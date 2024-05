Prasówka 12.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tłumy na meczu Jagi. Niemal 20 tysięcy widzów oglądało wygraną 3:0 Jagiellonii Białystok z Koroną Kielce. Zobacz co się działo na trybunach”?

Prasówka 12.05: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Tłumy na meczu Jagi. Niemal 20 tysięcy widzów oglądało wygraną 3:0 Jagiellonii Białystok z Koroną Kielce. Zobacz co się działo na trybunach Jagiellonia wróciła na fotel lidera po efektownym zwycięstwie nad Koroną Kielce 3:0. Sobotnie (11.05), domowe spotkanie przy ulicy Słonecznej oglądało z trybun 19 850 widzów. Fani żółto-czerwonych cały mecz żywiołowo dopingowali swoich ulubieńców, którzy tym razem nie zawiedli i zdobyli kolejne trzy punkty. Zobacz jaka atmosfera panowała na trybunach i kto zjawił sie na stadionie.

📢 Podlaskie dania regionalne. 14 przepisów potraw, z których słynie województwo podlaskie Popularne podlaskie potrawy i dania, z których słynie nasze województwo. W tym artykule znajdziesz przepis na babkę ziemniaczaną, kartacze, a nawet sękacza.

📢 Jagiellonia - Korona Kielce 3:0. Żółto-Czerwoni odpowiedzieli Śląskowi i szybki powrót na tron Po wygraniu z Cracovią 4:0 Śląsk Wrocław w piątek objął prowadzenie w tabeli ekstraklasy. Odpowiedź Jagiellonii była natychmiastowa: 3:0 z Koroną Kielce i tron lidera odzyskany. Żółto-Czerwoni pokonując drużynę z Kielc przybliżyli się do historycznego mistrzostwa Polski.

📢 Białystok. 20-lecie Polski w Unii Europejskiej okazją do miejskiego festynu dla mieszkańców Wiele atrakcji i dobra zabawa dla dużych i mniejszych białostoczan. To czekało na mieszkańców, którzy w sobotę (11.05) przyszli w samo południe do otwartego niedawno centrum przesiadkowego przy dworcu PKP. Magistrat przygotował tam festyn "Fundusze Europejskie budują moje miasto".

📢 II Rajd Nadbużański. Piękne klasyki zawitały do Czyżewa. Zobacz zdjęcia Wystartował II Rajd Nadbużański i, który stanowi III rundę Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Pojazdów Zabytkowych PZM oraz I rundę Turystycznego Pucharu 126p. Na trasie rajdu znalazł się Czyżew. Mieszkańcy mogli podziwiać piękne zabytkowe samochody, wśród których można było zobaczyć m.in. przedwojennego Opla P4, Citroena Traction Avant, Lancię Fulvia. Cadillac’a Eldorado czy Dodge’a Charger. 📢 PKO Bieg Juniora. Wielkie zawody małych biegaczy. Zobacz na zdjęciach swoje pociechy O godzinie 14 na Rynku Kościuszki w Białymstoku wystartował PKO Bieg Juniora. To druga impreza biegowa, która towarzyszy niedzielnemu 11. PKO Białystok Półmaratonowi. Dla najmłodszych fanów biegania organizator Fundacja Białystok Biega przygotował cztery trasy o długości: 100 metrów, 400 metrów, 600 metrów i 1 kilometra. 📢 Jolanta Kwaśniewska - tak wyglądała w młodości. Była Pierwsza Dama Polski skończyła 68 lat Jolanta Kwaśniewska to była Pierwsza Dama Polski. Jej mąż Aleksander Kwaśniewski był prezydentem Polski. Jolanta Kwaśniewska słynie z elegancji i szyku. Jej stroje zawsze są nienagannie dobrane, modne, a sama Jolanta Kwaśniewska zadbana i z fryzurą według najnowszych trendów. Jolanta Kwaśniewska skończyła niedawno 68 lat. Zobaczcie, jak Jolanta Kwaśniewska wyglądała w młodości.

