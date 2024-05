Prasówka 16.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Piłkarze Lecha Poznań, którzy odejdą w letnim okienku transferowym. Czas na wietrzenie szatni i pozbycie się "sytych kotów"”?

Prasówka 16.05: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Piłkarze Lecha Poznań, którzy odejdą w letnim okienku transferowym. Czas na wietrzenie szatni i pozbycie się "sytych kotów" Przed Lechem Poznań kolejny etap w historii. Zatrudnienie Mariusza Rumaka okazało się dużym błędem, pomimo tego, że "Kolejorz" nadal ma szanse na podium i grę w europejskich pucharach. Ekipa z Wielkopolski na początku tygodnia potwierdziła, że w nowym sezonie trenerem będzie Niels Frederiksen. Szkoleniowiec i włodarze klubu muszą nieco odświeżyć kadrę i pozbyć się niepotrzebnych zawodników. Oto piłkarze, którzy są na wylocie.

📢 Długoterminowa prognoza pogody na lato 2024. Ekstremalne fale upałów w czerwcu, lipcu i sierpniu [16.05.2024] Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował prognozy pogody na najbliższe lato. Z prognozy długoterminowej wynika, że może być ekstremalnie ciepło. Już w czerwcu możemy spodziewać się temperatur na poziomie 36 stopni Celsjusza. Sprawdź, jakie są długoterminowe prognozy.

📢 Najciekawsze SELFIE w sieci - straszne i śmieszne. Humor, szaleństwo i mistrzowie drugiego planu. Najlepsze autoportrety wykonane telefonem! Ogromna popularność selfie jest niezaprzeczalna. Autoportrety telefonem wykonują sobie praktycznie wszyscy. Wielu wykazuje się przy tym dużą kreatywnością przez sposób wykonania zdjęcia lub miejsce. Zdarza się, że wyjątkowość zdjęcia jest wynikiem idealnego momentu wykonania. Przegrzebaliśmy internety w poszukiwaniu najśmieszniejszych i najbardziej ciekawych SELFIE. Sprawdź je!

📢 Pożar w bloku w Grajewie. Podpalacz zatrzymany. Zaprószył ogień na klatce i patrzył, jak płonie popijając piwo. Przyznał się Policja zatrzymała 24-latka podejrzanego o zaprószenie ognia na klatce schodowej bloku w Grajewie. Nikt nie odniósł obrażeń, ale straty materialne oszacowano na blisko 40 tys. zł. - Mieszkaniec miasta przyznał się do winy. Odpowie za zniszczenie mienia - poinformowali w środę (15.05) śledczy. Grozi mu 5 lat więzienia. 📢 Jagiellonia Białystok gra o marzenia. Dwa kroki do historycznego mistrzostwa Polski Dwa kroki dzielą Jagiellonię Białystok od mistrzostwa Polski. Pierwszy trzeba postawić z Piastem Gliwice, drugi z Wartą Poznań. A na końcu tej krótkiej już drogi czeka nie tylko chwała, ale i sporo pieniądze. Klub z Jurowieckiej 21 otrzyma około 30 milionów złotych.

📢 Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Kolejne ataki i incydenty z udziałem cudzoziemców (wideo) Próba podpalenia posterunku SG w okolicy Czeremchy, zniszczenia polskiego znaku granicznego koło Białowieży, a Dubicz Cerkiewnych - ataki na polskie patrole, rzucanie kamieniami, gałęziami i ładunkami pirotechnicznymi. To tylko kilka przykładów incydentów z udziałem migrantów odnotowanych przez służby na podlaskim odcinku polsko-białoruskiej granicy w tym tygodniu. 📢 Ostatnie przymrozki spowodowały straty w sadach i ogrodach. W woj. podlaskim sytuacja nie jest tragiczna, ale straty również będą Kwietniowe oraz majowe przymrozki spowodowały olbrzymie straty w polskich sadach i ogrodach. W niektórych regionach straty w uprawach wyniosą 80%-90%. Sytuacja w woj. podlaskim nie jest tak dramatyczna jak w innych regionach Polski. Większość sadowników i plantatorów przekazuje, że straty będą, ale nie takie jak w innych województwach. Największe straty będą m.in. w uprawie truskawki.

