Prasówka 13.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Dom wójta z serialu Ranczo - tak wygląda w rzeczywistości. Oto serialowe Wilkowyje na co dzień Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji.

📢 Memy o rolnikach. I śmiesznie i gorzko. Tak internauci komentują życie i pracę rolników. Zobacz memy i śmieszne obrazki Memy, czyli rolnicy okiem internautów. Co myślą o ich pracy? Rolnicy nie pozostają obojętni, też tworzą śmieszne obrazki. Zobaczcie w naszej galerii najnowsze memy.

Prasówka 13.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 III liga. ŁKS Łomża nie zna na wiosnę co to porażka. W Łowiczu rozbił Pelikana 5:1. Wygrana Jagiellonii II i porażka Olimpii Zambrów Piłkarze ŁKS-u Łomża nie zamierzają się zatrzymywać. W kolejnym meczu na wiosnę rozbili na wyjeździe Pelikana Łowicz 5:1. Także wysoką wygraną zakończyli swój mecz piłkarze Jagiellonii II Białystok pokonując Legionovię Legionowo 4:0. Przegrała tylko Olimpia Zambrów, która niebezpiecznie zbliża się do strefy spadkowej.

📢 Dziwne, absurdalne i śmieszne sytuacje. To wydarzyło się na Podlasiu! W naszym regionie absurd goni absurd Przed wami lista, w której absurd goni absurd. Zobacz najbardziej dziwne, śmieszne i niewytłumaczalne sytuacje, jakie miały miejsce na Podlasiu na przestrzeni ostatnich kilku lat. Nie uwierzysz, że to stało się właśnie w naszym regionie. Nie mógł pochować ojca, bo urzędnik miał majówkę? Kuriozalnych sytuacji jest naprawdę sporo. 📢 Dwudniowe zawody w skokach przez przeszkody w Stadninie Koni w Żarnowie. Zawodnicy i ich konie prezentowali swoje umiejętności Żarnowo Cup, czyli dwudniowe regionalne i towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody odbyły się w weekend w Stadninie Koni w Żarnowie. Wydarzenie przyciągnęło liczną publiczność. W Żarnowie swoje umiejętności sprawdzało 50 zawodników. 📢 XVI Festiwal Korowaja Mielnickiego 2024. Zobacz zwycięskie wypieki Ten wyjątkowy wypiek - korowaj - ma swoją tradycję. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku od kilku lat organizuje Festiwal Korowaja Mielnickiego. Znani są tegoroczni zwycięzcy.

📢 11. PKO Białystok Półmaraton. Zwycięstwa Kenijczyków. Nowe rekordy trasy! Zobacz zdjęcia Dwa rekordy zostały pobite podczas niedzielnego 11. PKO Białystok Półmaratonu. Ustanowili je reprezentanci Kenii. Półmaraton zakończył się zwycięstwem Alberta Kipkorira Tonui 01:03:14 wśród mężczyzn i Valentine Jebet 01:11:54 wśród kobiet. 📢 Giełda rolno-towarowa przy Andersa. Ile kosztują warzywa i owoce w maju? Sprawdź aktualne ceny Truskawki, borówki, winogrona, pomidory, sałata, kalafior. Maj to sezon nowalijek, a wiosna kusi smakami i kolorami. Sprawdziliśmy dziś - w niedzielę 11 maja, ile kosztują owoce i warzywa na giełdzie przy ul. Andersa w Białymstoku. Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe to miejsce chętnie odwiedzane nie tylko przez białostoczan. Zobacz ceny warzyw i owoców.

📢 Pożar budynków gospodarczych w Szpakowie. 6 jednostek straży w akcji gaśniczej Ogień w murowanych budynkach gospodarczych w Szpakowie (gm. Jaświły) pojawił się przed godz. 20 w sobotę, 11 maja. W akcji gaśniczej brało udział sześć jednostek straży.