📢 Wasilków. Wystartował Puchar Polski Nordic Walking, czyli z kijkami po trasie w skansenie W tym roku to w Wasilkowie zostały zainaugurowane zawody o Puchar Polski Nordic Walking. To jedna z sześciu miejscowości w Polsce, w których będą rywalizować zawodnicy Pucharu Polski. 📢 Rolnicy.Podlasie. Śmierdząca robota na podwórku w Plutyczach. Nowy filmik: Andrzej i Kuba w "Akcji obornik" wywożą gnój Rolnicy.Podlasie. Wiosenna "Akcja obornik" w gospodarstwie Gienka i Andrzeja w Plutyczach. Na kanale YouTube "Gienek i Andrzej Plutycze" pojawił się nowy film, gdzie Andrzej wraz z kolegą Kubą wykonują śmierdzącą robotę - wybierają obornik. Andrzej korzysta też z nowego, kupionego niedawno sprzętu - ładowarki. - To jest najgorsze co może być w rolnictwie, to wozić obornik - ocenia Andrzej z Plutycz.

📢 Premier Donald Tusk w Karakulach. Spotkanie z żołnierzami Wojska Polskiego i funkcjonariuszami Straży Granicznej Wzmocnienie infrastruktury na granicy polsko-białoruskiej i większą ochronę prawną żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących tam służbę zapowiedział w sobotę (11.05) premier Donald Tusk podczas wizyty w Wojskowym Zgrupowaniu Zadaniowym Podlasie w Karakulach. 📢 PKO Białystok Półmaraton. Utrudnienia w ruchu. Uważaj, tymi ulicami nie przyjedziesz. Zobacz gdzie będą zamknięte ulice W najbliższy weekend ulicami Białegostoku pobiegną tysiące osób w XI PKO Białystok Półmaratonie. Niestety, sportowa rywalizacja spowoduje też ogromne utrudnienia w ruchu w centrum miasta w sobotę i niedzielę, 11-12 maja. 📢 PKO Białystok Półmaraton 2024. Bieg Śniadaniowy. Zobacz zdjęcia Kilkadziesiąt osób pobiegło w Biegu Śniadaniowym w ramach PKO Białystok Półmaraton 2024. To bieg bez pomiaru czasu i rywalizacji. Biegacze wystartowali z placu przed Teatrem Dramatycznym, swój bieg zakończyli w ogrodach Pałacu Branickich

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Jak zmieniała się Łomża dzięki wsparciu z Unii? Zobacz zdjęcia W tym roku mija 20 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jubileusz to dobry czas na podsumowania. Przez ostatnie 20 lat do polskich samorządów trafiły setki milionów, dzięki którym zrealizowano wiele inwestycji. Jak zmieniła się przez ten okres Łomża? Zobacz galerię z archiwalnymi zdjęciami inwestycji zrealizowanych przy wsparciu unijnym.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 11.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Wycieczka do Puszczy Białowieskiej. Atrakcje w Nadleśnictwie Browsk, m.in. spotkanie z żubrem i orlikiem krzykliwym Planujecie weekendową wycieczkę do Puszczy Białowieskiej? Warto odwiedzić atrakcyjne miejsca specjalnie przygotowane dla zwiedzających w Nadleśnictwie Browsk. To doskonała okazja do podziwiania piękna tamtejszej przyrody i jednocześnie edukacji. Na szlaku: żubry, dęby, ptaki, a w oddali rzeka Narewka.

📢 Pielgrzymka z Białegostoku do Zwierek na prawosławne uroczystości ku czci Męczennika Gabriela. Zobacz zdjęcia W Zwierkach koło Zabłudowa rozpoczęły się w piątek po południu (10.05) cerkiewne uroczystości ku czci Męczennika Gabriela - patrona dzieci i młodzieży prawosławnej. Część wiernych przybyła tam w pieszych pielgrzymkach, a największa grupa - z Białegostoku. 📢 Zagrożenie pożarowe w lasach. Straż apeluje o ostrożność. Gdzie jest alert w Podlaskiem? Państwowa Straż Pożarna ostrzega: jest duże zagrożenie pożarowe w lasach w całej Polsce, w tym w części woj. podlaskiego. Strażacy apelują o ostrożność. Zobacz, w których miejscach w Podlaskiem trzeba uważać w lasach.