📢 Najlepsze atrakcje dla dzieci w Polsce. Gdzie na jednodniową wycieczkę z dziećmi? Parki rozrywki, ciekawe miejsca i mnóstwo frajdy Kiedy pogoda sprzyja, pojawia się pytanie, jak ciekawie spędzić czas z maluchami. Zobacz, jakie są najlepsze atrakcje dla dzieci w Polsce. W tym artykule znajdziesz listę kilkunastu miejsc, które możesz uwzględnić podczas planowania wyjazdu z dziećmi. Gdzie wybrać się na wycieczkę? Jakie są najciekawsze parki rozrywki? Maluchy uwielbiają te lokalizacje! 📢 Wolontariusze pomagają dzikim pszczołom w sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Narodowego. To jedyna taka grupa w Polsce Grupa Junior Ranger powstała przy Biebrzańskim Parku Narodowym w 2014 roku i jest jedyną w Polsce. Młodzi ludzie bezinteresownie pomagają przy pracach związanych z działalnością BPN. Ostatnio zainicjowała akcję rewitalizacji hotelików dla dzikich pszczół na miejskich skwerach zieleni.

📢 Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2024. Arkusze CKE z matematyki wraz z rozwiązaniami. Pierwsze wrażenia: łatwiejszy niż polski Dla wielu ósmoklasistów egzamin z matematyki jest najtrudniejszy. Wielu obawia się, że nie poradzi sobie z zadaniami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Czego można się spodziewać na egzaminie z matematyki 2024? W tym artykule przedstawimy arkusze egzaminacyjne zaraz pom opublikowaniu przez CKE. 📢 Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2024. Arkusze CKE z odpowiedziami. Pierwsze wrażenia uczniów: łatwiutkie W drugim dniu (15 maja) egzaminów ósmoklasisty uczniowie zdają egzamin z matematyki. Egzamin ósmoklasisty z matematyki rozpoczął się o godzinie 9, a już przed godziną 10 pierwsi zadający opuścili sale egzaminacyjne. Ich pierwsze opinie wskazują, że egzamin nie był trudny. W tym artykule około godziny 13 pojawiły się arkusze CKE wraz z odpowiedziami.

📢 Tak mieszka Mateusz Damięcki. Zobacz, jak urządził się aktor z żoną i dzieciakami. Wpadnij do domu Mateusza Damięckiego – galeria zdjęć Mateusz Damięcki mieszka z drugą żoną i synami w zielonej części stolicy. Gwiazda „Furiozy” uwiła swoje rodzinne gniazdko w malowniczej okolicy. Zobacz, jak żyje i mieszka Mateusz Damięcki z Pauliną Andrzejewską-Damięcką i pociechami. Tak urządził się w Warszawie syn Macieja Damięckiego. 📢 Ferma drobiu nie powstanie w Solnikach, bo miejscowy plan jej nie przewiduje. Sąd oddalił skargę przedsiębiorcy, mieszkańcy triumfują Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę przedsiębiorcy, który chce budować w okolicach wsi Solniki (gm. Zabłudów) fermę drobiu. Chodziło o unieważnienie uchwały o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Tak zakończył się kolejny etap batalii mieszkańców o zastopowanie budowy uciążliwej inwestycji.

