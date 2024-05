Prasówka 15.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 15.05.2024”?

Prasówka 15.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 15.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 35-latka zginęła w wypadku na motocyklu. Współpracownicy opublikowali wpis W poniedziałek w Nowodworcach zginęła 35-letnia kobieta, która jadąc na motocyklu z niewiadomych przyczyn uderzyła w barierkę. Okazuje się, że była to pielęgniarką z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. 📢 Blisko 19 mln zł dla podlaskich firm na rozwój eksportu Elementy do budowy schodów, pokrycia dachowe, kafle ceramiczne czy hybrydowe okna – m.in. takie produkty będą wytwarzać podlaskie przedsiębiorstwa dzięki dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Prasówka 15.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Matura z biologii 2024. Arkusz CKE i odpowiedzi z poziomu rozszerzonego. Jakie były zadania na egzaminie z biologii 14 maja Matura z biologii 2024 rozpoczęła się we wtorek, 14 maja, o godz. 9.00 i trwała 180 minut. Odpowiedzi do zadań i arkusz CKE opublikowaliśmy w tym tekście po godz. 14.00. Rozwiązania zadań przygotowała dla nas nauczycielka. Zobacz, jak wygląda egzamin maturalny z biologii, jakie zadania pojawiły się w arkuszu i sprawdź prawidłowe rozwiązania. 📢 Żony i dziewczyny piłkarzy Jagiellonii Białystok. Być może niedługo partnerki mistrzów Polski Piłkarze Jagiellonii są na najlepszej drodze do mistrzostwa Polski. Na pewno zawodnikom Jagi kibicują dziewczyny i żony, które często można spotkać na stadionie przy ulicy Słonecznej. Poznajcie jagiellońskie WAG's. 📢 W Wysokiem Mazowieckiem powstanie nowa hala sportowa. Całkowita wartość inwestycji to 6,2 mln zł Burmistrz Wysokiego Mazowieckiego Jarosław Siekierko w piątek 10 maja podpisał umowę na budowę hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystąpień reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich” – Program Olimpia 2023. Termin realizacji inwestycji planowany jest na koniec 2024 rok.

📢 Pożar poddasza w Karwowie. Sześć jednostek strażaków w akcji We wtorek rano w miejscowości Karwowo (gmina Rajgród) miał miejsce pożar poddasza w domu jednorodzinnym. Do akcji zostało skierowanych sześć zastępów straży pożarnej 📢 Ranking białostockich liceów. Wiemy, które szkoły wypadły w tym roku najlepiej Które licea w Białymstoku są najlepsze? Sprawdzić to można w najnowszym rankingu szkół portalu WaszaEdukacja.pl. 📢 Oszustwa internetowe. Bielscy policjanci postawili podejrzanej 30 zarzutów związanych ze sprzedażą w sieci ekspresów do kawy Podejrzana to 24-letnia mieszkanka woj. mazowieckiego, a pokrzywdzeni Podlaskiego i innych części kraju. Według śledczych kobieta nieuczciwie wzbogacała się na handlu w sieci ekspresami do kawy, ale wyłudzała też kody blik. Właśnie usłyszała kolejne zarzuty. W sumie jest ich już 30. Grozi jej za to do 8 lat pozbawienia wolności.