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 Po 34 latach zmiana wójta w gm. Jaświły. Arcybiskup senior Sławoj Leszek Głódź, sołtys Piasek, uczestniczył w uroczystych sesjach Po 34 latach zmiana warty na stanowisku wójta gminy Jaświły. Jana Jokę zastąpił Marek Jarosz. W pożegnaniu byłego już wójta uczestniczył m.in. arcybiskup senior Sławoj Leszek Głódź, sołtys Piasek. Emerytowany arcybiskup reprezentował też swoje sołectwo podczas pierwszej sesji nowej Rady Gminy. 📢 Jolanta Kwaśniewska - tak wyglądała w młodości. Była Pierwsza Dama Polski skończyła 68 lat Jolanta Kwaśniewska to była Pierwsza Dama Polski. Jej mąż Aleksander Kwaśniewski był prezydentem Polski. Jolanta Kwaśniewska słynie z elegancji i szyku. Jej stroje zawsze są nienagannie dobrane, modne, a sama Jolanta Kwaśniewska zadbana i z fryzurą według najnowszych trendów. Jolanta Kwaśniewska skończyła niedawno 68 lat. Zobaczcie, jak Jolanta Kwaśniewska wyglądała w młodości.

📢 Wizna. Budowa mostu tymczasowego na Narwi. Przejmie ruch ze starego, który zostanie rozebrany. Powstanie nowy Trwa montaż konstrukcji mostu tymczasowego przez Narew w rejonie Wizny oraz budowa drogi objazdowej. Po przełożeniu na nią ruchu w połowie czerwca stara przeprawa na DK64 zostanie rozebrana. W jej miejscu powstanie nowy obiekt. Ma być gotowy w IV kw. 2025 r.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 12.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Budowa Rail Baltica. Jest nowy wiadukt kolejowy w Ełku Mieszkańcy Ełku korzystają z pierwszego bezkolizyjnego skrzyżowania zbudowanego w ramach modernizacji międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica. Pociągi jeżdżą wiaduktem nad ul. Kolejową, a kierowcy podróżują pod torami.

📢 Zenek Martyniuk to kolekcjoner mercedesów. Zobacz jakie modele posiada gwiazdor disco polo Król disco polo Zenek Martyniuk, nie raz podkreślał, że interesuje się motoryzacją. Okazuje się, że jego ulubioną marką aut jest Mercedes. Gwiazdor może sobie pozwolić na kilka egzemplarzy, w tym zabytkowych, tych samochodów w swoim garażu. 📢 PKO Bieg Nocny 5. Kenijczycy nadawali tempo biegu i byli najszybsi. Zobacz zdjęcia Ostatnim akordem sobotnich biegów, przed głównym daniem, niedzielnym 11 PKO Białystok Półmaratonem było nocne bieganie w PKO Biegu Nocnym na 5. Wcześniej w sobotę odbyły się Bieg Śniadaniowy i PKO Bieg Juniora. 📢 Tłumy na meczu Jagi. Niemal 20 tysięcy widzów oglądało wygraną 3:0 Jagiellonii Białystok z Koroną Kielce. Zobacz co się działo na trybunach Jagiellonia wróciła na fotel lidera po efektownym zwycięstwie nad Koroną Kielce 3:0. Sobotnie (11.05), domowe spotkanie przy ulicy Słonecznej oglądało z trybun 19 850 widzów. Fani żółto-czerwonych cały mecz żywiołowo dopingowali swoich ulubieńców, którzy tym razem nie zawiedli i zdobyli kolejne trzy punkty. Zobacz jaka atmosfera panowała na trybunach i kto zjawił sie na stadionie.