📢 Remont drogi powiatowej w powiecie białostockim. Drogowcy układają nowy asfalt w Nowym Krzewie Środa (15.05) do drugi dzień, w którym trwa wylewanie asfaltu na drodze powiatowej nr 2005B w podbiałostockiej gminie Zawady. Drogowcy pracują na odcinku od DK 8 do miejscowości Nowe Krzewo. Długość remontowanego fragmentu jezdni wynosi prawie blisko 700 m. 📢 Piękne Polki z PRL-u. W stu procentach naturalne, bez botoxu i operacji plastycznych. Tak wygląda prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 15.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Zimni Ogrodnicy i Zimna Zośka 2024. Najlepsze memy o Zośce, Zofii, Zosi. Zobacz śmieszne obrazki Dziś imieniny Zofii, a tym samym zimna Zośka. Wbrew pozorom w Internecie jest niewiele memów, śmiesznych obrazków na temat Zośki. Dlatego też wybraliśmy 20, ale najlepsze! Zobacz TOP 20 memy o zimnych ogrodnikach i zimnej Zośce. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 Sianokosy na archiwalnych zdjęciach. Zobacz, jak wyglądały kilkadziesiąt lat temu. To był okres intensywnej pracy rolników W Polsce okres sianokosów przypada na okres maja oraz czerwca. Prace polowe zmieniły się znacząco na przestrzeni kilkudziesięciu lat głównie ze względu na postęp technologiczny, zmiany w praktykach rolniczych oraz rozwój świadomości ekologicznej. Zobacz, jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyglądały sianokosy.

📢 35-latka zginęła w wypadku na motocyklu. Współpracownicy opublikowali wpis W poniedziałek w Nowodworcach zginęła 35-letnia kobieta, która jadąc na motocyklu z niewiadomych przyczyn uderzyła w barierkę. Okazuje się, że była to pielęgniarką z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. 📢 Kto powinien zostać Trenerem Sezonu w Ekstraklasie? Zagłosuj w naszej sondzie. Na liście pięciu kandydatów PKO Ekstraklasa przedstawiła nominowanych w kategorii Trener Sezonu. Na liście znalazło się pięć nazwisk, zwycięzcę poznamy podczas gali, która odbędzie się dzień po zakończeniu rozgrywek. Komu należy się to szczególne wyróżnienie? Już dziś dokonajcie wyboru, oddając głos w naszej sondzie.

📢 Blisko 19 mln zł dla podlaskich firm na rozwój eksportu Elementy do budowy schodów, pokrycia dachowe, kafle ceramiczne czy hybrydowe okna – m.in. takie produkty będą wytwarzać podlaskie przedsiębiorstwa dzięki dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

📢 Lubisz Dragon Ball? Oto polski Super Saiyan od SI i postacie ze słynnego anime w wersji z różnych państw. Która lepsza? Sprawdź Sztuczna inteligencja pozwala jej użytkownikom bawić się konwencjami i słynnymi markami, w tym anime. Tym razem pokazała jak jej zdaniem prezentowaliby się bohaterowie kultowego anime inspirowani poszczególnymi krajami, w tym także Polską. Jak wyszło i jak na tle innych wypada „nasza” postać z Dragon Ball? Sprawdźcie. 📢 Żony i dziewczyny piłkarzy Jagiellonii Białystok. Być może niedługo partnerki mistrzów Polski Piłkarze Jagiellonii są na najlepszej drodze do mistrzostwa Polski. Na pewno zawodnikom Jagi kibicują dziewczyny i żony, które często można spotkać na stadionie przy ulicy Słonecznej. Poznajcie jagiellońskie WAG's. 📢 W Wysokiem Mazowieckiem powstanie nowa hala sportowa. Całkowita wartość inwestycji to 6,2 mln zł Burmistrz Wysokiego Mazowieckiego Jarosław Siekierko w piątek 10 maja podpisał umowę na budowę hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystąpień reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich” – Program Olimpia 2023. Termin realizacji inwestycji planowany jest na koniec 2024 rok.

📢 Pożar poddasza w Karwowie. Sześć jednostek strażaków w akcji We wtorek rano w miejscowości Karwowo (gmina Rajgród) miał miejsce pożar poddasza w domu jednorodzinnym. Do akcji zostało skierowanych sześć zastępów straży pożarnej

