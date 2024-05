Prasówka 14.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rozpoczął się 43. Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" ”?

Prasówka 14.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rozpoczął się 43. Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" Poniedziałkowym Koncertem Inauguracyjnym rozpoczął się 43. Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" odbywający się w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce. Festiwal otworzył Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski - Sawa, a w inauguracji (13.05) uczestniczyli m.in. wiceministrowie Jacek Protas i Stefan Krajewski, wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, wojewoda Jacek Brzozowski oraz samorządowcy z regionu.

📢 Tragiczny wypadek na motocyklu na drodze w Nowodworcach. Motocyklistka zginęła po zderzeniu z barierami Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek (13.05) po południu na drodze w Nowodworcach. Zginęła jadąca motocyklem 35-letnia kobieta, która uderzyła w bariery.

📢 Dramatyczny pożar w Szpakowie. Trwa akcja pomocy na odbudowę gospodarstwa i rehabilitację poparzonego gospodarza. Zdjęcia z pożaru Dramatyczny pożar w Szpakowie. Ogień strawił budynki gospodarcze, gdzie składowana była słoma, siano, zboże. W pożarze zginęły zwierzęta, a gospodarz chcąc ratować swój dobytek, sam doznał poparzeń i obecnie leży w szpitalu. Trwa zbiórka na odbudowę gospodarstwa i rehabilitację poszkodowanego mężczyzny.

Prasówka 14.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gm. Piątnica. Wypadek na DK 64. Zderzenie osobówki z motocyklem W miejscowości Zabawka (pow. Piątnica) na DK 64 w piątek po południu (13.05) doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Ruch odbywa się wahadłowo.

📢 Pokaz najnowocześniejszego sprzętu wojskowego 1 Mazurskiej Brygady Artylerii z Węgorzewa na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku Najnowocześniejszy sprzęt, m.in. M142 High Mobility Artillery Rocket System, w skrócie HIMARS, czy samobieżną wieloprowadnicową wyrzutnię rakietową WR-40 Langusta zaprezentują żołnierze 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen. Józefa Bema z Węgorzewa na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego. Wystawa sprzętu będącego na wyposażeniu Brygady zaplanowana jest we wtorek, 14 maja. 📢 Najciekawsze plotki transferowe w Ekstraklasie. Kto, gdzie, za ile? Do Legii wróci gwiazda Kończy się sezon, zaczyna transferowe zamieszanie. Latem w PKO Ekstraklasie dojdzie jak zawsze do dużych zmian kadrowych. Nową-starą gwiazdę upatrzyła już sobie Legia Warszawa. Z przecieków medialnych wynika, że aktywnie działają też choćby w Widzewie Łódź czy Zagłębiu Lubin. Oto najciekawsze plotki ze środowiska.

📢 Gm. Łomża. Kurpiowska Majówka u Stacha. Inscenizacje i atrakcje w Lesie Jednaczewskim. Zobacz zdjęcia Kurpiowska Majówki u Stacha 2024 w 161. rocznicę powstania styczniowego w niedzielę (12.05) w Lesie Jednaczewskim zgromadziła tłumy mieszkańców gminy Łomża, miasta i regionu. Były historyczne inscenizacje, turnieje, występy zespołów i kapel kurpiowskich, atrakcje dla dzieci oraz swojskie jadło. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Matura 2024 język angielski – poziom rozszerzony. Mamy odpowiedzi i arkusz CKE. Zakończył się egzamin maturalny z angielskiego Matura rozszerzona z języka angielskiego 2024 jest jednym z przedmiotów dodatkowych, który uczniowie mogą zdawać na egzaminie dojrzałości. Zdający zakończyli już pisanie. Arkusz CKE i odpowiedzi do zadań zamieściliśmy w artykule po godzinie 14. Rozwiązania zadań zostały dla nas przygotowane przez eksperta. Sprawdź odpowiedzi oraz terminy kolejnych matur.

📢 Nagi mężczyzna biegał po ulicach Augustowa. Na widok radiowozu wskoczył do Kanału Augustowskiego. 27-latek trafił do szpitala Jeden z mieszkańców Augustowa biegał nago po ulicach miasta. Mężczyzna bez ubrania wybiegł z domu, potem biegał po mieście, a na koniec wskoczył do kanału. Policjanci wspólnie ze strażakami wyciągnęli 27-latka z wody. Trafił on do szpitala. 📢 Tak mieszka Maciej Stuhr. Zobacz, jak aktor urządził się w lesie. Wyjątkowy dom Macieja Stuhra w pięknej okolicy – galeria zdjęć Maciej Stuhr porzucił życie w stolicy i uciekł za miasto. Aktor wraz z ukochaną żoną Katarzyną oraz dzieciakami - Stanisławem i Tadeuszem - już na dobre wyprowadził się z Warszawy. Zobacz, gdzie teraz ładuje akumulatory i mieszka Maciej Stuhr. Tak się urządził nieopodal popularnych term syn Jerzego Stuhra.