📢 Podlaskie dania regionalne. 14 przepisów potraw, z których słynie województwo podlaskie Popularne podlaskie potrawy i dania, z których słynie nasze województwo. W tym artykule znajdziesz przepis na babkę ziemniaczaną, kartacze, a nawet sękacza. 📢 Białystok. 20-lecie Polski w Unii Europejskiej okazją do miejskiego festynu dla mieszkańców Wiele atrakcji i dobra zabawa dla dużych i mniejszych białostoczan. To czekało na mieszkańców, którzy w sobotę (11.05) przyszli w samo południe do otwartego niedawno centrum przesiadkowego przy dworcu PKP. Magistrat przygotował tam festyn "Fundusze Europejskie budują moje miasto". 📢 II Rajd Nadbużański. Piękne klasyki zawitały do Czyżewa. Zobacz zdjęcia Wystartował II Rajd Nadbużański i, który stanowi III rundę Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Pojazdów Zabytkowych PZM oraz I rundę Turystycznego Pucharu 126p. Na trasie rajdu znalazł się Czyżew. Mieszkańcy mogli podziwiać piękne zabytkowe samochody, wśród których można było zobaczyć m.in. przedwojennego Opla P4, Citroena Traction Avant, Lancię Fulvia. Cadillac’a Eldorado czy Dodge’a Charger.

📢 PKO Bieg Juniora. Wielkie zawody małych biegaczy. Zobacz na zdjęciach swoje pociechy O godzinie 14 na Rynku Kościuszki w Białymstoku wystartował PKO Bieg Juniora. To druga impreza biegowa, która towarzyszy niedzielnemu 11. PKO Białystok Półmaratonowi. Dla najmłodszych fanów biegania organizator Fundacja Białystok Biega przygotował cztery trasy o długości: 100 metrów, 400 metrów, 600 metrów i 1 kilometra. 📢 Wasilków. Wystartował Puchar Polski Nordic Walking, czyli z kijkami po trasie w skansenie W tym roku to w Wasilkowie zostały zainaugurowane zawody o Puchar Polski Nordic Walking. To jedna z sześciu miejscowości w Polsce, w których będą rywalizować zawodnicy Pucharu Polski.

📢 Najlepszy sposób na komary, muchy, szerszenie i pszczoły. Tak pozbędziesz się owadów z domu. Zobacz, jak wybrać moskitierę na okno i drzwi Komary, muchy i inne owady są prawdziwym utrapieniem, gdy robi się ciepło. Jeśli nie potrafisz się od nich opędzić, zainstaluj w oknie i drzwiach balkonowych zaporę, która uchroni cię przed tymi irytującymi owadami. Zobacz, jakie modele moskitier okiennych są najlepsze i na co powinieneś zwrócić uwagę przed zakupem.

📢 Rolnicy.Podlasie. Śmierdząca robota na podwórku w Plutyczach. Nowy filmik: Andrzej i Kuba w "Akcji obornik" wywożą gnój Rolnicy.Podlasie. Wiosenna "Akcja obornik" w gospodarstwie Gienka i Andrzeja w Plutyczach. Na kanale YouTube "Gienek i Andrzej Plutycze" pojawił się nowy film, gdzie Andrzej wraz z kolegą Kubą wykonują śmierdzącą robotę - wybierają obornik. Andrzej korzysta też z nowego, kupionego niedawno sprzętu - ładowarki. - To jest najgorsze co może być w rolnictwie, to wozić obornik - ocenia Andrzej z Plutycz. 📢 Premier Donald Tusk w Karakulach. Spotkanie z żołnierzami Wojska Polskiego i funkcjonariuszami Straży Granicznej Wzmocnienie infrastruktury na granicy polsko-białoruskiej i większą ochronę prawną żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących tam służbę zapowiedział w sobotę (11.05) premier Donald Tusk podczas wizyty w Wojskowym Zgrupowaniu Zadaniowym Podlasie w Karakulach.

📢 PKO Białystok Półmaraton 2024. Bieg Śniadaniowy. Zobacz zdjęcia Kilkadziesiąt osób pobiegło w Biegu Śniadaniowym w ramach PKO Białystok Półmaraton 2024. To bieg bez pomiaru czasu i rywalizacji. Biegacze wystartowali z placu przed Teatrem Dramatycznym, swój bieg zakończyli w ogrodach Pałacu Branickich 📢 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Jak zmieniała się Łomża dzięki wsparciu z Unii? Zobacz zdjęcia W tym roku mija 20 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jubileusz to dobry czas na podsumowania. Przez ostatnie 20 lat do polskich samorządów trafiły setki milionów, dzięki którym zrealizowano wiele inwestycji. Jak zmieniła się przez ten okres Łomża? Zobacz galerię z archiwalnymi zdjęciami inwestycji zrealizowanych przy wsparciu unijnym.