📢 Wybory europarlamentarne. Kandydaci KO: Trzeba głosować, by nie wygrali eurosceptycy i populiści We wtorek (14.05) podlaska KO zainaugurowała w Białymstoku kampanię wyborczą do Europarlamentu. Podczas prezentacji kandydatów w centrum miasta wystąpili liderzy listy w Podlaskiem i Warmińsko-Mazurskiem: Jacek Protas i europoseł Tomasz Frankowski oraz kandydujący z dalszych miejsc Anna Augustyn i Marek Tyszkiewicz. 📢 320 mln zł będzie kosztować odcinek S19 Białystok Północ - Dobrzyniewo. To północno-zachodnia obwodnica Białegostoku. Podpisano umowę 320 mln zł będzie kosztować projekt i budowa ok. 9 km odcinka Białystok Północ-Dobrzyniewo drogi ekspresowej S19. We wtorek w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku podpisano umowę z wykonawcą tej inwestycji. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Najtrudniejsze do wymówienia nazwy miejscowości w Podlaskiem. Dla obcokrajowca to prawdziwy koszmar. Zobacz, na czym można połamać język Nazwy miejscowości w woj. podlaskim mogą stanowić koszmar dla obcokrajowca. W naszym regionie jest ich mnóstwo. Zobaczcie ranking TOP 20 najtrudniejszych do wymowy nazw podlaskich wsi i miasteczek. Jeśli chcecie podzielić się własną nazwą miejscowości, wysyłajcie na adres [email protected] lub piszcie w komentarzach. 📢 Kolekcjonujesz monety z okresu PRL? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Uśmiech, piękno, wdzięk. Kobiety na trasie 11. PKO Białystok Półmaraton. Zobacz zdjęcia PKO Białystok Półmaraton przeszedł do historii. Zapamiętamy go z rekordowej liczby ponad sześciu tysięcy uczestników i dwóch pobitych rekordów trasy. W rywalizacji nie zabrakło także przedstawicielek płci pięknej, które coraz liczniej stają na starcie białostockiej imprezy. Zobaczcie więc piękniejszą stronę tegorocznego półmaratonu.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 14.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Przebudowa rynku w Supraślu. Jak wyglądają prace i co się zmienia? Zobacz najnowsze zdjęcia Prace trwają i zmienia się rynek w Supraślu: powstaje nowa nawierzchnia, zakładane są nowe ścieżki dla pieszych. I co ważne, drzewa zostają. 📢 Rozpoczął się 43. Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" Poniedziałkowym Koncertem Inauguracyjnym rozpoczął się 43. Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" odbywający się w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce. Festiwal otworzył Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski - Sawa, a w inauguracji (13.05) uczestniczyli m.in. wiceministrowie Jacek Protas i Stefan Krajewski, wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, wojewoda Jacek Brzozowski oraz samorządowcy z regionu.

📢 Tragiczny wypadek na motocyklu na drodze w Nowodworcach. Motocyklistka zginęła po zderzeniu z barierami Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek (13.05) po południu na drodze w Nowodworcach. Zginęła jadąca motocyklem 35-letnia kobieta, która uderzyła w bariery. 📢 Dramatyczny pożar w Szpakowie. Trwa akcja pomocy na odbudowę gospodarstwa i rehabilitację poparzonego gospodarza. Zdjęcia z pożaru Dramatyczny pożar w Szpakowie. Ogień strawił budynki gospodarcze, gdzie składowana była słoma, siano, zboże. W pożarze zginęły zwierzęta, a gospodarz chcąc ratować swój dobytek, sam doznał poparzeń i obecnie leży w szpitalu. Trwa zbiórka na odbudowę gospodarstwa i rehabilitację poszkodowanego mężczyzny.

📢 Gm. Piątnica. Wypadek na DK 64. Zderzenie osobówki z motocyklem W miejscowości Zabawka (pow. Piątnica) na DK 64 w piątek po południu (13.05) doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Ruch odbywa się wahadłowo.

📢 Pokaz najnowocześniejszego sprzętu wojskowego 1 Mazurskiej Brygady Artylerii z Węgorzewa na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku Najnowocześniejszy sprzęt, m.in. M142 High Mobility Artillery Rocket System, w skrócie HIMARS, czy samobieżną wieloprowadnicową wyrzutnię rakietową WR-40 Langusta zaprezentują żołnierze 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen. Józefa Bema z Węgorzewa na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego. Wystawa sprzętu będącego na wyposażeniu Brygady zaplanowana jest we wtorek, 14 maja. 📢 Gm. Łomża. Kurpiowska Majówka u Stacha. Inscenizacje i atrakcje w Lesie Jednaczewskim. Zobacz zdjęcia Kurpiowska Majówki u Stacha 2024 w 161. rocznicę powstania styczniowego w niedzielę (12.05) w Lesie Jednaczewskim zgromadziła tłumy mieszkańców gminy Łomża, miasta i regionu. Były historyczne inscenizacje, turnieje, występy zespołów i kapel kurpiowskich, atrakcje dla dzieci oraz swojskie jadło. Zobaczcie zdjęcia.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Jagiellonia ma już wicemistrzostwo, ma europejskie puchary, ale to wszystko: mało! Czas na mistrzostwo Po ostatniej kolejce spotkań ekstraklasy stało się jasne, że w grze o mistrzostwo Polski pozostały już tylko dwa zespoły: Jagiellonia Białystok i Śląsk Wrocław. Żółto-Czerwoni zapewnili już sobie co najmniej wicemistrzostwo kraju oraz grę w europejskich pucharach. Wszyscy jednak pragniemy tego niewywalczonego jeszcze, czyli mistrzostwa Polski.