📢 Tajemniczy zgon 2,5-letniego dziecka w Wysokiem Mazowieckiem. Prokuratura wszczęła śledztwo ws. nieumyślnego spowodowania śmierci Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci 2,5-letniej dziewczynki. W piątek (10.05) odbyła się sekcja zwłok dziecka, które dzień wcześniej zmarło na SOR w Wysokiem Mazowieckiem. W tym samym czasie do szpitala trafił też 8-letni brat i mama dziewczynki. - Badamy różne hipotezy - mówi prokurator Dorota Leszczyńska. 📢 Szczuczyn. Strażacy gasili płonący samochód osobowy i motocykl. Kierowcom nic się nie stało Strażacy z OSP Szczuczyn dwa dni z rzędu gasili płonące pojazdy. Najpierw motocykl na jednym ze skrzyżowań w Szczuczynie, a dzień później samochód na drodze S61 na wysokości wsi Bęćkowo. Oba pojazdy spłonęły doszczętnie, na szczęście kierowcy nie zostali poszkodowani. 📢 Gm. Sokółka. Wypadek w Woronianach. Bus zderzył się z osobówką. Dwie osoby w szpitalu W piątek (10.05) po godz. 15 doszło do wypadku w miejscowości Woroniany, gdzieus zderzył się autem osobowym. Aktualnie droga jest zablokowana.

📢 Wiedźmin – Geralt z Rivii w bajkach dla dzieci od SI zaskakuje i bawi. Przekonaj się sam i zobacz efekty Słynny Wiedźmin Geralt z Rivii za pomocą różnych ekranizacji, adaptacji i współprac zagościł już w wielu miejscach, ale w bajkach dla dzieci jeszcze go nie było. Aż do teraz, ponieważ z pomocą sztucznej inteligencji przeniosłam słynnego bohatera książek, gier i serialu właśnie do słynnych bajek, jak Świnka Peppa, Shrek czy Kraina Lodu. Jaki efekt? Przekonaj się. 📢 Jedenastka Jagiellonii na Koronę. Na kogo postawi trener Adrian Siemieniec? W sobotę o godz. 17.30 na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej w Białymstoku Jagiellonia Białystok podejmie Koronę Kielce. Żółto-Czerwoni walczą o mistrzowską koronę, a Korona o utrzymanie się w ekstraklasie. Na kogo postawi w tym meczu trener Adrian Siemieniec?

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 61. Zderzenie busa z ciągnikiem rolniczym. Droga jest zablokowana W piątek przed godziną 13 doszło do wypadku na DK 61 na trasie Łomża - Ostrołęka. Bus zderzył się z ciągnikiem rolniczym z przyczepą. Aktualnie droga jest zablokowana - trwa akcja ratunkowa. 📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te odświeżające cięcia sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Nowy Klub Seniora+ w Kobylinie-Borzymach oficjalnie otwarty. Seniorzy zyskali nowe miejsce do spotkań W czwartek 9 maja miało miejsce oficjalne otwarcie działalności Klubu Seniora+ w Kobylinie-Borzymach. Gmina na utworzenie placówki otrzymała dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł. Teraz seniorzy z gminy Kobylin-Borzymy mają miejsce, gdzie będą mogli się spotykać i rozwijać swoje pasje. 📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Podlaskie skarbówki sprzedają auta. W ofercie bardzo tanie samochody osobowe i busy W kolejnych licytacjach podlaskich urzędów skarbowych będzie można kupić kilka ciekawych aut. Szczególnie samochody oferowane na sprzedaż "z wolnej ręki" są bardzo tanie. Przedstawiamy ceny i zdjęcia aut z podlaskich skarbówek 📢 Takie są sanatoria i uzdrowiska w Polsce. To tutaj wyśle cię ZUS. Masz skierowanie na rehabilitacje leczniczą? Sprawdź listę uzdrowisk ZUS Jeśli stan zdrowia grozi utratą zdolności do pracy, możesz zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Z bezpłatnej opieki skorzystać mogą osoby aktywne zawodowo, by przeciwdziałać pogarszającemu się stanowi zdrowia. Jak dostaniesz się do sanatorium i gdzie na Pomorzu i w Polsce znajdują się placówki, do których warto wyjechać? Zobacz, jak załatwić pobyt sanatorium.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Katastrofa w Lesie Kabackim. Zginęły 183 osoby. Od tych zdarzeń mija ponad trzydzieści lat Dokładnie 37 lat temu, 9 maja 1987 roku, samolot IŁ-62M „Kościuszko” PLL LOT leciał do Nowego Jorku z Warszawy. Niestety doszło do awarii silników. Samolot rozbił się w lesie Kabackim, nikt nie przeżył. Publikujemy archiwalne zdjęcia oraz aktualne zdjęcia z miejsca tragicznych zdarzeń. Poniżej znajdziecie też zapis rozmowy pilotów. 📢 Finalistki Miss Polski Podlasia. Zobacz, kto powalczy o tytuł najpiękniejszej Podlasianki Poznaliśmy finalistki tegorocznej edycji wyborów Miss Polski Podlasia. Oto panie, które powalczą o tytuł i koronę.