📢 Śmiertelny wypadek na DK 19 w Koźlikach na trasie Zabłudów - Bielsk Podlaski. Auto dachowało, zginęła 37-letnia kobieta Dziś w nocy 37-letnia kobieta zginęła w wypadku na DK19 w Koźlikach. Auto uderzyło w drzewo i dachowało.

📢 Rolnicy. Podlasie. Oto bohaterki serialu w innej odsłonie. Poza telewizją także zaskakują swoich fanów Niewątpliwie siłą serialu Rolnicy. Podlasie są występujące w nim kobiety. Patrząc na komentarze w internecie można wnioskować, że fani produkcji telewizji Focus TV bardzo polubili te bohaterki. Ale widzów także interesuje życie poza serialowe kobiet. W tym artykule postaramy się je przybliżyć kobiety z serialu Rolnicy. Podlasie. 📢 Wycieczka do Puszczy Białowieskiej. Atrakcje w Nadleśnictwie Browsk, m.in. spotkanie z żubrem i orlikiem krzykliwym Planujecie weekendową wycieczkę do Puszczy Białowieskiej? Warto odwiedzić atrakcyjne miejsca specjalnie przygotowane dla zwiedzających w Nadleśnictwie Browsk. To doskonała okazja do podziwiania piękna tamtejszej przyrody i jednocześnie edukacji. Na szlaku: żubry, dęby, ptaki, a w oddali rzeka Narewka. 📢 Pielgrzymka z Białegostoku do Zwierek na prawosławne uroczystości ku czci Męczennika Gabriela. Zobacz zdjęcia W Zwierkach koło Zabłudowa rozpoczęły się w piątek po południu (10.05) cerkiewne uroczystości ku czci Męczennika Gabriela - patrona dzieci i młodzieży prawosławnej. Część wiernych przybyła tam w pieszych pielgrzymkach, a największa grupa - z Białegostoku.

📢 Tajemniczy zgon 2,5-letniego dziecka w Wysokiem Mazowieckiem. Prokuratura wszczęła śledztwo ws. nieumyślnego spowodowania śmierci Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci 2,5-letniej dziewczynki. W piątek (10.05) odbyła się sekcja zwłok dziecka, które dzień wcześniej zmarło na SOR w Wysokiem Mazowieckiem. W tym samym czasie do szpitala trafił też 8-letni brat i mama dziewczynki. - Badamy różne hipotezy - mówi prokurator Dorota Leszczyńska.

📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te odświeżające cięcia sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Nowy Klub Seniora+ w Kobylinie-Borzymach oficjalnie otwarty. Seniorzy zyskali nowe miejsce do spotkań W czwartek 9 maja miało miejsce oficjalne otwarcie działalności Klubu Seniora+ w Kobylinie-Borzymach. Gmina na utworzenie placówki otrzymała dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł. Teraz seniorzy z gminy Kobylin-Borzymy mają miejsce, gdzie będą mogli się spotykać i rozwijać swoje pasje. 📢 Rolnicy zablokowali most na rzece Bug za Siemiatyczami. Utrudnienia na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Kózki Rolnicy znów blokują drogi. Tym razem nie w Podlaskiem, lecz w Mazowieckiem. Niestety, dotknięci utrudnieniami mogą być też osoby przemieszczające się z Podlasia w stronę Lublina. Zablokowana jest droga w bezpośrednim sąsiedztwie naszego województwa - w miejscowości Kózki w powiecie łosickim.

📢 Faszyn from Raszyn, czyli moda wprost z polskich ulic. Wyszlibyście tak na ulice? Oni nie mieli z tym problemu Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne!

