywniają się na święta. Te próby łatwego i szybkiego zarobku rozbawią was do łez. Oni są niemożliwi Idą święta, więc nie brakuje spragnionych łatwego i szybkiego zarobku Januszy biznesu, którzy chcą zrobić duże pieniądze i zwietrzyli świetny interes. Internauci jak zwykle stanęli na wysokości zadania i przygotowali memy o przedsiębiorczych Polakach. Polacy słyną z żyłki do biznesu, a że czasami trzeba narazić się na śmieszność. No cóż...trudno. 📢 Gala USWM 33 MMA Podlasie Michałowo za nami. Karol Żołowski wygrywa w walce wieczoru W sobotę 11 listopada w Michałowie odbyła się kolejna gala MMA, organizowana przez podlaską federację Unię Sportów Walki M. Wydarzenie, które odbywało się pod nazwą Gala USWM 33 MMA Podlasie Michałowo, zgromadziło sporo kibiców, którzy byli świadkami wielu emocjonujących pojedynków.

📢 Muzułmański meczet i mizar w Kruszynianach. Unikalny cmentarz i bajeczna świątynia przy polsko-białoruskiej granicy. Zobacz zdjęcia! Nie od dziś o Podlasiu mówi się, że to kulturowy i etniczny tygiel. Najbardziej egzotyczną grupą wydają się wyznawcy islamy i nie są to bynajmniej nowi mieszkańcy naszego regionu, ale są związani z naszą ziemią od setek lat. Świadczą o tym wiekowe cmentarze i domy modlitwy. 📢 Rolnicy Podlasie. Piekło zamarzło? Ruszył remont domu i podwórka u Gienka i Andrzeja! W Plutyczach ostatnio inwestycja goni inwestycję. Jak się okazuje w gospodarstwie Gienka i Andrzeja już trwa remont. Pomalowanie całego domu i wstawienie nowych okien to dopiero początek zmian! W najnowszym filmie Andrzej opowiada co jeszcze zmieni się w domu i co planuje stworzyć przed nim. Zobacz, jak zmieniła się siedziba rodu Onopiuków.

📢 Film Znachor na Podlasiu. Jak wyglądają dzisiaj miejsca z legendarnej produkcji Hoffmana? Większość zdjęć zrealizowano w naszym regionie Jeden z ulubionych filmów Polaków to Znachor. Produkcja z lat 80-tych ubiegłego wieku dzierży miano obrazu kultowego. Większość scen filmu w reżyserii Jerzego Hoffmana nagrywanych było na Podlasiu, przede wszystkim w Bielsku Podlaskim. Sprawdziliśmy jak dziś wyglądają miejsca uwiecznione na taśmie filmowej ponad 40 lat temu. 📢 Zapomniane miejsca w województwie podlaskim. Opuszczone szpitale, stare dwory i fabryki. W tych budynkach można dziś najeść się strachu! Każdy opuszczony budynek opowiada inną historię i każdą z nich warto poznać. W województwie podlaskim nie brakuje klimatycznych miejsc. Jedni uwielbiają stare chaty, inni tajemnicze miejsca mocy a niektórzy cenią podlaskie bagna, które skrywają niejedną tajemnicę.

📢 Straż Graniczna w Kuźnicy. Placówka ma już 31 lat [ZDJĘCIA][WIDEO] W piątek (3.06) w Kuźnicy odbyły się uroczystości związane z rocznicą powstania miejscowej placówki Straży Granicznej. Były msze dziękczynne, podziękowania, wręczenie medali. 📢 Małe tatuaże. Zobacz najpiękniejsze, delikatne i dyskretne wzory. Kobiece i nie tylko! Małe tatuaże stają się coraz bardziej popularne. Ich wykonanie jest szybkie i tańsze niż w przypadku większych prac, poza tym nie każdy ma ochotę ozdabiać tatuażem większą część ciała. Mały tatuaż może stanowić gustowną ozdobę i być bardzo dyskretny. Jeśli marzy ci się taka ozdoba, ale nie masz pomysłu, zobacz przygotowaną przez nas galerię wzorów i zainspiruj się!

📢 Rolnicy. Podlasie. Niezwykła przemiana Moniki Cieślik z Pokaniewa. Bohaterka popularnego serialu jest nie do poznania (08.04.2022) Program "Rolnicy. Podlasie" to jedna z bardziej popularnych produkcji telewizyjnych w ostatnim czasie. Bohaterowie serialu Focus TV mają swoich oddanych fanów. Ich uwadze nie mogła umknąć niezwykła przemiana Moniki z Pokaniewa, która znacząco zmieniła swój wygląd. Jak obecnie wygląda rolniczka z Podlasia?

📢 Rolnicy Podlasie. Tak zmieniało się gospodarstwo Gienka i Andrzeja z Plutycz. Czy serial pomógł znanym w całej Polsce rolnikom? (24.03.2022) Gienek i Andrzej Onopiuk to bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie, którzy wzbudzają największe emocje wśród widzów. Jedni ich chwalą za autentyczność i szczerość, ale innym nie podoba się jak prowadzą swoje gospodarstwo, czy w ogóle jak żyją. Jak zmieniło się życie tych bohaterów na przestrzeni kilku ostatnich lat, gdy biorą udział w produkcji telewizji Focus TV? 📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Najbardziej odważna sesja wokalistki Pięknych i Młodych. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło sześć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+]

📢 W augustowskim schronisku "Sonieczkowo" na dom czekają wspaniałe psy. Zostały odłowione w styczniu na terenie kilku gmin Tylko w styczniu do schroniska "Sonieczkowo" w Augustowie trafiło ponad 60 psów. Część z nich to jeszcze młodziaki, wyrzucone lub zgubione przez właścicieli. Są też dostojni seniorzy, którzy psią emeryturę z chęcią spędzą na wygodnej kanapie. Czy zamienią kojec w schronisku na nowy dom? To zależy od nas!

📢 Życie w PRL. Propaganda, komiczne slogany, ostrzeżenia, kartki świąteczne, ulotki i plakaty z tamtego okresu. Pamiętacie je? [ZDJĘCIA] Epoka PRL już dawno za nami, ale wciąż można znaleźć ciekawe rzeczy, przypominające nam jak się żyło w tamtych czasach. Zobaczcie jak wówczas ostrzegano obywateli o grożących im niebezpieczeństwach, przekonywano do rozmaitych zachowań itp. 📢 Alimenciarze poszukiwani przez podlaską policję. Są ścigani za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego 5.11.2020 (zdjęcia) Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego to przestępstwo, za które poszukiwani są zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku ściga te osoby. Zobacz ich zdjęcia!