📢 Nowi funkcjonariusze podlaskiej policji złożyli ślubowanie. 10 kobiet i 19 mężczyzn będzie służyć w kilku komendach w całym województwie 29 nowych policjantów (10 kobiet i 19 mężczyzn) wstąpiło w szeregi podlaskiej policji. W środę (8 maja) złożyli uroczyste ślubowanie. Po szkoleniu będą służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, trafią także do komend w Suwałkach, Hajnówce, Mońkach, Kolnie, Sokółce, Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem. 📢 Pierwsza sesja Rady Powiatu Monieckiego. Jest nowy-stary zarząd. Starosta i wicestarosta zamienili się miejscami Dotychczasowy starosta Błażej Buńkowski został wicestarostą, a starostą jego była zastępczyni - Joanna Kitlas (jednym głosem zwyciężyła z kandydatem PiS Krzysztofem Szaciło). Oboje startowali z KWW BMN Aktywny Samorząd, który w 15-osobowej Radzie zdobył najwięcej, bo 6 mandatów. Przewodniczącym pozostaje Dariusz Jaworowski (KWW CHPS), którego rajcy poparli jednogłośnie.

📢 Matura 2024 język polski – odpowiedzi i arkusz CKE na poziomie podstawowym. Sprawdź przykładowe rozwiązanie egzaminu Matura 2024 z języka polskiego odbyła się 7 maja. W tym tekście zamieściliśmy arkusz CKE wraz z odpowiedziami. Abiturienci mieli do wyboru dwa tematy wypracowania maturalnego: pierwszy dotyczył buntu i jego konsekwencji dla człowieka, natomiast drugi tego, jak relacje z drugą osobą kształtują człowieka. Czy matura z polskiego była trudna? Sprawdź przykładowe odpowiedzi do zadań. 📢 Gdzie mieszka Luna? Zobacz, jak żyje córka milionera, która odpadła z Eurowizji 2024. Zobacz luksusowe mieszkanie Luny – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, która nie weszła do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego.

📢 Pierwsza matura unieważniona. Zdający zamieścił arkusz w internecie. Konsekwencje są poważne Dziś maturzyści mierzyli się z pierwszym egzaminem dojrzałości. Tematy wypracowań oraz poszczególne strony arkusza pojawiły się w mediach społecznościowych przed czasem, już ok. godz. 10.00. Szef CKE przekazał, że matura osoby, która wniosła na salę egzaminacyjną telefon komórkowy i wykonała zdjęcia arkusza z języka polskiego, została unieważniona. 📢 U Pana Boga w Królowym Moście. Mieszkańcy kilku podlaskich miejscowości zobaczą przedpremierowo najnowszą część kultowej serii W Supraślu, Tykocinie, Łomży i Brańsku odbędą się pokazy filmu "U Pana Boga w Królowym Moście". Mieszkańcy podlaskich miejscowości zobaczą produkcję kilka miesięcy przed październikową premierą. 📢 Nene i Pululu: Musimy zachować spokój. Mamy wszystko w swoich rękach Jagiellonia Białystok przegrała ostatni mecz ze Stalą Mielec 2:3. Śląsk Wrocław zbliżył się na dwa punkty. Ale to Jagiellonia wciąż jest liderem i jest najbliżej tytułu mistrzowskiego. Piłkarze Jagiellonii Nene i Afimico Pululu wiedzą, że wszystko mają w swoich rękach.

📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy. 📢 Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej w Mońkach. Przegrupowanie sił i zmiana prezydium. Zobacz relację Burmistrz i 15 radnych odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. W poniedziałek (6.05) odbyła się inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Mońkach. Nowym przewodniczącym rady został Wojciech Niedziołko z KWW BMN Aktywny Samorząd. W radzie doszło do przegrupowania sił. 📢 I Podlaski Mityng Olimpijski. Ponad 62,03 metrów Marii Andrejczyk i 78.33 Wojciecha Nowickiego Maria Andrejczyk posłała oszczep na odległość 66.03 metrów, co jest najlepszym rezultatem zawodniczki Hańczy Suwałki od Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2021 roku, w którym zdobyła srebrny medal. Rzut młotem wygrał Wojciech Nowicki (Podlasie Białystok) z wynikiem 78.33. Rezultaty te nasi lekkoatleci uzyskali podczas I Podlaskiego Mityngu Olimpijskiego, który odbył się w Białymstoku.