📢 Rolnicy.Podlasie. Gospodarstwo Gienka i Andrzeja po wielkiej przebudowie. Podwórko jest nie do poznania! W Plutyczach deszcz już nie straszny, bo błota nikt się już nie boi. Podwórko zostało elegancko wybetonowane, czasami aż trudno je poznać. Przed domem jest jeszcze układana kostka brukowa, pojawiło się nowe ogrodzenie. Zobaczcie efekty wielodniowych prac. Nie ma co, Gienek i Andrzej w końcu wkroczyli w XXI wiek! 📢 Tak wyglądało życie w PGR-ach. To były kiedyś potężne gospodarstwa, a obecnie zostały niszczejące ruiny. Zobacz archiwalne zdjęcia W 1990 roku Państwowe Gospodarstwa Rolne zatrudniały 395 tys. osób. Przedsiębiorstwa pochłaniały 50% środków, które były przeznaczone na inwestycje w rolnictwie. Obecnie PGR-y są tylko wspomnieniem. Pozostały po nich niszczejące zabudowania gospodarskie. 📢 Takie są sanatoria i uzdrowiska w Polsce. To tutaj wyśle cię ZUS. Masz skierowanie na rehabilitacje leczniczą? Sprawdź listę uzdrowisk ZUS Jeśli stan zdrowia grozi utratą zdolności do pracy, możesz zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Z bezpłatnej opieki skorzystać mogą osoby aktywne zawodowo, by przeciwdziałać pogarszającemu się stanowi zdrowia. Jak dostaniesz się do sanatorium i gdzie na Pomorzu i w Polsce znajdują się placówki, do których warto wyjechać? Zobacz, jak załatwić pobyt sanatorium.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Finalistki Miss Polski Podlasia. Zobacz, kto powalczy o tytuł najpiękniejszej Podlasianki Poznaliśmy finalistki tegorocznej edycji wyborów Miss Polski Podlasia. Oto panie, które powalczą o tytuł i koronę. 📢 Otwarcie pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP. Tunel łączący PKS i PKP w Białymstoku kosztował ponad 50 mln zł Mieszkańcy Białegostoku, osoby z regionu i turyści przyjeżdżający do stolicy Podlasia już mogą korzystać z tunelu łączącego PKP i PKS w Białymstoku. Tunel zastąpił kładkę nad torami. Budowa pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP kosztowała ponad 50 mln zł.

📢 Nowi funkcjonariusze podlaskiej policji złożyli ślubowanie. 10 kobiet i 19 mężczyzn będzie służyć w kilku komendach w całym województwie 29 nowych policjantów (10 kobiet i 19 mężczyzn) wstąpiło w szeregi podlaskiej policji. W środę (8 maja) złożyli uroczyste ślubowanie. Po szkoleniu będą służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, trafią także do komend w Suwałkach, Hajnówce, Mońkach, Kolnie, Sokółce, Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem. 📢 Zaginieni z województwa podlaskiego. Tych osób poszukuje policja. Zobacz zdjęcia i rysopisy, dane z 18.04.2024 W całej Polsce co roku ginie kilkanaście tysięcy osób. Wśród nich - także z województwa podlaskiego. Zaginieni są poszukiwani przez bliskich, policję czy Fundację ITAKA. Prezentujemy aktualną z 18.04.2024 listę osób zaginionych z Podlaskiego poszukiwanych przez KWP Białystok.

📢 Budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego. Zobacz postęp prac i jak zmienia się teren budowy. Najnowsze zdjęcia Trwa budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego. Trzykilometrowy odcinek połączy S19 z drogą krajową nr 66. Z tygodnia na tydzień widać postępy prac budowlanych. Jak wygląda teren budowy i co się zmieniło? Zobacz najnowsze zdjęcia.