📢 7 najlepszych miejscowości nad morzem w Europie. Musisz je odwiedzić, jeśli masz dość tłumów i hałasu Jeśli masz już dość ścisku i podczas wakacji chcesz wreszcie zadbać o swój komfort, lepiej omijaj szerokim łukiem oferty wczasów w popularnych kurortach. Zamiast tego, zdecyduj się na organizację wypoczynku w jednej z poniższych miejscowości nad morzem. Te piękne zakątki Europy gwarantują piękne plaże, spokój i wspaniałe widoki. 📢 Nagi mężczyzna biegał po ulicach Augustowa. Na widok radiowozu wskoczył do Kanału Augustowskiego. 27-latek trafił do szpitala Jeden z mieszkańców Augustowa biegał nago po ulicach miasta. Mężczyzna bez ubrania wybiegł z domu, potem biegał po mieście, a na koniec wskoczył do kanału. Policjanci wspólnie ze strażakami wyciągnęli 27-latka z wody. Trafił on do szpitala. 📢 Tak mieszka Maciej Stuhr. Zobacz, jak aktor urządził się w lesie. Wyjątkowy dom Macieja Stuhra w pięknej okolicy – galeria zdjęć Maciej Stuhr porzucił życie w stolicy i uciekł za miasto. Aktor wraz z ukochaną żoną Katarzyną oraz dzieciakami - Stanisławem i Tadeuszem - już na dobre wyprowadził się z Warszawy. Zobacz, gdzie teraz ładuje akumulatory i mieszka Maciej Stuhr. Tak się urządził nieopodal popularnych term syn Jerzego Stuhra.

📢 Zamknięte przejścia w Kuźnicy i Bobrownikach w Podlaskiem. Rekompensaty dla firm będą kontynuowane oznajmił wojewoda podlaski Przedsiębiorcy z gmin położonych przy zamkniętych polsko-białoruskich przejściach granicznych w Kuźnicy i Bobrownikach mogą ponownie starać się o rekompensaty. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski wydał w poniedziałek rozporządzenie w tej sprawie. 📢 Sabrina, gwiazda lat osiemdziesiątych wciąż zachwyca. Autorka hitu "Boys" niedawno skończyła 56 lat, ale wciąż pięknie wygląda Sabrina Solerno niedawno skończyła 56 lat. Jej utwór Boys (Summertime Love) był wielkim przebojem w Europie w 1987 roku. Sabrina wciąż nagrywa nowe utwory i jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej Instagram obserwuje ponad 1,3 mln osób.

📢 Janusze tuningu znów dają znać o sobie! Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu! W tym przypadku to nawet nie jest wiejski tuning. Motoryzacyjne dziwolągi, które odznaczają się wysoką kreatywnością właścicieli. Szkoda, że na dobrych zamiarach się skończyło. Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu, a nie pożałujesz. Prawdziwe hity internetu!

📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce. Jedenaścioro dzieci przyjęło Eucharystię Jedenaścioro młodych parafian przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa w czasie uroczystej Eucharystii, która odbyła się w sobotę 11 maja. Tradycyjnie już w parafii Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce jest to okazja do podwójnego świętowania, ponieważ 13 maja obchodzone jest wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej - patronki wspólnoty parafialnej. Z tego właśnie względu I Komunia zawsze odbywa się w tym czasie. 📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju. Gospodarstwo w Plutyczach i ranczo Laszki bez tajemnic W kolejnych sezonach programu Rolnicy.Podlasie mogliśmy obserwować jak zmienia się życie jego bohaterów. Również gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach przeszły olbrzymie metamorfozy. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi od dłuższego czasu gruntowny remont i zmienia się nie do poznania. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy. Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów Czasy, gdy skrzynia automatyczna oznaczała spory komfort, ale kosztem wyższej ceny zakupu, serwisu, większego spalania i gorszych osiągów, dawno minęły. To również nie synonim luksusu, bowiem automatyczne skrzynie biegów pojawiają się nawet w samochodach miejskich. Przedstawiamy TOP15 najtańszych aut z automatyczną skrzynią biegów na polskim rynku.