📢 Serial Harry Potter od HBO z datą premiery! Zobacz zwiastun, przecieki i najważniejsze informacje. Nowa ekranizacja książek Harry Potter otrzyma serialową ekranizację książek. HBO postanowiło przenieść historię młodego czarodzieja i jego przyjaciół do nowej, obszernej formy odcinkowej. Twórcy przedstawili już pierwsze szczegóły produkcji, wyjawili zbliżoną datę premiery, a na jej temat wypowiedziała się nawet J.K. Rowling. Zobacz zwiastun serialu Harry Potter od HBO oraz wiadomości na temat serialu i premiery. 📢 Kibice Jagiellonii Białystok jadą do Gliwic. 2000 fanów Żółto-Czerwonych na stadionie Piasta. Rekordowy wyjazd w historii Jagiellonia Białystok jest blisko historycznego sukcesu wywalczenia po raz pierwszy mistrzostwa Polski. Do końca rozgrywek zostały już tylko dwie kolejki, a Jaga jest liderem i ma dwa punkty przewagi nad Śląskiem Wrocław. Na mecz do Gliwic z Piastem wybiera się rekordowa liczba fanów Żółto-Czerwonych.

📢 Zamknięte przejścia w Kuźnicy i Bobrownikach w Podlaskiem. Rekompensaty dla firm będą kontynuowane oznajmił wojewoda podlaski Przedsiębiorcy z gmin położonych przy zamkniętych polsko-białoruskich przejściach granicznych w Kuźnicy i Bobrownikach mogą ponownie starać się o rekompensaty. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski wydał w poniedziałek rozporządzenie w tej sprawie. 📢 Nie daj się nabrać. Nie klikaj w te linki. Oto jakie SMS-y wysyłają naciągacze i oszuści. Zobacz, na co trzeba uważać! Oszuści są sprytni i z łatwością nabierają nieświadomych niczego posiadaczy telefonów. Są bardzo kreatywni w wymyślaniu realistycznie brzmiących wiadomości. Wykorzystują do tego autorytet dużych instytucji lub firm, z usług których korzysta większość z nas - są to firmy kurierskie, banki, instytucje rządowe. Uważaj na te SMS-y. Kliknij w galerię i zobacz wiadomości, w które nie należy klikać!

📢 Sabrina, gwiazda lat osiemdziesiątych wciąż zachwyca. Autorka hitu "Boys" niedawno skończyła 56 lat, ale wciąż pięknie wygląda Sabrina Solerno niedawno skończyła 56 lat. Jej utwór Boys (Summertime Love) był wielkim przebojem w Europie w 1987 roku. Sabrina wciąż nagrywa nowe utwory i jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej Instagram obserwuje ponad 1,3 mln osób. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Janusze tuningu znów dają znać o sobie! Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu! W tym przypadku to nawet nie jest wiejski tuning. Motoryzacyjne dziwolągi, które odznaczają się wysoką kreatywnością właścicieli. Szkoda, że na dobrych zamiarach się skończyło. Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu, a nie pożałujesz. Prawdziwe hity internetu! 📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce. Jedenaścioro dzieci przyjęło Eucharystię Jedenaścioro młodych parafian przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa w czasie uroczystej Eucharystii, która odbyła się w sobotę 11 maja. Tradycyjnie już w parafii Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce jest to okazja do podwójnego świętowania, ponieważ 13 maja obchodzone jest wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej - patronki wspólnoty parafialnej. Z tego właśnie względu I Komunia zawsze odbywa się w tym czasie.

📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju. Gospodarstwo w Plutyczach i ranczo Laszki bez tajemnic W kolejnych sezonach programu Rolnicy.Podlasie mogliśmy obserwować jak zmienia się życie jego bohaterów. Również gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach przeszły olbrzymie metamorfozy. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi od dłuższego czasu gruntowny remont i zmienia się nie do poznania. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy. Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko. 📢 TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów Czasy, gdy skrzynia automatyczna oznaczała spory komfort, ale kosztem wyższej ceny zakupu, serwisu, większego spalania i gorszych osiągów, dawno minęły. To również nie synonim luksusu, bowiem automatyczne skrzynie biegów pojawiają się nawet w samochodach miejskich. Przedstawiamy TOP15 najtańszych aut z automatyczną skrzynią biegów na polskim rynku.