📢 X Otwarcie sezonu motocyklowego Szczuczyn 2024. Setki motocyklistów opanowały miasto. Był piknik i atrakcje dla najmłodszych Setki motocykli, ryk silników - to wszystko działo się w niedzielę w Szczuczynie, gdzie odbyło się oficjalne otwarcie sezonu motocyklowego. Kawalkada jednośladów przejechała przez miasto. 📢 Slow life po podlasku. Zwykły, wiosenny dzień na podlaskiej wsi 20 lat temu Pływające krowy, nieśpieszny wypad na ryby i długie rozmowy na ławeczkach przed domem. Takie podlaskie znamy bardzo dobrze. Tutaj czas płynie jakby wolniej. Zupełnie niechcący mieszkańcy regionu wyprzedzili obowiązujące dziś trendy mówiące, że należy cenić swój czas i z wieloma rzeczami się nie spieszyć. Zobaczcie jak wyglądał zwykły wiosenny dzień w naszym regionie 20 lat temu. Czy naprawdę tak wiele się zmieniło?

📢 Perły regionu na majówkę: Uroczysko Święte Miejsce nad Rospudą. Legendy i rzeka, która słynie z cudów Na skraju puszczy Augustowskiej, na pięknej polanie nad Rospudą, znajduje się wyjątkowa atrakcja turystyczna. To stare miejsce kultu a według starych ksiąg pobliska rzeka Jałówka słynie z cudów. Aura jest tu niesamowita a legend związanych z tym miejscem nie brakuje.

📢 Światowe gwiazdy po majówce na Podlasiu. Babka i bimber zmieniają ludzi na zawsze! Zdaniem internautów nawet dla gwiazd Hollywood nie ma litości. Gdy raz odwiedzą Podlasie to zakochają się w nim na zawsze i na zawsze się zmienią. Majówka na Podlasiu to nie wczasy, jak twierdzą śmieszkowie z internetu. Niektórzy zamiast odwiedzić ten wyjątkowy region i przekonać się, jak wygląda naprawdę, wolą stroić sobie z niego żarty. Trzeba jednak przyznać, że niektóre są bardzo zabawne, szczególnie te, które przedstawiają światowe gwiazdy po pobycie na Podlasiu. 📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Śmieszą nawet w majówkę! Zobacz najnowsze hity sprawdzianów Uczniowie bywają bezczelni i nawet na sprawdzianach wielu z nich zamiast walczyć o dobrą ocenę, postanawia robić sobie żarty. To wielki błąd, bo narażają się nie tylko na słabą ocenę, ale też często na błyskawiczną ripostę! Wielu nauczycieli nie gryzie się w język i karci uczniów ich własną bronią. Oto najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów na sprawdzianach.

📢 Gdzie na ryby w regionie? Poznaj atrakcyjne łowiska i najlepsze miejsca do wędkowania w województwie podlaskim Wiele osób ma swoje ulubione miejsca do wędkowania. Warto jednak poznać atrakcyjne łowiska w województwie podlaskim. Mamy sporo magicznych miejsc, gdzie można złowić „grubą rybę”. Sprawdź najlepsze miejsca do wędkowania i jakie ryby można tam złowić.

📢 Koszmarne wpadki budowlańców. Mnóstwo sprzętu, nic talentu! Tak robić to trzeba umieć Dobry fachowiec to prawdziwy skarb. Trzeba mu sporo zapłacić, ale, jak zobaczycie na tych zdjęciach, lepsze to niż zmierzenie się ze skutkami pracy kiepskich majstrów. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę. Oby nigdy was to nie spotkało! Zobacz efekty pracy najmniej utalentowanych budowlańców. 📢 Pixie cut, warstwowy bob a może stylu Pompadour? Te krótkie fryzury odmienią każdą kobietę. Idealne na wiosnę, wybierz sama! Nadeszła wiosna, a to najlepszy czas na zmiany! Nowa fryzura może optycznie wyszczuplić twarz. Zdecydujesz się na radykalną zmianę czy jednak delikatne podcięcie? Zobacz jak po wizycie u fryzjera zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje?