📢 Kontrole trzeźwości w woj. podlaskim. Pierwszy pijany kierowca już wpadł w Krupnikach. Miał 1,6 promila Podlaska policja prowadzi od rana akcję badania trzeźwości na drogach w woj. podlaskim. Na efekty nie trzeba było długo czekać - pierwszy pijany kierowca wpadł w Krupnikach - miał 1,6 promila alkoholu w organizmie. 📢 Trzy miejsca w Podlaskiem nominowane do tytułu Cuda Polski 2024 w plebiscycie National Geographic. Można głosować Podlaskie regionalne niezwykłe miejsca: Skit w Odrynkach, Jezioro Płaskie k. Augustowa i Miejsce Mocy w Puszczy Białowieskiej zostały nominowane do tytułu Cuda Polski 2024 w plebiscycie National Geographic. Trwa głosowanie.

📢 11. PKO Białystok Półmaraton. Zwycięstwa Kenijczyków. Nowe rekordy trasy! Zobacz zdjęcia Dwa rekordy zostały pobite podczas niedzielnego 11. PKO Białystok Półmaratonu. Ustanowili je reprezentanci Kenii. Półmaraton zakończył się zwycięstwem Alberta Kipkorira Tonui 01:03:14 wśród mężczyzn i Valentine Jebet 01:11:54 wśród kobiet. 📢 Giełda rolno-towarowa przy Andersa. Ile kosztują warzywa i owoce w maju? Sprawdź aktualne ceny Truskawki, borówki, winogrona, pomidory, sałata, kalafior. Maj to sezon nowalijek, a wiosna kusi smakami i kolorami. Sprawdziliśmy dziś - w niedzielę 12 maja, ile kosztują owoce i warzywa na giełdzie przy ul. Andersa w Białymstoku. Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe to miejsce chętnie odwiedzane nie tylko przez białostoczan. Zobacz ceny warzyw i owoców. 📢 Pożar budynków gospodarczych w Szpakowie. 6 jednostek straży w akcji gaśniczej Ogień w murowanych budynkach gospodarczych w Szpakowie (gm. Jaświły) pojawił się przed godz. 20 w sobotę, 11 maja. W akcji gaśniczej brało udział sześć jednostek straży.

📢 Po 34 latach zmiana wójta w gm. Jaświły. Arcybiskup senior Sławoj Leszek Głódź, sołtys Piasek, uczestniczył w uroczystych sesjach Po 34 latach zmiana warty na stanowisku wójta gminy Jaświły. Jana Jokę zastąpił Marek Jarosz. W pożegnaniu byłego już wójta uczestniczył m.in. arcybiskup senior Sławoj Leszek Głódź, sołtys Piasek. Emerytowany arcybiskup reprezentował też swoje sołectwo podczas pierwszej sesji nowej Rady Gminy. 📢 PKO Bieg Nocny 5. Kenijczycy nadawali tempo biegu i byli najszybsi. Zobacz zdjęcia Ostatnim akordem sobotnich biegów, przed głównym daniem, niedzielnym 11 PKO Białystok Półmaratonem było nocne bieganie w PKO Biegu Nocnym na 5. Wcześniej w sobotę odbyły się Bieg Śniadaniowy i PKO Bieg Juniora.

📢 Tłumy na meczu Jagi. Niemal 20 tysięcy widzów oglądało wygraną 3:0 Jagiellonii Białystok z Koroną Kielce. Zobacz co się działo na trybunach Jagiellonia wróciła na fotel lidera po efektownym zwycięstwie nad Koroną Kielce 3:0. Sobotnie (11.05), domowe spotkanie przy ulicy Słonecznej oglądało z trybun 19 850 widzów. Fani żółto-czerwonych cały mecz żywiołowo dopingowali swoich ulubieńców, którzy tym razem nie zawiedli i zdobyli kolejne trzy punkty. Zobacz jaka atmosfera panowała na trybunach i kto zjawił sie na stadionie.

