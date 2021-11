Prasówka 1.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Wypadek w Pawłowicach. Autobus czołowo uderzył w samochód osobowy i staranował go. Około godziny 11 na DK81 doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i autobusu. Jedna osoba zginęła na miejscu - to pasażer samochodu osobowego. Jest wielu rannych. Droga w kierunku Wisły jest całkowicie zablokowana. Na miejscu ląduje helikopter LPR.

Wśród ogłoszeń gospodarstw rolnych z domem i hektarami lub samych siedlisk są zróżnicowane oferty. Domy wymagające generalnego remontu z zarośniętych ogrodem, które są wyzwaniem lub te wybudowane kilka lat temu z wypielęgnowanym obejściem, do którego wystarczy się wprowadzić. To coś dla tych, którzy chcą zainwestować, zmienić swoje życie, zacząć od nowa.

Przyssawka do szyby - mocowanie do szyby - uniwer…

Przyssawka do szyby, Mocowanie do uchwytu na szybę

Jaki jest najtańszy supermarket w Polsce? Agencja marketingowa ASM Sales Force opublikowała najnowsze wyniki swojej analizy średniej wartości koszyka zakupowego w najpopularniejszych w Polsce sieciach handlowych. Inflacja daje się we znaki w wielu dyskontach. W siedmiu z pośród jedenastu analizowanych sklepów we wrześniu ceny były wyższe niż w sierpniu.

Takie mają być emerytury od stycznia 2022 - wyliczenia. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Żywność na sklepowych półkach w Auchan, Lidlu, Żabce, Action i Biedronce często nie nadaje się do jedzenia. Podobnie jest z różnymi używkami i suplementami diety w innych sklepach. Najnowszy raport Głównego Inspektoratu Sanitarnego jest druzgocący. Są skażone toksynami i bakteriami oraz zawierają niedozwolone substancje. Dlatego GIS natychmiast nakazał usunięcie tych produktów ze sklepowych półek i wysłał ostrzeżenie dla klientów. Absolutnie nie wolno ich jeść i trzeba je zutylizować, bo mogą bardzo zaszkodzić, zwłaszcza żywność przeznaczona dla dzieci. W popularnych produktach wykryte zostały bakterie, pleśń, a nawet szkoło. Zebraliśmy aktualne ostrzeżenia GIS w jednym miejscu. Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe pilne decyzje wycofania ze sklepów żywności. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Wycofane artykuły to głównie żywność, napoje i używki.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 12 w okolicach miejscowości Hołody (pow. bielski) na DW 689.

Makijaż na Halloween to rzecz obowiązkowa na imprezie. Kiedy mamy już pomysł na strój, pora na najtrudniejsze: malowanie twarzy na Halloween tak, by wyglądała strasznie, ale też efektownie. W końcu nie po to się malujemy, żeby się oszpecić (nawet jeśli przebieramy się za potwora!). Podpowiadamy, jak zrobić makijaż na Halloween krok po kroku, nawet jeśli nie jesteś w tym dobry. Zobacz sam, jakie to łatwe!