📢 Rolnicy.Podlasie. Rewolucja na podwórku Andrzeja w Plutyczach. Koniec słynnego błota, jest beton. Zobacz, jak wyglądały prace Rolnicy.Podlasie. Rewolucja na podwórku Gienka i Andrzeja. Fani programu z rolnikami z Podlasia są świadkami kolejnej metamorfozy na podwórku gospodarstwa w Plutyczach. To koniec ze słynnym błotem, podwórko zostało zalane betonem. Zobacz, jak przebiegały prace. 📢 Nowoberezowo - wieś zabytkowych świątyń, cmentarzy i drewnianej zabudowy. Nowy punkt na turystycznej mapie Podlasia. Zobacz! Stare, zabytkowe cerkwie, drewniana, podlaska zabudowa, ciekawa mała architektura i bliska odległość od Białowieży sprawie, że wieś Nowoberezowo może stać się kolejną, ciekawą atrakcją turystyczną naszego regionu. Wieś zaistniała w ostatnim czasie w mediach kiedy to znaleziono tam ikonostas z XVII w.! Miejscowość jest bardzo bogata jeśli chodzi o obiekty kultu religijnego. Są tam aż trzy zabytkowe cerkwie, w tym dwie drewniane!

📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę! 📢 Kultowe motory z czasów PRL na sprzedaż. Wciąż można kupić legendarne WSK, Jawa, SHL, MZ - k. Te motocykle to gratka dla kolekcjonerów Motocykle z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1947-1989), są często postrzegane jako ikony kultury motoryzacyjnej tego czasu. W okresie PRL-u motocykle były często postrzegane jako symbol wolności i niezależności, co sprawiało, że były bardzo popularne wśród młodych ludzi, ale również służyły jako środek transportu dla szerokiej gamy ludzi. Wielu zapalonych motocyklistów swoją przygodę rozpoczynało od maszyn z okresu PRL, dlatego też teraz często wracają do nich z sentymentem. Sprawdź, ile obecnie trzeba zapłacić na popularnych portalach aukcyjnych za kultowe motocykle z PRL-u.

📢 Rolnicy Podlasie. Rewolucja na podwórku w Plutyczach. Ciężkie maszyny walczą z błotem Nie przecierajcie oczu ze zdumienia, wzrok was nie myli. Z podwórka Gienka i Andrzeja zniknęło błoto! Wywieźli go ponad 20 ciężarówek. W jego miejsce zwieziono piasek i żwir, a wcześniej na całym terenie ułożono specjalną matę. Na podwórku pracują ciężkie maszyny i widać, że rolnicy podeszli do sprawy na poważnie. Było rżysko, a będzie San Francisco - skomentował jeden z fanów.

📢 Oto modne damskie fryzury w tym sezonie. Bob, baby bang czy pixie cut? Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej z Plutycz mieszkają w pięknej wsi. Bogato zdobione, drewniane domy tworzą wyjątkowy klimat Podlaskie wsie słyną z ciekawej drewnianej zabudowy. Największym bogactwem tradycyjnej architektury drewnianej może się poszczycić powiat hajnowski. Również w powiecie bielskim można trafić na prawdziwe perełki, jak np. na wieś Plutycze. To właśnie w tej miejscowości mieszkają bohaterowie popularnego programu programu "Rolnicy. Podlasie", Gienek i jego syn Andrzej. 📢 Imieniny Bożeny i Krystyny. Te piękne imiona upodobali sobie 13 marca internauci. Zobacz najlepsze MEMY i złóż solenizantkom życzenia Dziś imieniny Bożeny i Krystyny. 13 marca przypada święto jednych z bardziej kultowych imion w naszym kraju. W internecie jak zwykle roi się od memów o kobietach o tych imionach. Zobaczcie najlepsze memy imieninowe na cześć Krystyny i Bożeny! Wszystkim paniom o tych imionach składamy oczywiście najserdeczniejsze życzenia!

📢 Synagogi na Podlasiu. Wyjątkowe żydowskie świątynie w naszym regionie. Zobacz jak dziś wyglądają i ile z nich zachowało się do dzisiaj Podlasie to wyjątkowy region naszego kraju, to właśnie tu znajduje się skrzyżowanie kultur i kultów. Znajdziemy tu kolorowe cerkwie, drewniane kościółki, egzotyczne meczety i zabytkowe synagogi. Sprawdziliśmy jakie żydowskie świątynie możemy napotkać na mapie północno-wschodniej Polski, a które już bezpowrotnie zniknęły. Zobacz listę!