📢 Kontrole trzeźwości w woj. podlaskim. Pierwszy pijany kierowca już wpadł w Krupnikach. Miał 1,6 promila Podlaska policja prowadzi od rana akcję badania trzeźwości na drogach w woj. podlaskim. Na efekty nie trzeba było długo czekać - pierwszy pijany kierowca wpadł w Krupnikach - miał 1,6 promila alkoholu w organizmie. 📢 Jak mieszka Luna? Zobacz, jak się urządziła córka milionera. Zajrzyj do luksusowego mieszkania Luny w sercu stolicy – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, której nie udało się wejść do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego.

📢 Rzeczy z Temu, których nie wiesz, że potrzebujesz. 7 najlepszych i najtańszych zakupów na start, które odmienią twoje życie Zakupy w chińskich sklepach stały się w przeciągu ostatnich lat w Polsce niezwykle popularne. Jak grzyby po deszczu wyrastają też nowe miejsca, z których można zamawiać produkty. Duży boom rozpoznawalności przeżywa obecnie m.in. Temu, które zaskakuje niskimi cenami i szybką wysyłką. Zobacz 7 najlepszych tanich rzeczy, które musisz kupić po założeniu konta na Temu. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 13.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Trzy miejsca w Podlaskiem nominowane do tytułu Cuda Polski 2024 w plebiscycie National Geographic. Można głosować Podlaskie regionalne niezwykłe miejsca: Skit w Odrynkach, Jezioro Płaskie k. Augustowa i Miejsce Mocy w Puszczy Białowieskiej zostały nominowane do tytułu Cuda Polski 2024 w plebiscycie National Geographic. Trwa głosowanie. 📢 Najlepsze memy o meczu Lech - Legia. Diabeł pisał Kolejorzowi scenariusz Hasło "wstyd" z oprawy uprzedziło, to co nastąpiło potem na murawie. Lech Poznań przez dwa (!) samobóje zszedł już na przerwę w hitowym meczu z Legią Warszawa przy szokującym wyniku 0:2. - Diabeł pisał Kolejorzowi ten scenariusz - podsumował komentator w Canal+ Sport. Zobaczcie najlepsze memy o niedzielnym spotkaniu PKO Ekstraklasy.

📢 Memy o rolnikach. I śmiesznie i gorzko. Tak internauci komentują życie i pracę rolników. Zobacz memy i śmieszne obrazki Memy, czyli rolnicy okiem internautów. Co myślą o ich pracy? Rolnicy nie pozostają obojętni, też tworzą śmieszne obrazki. Zobaczcie w naszej galerii najnowsze memy. 📢 Dziwne, absurdalne i śmieszne sytuacje. To wydarzyło się na Podlasiu! W naszym regionie absurd goni absurd Przed wami lista, w której absurd goni absurd. Zobacz najbardziej dziwne, śmieszne i niewytłumaczalne sytuacje, jakie miały miejsce na Podlasiu na przestrzeni ostatnich kilku lat. Nie uwierzysz, że to stało się właśnie w naszym regionie. Nie mógł pochować ojca, bo urzędnik miał majówkę? Kuriozalnych sytuacji jest naprawdę sporo.

📢 Dwudniowe zawody w skokach przez przeszkody w Stadninie Koni w Żarnowie. Zawodnicy i ich konie prezentowali swoje umiejętności Żarnowo Cup, czyli dwudniowe regionalne i towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody odbyły się w weekend w Stadninie Koni w Żarnowie. Wydarzenie przyciągnęło liczną publiczność. W Żarnowie swoje umiejętności sprawdzało 50 zawodników.

📢 XVI Festiwal Korowaja Mielnickiego 2024. Zobacz zwycięskie wypieki Ten wyjątkowy wypiek - korowaj - ma swoją tradycję. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku od kilku lat organizuje Festiwal Korowaja Mielnickiego. Znani są tegoroczni zwycięzcy. 📢 11. PKO Białystok Półmaraton. Zwycięstwa Kenijczyków. Nowe rekordy trasy! Zobacz zdjęcia Dwa rekordy zostały pobite podczas niedzielnego 11. PKO Białystok Półmaratonu. Ustanowili je reprezentanci Kenii. Półmaraton zakończył się zwycięstwem Alberta Kipkorira Tonui 01:03:14 wśród mężczyzn i Valentine Jebet 01:11:54 wśród kobiet. 📢 Giełda rolno-towarowa przy Andersa. Ile kosztują warzywa i owoce w maju? Sprawdź aktualne ceny Truskawki, borówki, winogrona, pomidory, sałata, kalafior. Maj to sezon nowalijek, a wiosna kusi smakami i kolorami. Sprawdziliśmy dziś - w niedzielę 12 maja, ile kosztują owoce i warzywa na giełdzie przy ul. Andersa w Białymstoku. Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe to miejsce chętnie odwiedzane nie tylko przez białostoczan. Zobacz ceny warzyw i owoców.

