Prasówka 13.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

"Supergrzyb" zaczyna się powoli rozprzestrzeniać na świecie. Odkryto go już w Ameryce Południowej. Candida auris zagraża nie tylko zakażonym koronawirusem. Badacze ostrzegają, że "w najbliższej przyszłości może on stanowić bardzo realny problem dla zdrowia ludzi na całym świecie". Z kolei w Indiach odkryto wysyp przypadków niebezpiecznej infekcji zwanej "czarnym grzybem", która atakuje chorych na COVID-19 lub ozdrowieńców. Oto szczegóły!

W ramach Polskiego Ładu rząd PiS chce wprowadzić szereg ulg i zapomóg. Jednym z filarów programu jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który zakłada, że rodzice otrzymają 12 tys. zł na każde dziecko! Co ważne, w przyznaniu świadczenia nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe. To oznacza, że obok wspomnianych 12 tys. zł rodzice dalej będą mieli prawo do 500 plus czy 300 plus. Jest jednak inny warunek! Kto zatem i na jakich zasadach może skorzystać z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego? Poznajcie szczegóły!no