📢 Rozpoczęcie III sezonu motocyklowego 2024 w Siemiatyczach. Była parada i atrakcje dla uczestników To kolejne rozpoczęcie sezonu motocyklowego w naszym regionie. Tym razem fani dwóch kółek wystartowali na swych ryczących maszynach w Siemiatyczach. 📢 U Pana Boga w Królowym Moście. Mieszkańcy kilku podlaskich miejscowości zobaczą przedpremierowo najnowszą część kultowej serii W Supraślu, Tykocinie, Łomży i Brańsku odbędą się pokazy filmu "U Pana Boga w Królowym Moście". Mieszkańcy podlaskich miejscowości zobaczą produkcję kilka miesięcy przed październikową premierą.

📢 Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej w Mońkach. Przegrupowanie sił i zmiana prezydium. Zobacz relację Burmistrz i 15 radnych odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. W poniedziałek (6.05) odbyła się inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Mońkach. Nowym przewodniczącym rady został Wojciech Niedziołko z KWW BMN Aktywny Samorząd. W radzie doszło do przegrupowania sił. 📢 Rzeczy z Temu, których nawet nie wiesz, że potrzebujesz. 7 najlepszych i najtańszych zakupów na start, które odmienią twoje życie Zakupy w chińskich sklepach stały się w przeciągu ostatnich lat w Polsce niezwykle popularne. Jak grzyby po deszczu wyrastają też nowe miejsca, z których można zamawiać produkty. Duży boom przeżywa obecnie m.in. Temu, które zaskakuje niskimi cenami i szybką wysyłką. Zobacz 7 najlepszych tanich rzeczy, które musisz kupić po założeniu konta na Temu.

📢 X Otwarcie sezonu motocyklowego Szczuczyn 2024. Setki motocyklistów opanowały miasto. Był piknik i atrakcje dla najmłodszych Setki motocykli, ryk silników - to wszystko działo się w niedzielę w Szczuczynie, gdzie odbyło się oficjalne otwarcie sezonu motocyklowego. Kawalkada jednośladów przejechała przez miasto.

📢 Perły regionu na majówkę: Uroczysko Święte Miejsce nad Rospudą. Legendy i rzeka, która słynie z cudów Na skraju puszczy Augustowskiej, na pięknej polanie nad Rospudą, znajduje się wyjątkowa atrakcja turystyczna. To stare miejsce kultu a według starych ksiąg pobliska rzeka Jałówka słynie z cudów. Aura jest tu niesamowita a legend związanych z tym miejscem nie brakuje. 📢 Światowe gwiazdy po majówce na Podlasiu. Babka i bimber zmieniają ludzi na zawsze! Zdaniem internautów nawet dla gwiazd Hollywood nie ma litości. Gdy raz odwiedzą Podlasie to zakochają się w nim na zawsze i na zawsze się zmienią. Majówka na Podlasiu to nie wczasy, jak twierdzą śmieszkowie z internetu. Niektórzy zamiast odwiedzić ten wyjątkowy region i przekonać się, jak wygląda naprawdę, wolą stroić sobie z niego żarty. Trzeba jednak przyznać, że niektóre są bardzo zabawne, szczególnie te, które przedstawiają światowe gwiazdy po pobycie na Podlasiu.

📢 Magda Narożna pokazuje swoją kuchnię, salon i kominek. Ma naprawdę piękny dom w lesie. Wokalistka "Pięknych i Młodych" prywatnie Kariera Magdy Narożnej nie zwalnia. Niedawno przeszła sporą metamorfozę i teraz jeszcze bardziej zachwyca urodą. Wokalista "Pięknych i Młodych" mieszka w niewielkiej wsi w okolicach Nowogrodu (woj. podlaskie). Ma duży dom i niewielki staw. Chętnie pokazuje swoją posiadłość na swoim koncie na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda disco polo. 📢 3 Biebrzański Rajd Pojazdów Zabytkowych Radziłów 2024. Zobaczcie na zdjęciach te auta i motocykle Ponad 80 załóg stawiło się na starcie trzeciej edycji motoryzacyjnego wydarzenia. Biebrzański Rajd Pojazdów Zabytkowych Radziłów 2024 przyciągnął pasjonatów i miłośników zabytkowych pojazdów z całej Polski. Zobacz na zdjęciach niezwykłe samochody, które wzięły udział w rajdzie.