📢 Podlaskie dania regionalne. 14 przepisów potraw, z których słynie województwo podlaskie Popularne podlaskie potrawy i dania, z których słynie nasze województwo. W tym artykule znajdziesz przepis na babkę ziemniaczaną, kartacze, a nawet sękacza. 📢 II Rajd Nadbużański. Piękne klasyki zawitały do Czyżewa. Zobacz zdjęcia Wystartował II Rajd Nadbużański i, który stanowi III rundę Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Pojazdów Zabytkowych PZM oraz I rundę Turystycznego Pucharu 126p. Na trasie rajdu znalazł się Czyżew. Mieszkańcy mogli podziwiać piękne zabytkowe samochody, wśród których można było zobaczyć m.in. przedwojennego Opla P4, Citroena Traction Avant, Lancię Fulvia. Cadillac’a Eldorado czy Dodge’a Charger. 📢 Rolnicy.Podlasie. Śmierdząca robota na podwórku w Plutyczach. Nowy filmik: Andrzej i Kuba w "Akcji obornik" wywożą gnój Rolnicy.Podlasie. Wiosenna "Akcja obornik" w gospodarstwie Gienka i Andrzeja w Plutyczach. Na kanale YouTube "Gienek i Andrzej Plutycze" pojawił się nowy film, gdzie Andrzej wraz z kolegą Kubą wykonują śmierdzącą robotę - wybierają obornik. Andrzej korzysta też z nowego, kupionego niedawno sprzętu - ładowarki. - To jest najgorsze co może być w rolnictwie, to wozić obornik - ocenia Andrzej z Plutycz.

📢 PKO Białystok Półmaraton 2024. Bieg Śniadaniowy. Zobacz zdjęcia Kilkadziesiąt osób pobiegło w Biegu Śniadaniowym w ramach PKO Białystok Półmaraton 2024. To bieg bez pomiaru czasu i rywalizacji. Biegacze wystartowali z placu przed Teatrem Dramatycznym, swój bieg zakończyli w ogrodach Pałacu Branickich 📢 Śmiertelny wypadek na DK 19 w Koźlikach na trasie Zabłudów - Bielsk Podlaski. Auto dachowało, zginęła 37-letnia kobieta Dziś w nocy 37-letnia kobieta zginęła w wypadku na DK19 w Koźlikach. Auto uderzyło w drzewo i dachowało. 📢 Rolnicy. Podlasie. Oto bohaterki serialu w innej odsłonie. Poza telewizją także zaskakują swoich fanów Niewątpliwie siłą serialu Rolnicy. Podlasie są występujące w nim kobiety. Patrząc na komentarze w internecie można wnioskować, że fani produkcji telewizji Focus TV bardzo polubili te bohaterki. Ale widzów także interesuje życie poza serialowe kobiet. W tym artykule postaramy się je przybliżyć kobiety z serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 Pielgrzymka z Białegostoku do Zwierek na prawosławne uroczystości ku czci Męczennika Gabriela. Zobacz zdjęcia W Zwierkach koło Zabłudowa rozpoczęły się w piątek po południu (10.05) cerkiewne uroczystości ku czci Męczennika Gabriela - patrona dzieci i młodzieży prawosławnej. Część wiernych przybyła tam w pieszych pielgrzymkach, a największa grupa - z Białegostoku. 📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te odświeżające cięcia sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Otwarcie pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP. Tunel łączący PKS i PKP w Białymstoku kosztował ponad 50 mln zł Mieszkańcy Białegostoku, osoby z regionu i turyści przyjeżdżający do stolicy Podlasia już mogą korzystać z tunelu łączącego PKP i PKS w Białymstoku. Tunel zastąpił kładkę nad torami. Budowa pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP kosztowała ponad 50 mln zł. 📢 Nowi funkcjonariusze podlaskiej policji złożyli ślubowanie. 10 kobiet i 19 mężczyzn będzie służyć w kilku komendach w całym województwie 29 nowych policjantów (10 kobiet i 19 mężczyzn) wstąpiło w szeregi podlaskiej policji. W środę (8 maja) złożyli uroczyste ślubowanie. Po szkoleniu będą służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, trafią także do komend w Suwałkach, Hajnówce, Mońkach, Kolnie, Sokółce, Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem.