📢 Ranking białostockich liceów. Wiemy, które szkoły wypadły w tym roku najlepiej Które licea w Białymstoku są najlepsze? Sprawdzić to można w najnowszym rankingu szkół portalu WaszaEdukacja.pl. 📢 Wybory europarlamentarne. Kandydaci KO: Trzeba głosować, by nie wygrali eurosceptycy i populiści We wtorek (14.05) podlaska KO zainaugurowała w Białymstoku kampanię wyborczą do Europarlamentu. Podczas prezentacji kandydatów w centrum miasta wystąpili liderzy listy w Podlaskiem i Warmińsko-Mazurskiem: Jacek Protas i europoseł Tomasz Frankowski oraz kandydujący z dalszych miejsc Anna Augustyn i Marek Tyszkiewicz. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Halina Frąckowiak. 77-letnia piosenkarka ma konto na Instagramie Halina Frąckowiak to zasłużona polska wokalistka. Pomimo 77 lat wciąż pozostaje aktywna zawodowo i pojawia się gościnnie na scenie. Prywatnie Halina Frąckowiak mieszka w przytulnym mieszkaniu w Warszawie. Wnętrza urządzone są w klasycznym stylu. Znajdują się tam solidne drewniane meble i antyki. Oto jak mieszka i żyje na co dzień gwiazda.

📢 Uśmiech, piękno, wdzięk. Kobiety na trasie 11. PKO Białystok Półmaraton. Zobacz zdjęcia PKO Białystok Półmaraton przeszedł do historii. Zapamiętamy go z rekordowej liczby ponad sześciu tysięcy uczestników i dwóch pobitych rekordów trasy. W rywalizacji nie zabrakło także przedstawicielek płci pięknej, które coraz liczniej stają na starcie białostockiej imprezy. Zobaczcie więc piękniejszą stronę tegorocznego półmaratonu.

📢 Przebudowa rynku w Supraślu. Jak wyglądają prace i co się zmienia? Zobacz najnowsze zdjęcia Prace trwają i zmienia się rynek w Supraślu: powstaje nowa nawierzchnia, zakładane są nowe ścieżki dla pieszych. I co ważne, drzewa zostają. 📢 Rozpoczął się 43. Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" Poniedziałkowym Koncertem Inauguracyjnym rozpoczął się 43. Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" odbywający się w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce. Festiwal otworzył Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski - Sawa, a w inauguracji (13.05) uczestniczyli m.in. wiceministrowie Jacek Protas i Stefan Krajewski, wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, wojewoda Jacek Brzozowski oraz samorządowcy z regionu. 📢 Tragiczny wypadek na motocyklu na drodze w Nowodworcach. Motocyklistka zginęła po zderzeniu z barierami Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek (13.05) po południu na drodze w Nowodworcach. Zginęła jadąca motocyklem 35-letnia kobieta, która uderzyła w bariery.

📢 Dramatyczny pożar w Szpakowie. Trwa akcja pomocy na odbudowę gospodarstwa i rehabilitację poparzonego gospodarza. Zdjęcia z pożaru Dramatyczny pożar w Szpakowie. Ogień strawił budynki gospodarcze, gdzie składowana była słoma, siano, zboże. W pożarze zginęły zwierzęta, a gospodarz chcąc ratować swój dobytek, sam doznał poparzeń i obecnie leży w szpitalu. Trwa zbiórka na odbudowę gospodarstwa i rehabilitację poszkodowanego mężczyzny.

📢 Pokaz najnowocześniejszego sprzętu wojskowego 1 Mazurskiej Brygady Artylerii z Węgorzewa na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku Najnowocześniejszy sprzęt, m.in. M142 High Mobility Artillery Rocket System, w skrócie HIMARS, czy samobieżną wieloprowadnicową wyrzutnię rakietową WR-40 Langusta zaprezentują żołnierze 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen. Józefa Bema z Węgorzewa na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego. Wystawa sprzętu będącego na wyposażeniu Brygady zaplanowana jest we wtorek, 14 maja.

📢 Jagiellonia ma już wicemistrzostwo, ma europejskie puchary, ale to wszystko: mało! Czas na mistrzostwo Po ostatniej kolejce spotkań ekstraklasy stało się jasne, że w grze o mistrzostwo Polski pozostały już tylko dwa zespoły: Jagiellonia Białystok i Śląsk Wrocław. Żółto-Czerwoni zapewnili już sobie co najmniej wicemistrzostwo kraju oraz grę w europejskich pucharach. Wszyscy jednak pragniemy tego niewywalczonego jeszcze, czyli mistrzostwa Polski.