📢 Pożar budynków gospodarczych w Szpakowie. 6 jednostek straży w akcji gaśniczej Ogień w murowanych budynkach gospodarczych w Szpakowie (gm. Jaświły) pojawił się przed godz. 20 w sobotę, 11 maja. W akcji gaśniczej brało udział sześć jednostek straży. 📢 Po 34 latach zmiana wójta w gm. Jaświły. Arcybiskup senior Sławoj Leszek Głódź, sołtys Piasek, uczestniczył w uroczystych sesjach Po 34 latach zmiana warty na stanowisku wójta gminy Jaświły. Jana Jokę zastąpił Marek Jarosz. W pożegnaniu byłego już wójta uczestniczył m.in. arcybiskup senior Sławoj Leszek Głódź, sołtys Piasek. Emerytowany arcybiskup reprezentował też swoje sołectwo podczas pierwszej sesji nowej Rady Gminy.

📢 Jolanta Kwaśniewska - tak wyglądała w młodości. Była Pierwsza Dama Polski skończyła 68 lat Jolanta Kwaśniewska to była Pierwsza Dama Polski. Jej mąż Aleksander Kwaśniewski był prezydentem Polski. Jolanta Kwaśniewska słynie z elegancji i szyku. Jej stroje zawsze są nienagannie dobrane, modne, a sama Jolanta Kwaśniewska zadbana i z fryzurą według najnowszych trendów. Jolanta Kwaśniewska skończyła niedawno 68 lat. Zobaczcie, jak Jolanta Kwaśniewska wyglądała w młodości.

📢 Wizna. Budowa mostu tymczasowego na Narwi. Przejmie ruch ze starego, który zostanie rozebrany. Powstanie nowy Trwa montaż konstrukcji mostu tymczasowego przez Narew w rejonie Wizny oraz budowa drogi objazdowej. Po przełożeniu na nią ruchu w połowie czerwca stara przeprawa na DK64 zostanie rozebrana. W jej miejscu powstanie nowy obiekt. Ma być gotowy w IV kw. 2025 r. 📢 Budowa Rail Baltica. Jest nowy wiadukt kolejowy w Ełku Mieszkańcy Ełku korzystają z pierwszego bezkolizyjnego skrzyżowania zbudowanego w ramach modernizacji międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica. Pociągi jeżdżą wiaduktem nad ul. Kolejową, a kierowcy podróżują pod torami. 📢 Zenek Martyniuk to kolekcjoner mercedesów. Zobacz jakie modele posiada gwiazdor disco polo Król disco polo Zenek Martyniuk, nie raz podkreślał, że interesuje się motoryzacją. Okazuje się, że jego ulubioną marką aut jest Mercedes. Gwiazdor może sobie pozwolić na kilka egzemplarzy, w tym zabytkowych, tych samochodów w swoim garażu.

📢 PKO Bieg Nocny 5. Kenijczycy nadawali tempo biegu i byli najszybsi. Zobacz zdjęcia Ostatnim akordem sobotnich biegów, przed głównym daniem, niedzielnym 11 PKO Białystok Półmaratonem było nocne bieganie w PKO Biegu Nocnym na 5. Wcześniej w sobotę odbyły się Bieg Śniadaniowy i PKO Bieg Juniora.

📢 Tłumy na meczu Jagi. Niemal 20 tysięcy widzów oglądało wygraną 3:0 Jagiellonii Białystok z Koroną Kielce. Zobacz co się działo na trybunach Jagiellonia wróciła na fotel lidera po efektownym zwycięstwie nad Koroną Kielce 3:0. Sobotnie (11.05), domowe spotkanie przy ulicy Słonecznej oglądało z trybun 19 850 widzów. Fani żółto-czerwonych cały mecz żywiołowo dopingowali swoich ulubieńców, którzy tym razem nie zawiedli i zdobyli kolejne trzy punkty. Zobacz jaka atmosfera panowała na trybunach i kto zjawił sie na stadionie.

📢 Podlaskie dania regionalne. 14 przepisów potraw, z których słynie województwo podlaskie Popularne podlaskie potrawy i dania, z których słynie nasze województwo. W tym artykule znajdziesz przepis na babkę ziemniaczaną, kartacze, a nawet sękacza. 📢 II Rajd Nadbużański. Piękne klasyki zawitały do Czyżewa. Zobacz zdjęcia Wystartował II Rajd Nadbużański i, który stanowi III rundę Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Pojazdów Zabytkowych PZM oraz I rundę Turystycznego Pucharu 126p. Na trasie rajdu znalazł się Czyżew. Mieszkańcy mogli podziwiać piękne zabytkowe samochody, wśród których można było zobaczyć m.in. przedwojennego Opla P4, Citroena Traction Avant, Lancię Fulvia. Cadillac’a Eldorado czy Dodge’a Charger. 📢 Wasilków. Wystartował Puchar Polski Nordic Walking, czyli z kijkami po trasie w skansenie W tym roku to w Wasilkowie zostały zainaugurowane zawody o Puchar Polski Nordic Walking. To jedna z sześciu miejscowości w Polsce, w których będą rywalizować zawodnicy Pucharu Polski.