📢 Zaginieni z województwa podlaskiego. Tych osób poszukuje policja. Zobacz zdjęcia i rysopisy, dane z 18.04.2024 W całej Polsce co roku ginie kilkanaście tysięcy osób. Wśród nich - także z województwa podlaskiego. Zaginieni są poszukiwani przez bliskich, policję czy Fundację ITAKA. Prezentujemy aktualną z 18.04.2024 listę osób zaginionych z Podlaskiego poszukiwanych przez KWP Białystok. 📢 Światowe gwiazdy po majówce na Podlasiu. Babka i bimber zmieniają ludzi na zawsze! Zdaniem internautów nawet dla gwiazd Hollywood nie ma litości. Gdy raz odwiedzą Podlasie to zakochają się w nim na zawsze i na zawsze się zmienią. Majówka na Podlasiu to nie wczasy, jak twierdzą śmieszkowie z internetu. Niektórzy zamiast odwiedzić ten wyjątkowy region i przekonać się, jak wygląda naprawdę, wolą stroić sobie z niego żarty. Trzeba jednak przyznać, że niektóre są bardzo zabawne, szczególnie te, które przedstawiają światowe gwiazdy po pobycie na Podlasiu.

📢 Gdzie na ryby w regionie? Poznaj atrakcyjne łowiska i najlepsze miejsca do wędkowania w województwie podlaskim Wiele osób ma swoje ulubione miejsca do wędkowania. Warto jednak poznać atrakcyjne łowiska w województwie podlaskim. Mamy sporo magicznych miejsc, gdzie można złowić „grubą rybę”. Sprawdź najlepsze miejsca do wędkowania i jakie ryby można tam złowić. 📢 Miss Polski 2024. Oto wszystkie finalistki Miss Polski 2024. W finale dwie panie z województwa podlaskiego W tym roku po raz 35-ty zostanie wybrana najpiękniejsza Polka. 26 kwietnia Hotel Kolumna Park gościł 59 najpiękniejszych kobiet w Polsce, z których wybrane zostały 32 finalistki. W finale rywalizować będą Julia Roszko i Karolina Grabowska z województwa podlaskiego

📢 Tajemnicze i klimatyczne miejsca w woj. podlaskim i okolicach. Znakomite na wycieczkę w długi weekend Podlasie jest tajemnicze! Nie wierzysz? Zobacz owiane tajemnicą, czasem piękne, czasem straszne, ale zawsze ciekawe i niezwykłe miejsca w regionie. A jakie klimatyczne miejscówki znajdziemy na pobliskich Mazurach? To też warto sprawdzić. Te miejscówki są idealne na wycieczkę w wakacyjny weekend. Zobacz, czy znasz je wszystkie!

📢 Małgorzata Rozenek-Majdan odwiedziła nasz region. Czy udało się jej przejść pomiędzy wiaduktami w Stańczykach? Małgorzata Rozenek-Majdan, znana osobowość telewizyjna, jest w trakcie nagrywania programu "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". W każdym odcinku Rozenek-Majdan podejmie się ekstremalnego wyzwania. Jednym z nich będzie przejście pomiędzy wiaduktami w Stańczykach. W trakcie nagrań prezenterka zatrzymała się w jednym z suwalskich hoteli.

📢 Rolnicy Podlasie. Rewolucja na podwórku w Plutyczach. Ciężkie maszyny walczą z błotem Nie przecierajcie oczu ze zdumienia, wzrok was nie myli. Z podwórka Gienka i Andrzeja zniknęło błoto! Wywieźli go ponad 20 ciężarówek. W jego miejsce zwieziono piasek i żwir, a wcześniej na całym terenie ułożono specjalną matę. Na podwórku pracują ciężkie maszyny i widać, że rolnicy podeszli do sprawy na poważnie. Było rżysko, a będzie San Francisco - skomentował jeden z fanów.

📢 Wózek z Lidla jako szafka? A dlaczego nie? Najdziwniejsze pomysły "dekoratorów wnętrz" Nie każdy ma dobry gust, ale też nie każdy stworzy szafkę z wózka sklepowego i ustawi toaletę w kuchni! Urządzenie mieszkania to nie jest prosta sprawa, szczególnie, gdy ktoś nie ma do tego serca, bo urządza mieszkanie "pod wynajem". Byle taniej, wyposażenie mogą stanowić wyciągnięte z piwnicy meble a w łazience można zamontować stary sedes, który chcieliśmy wyrzucić po ostatnim remoncie naszej łazienki. 📢 Tak wygląda Skit w Odrynkach z lotu ptaka. Podlaska pustelnia na tle wiosennego rozlewiska Narwi. Magia Podlasia w pełnej krasie Skit w Odrynkach to bez wątpienia jedno z magicznych miejsc na Podlasiu. Prawosławna pustelnia założona w 2009 roku przez archimandrytę Gabriela to miejsce odwiedzane przez ludzi nie tylko z powodów religijnych. Jego piękne położenie i niezwykłe widoki na okolicę przyciągają turystów z całego kraju.