📢 Nagi mężczyzna biegał po ulicach Augustowa. Na widok radiowozu wskoczył do Kanału Augustowskiego. 27-latek trafił do szpitala Jeden z mieszkańców Augustowa biegał nago po ulicach miasta. Mężczyzna bez ubrania wybiegł z domu, potem biegał po mieście, a na koniec wskoczył do kanału. Policjanci wspólnie ze strażakami wyciągnęli 27-latka z wody. Trafił on do szpitala. 📢 Janusze tuningu znów dają znać o sobie! Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu! W tym przypadku to nawet nie jest wiejski tuning. Motoryzacyjne dziwolągi, które odznaczają się wysoką kreatywnością właścicieli. Szkoda, że na dobrych zamiarach się skończyło. Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu, a nie pożałujesz. Prawdziwe hity internetu!

📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce. Jedenaścioro dzieci przyjęło Eucharystię Jedenaścioro młodych parafian przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa w czasie uroczystej Eucharystii, która odbyła się w sobotę 11 maja. Tradycyjnie już w parafii Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce jest to okazja do podwójnego świętowania, ponieważ 13 maja obchodzone jest wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej - patronki wspólnoty parafialnej. Z tego właśnie względu I Komunia zawsze odbywa się w tym czasie. 📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju. Gospodarstwo w Plutyczach i ranczo Laszki bez tajemnic W kolejnych sezonach programu Rolnicy.Podlasie mogliśmy obserwować jak zmienia się życie jego bohaterów. Również gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach przeszły olbrzymie metamorfozy. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi od dłuższego czasu gruntowny remont i zmienia się nie do poznania. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy. Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 Dwudniowe zawody w skokach przez przeszkody w Stadninie Koni w Żarnowie. Zawodnicy i ich konie prezentowali swoje umiejętności Żarnowo Cup, czyli dwudniowe regionalne i towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody odbyły się w weekend w Stadninie Koni w Żarnowie. Wydarzenie przyciągnęło liczną publiczność. W Żarnowie swoje umiejętności sprawdzało 50 zawodników. 📢 Giełda rolno-towarowa przy Andersa. Ile kosztują warzywa i owoce w maju? Sprawdź aktualne ceny Truskawki, borówki, winogrona, pomidory, sałata, kalafior. Maj to sezon nowalijek, a wiosna kusi smakami i kolorami. Sprawdziliśmy dziś - w niedzielę 12 maja, ile kosztują owoce i warzywa na giełdzie przy ul. Andersa w Białymstoku. Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe to miejsce chętnie odwiedzane nie tylko przez białostoczan. Zobacz ceny warzyw i owoców.

📢 Pożar budynków gospodarczych w Szpakowie. 6 jednostek straży w akcji gaśniczej Ogień w murowanych budynkach gospodarczych w Szpakowie (gm. Jaświły) pojawił się przed godz. 20 w sobotę, 11 maja. W akcji gaśniczej brało udział sześć jednostek straży.

📢 Po 34 latach zmiana wójta w gm. Jaświły. Arcybiskup senior Sławoj Leszek Głódź, sołtys Piasek, uczestniczył w uroczystych sesjach Po 34 latach zmiana warty na stanowisku wójta gminy Jaświły. Jana Jokę zastąpił Marek Jarosz. W pożegnaniu byłego już wójta uczestniczył m.in. arcybiskup senior Sławoj Leszek Głódź, sołtys Piasek. Emerytowany arcybiskup reprezentował też swoje sołectwo podczas pierwszej sesji nowej Rady Gminy. 📢 Podlaskie dania regionalne. 14 przepisów potraw, z których słynie województwo podlaskie Popularne podlaskie potrawy i dania, z których słynie nasze województwo. W tym artykule znajdziesz przepis na babkę ziemniaczaną, kartacze, a nawet sękacza. 📢 II Rajd Nadbużański. Piękne klasyki zawitały do Czyżewa. Zobacz zdjęcia Wystartował II Rajd Nadbużański i, który stanowi III rundę Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Pojazdów Zabytkowych PZM oraz I rundę Turystycznego Pucharu 126p. Na trasie rajdu znalazł się Czyżew. Mieszkańcy mogli podziwiać piękne zabytkowe samochody, wśród których można było zobaczyć m.in. przedwojennego Opla P4, Citroena Traction Avant, Lancię Fulvia. Cadillac’a Eldorado czy Dodge’a Charger.