📢 Rolnicy.Podlasie. Śmierdząca robota na podwórku w Plutyczach. Nowy filmik: Andrzej i Kuba w "Akcji obornik" wywożą gnój Rolnicy.Podlasie. Wiosenna "Akcja obornik" w gospodarstwie Gienka i Andrzeja w Plutyczach. Na kanale YouTube "Gienek i Andrzej Plutycze" pojawił się nowy film, gdzie Andrzej wraz z kolegą Kubą wykonują śmierdzącą robotę - wybierają obornik. Andrzej korzysta też z nowego, kupionego niedawno sprzętu - ładowarki. - To jest najgorsze co może być w rolnictwie, to wozić obornik - ocenia Andrzej z Plutycz.

📢 Premier Donald Tusk w Karakulach. Spotkanie z żołnierzami Wojska Polskiego i funkcjonariuszami Straży Granicznej Wzmocnienie infrastruktury na granicy polsko-białoruskiej i większą ochronę prawną żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących tam służbę zapowiedział w sobotę (11.05) premier Donald Tusk podczas wizyty w Wojskowym Zgrupowaniu Zadaniowym Podlasie w Karakulach.

📢 PKO Białystok Półmaraton 2024. Bieg Śniadaniowy. Zobacz zdjęcia Kilkadziesiąt osób pobiegło w Biegu Śniadaniowym w ramach PKO Białystok Półmaraton 2024. To bieg bez pomiaru czasu i rywalizacji. Biegacze wystartowali z placu przed Teatrem Dramatycznym, swój bieg zakończyli w ogrodach Pałacu Branickich 📢 Śmiertelny wypadek na DK 19 w Koźlikach na trasie Zabłudów - Bielsk Podlaski. Auto dachowało, zginęła 37-letnia kobieta Dziś w nocy 37-letnia kobieta zginęła w wypadku na DK19 w Koźlikach. Auto uderzyło w drzewo i dachowało. 📢 Rolnicy. Podlasie. Oto bohaterki serialu w innej odsłonie. Poza telewizją także zaskakują swoich fanów Niewątpliwie siłą serialu Rolnicy. Podlasie są występujące w nim kobiety. Patrząc na komentarze w internecie można wnioskować, że fani produkcji telewizji Focus TV bardzo polubili te bohaterki. Ale widzów także interesuje życie poza serialowe kobiet. W tym artykule postaramy się je przybliżyć kobiety z serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te odświeżające cięcia sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Tak wyglądało życie w PGR-ach. To były kiedyś potężne gospodarstwa, a obecnie zostały niszczejące ruiny. Zobacz archiwalne zdjęcia W 1990 roku Państwowe Gospodarstwa Rolne zatrudniały 395 tys. osób. Przedsiębiorstwa pochłaniały 50% środków, które były przeznaczone na inwestycje w rolnictwie. Obecnie PGR-y są tylko wspomnieniem. Pozostały po nich niszczejące zabudowania gospodarskie. 📢 Grono pielęgniarek i pielęgniarzy powiększyło się. Uroczyste czepkowanie w Suwalskiej uczelni. Zobacz zdjęcia Symbole zawodu - czepki pielęgniarskie oraz przypinki zostały w czwartek (9 maja) uroczyście wręczone studentom II roku pielęgniarstwa w Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach. W uroczystości wzięło udział 40 studentów.

📢 Podlaskie skarbówki sprzedają auta. W ofercie bardzo tanie samochody osobowe i busy W kolejnych licytacjach podlaskich urzędów skarbowych będzie można kupić kilka ciekawych aut. Szczególnie samochody oferowane na sprzedaż "z wolnej ręki" są bardzo tanie. Przedstawiamy ceny i zdjęcia aut z podlaskich skarbówek

📢 Pierwsza sesja Rady Powiatu Monieckiego. Jest nowy-stary zarząd. Starosta i wicestarosta zamienili się miejscami Dotychczasowy starosta Błażej Buńkowski został wicestarostą, a starostą jego była zastępczyni - Joanna Kitlas (jednym głosem zwyciężyła z kandydatem PiS Krzysztofem Szaciło). Oboje startowali z KWW BMN Aktywny Samorząd, który w 15-osobowej Radzie zdobył najwięcej, bo 6 mandatów. Przewodniczącym pozostaje Dariusz Jaworowski (KWW CHPS), którego rajcy poparli jednogłośnie.