📢 Miejsca w regionie idealne na jednodniową wiosenną wycieczkę nie tylko w weekend. Zobacz, co warto zwiedzić w województwie podlaskim Mamy piękną wiosenną pogodę, czas wybrać się na wycieczkę! Tajemnicze miejsca na Podlasiu i Suwalszczyźnie często nie są łatwe do wytropienia. Tajemnicze lasy, góry czy budowle warte są jednak odkrycia. Przedstawiamy nasz wybór kilku takich miejsc, gdzie znajdziecie niezwykłą atmosferę, ciekawą historię, czy po prostu... magię. Tutaj warto wybrać się nie tylko w weekend, by odnaleźć to, z czego słynie nasz region - niepowtarzalny klimat.

📢 Nowoberezowo - wieś zabytkowych świątyń, cmentarzy i drewnianej zabudowy. Nowy punkt na turystycznej mapie Podlasia. Zobacz! Stare, zabytkowe cerkwie, drewniana, podlaska zabudowa, ciekawa mała architektura i bliska odległość od Białowieży sprawie, że wieś Nowoberezowo może stać się kolejną, ciekawą atrakcją turystyczną naszego regionu. Wieś zaistniała w ostatnim czasie w mediach kiedy to znaleziono tam ikonostas z XVII w.! Miejscowość jest bardzo bogata jeśli chodzi o obiekty kultu religijnego. Są tam aż trzy zabytkowe cerkwie, w tym dwie drewniane! 📢 Chór Polskiej Pieśni Narodowej z Bielska Podlaskiego w Watykanie Chór Polskiej Pieśni Narodowej pielgrzymował do Rzymu, aby dziękować za 30 lat swojego istnienia i działalności. W wydarzeniu brał udział bp Piotr Sawczuk. 📢 Kultowe motory z czasów PRL na sprzedaż. Wciąż można kupić legendarne WSK, Jawa, SHL, MZ - k. Te motocykle to gratka dla kolekcjonerów Motocykle z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1947-1989), są często postrzegane jako ikony kultury motoryzacyjnej tego czasu. W okresie PRL-u motocykle były często postrzegane jako symbol wolności i niezależności, co sprawiało, że były bardzo popularne wśród młodych ludzi, ale również służyły jako środek transportu dla szerokiej gamy ludzi. Wielu zapalonych motocyklistów swoją przygodę rozpoczynało od maszyn z okresu PRL, dlatego też teraz często wracają do nich z sentymentem. Sprawdź, ile obecnie trzeba zapłacić na popularnych portalach aukcyjnych za kultowe motocykle z PRL-u.

📢 Zabytki, przyroda i unikalny klimat Drohiczyna wciąga. Historyczna stolica Podlasia to świetna opcja na jednodniowy lub weekendowy wypad. Piękna wiosenna pogoda zachęca do aktywności, do wyruszenia w drogę. Na Podlasiu jest wiele urokliwych miejsc, które warto odwiedzić. Jednym z nich jest z pewnością Drohiczyn - wyjątkowe miasto nad Bugiem. Warto tu zajrzeć z wielu powodów. Wspaniała przyroda i zaklęta w zabytkowych murach historia sprawiają, że jest to miasteczko unikalne i nieodległe. Jest to miejsce idealna na krótki wypoczynek.

📢 Rolnicy Podlasie. Rewolucja na podwórku w Plutyczach. Ciężkie maszyny walczą z błotem Nie przecierajcie oczu ze zdumienia, wzrok was nie myli. Z podwórka Gienka i Andrzeja zniknęło błoto! Wywieźli go ponad 20 ciężarówek. W jego miejsce zwieziono piasek i żwir, a wcześniej na całym terenie ułożono specjalną matę. Na podwórku pracują ciężkie maszyny i widać, że rolnicy podeszli do sprawy na poważnie. Było rżysko, a będzie San Francisco - skomentował jeden z fanów.