📢 Magiczne miejsca w województwie podlaskim. Co warto zwiedzić na Podlasiu? 20 pomysłów na weekendową wycieczkę Na Podlasiu nie brakuje miejsc owianych legendami i zabobonami. Nie brakuje tutaj tzw. miejsc magicznych, tajemniczych i wartych odwiedzenia. Być może niektóre z nich dane Ci było widzieć. Jeżeli nie - musisz je zobaczyć! Oto kilka miejsc wprost idealnych na weekendową wycieczkę.

📢 Głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Agro 2024 rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowany i zagłosuj. Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach i regionach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa.

📢 Tak zmieniała się Karolina Derpieńska. Od "queen of bikini" do supermodelki. Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje już 8,5 miliona osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe z rodzinnego miasta do Stanów Zjednoczonych? 📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w pierwszą niedzielę lutego 2024 roku Wietrzny poranek Czarcia Polana wypełniła się wystawcami. Dopisali też zwiedzający. Zobacz, co w pierwsza niedzielę lutego można było upolować na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. 📢 20 lat temu prowadziła Wiadomości TVP. Małgorzata Prokopiuk z Podlasia nadal wygląda świetnie! Zobacz jej prywatne zdjęcia Urodzona na Podlasiu Małgorzata Prokopiuk zadebiutowała na ekranie ponad 25 lat temu! Trudno w to uwierzyć, gdy patrzy się na tą ładną, zgrabną blondynkę o olśniewającym uśmiechu. Ta popularna prezenterka z Podlasia od jakiegoś czasu rozwija swoje media społecznościowe i to z niezłym skutkiem. Sprawdziliśmy jak na prywatnych zdjęciach prezentuje się obecnie Małgorzata Prokopiuk.

📢 Droga S19. Odcinki Czarna Białostocka-Białystok Północ-Dobrzyniewo. To północna obwodnica Białegostoku. Wybuduje ją Unibep Drogowcy z białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybrali najkorzystniejsze oferty w przetargu na projekt i budowę dwóch kolejnych fragmentów S19 na północ od Białegostoku – mowa o odcinkach Czarna Białostocka – Białystok Północ oraz Białystok Północ – Dobrzyniewo. W obu postępowaniach wybrano ofertę firmy UNIBEP S.A. z Bielska Podlaskiego. Ta sama firma wybuduje odcinek Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód. Tym samym będzie odpowiedzialna za wykonanie północno-zachodniej obwodnicy Białegostoku. 📢 "Sekta" ks. Michała Markiewicza buduje świątynię! Imponująca budowla w Łoknicy nabiera kształtów. Zobacz jak wygląda Klika lat temu głośna była sprawa prawosławnego ks. Michała Markiewicza, który został zawieszony przez metropolitę Sawę. Otrzymał też zakaz sprawowania liturgii i noszenia szat liturgicznych. Duchowny miał wielokrotnie występować przeciw hierarchom polskiej Cerkwi, a wręcz zarzucać im łamanie kanonów cerkiewnych. Mimo to ksiądz miał i ma swoich zwolenników, "sekta" buduje właśnie swoją świątynię!

📢 Rolnicy Podlasie. Piekło zamarzło? Ruszył remont domu i podwórka u Gienka i Andrzeja! W Plutyczach ostatnio inwestycja goni inwestycję. Jak się okazuje w gospodarstwie Gienka i Andrzeja już trwa remont. Pomalowanie całego domu i wstawienie nowych okien to dopiero początek zmian! W najnowszym filmie Andrzej opowiada co jeszcze zmieni się w domu i co planuje stworzyć przed nim. Zobacz, jak zmieniła się siedziba rodu Onopiuków. 📢 Zapomniane miejsca w województwie podlaskim. Opuszczone szpitale, stare dwory i fabryki. W tych budynkach można dziś najeść się strachu! Każdy opuszczony budynek opowiada inną historię i każdą z nich warto poznać. W województwie podlaskim nie brakuje klimatycznych miejsc. Jedni uwielbiają stare chaty, inni tajemnicze miejsca mocy a niektórzy cenią podlaskie bagna, które skrywają niejedną tajemnicę.