📢 Rolnicy.Podlasie. Śmierdząca robota na podwórku w Plutyczach. Nowy filmik: Andrzej i Kuba w "Akcji obornik" wywożą gnój Rolnicy.Podlasie. Wiosenna "Akcja obornik" w gospodarstwie Gienka i Andrzeja w Plutyczach. Na kanale YouTube "Gienek i Andrzej Plutycze" pojawił się nowy film, gdzie Andrzej wraz z kolegą Kubą wykonują śmierdzącą robotę - wybierają obornik. Andrzej korzysta też z nowego, kupionego niedawno sprzętu - ładowarki. - To jest najgorsze co może być w rolnictwie, to wozić obornik - ocenia Andrzej z Plutycz.

📢 PKO Białystok Półmaraton 2024. Bieg Śniadaniowy. Zobacz zdjęcia Kilkadziesiąt osób pobiegło w Biegu Śniadaniowym w ramach PKO Białystok Półmaraton 2024. To bieg bez pomiaru czasu i rywalizacji. Biegacze wystartowali z placu przed Teatrem Dramatycznym, swój bieg zakończyli w ogrodach Pałacu Branickich 📢 Śmiertelny wypadek na DK 19 w Koźlikach na trasie Zabłudów - Bielsk Podlaski. Auto dachowało, zginęła 37-letnia kobieta Dziś w nocy 37-letnia kobieta zginęła w wypadku na DK19 w Koźlikach. Auto uderzyło w drzewo i dachowało.

📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te odświeżające cięcia sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Faszyn from Raszyn, czyli moda wprost z polskich ulic. Wyszlibyście tak na ulice? Oni nie mieli z tym problemu Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne!

📢 Otwarcie pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP. Tunel łączący PKS i PKP w Białymstoku kosztował ponad 50 mln zł Mieszkańcy Białegostoku, osoby z regionu i turyści przyjeżdżający do stolicy Podlasia już mogą korzystać z tunelu łączącego PKP i PKS w Białymstoku. Tunel zastąpił kładkę nad torami. Budowa pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP kosztowała ponad 50 mln zł. 📢 Nowi funkcjonariusze podlaskiej policji złożyli ślubowanie. 10 kobiet i 19 mężczyzn będzie służyć w kilku komendach w całym województwie 29 nowych policjantów (10 kobiet i 19 mężczyzn) wstąpiło w szeregi podlaskiej policji. W środę (8 maja) złożyli uroczyste ślubowanie. Po szkoleniu będą służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, trafią także do komend w Suwałkach, Hajnówce, Mońkach, Kolnie, Sokółce, Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem.

📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę! 📢 Miss Polski 2024. Zobacz jak wyglądają wszystkie półfinalistki. Wśród najpiękniejszych Polek znalazły się trzy reprezentantki z Podlasia! Wyłoniono półfinalistki konkursu piękności Miss Polski 2024. W ćwierćfinale, który odbył się w Markach pod Warszawą, rywalizowało aż 162 pięknych pań ze wszystkich zakątków Polski. Wśród nich znalazły się oczywiście reprezentantki naszego regionu. W następnym etapie zameldowały się trzy Podlasianki. Zobaczcie jak wyglądają wszystkie śliczne półfinalistki, jest ich 60.