📢 Tak wyglądają dziś kultowe miejsca z filmu "U Pana Boga za piecem". Poznaj szlak turystyczny legendarnej komedii Film "U Pana Boga za piecem" wpisał się złotymi głoskami w historii polskiej kinematografii. Film z 1998 roku zna prawie każdy, choć nie każdy wie, że sceny do legendarnej komedii kręcone były w Sokółce, Tykocinie, Supraślu, Białymstoku, Janowie, Królowym Moście i starej szosie z Białegostoku do Bobrownik. Postanowiliśmy sprawdzić, jak na dzień dzisiejszy wyglądają kultowe miejsca filmu w reżyserii Jacka Bromskiego.

📢 Głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Agro 2024 rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowany i zagłosuj. Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach i regionach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa. 📢 Wyjątkowa świątynia na brzegu rzeki. Zabytkowy, drewniany kościół w Narwi i jego niespotykana na Podlasiu architektura W Podlaskim krajobrazie kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Stanisława w Narwi stanowi ewenement. Wzrok przejeżdżających przyciąga jego majestatyczność, interesująca architektura i ciekawe położenie na niewielkim wzniesieniu nad rzeką Narew. 📢 Ile za występ biorą największe gwiazdy polskiej sceny Stand-Up? Lotek, Pacześ, Pazura, Ruciński, Grabowski, Halama, Bałtroczyk, Żak i Barciś Coraz bardziej popularni, zawsze śmieszni. Gaże za występ najpopularniejszych komików tworzących stand-up w Polsce osiągają nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych za kilkunastominutowy występ. Sprawdź ceny za jakie można wynająć najbardziej znanych stand-uperów w naszym kraju. Na liście najbardziej popularni, jak chociażby Łukasz "Lotek" Lodkowski, Rafał Pacześ, czy Cezary Pazura.

📢 Muzułmański meczet i mizar w Kruszynianach. Unikalny cmentarz i bajeczna świątynia przy polsko-białoruskiej granicy. Zobacz zdjęcia! Nie od dziś o Podlasiu mówi się, że to kulturowy i etniczny tygiel. Najbardziej egzotyczną grupą wydają się wyznawcy islamy i nie są to bynajmniej nowi mieszkańcy naszego regionu, ale są związani z naszą ziemią od setek lat. Świadczą o tym wiekowe cmentarze i domy modlitwy. 📢 Oni odeszli z ostatnich tygodni. Zobacz nekrologi z Sokółki i okolic Rodzinie i najbliższym osób zmarłych składamy głębokie wyrazy współczucia. 📢 Rolnicy Podlasie. Piekło zamarzło? Ruszył remont domu i podwórka u Gienka i Andrzeja! W Plutyczach ostatnio inwestycja goni inwestycję. Jak się okazuje w gospodarstwie Gienka i Andrzeja już trwa remont. Pomalowanie całego domu i wstawienie nowych okien to dopiero początek zmian! W najnowszym filmie Andrzej opowiada co jeszcze zmieni się w domu i co planuje stworzyć przed nim. Zobacz, jak zmieniła się siedziba rodu Onopiuków.

📢 Droga S19. Odcinek Haćki-Bielsk Podlaski Zachód. Rozpoczęła się budowa pierwszego podlaskiego odcinka trasy Via Carpatia Wyznaczenie tymczasowej organizacji ruchu, zdejmowanie wart humusu - już trwają prace w terenie przy budowie pierwszego podlaskiego odcinka trasy Via Carpatia. Fragment od Haciek do Bielska Podlaskiego powstaje w ramach trasy ekspresowej S19. Jest jej drugim odcinkiem, pod granicznym łączniku od Kuźnicy do Sokółki, gdzie prowadzone są roboty budowlane. 📢 Zapomniane miejsca w województwie podlaskim. Opuszczone szpitale, stare dwory i fabryki. W tych budynkach można dziś najeść się strachu! Każdy opuszczony budynek opowiada inną historię i każdą z nich warto poznać. W województwie podlaskim nie brakuje klimatycznych miejsc. Jedni uwielbiają stare chaty, inni tajemnicze miejsca mocy a niektórzy cenią podlaskie bagna, które skrywają niejedną tajemnicę.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ma na sprzedaż auta. Niektóre to unikatowe pojazdy dla kolekcjonerów militariów Powoli w Agencji Mienia Wojskowego kończy się okres wakacyjny. Armia ogłasza coraz więcej przetargów, a wśród nich najpopularniejsze są auta i pojazdy wojskowe. W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego można znaleźć oferty skierowane dla kolekcjonerów oraz takie, które wciąż mogą być przydatne w codziennym użyciu. 📢 Gwiazdy Podlasia. Zobacz najbardziej znanych i lubianych. Województwo podlaskie słynie z utalentowanych osobowości. Poznasz ich wszystkich? Znani, lubiani, a z pewnością popularni. Przed wami zbiór 149 gwiazd z Podlasia, które swoim dorobkiem zapisały się w annałach historii województwa podlaskiego. Reżyserzy, aktorzy, piosenkarki, sportowcy, czy ludzie sportu. Skala talentu i umiejętności robi wrażenie. Poznasz ich wszystkich? 📢 Życzenia dla mamy. Najpiękniejsze kartki i wierszyki na Dzień Matki [SMS, Facebook, Twitter] Najpiękniejsze życzenia na Dzień Matki 2023. Mamy gotowe życzenia, wierszyki SMS. Piękne wierszyki SMS, krótkie, wesołe, zabawne, poważne życzenia dla mamy. Skopiuj i wyślij na aplikacji Messenger, Facebook oraz jako SMS. Najpiękniejsze i najlepsze życzenia na Dzień Matki 2023 dostępne w internecie.