📢 XXII Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. Ponad tysiąc osób przeszło ulicami miasta To już 22. Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. W tegorocznej edycji ulicami miasta przeszło ponad tysiąc osób - nie tylko tych z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów oraz wszystkich, których ich los nie jest obojętny. 📢 Zaginieni z województwa podlaskiego. Tych osób poszukuje policja. Zobacz zdjęcia i rysopisy, dane z 18.04.2024 W całej Polsce co roku ginie kilkanaście tysięcy osób. Wśród nich - także z województwa podlaskiego. Zaginieni są poszukiwani przez bliskich, policję czy Fundację ITAKA. Prezentujemy aktualną z 18.04.2024 listę osób zaginionych z Podlaskiego poszukiwanych przez KWP Białystok.

📢 Koszmarne wpadki budowlańców. Mnóstwo sprzętu, nic talentu! Tak robić to trzeba umieć Dobry fachowiec to prawdziwy skarb. Trzeba mu sporo zapłacić, ale, jak zobaczycie na tych zdjęciach, lepsze to niż zmierzenie się ze skutkami pracy kiepskich majstrów. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę. Oby nigdy was to nie spotkało! Zobacz efekty pracy najmniej utalentowanych budowlańców.

📢 Rolnicy.Podlasie. Rewolucja na podwórku Andrzeja w Plutyczach. Koniec słynnego błota, jest beton. Zobacz, jak wyglądały prace Rolnicy.Podlasie. Rewolucja na podwórku Gienka i Andrzeja. Fani programu z rolnikami z Podlasia są świadkami kolejnej metamorfozy na podwórku gospodarstwa w Plutyczach. To koniec ze słynnym błotem, podwórko zostało zalane betonem. Zobacz, jak przebiegały prace. 📢 Tajemnicze i klimatyczne miejsca w woj. podlaskim i okolicach. Znakomite na wycieczkę w długi weekend Podlasie jest tajemnicze! Nie wierzysz? Zobacz owiane tajemnicą, czasem piękne, czasem straszne, ale zawsze ciekawe i niezwykłe miejsca w regionie. A jakie klimatyczne miejscówki znajdziemy na pobliskich Mazurach? To też warto sprawdzić. Te miejscówki są idealne na wycieczkę w wakacyjny weekend. Zobacz, czy znasz je wszystkie!

📢 Rolnicy. Podlasie. Podwórko Gienka i Andrzeja nie do poznania - "Błota w ogóle nie ma"! Metamorfoza gospodarstwa w Plutyczach Program telewizyjny Rolnicy. Podlasie cieszy się niesłabnącą popularnością. Bezsprzeczną gwiazdą stał się Gienek z Plutycz oraz jego syn Andrzej. Panowie wyszli poza ramy telewizyjnego reality show i założyli kanał na YouTubie. Pokazują na nim swoje codzienne życie. W ostatnim odcinku legendarne błoto z podwórka rolników znika! Dochodzi też do kłótni Andrzeja z bratem Jarkiem. Zobaczcie sami! 📢 Najlepsze prezenterki pogody w Polsce. Ładne, eleganckie i wiarygodne. Wśród najpopularniejszych pogodynek są Podlasianki. Sprawdź! Pogodynki czyli prezenterki prognozy pogody są z reguły pięknymi, eleganckimi kobietami, są godne zaufania i wzbudzają sympatię. Na pierwszy rzut oka zapowiadanie pogody to bardzo proste zadania. Prawda jest jednak inna, to trudna i wymagająca praca. Wbrew pozorom uroda nie jest czynnikiem decydującym chociaż wygląd najpopularniejszych pogodynek w Polsce może temu przeczyć.

📢 Zabytki, przyroda i unikalny klimat Drohiczyna wciąga. Historyczna stolica Podlasia to świetna opcja na jednodniowy lub weekendowy wypad. Piękna wiosenna pogoda zachęca do aktywności, do wyruszenia w drogę. Na Podlasiu jest wiele urokliwych miejsc, które warto odwiedzić. Jednym z nich jest z pewnością Drohiczyn - wyjątkowe miasto nad Bugiem. Warto tu zajrzeć z wielu powodów. Wspaniała przyroda i zaklęta w zabytkowych murach historia sprawiają, że jest to miasteczko unikalne i nieodległe. Jest to miejsce idealna na krótki wypoczynek. 📢 Rolnicy Podlasie. Rewolucja na podwórku w Plutyczach. Ciężkie maszyny walczą z błotem Nie przecierajcie oczu ze zdumienia, wzrok was nie myli. Z podwórka Gienka i Andrzeja zniknęło błoto! Wywieźli go ponad 20 ciężarówek. W jego miejsce zwieziono piasek i żwir, a wcześniej na całym terenie ułożono specjalną matę. Na podwórku pracują ciężkie maszyny i widać, że rolnicy podeszli do sprawy na poważnie. Było rżysko, a będzie San Francisco - skomentował jeden z fanów.