📢 Bielsk Podlaski na archiwalnych zdjęciach. Ponad pół wieku na unikalnych, starych fotografiach. Przygotuj się na podróż w czasie! Bielsk Podlaski posiada długą i bardzo bogatą historię. Jest to jeden z najstarszych ośrodków miejskich w naszym regionie. Dziś to niespełna 30-tysięczne miasto. Zobacz jak Bielsk Podlaski wyglądał kiedyś. Archiwalne zdjęcia ukazują miasto od okresu międzywojennego aż po późne lata 70-te XX wieku. 📢 Zabytki, przyroda i unikalny klimat Drohiczyna wciąga. Historyczna stolica Podlasia to świetna opcja na jednodniowy lub weekendowy wypad. Piękna wiosenna pogoda zachęca do aktywności, do wyruszenia w drogę. Na Podlasiu jest wiele urokliwych miejsc, które warto odwiedzić. Jednym z nich jest z pewnością Drohiczyn - wyjątkowe miasto nad Bugiem. Warto tu zajrzeć z wielu powodów. Wspaniała przyroda i zaklęta w zabytkowych murach historia sprawiają, że jest to miasteczko unikalne i nieodległe. Jest to miejsce idealna na krótki wypoczynek.

📢 Rolnicy Podlasie. Rewolucja na podwórku w Plutyczach. Ciężkie maszyny walczą z błotem Nie przecierajcie oczu ze zdumienia, wzrok was nie myli. Z podwórka Gienka i Andrzeja zniknęło błoto! Wywieźli go ponad 20 ciężarówek. W jego miejsce zwieziono piasek i żwir, a wcześniej na całym terenie ułożono specjalną matę. Na podwórku pracują ciężkie maszyny i widać, że rolnicy podeszli do sprawy na poważnie. Było rżysko, a będzie San Francisco - skomentował jeden z fanów. 📢 Tak wygląda Skit w Odrynkach z lotu ptaka. Podlaska pustelnia na tle wiosennego rozlewiska Narwi. Magia Podlasia w pełnej krasie Skit w Odrynkach to bez wątpienia jedno z magicznych miejsc na Podlasiu. Prawosławna pustelnia założona w 2009 roku przez archimandrytę Gabriela to miejsce odwiedzane przez ludzi nie tylko z powodów religijnych. Jego piękne położenie i niezwykłe widoki na okolicę przyciągają turystów z całego kraju.

📢 "Sekta" ks. Michała Markiewicza buduje świątynię! Imponująca budowla w Łoknicy nabiera kształtów. Zobacz jak wygląda Klika lat temu głośna była sprawa prawosławnego ks. Michała Markiewicza, który został zawieszony przez metropolitę Sawę. Otrzymał też zakaz sprawowania liturgii i noszenia szat liturgicznych. Duchowny miał wielokrotnie występować przeciw hierarchom polskiej Cerkwi, a wręcz zarzucać im łamanie kanonów cerkiewnych. Mimo to ksiądz miał i ma swoich zwolenników, "sekta" buduje właśnie swoją świątynię! 📢 Oni odeszli z ostatnich tygodni. Zobacz nekrologi z Sokółki i okolic Rodzinie i najbliższym osób zmarłych składamy głębokie wyrazy współczucia. 📢 Rolnicy Podlasie. Piekło zamarzło? Ruszył remont domu i podwórka u Gienka i Andrzeja! W Plutyczach ostatnio inwestycja goni inwestycję. Jak się okazuje w gospodarstwie Gienka i Andrzeja już trwa remont. Pomalowanie całego domu i wstawienie nowych okien to dopiero początek zmian! W najnowszym filmie Andrzej opowiada co jeszcze zmieni się w domu i co planuje stworzyć przed nim. Zobacz, jak zmieniła się siedziba rodu Onopiuków.

📢 Podlaska policja ma nowych funkcjonariuszy. 10 kobiet i 23 mężczyzn złożyło ślubowanie w Białymstoku Przysięga odbyła się w piątek (12.05) na placu przed Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. W szeregi podlaskiej policji oficjalnie wstąpiło 10 kobiet i 23 mężczyzn. Rotę ślubowania przyjął od nich szef podlaskiej policji nadinspektor Robert Szewc. W trakcie uroczystości wręczono odznaki, medale oraz listy gratulacyjne.