📢 Rolnicy. Podlasie. Nowy sprzęt u Andrzeja w Plutyczach. Rolnik pojechał po maszynę na Śląsk Kolejny nowy sprzęt trafił do gospodarstwa Gienka i Andrzeja w Plutyczach. Andrzej, najpopularniejszy bohater serialu Rolnicy. Podlasie, po nową maszynę wybrała się aż na Śląsk. Zobaczcie co kupił Andrzej i jak komentują zakup fani serialu Rolnicy. Podlasie. 📢 Giełda przy Andersa. Ile kosztują owoce, warzywa i palmy wielkanocne? Zobacz, co można było kupić w niedzielę Świeże warzywa i owoce, miody, swojskie pieczywo i wędliny - to tylko niektóre produkty, które można kupić na giełdzie rolno-towarowej przy ul. Andersa w Białymstoku. Pojawiły się też palmy wielkanocne. Jak kształtowały się ceny lokalnych płodów rolnych w niedzielę 17 marca na giełdzie przy ul. Andersa w Białymstoku? 📢 Pierwszy dzień Jarmarku Staroci w Kiermusach. Zobacz, czym wystawcy kuszą nabywców. Tym handlowano w sobotę na Czarciej Polanie Jak zwykle w pierwszy weekend miesiąca na Czarciej Polanie w Kiermusach trwa Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. To największa tego typu impreza w kraju. Zobacz, co w sobotę [ 2 marca 2024 roku0 można było kupić na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. Jutro, w niedzielę 3 marca, drugi dzień leśnej giełdy.

📢 Magiczne miejsca w województwie podlaskim. Co warto zwiedzić na Podlasiu? 20 pomysłów na weekendową wycieczkę Na Podlasiu nie brakuje miejsc owianych legendami i zabobonami. Nie brakuje tutaj tzw. miejsc magicznych, tajemniczych i wartych odwiedzenia. Być może niektóre z nich dane Ci było widzieć. Jeżeli nie - musisz je zobaczyć! Oto kilka miejsc wprost idealnych na weekendową wycieczkę. 📢 Komendanci policji i ich zastępcy z województwa podlaskiego. Zobacz kto dowodzi w podlaskim garnizonie w 2024 roku po ostatnich zmianach W ostatnich dniach i tygodniach zaszło sporo zmian na kierowniczych stanowiskach w podlaskim garnizonie policji. W porównaniu do 2023 roku tych roszad było kilkanaście. Do kogo należy obecnie władza w podlaskiej policji? Sprawdźcie, kim są komendanci i ich zastępcy w poszczególnych miastach w województwie podlaskim.

📢 Ludzie, co to było! Światowe gwiazdy po sylwestrze na Podlasiu. Łatwo nie jest. Zobacz najlepsze MEMY i śmieszne obrazki 01.01.2024 Co by się stało, gdyby światowe gwiazdy odwiedziły w sylwestra Podlasie? Zdaniem internautów na pewno sporo by się zmieniły. Czy nasz region zmienia ludzi? Według memów - tak. Zobacz, jak wyglądają Bruce Willis, Leonardo DiCaprio i Rocky Balboa, czyli znani celebryci po tygodniu na Podlasiu. Podlasie to nieustanny obiekt żartów internautów. Sprawdź, które śmieszne obrazki z internetu są udane, a które nie. 📢 Zdjęcia zrobione sekundę przed tragedią. Śmiesznie, a może strasznie? Zobacz niezwykłe ujęcia! Czasami to szczęście, czasami zwykły przypadek. Do zrobienia tych zdjęć zdecydowanie potrzeba jednego i drugiego. Przed wami galeria fotografii, która zawiera ujęcia uchwycone w najbardziej nieszczęśliwych sytuacjach, wręcz sekundę przed tragedią. Jesteśmy przekonani, że nie chciałbyś być na miejscu bohaterów zdjęć. Hity internetu!