📢 Julia Jakubiak nową Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Zobacz jej prywatne zdjęcia i sprawdź kim jest Nową Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024 została Julia Jakubiak pochodząca ze Starych Kupisk w gminie Łomża. Poznaj zdobywczynię korony w tym popularnym konkursie piękności. Zobacz prywatne zdjęcia pięknej 21-latki. 📢 Giełda przy Andersa. Ile kosztują owoce, warzywa i palmy wielkanocne? Zobacz, co można było kupić w niedzielę Świeże warzywa i owoce, miody, swojskie pieczywo i wędliny - to tylko niektóre produkty, które można kupić na giełdzie rolno-towarowej przy ul. Andersa w Białymstoku. Pojawiły się też palmy wielkanocne. Jak kształtowały się ceny lokalnych płodów rolnych w niedzielę 17 marca na giełdzie przy ul. Andersa w Białymstoku?

📢 Tak wygląda Skit w Odrynkach z lotu ptaka. Podlaska pustelnia na tle wiosennego rozlewiska Narwi. Magia Podlasia w pełnej krasie Skit w Odrynkach to bez wątpienia jedno z magicznych miejsc na Podlasiu. Prawosławna pustelnia założona w 2009 roku przez archimandrytę Gabriela to miejsce odwiedzane przez ludzi nie tylko z powodów religijnych. Jego piękne położenie i niezwykłe widoki na okolicę przyciągają turystów z całego kraju.

📢 Magiczne miejsca w województwie podlaskim. Co warto zwiedzić na Podlasiu? 20 pomysłów na weekendową wycieczkę Na Podlasiu nie brakuje miejsc owianych legendami i zabobonami. Nie brakuje tutaj tzw. miejsc magicznych, tajemniczych i wartych odwiedzenia. Być może niektóre z nich dane Ci było widzieć. Jeżeli nie - musisz je zobaczyć! Oto kilka miejsc wprost idealnych na weekendową wycieczkę. 📢 Głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Agro 2024 rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowany i zagłosuj. Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach i regionach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa.

📢 Metropolita białostocki poświęcił wyremontowane prezbiterium w kościele pw. św. Antoniego w Sokółce. Zobacz zdjęcia W kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce odbyło się poświęcenie wyremontowanej przestrzeni przeznaczonej dla duchowieństwa. Liturgii przewodniczył arcybiskup metropolita białostocki Józef Guzdek. Kilkanaście dni temu zakończyły się prace konserwatorskie, restauratorskie przy remoncie prezbiterium w kościele. Na ten cel Rada Powiatu Sokólskiego przyznała parafii dotację w wysokości 900 tys. zł z budżetu powiatu, z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny parafii wyniósł 24 tys. zł.

📢 Posiłki w podlaskich szpitalach. Zobacz, jak karmią pacjentów. Czasem skromnie, czasem na bogato Posiłki w szpitalach nigdy nie były rewelacyjne, ale zdjęcia które przysłali nam Czytelnicy nie raz po prostu wprawiały nas w osłupienie. Zobaczcie, jakie dania dostają na śniadanie, obiad i kolację pacjenci w szpitalach.

📢 Zenek Martyniuk podbija USA. Wraz z nim za oceanem występowała cała plejada gwiazd disco polo W listopadzie polskie gwiazdy disco polo występowały w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Za oceanem można było usłyszeć m.in. Zenona Martyniuka. Przed królem disco polo kolejne amerykańskie koncerty. 📢 Zdjęcia zrobione sekundę przed tragedią. Śmiesznie, a może strasznie? Zobacz niezwykłe ujęcia! Czasami to szczęście, czasami zwykły przypadek. Do zrobienia tych zdjęć zdecydowanie potrzeba jednego i drugiego. Przed wami galeria fotografii, która zawiera ujęcia uchwycone w najbardziej nieszczęśliwych sytuacjach, wręcz sekundę przed tragedią. Jesteśmy przekonani, że nie chciałbyś być na miejscu bohaterów zdjęć. Hity internetu! 📢 Rolnicy Podlasie. Piekło zamarzło? Ruszył remont domu i podwórka u Gienka i Andrzeja! W Plutyczach ostatnio inwestycja goni inwestycję. Jak się okazuje w gospodarstwie Gienka i Andrzeja już trwa remont. Pomalowanie całego domu i wstawienie nowych okien to dopiero początek zmian! W najnowszym filmie Andrzej opowiada co jeszcze zmieni się w domu i co planuje stworzyć przed nim. Zobacz, jak zmieniła się siedziba rodu Onopiuków.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy. Do kupienia sprężarki, agregaty, a także ciekawe zestawy Od kilku sezonów sprzęt warsztatowy wystawiany na sprzedaż przez Agencję Mienia Wojskowego cieszy się dużą popularnością. Armia ma w ofercie sprzęt, który w cywilu może jeszcze długo służyć, a przy tym jest w atrakcyjnej cenie. Przedstawiamy sprzęt warsztatowy w najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Film Znachor na Podlasiu. Jak wyglądają dzisiaj miejsca z legendarnej produkcji Hoffmana? Większość zdjęć zrealizowano w naszym regionie Jeden z ulubionych filmów Polaków to Znachor. Produkcja z lat 80-tych ubiegłego wieku dzierży miano obrazu kultowego. Większość scen filmu w reżyserii Jerzego Hoffmana nagrywanych było na Podlasiu, przede wszystkim w Bielsku Podlaskim. Sprawdziliśmy jak dziś wyglądają miejsca uwiecznione na taśmie filmowej ponad 40 lat temu.