📢 Klasyczne auta do kupienia w Podlaskiem. Zabytkowe samochody w dobrym stanie, wśród nich prawdziwe perełki. Sprawdź! Moda na kultowe, stare samochody nie przemija. Miłośnicy zabytkowych aut mają obecnie sporo możliwości aby kupić klasyczny wóz w dobrym stanie. Sprawdziliśmy jak wygląda rynek wtórny klasyków motoryzacji w województwie podlaskim i okazało się, że oferta jest bardzo ciekawa i różnorodna, a co za tym idzie jest również spora rozpiętość cenowa. Sprawdźcie czy podobają się Wam takie auta!

📢 Podlaskie. Najnowsza lista lokalizacji fotoradarów w województwie podlaskim W województwie podlaskim ustawionych jest ponad 20 fotoradarów. Pokazujemy dokładne lokalizacje tych rejestratorów. Zobacz w których miejscach powinni szczególnie uważać kierowcy poruszający się po drogach w Podlaskiem. 📢 Agencja Mienia Wojskowego. Nowy miesiąc i nowe auta na sprzedaż w armii. Do kupienia są także łodzie Tradycyjnie już Agencja Mienia Wojskowego w nowym miesiącu ogłasza kolejne przetargi na sprzęt niepotrzebny w armii. Oczywiście jak zwykle do kupienia jest dużo aut, ale tym razem ciekawostką w ofercie jest sprzęt pływający. W tym artykule przedstawimy nowe auta wystawione na przetarg oraz łodzie motorowe i pontony.

📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Najbardziej odważna sesja wokalistki Pięknych i Młodych. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło sześć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+] 📢 Stanisław Derehajło to nowy król internetowych MEMÓW. Podlaski polityk jest znany jako "Janusz Alfa i "typowy ojciec" 02.04.2021 [ZDJĘCIA] Co jakiś czas nowa twarz staje się "podkładem" dla twórców satyrycznych obrazków w sieci. Tym razem gwiazdą memów stał się Stanisław Derehajło. To wieloletni samorządowiec z Bociek, a dziś wicemarszałek województwa podlaskiego. W internecie od niedawna znany jest jako "Janusz Alfa".

📢 Najnowsze MEMY o Podlasiu. Beka z Podlasia trwa w najlepsze. Nowe, śmieszne obrazki, znani ludzie po urlopach na Podlasiu [26.08.2020] Cały czas powstają nowe memy o Białymstoku i beka z Podlasia w internecie trwa w najlepsze. Pandemia niewiele zmieniła, a nawet powstały kolejne memy o Podlasiu z koronawirusem w tle. Internauci wciąż tworzą nowe memy o Podlasiu i Białymstoku. Czy są śmieszne? Oceńcie sami. Jak widać Podlasie jest idealnym tematem do tworzenia memów, dlatego nowe śmieszne obrazki o Białymstoku i Podlasiu nieustannie cieszą się zainteresowaniem i popularnością w sieci. 📢 Ogólnopolska Wielka Gala Biznesu w Białymstoku. Zobacz, jak prezentują się podlascy biznesmeni [zdjęcia] Ogólnopolską Wielką Galę Biznesu zorganizował 22 lutego Polski Klaster Budowlany. W sobotę świętował 10. urodziny. Zobacz, jak świętowano na gali w hali Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku.