📢 Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Arkusze CKE z matematyki wraz z rozwiązaniami. Pierwsze wrażenia: łatwiejszy niż polski Dla wielu ósmoklasistów egzamin z matematyki jest najtrudniejszy. Wielu obawia się, że nie poradzi sobie z zadaniami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Czego można się spodziewać na egzaminie z matematyki 2023? W tym artykule przedstawimy arkusze egzaminacyjne zaraz pom opublikowaniu przez CKE. 📢 Podlaskie imiona żeńskie. Czy Twoje imię pochodzi z Podlasia? [LISTA IMION] Informację o tradycyjnych imionach podlaskich znajdujemy w dawnych spisach. Czy Twoje imię ma podlaskie korzenie? Sprawdź, jakie są żeńskie imiona wywodzące się z tradycji naszego regionu! 📢 Rolnicy Podlasie. Tak zmieniało się gospodarstwo Gienka i Andrzeja z Plutycz. Czy serial pomógł znanym w całej Polsce rolnikom? (24.03.2022) Gienek i Andrzej Onopiuk to bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie, którzy wzbudzają największe emocje wśród widzów. Jedni ich chwalą za autentyczność i szczerość, ale innym nie podoba się jak prowadzą swoje gospodarstwo, czy w ogóle jak żyją. Jak zmieniło się życie tych bohaterów na przestrzeni kilku ostatnich lat, gdy biorą udział w produkcji telewizji Focus TV?

📢 Takie są zarobki piłkarzy Jagiellonii Białystok. Kto ma najwyższą pensję w drużynie? Ranking TOP 20 według Salary Sport [27.01.2022] Zarobki piłkarzy to temat bardzo gorący i poufny, dlatego informacje o wynagrodzeniach przeważnie opierają się o dane szacunkowe. Niedawno jednak zagraniczny portal „Salary Sport” opublikował zarobki piłkarzy występujących w PKO Ekstraklasie. Jaką pensję pobierają najlepiej opłacani zawodnicy Jagiellonii Białystok? Sprawdź to w naszej galerii. 📢 Diana Stankiewicz z programu "Rolnik szuka żony" odnalazła miłość? Podlaska rolniczka na zdjęciach z Dawidem Nowetą [18.07.2021] Pamiętacie Dianę z 6. edycji programu "Rolnik Szuka Żony"? 30-letnia mieszkanka Suwałk walczyła o względy Seweryna, ale finalnie obnażyła kłamstwa rolnika i zdecydowała się odejść z show. Suwalczanka wciąż jest jednak aktywna w mediach społecznościowych, gdzie ostatnio pochwaliła się zdjęciami w czułych objęciach z... jednym z uczestników poprzedniej edycji "Rolnik Szuka Żony", Dawidem Nowetą!

📢 Życzenia imieninowe dla Zofii [15 maja]. Wierszyki sms, zabawne życzenia na zimną Zośkę Życzenia imieninowe dla Zofii. 15 maja co roku mamy tak zwaną zimną Zośkę. Nie zapomnijmy w ten dzień złożyć najlepszych życzeń imieninowych dla Zofii. Przygotowaliśmy kilka propozycji z życzeniami. 📢 Miss Suwałk 2017. Zobacz wszystkie finalistki [zdjęcia] Dziewięć dziewczyn znalazło się w pierwszym finale Miss Suwałk. Najpiękniejsze suwalczanki będziemy mogli zobaczyć podczas uroczystej gali już 3 września na Stadionie Miejskim. 📢 Miss Lata 2016 Białystok. Najpiękniejsze dziewczyny (dużo zdjęć) Na uroczystej gali, która odbyła się w sobotę na plaży w Dojlidach, nagrodziliśmy najpiękniejsze dziewczyny wakacji. Poznajcie Miss Lata 2016. W kategorii 18-22 lata Miss Lata została Sandra Snarska. Natomiast Miss Lata w kategorii 23+ została Aniela Pałkiewicz.