📢 Miss Polonia 2021/2022. Krystyna Sokołowska z Białegostoku została najpiękniejszą Polką [ZDJĘCIA] Krystyna Sokołowska z Białegostoku została Miss Polonia 2021/2022. Podlasianka ma 25 lat, 180 cm wzrostu, studiuje na AWF oraz Uniwersytecie Ekonomicznym. Prowadzi klub gimnastyki artystycznej dla dzieci.

📢 Łomża. Kurpiowska Majówka u Stacha zgromadziła tłumy. Był festiwal muzyki kurpiowskiej i bieg Stacha Konwy (zdjęcia) Bieg Stacha Konwy, festiwal muzyki kurpiowskiej i obozowisko historyczne - to tylko niektóre z atrakcji Kurpiowskiej Majówki u Stacha, która odbywa się w niedzielę (8 maja) w Lesie Jednaczewskim (w gminie Łomża). 📢 Podlaskie. Rodzinne ogródki działkowe na sprzedaż (zdjęcia). Zobacz najnowsze oferty działek rekreacyjnych z OLX [29.04.2022 r.] Jakie działki ogrodowe ROD można kupić w województwie podlaskim? Zobacz ofertę pięknych rodzinnych ogródków działkowych z 29.04.2002 r. Zebraliśmy dla was najciekawsze ogłoszenia zamieszczone w serwisie OLX. Podajemy cenę, powierzchnię, lokalizację i opisy działek.

📢 Rolnicy Podlasie. Tak zmieniało się gospodarstwo Gienka i Andrzeja z Plutycz. Czy serial pomógł znanym w całej Polsce rolnikom? (24.03.2022) Gienek i Andrzej Onopiuk to bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie, którzy wzbudzają największe emocje wśród widzów. Jedni ich chwalą za autentyczność i szczerość, ale innym nie podoba się jak prowadzą swoje gospodarstwo, czy w ogóle jak żyją. Jak zmieniło się życie tych bohaterów na przestrzeni kilku ostatnich lat, gdy biorą udział w produkcji telewizji Focus TV? 📢 Wierszalin. Najbardziej tajemnicze miejsce na Podlasiu. Nawet szatan nie miał tu wstępu (zdjęcia) Morderstwo, sekta, prorok i... święte baby. W tym miejscu wciąż czuć niesamowitą aurę. 📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Najbardziej odważna sesja wokalistki Pięknych i Młodych. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło sześć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+]

📢 Studniówka 2019. LO Mońki bawiło się w Dworze Czarneckiego [zdjęcia] Na sto dni przed maturą LO Mońki bawiło się na Studniówce 2019 w Dworze Czarneckiego. 📢 Skąd się wzięły te słowa? Zdziwisz się! Ciekawe pochodzenie polskich słów, których wszyscy używamy Skąd się wziął "tołk"? Czy "Filip z konopi" to mężczyzna? I dlaczego nazywamy kogoś menelem? Sprawdź pochodzenie 12 słów, których z pewnością używasz, a nie wiesz, skąd się wzięły.

📢 Angelique Kerber ma dom i... płaci podatki w Puszczykowie Angelique Kerber zdetronizowała Serenę Williams i została liderką światowego rankingu WTA. Do turniejów Wielkiego Szlema Angie przygotowuje się w ośrodku tenisowym w Puszczykowie. 📢 Seks-zabawy gimnazjalistów. "Słoneczko", "Wymiękasz" i inne Jeśli byliście zażenowani grając w młodości w butelkę, to gra w słoneczko przez gimnazjalistów wzbudzi w was oburzenie i niesmak. A młodzi traktują ją jako dobrą zabawę.

