Prasówka 17.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

📢 Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w Podlaskiem. Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Dąbrowy Białostockiej Jarosław Kaczyński, prezes PiS spotkał się w czwartek (16.05) z mieszkańcami Dąbrowy Białostockiej, w ramach kampanii kandydatów jego ugrupowania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Podlaskie tworzy jeden okręg z województwem warmińsko-mazurskim. Liderem listy PiS jest Maciej Wąsik. Kaczyński odniósł się podczas spotkania do sytuacji w sejmiku podlaskim, paktu migracyjnego czy sytuacji na granicy.

📢 Podlaskie. Te zwierzęta mieszkańcy regionu oddają za darmo. Do przygarnięcia psy, koty, a nawet kucyk. Zobacz zdjęcia Są psy, koty a nawet kucyk. Zwierzęta małe i duże, a wszystkie z naszego regionu i to za darmo. Te urocze zwierzaki oddają za darmo, w dobre ręce, mieszkańcy Podlaskiego. Marzysz o własnym czworonogu? Wystarczy przygarnąć. Zobacz zdjęcia.

📢 Dom wójta z serialu Ranczo - tak wygląda w rzeczywistości. Oto serialowe Wilkowyje na co dzień Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji.

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 Kwiaty na balkon i taras. Kwiaty doniczkowe: petunie, pelargonia, bakopa, surfinie, złocień, oleander 16.05.2024 Popularne kwiaty w pojemnikach, doniczkach i skrzynkach na taras i balkon. Petunie, pelargonia, bakopa, surfinie, złocień, oleander - kwiaty na balkon i taras. Jak ożywić kwiatami balkon i ogród? Pielęgnacja i uprawa kwiatów doniczkowych. Jakie kwiaty wybrać na taras i balkon? Kwiaty na balkon i kwiaty na taras w skrzynkach i donicach.

📢 Wypadek w miejscowości Kraśniany. Volkswagen zderzył się z toyotą na DW 673 na trasie Sokółka - Dąbrowa Białostocka. Jedna osoba ranna Do groźnego wypadku doszło w czwartek przed południem na trasie Sokółka - Dabrowa Białostocka (DW 673). Volkswagen uderzył w toyotę. Droga była zablokowana, obecnie jednak po działaniach służb jest już przejezdna.

📢 Oto najseksowniejsze stewardesy świata! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Metamorfoza Mai Rutkowski. Jak kiedyś wyglądała żona najpopularniejszego w Polsce detektywa? Aż trudno uwierzyć, że to ona! Ostatnio bardzo głośno jest o Mai Rutkowski. Nie tylko za sprawą jej ślubu, komunii dziecka, ale także zmiany w wizerunku. Żona detektywa Rutkowskiego na przestrzeni lat bardzo się zmieniła. Metamorfozie ulegały nie tylko jej uczesania i kolor włosów, ale także i sylwetka. Kobieta w swoich mediach społecznościowych chwaliła się efektami ciężkiej pracy nad zrzuceniem zbędnych kilogramów i wyrzeźbieniem figury.

📢 Tak mieszka Tomasz Szczepanik nad oceanem. Zachwycający dom jurora „The Voice Senior”. Tomasz Szczepanik zainwestował na rajskiej wyspie Dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus. 📢 15 maja obchodzono w Bielsku Podlaskim Dzień Strażaka. Były wyróżnienia i awanse Dzień Strażaka w Bielsku Podlaskim rozpoczął się tradycyjnie nabożeństwami w intencji strażaków. Modlono się w cerkwi pw. Zaśnięcia NMP i w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Następnie uroczystość odbyła się przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z tradycją tego dnia wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie zawodowe. 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 16.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Pożar stodoły w Knyszewiczach w powiecie sokólskim. Budynek spłonął doszczętnie. Na miejscu pięć zastępów straży pożarnej Do pożaru w gospodarstwie w Knyszewiczach (gmina Szudziałowo, powiat sokólski) doszło w nocy ze środy na czwartek (15/16 maja 2024). Dyżurny przyjął zgłoszenie o godz. 23.14. Na miejsce wysłano pięć zastępów straży pożarnej. Okazało się, że w ogniu stanęła stodoła.

📢 TOP 15. Najtańsze auta spalinowe na polskim rynku Jeszcze niedawno, za kwotę 50 tysięcy złotych można było kupić dobrze wyposażone auto miejskie lub nawet SUVa. Dziś za taką sume pieniędzy możemy poszukiwać auta jedynie pośród samochodów używanych. W ostatnich kilku latach, jak szacuje Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego, cena samochodów wzrosła aż o 70 procent! Przyczyn takiego stanu rzeczy jest co najmniej kilka. 📢 Kinga Pęza z Łomży wicemistrzynią Europy w kategorii Wellness Fitness Kinga Pęza z Łomży zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w Kulturystyce i Fitnessie, które odbyły się w Hiszpanii. Łomżynianka uplasowała się na podium w kategorii Wellness Fitness.

📢 Najciekawsze SELFIE w sieci - straszne i śmieszne. Humor, szaleństwo i mistrzowie drugiego planu. Najlepsze autoportrety wykonane telefonem! Ogromna popularność selfie jest niezaprzeczalna. Autoportrety telefonem wykonują sobie praktycznie wszyscy. Wielu wykazuje się przy tym dużą kreatywnością przez sposób wykonania zdjęcia lub miejsce. Zdarza się, że wyjątkowość zdjęcia jest wynikiem idealnego momentu wykonania. Przegrzebaliśmy internety w poszukiwaniu najśmieszniejszych i najbardziej ciekawych SELFIE. Sprawdź je! 📢 Droga wojewódzka nr 679 Łomża-Mężenin. Ruszają roboty rozbiórkowe. Wystąpią utrudnienia Od 21 maja rozpoczną się prace rozbiórkowe na drodze wojewódzkiej nr 679 Łomża Mężenin. Wykonawca inwestycji firma UNIPEB informuje, że wystąpią utrudnienia i ograniczenie w ruchu. Przebudowa drogi wojewódzkiej dotyczy niemal 27-kilometrowego odcinka. Droga ma być szersza, bezpieczniejsza oraz bardziej komfortowa. Przedsięwzięcie ma być gotowe do końca kwietnia 2026 r.

📢 Pożar w bloku w Grajewie. Podpalacz zatrzymany. Zaprószył ogień na klatce i patrzył, jak płonie popijając piwo. Przyznał się Policja zatrzymała 24-latka podejrzanego o zaprószenie ognia na klatce schodowej bloku w Grajewie. Nikt nie odniósł obrażeń, ale straty materialne oszacowano na blisko 40 tys. zł. - Mieszkaniec miasta przyznał się do winy. Odpowie za zniszczenie mienia - poinformowali w środę (15.05) śledczy. Grozi mu 5 lat więzienia.

📢 Jagiellonia Białystok gra o marzenia. Dwa kroki do historycznego mistrzostwa Polski Dwa kroki dzielą Jagiellonię Białystok od mistrzostwa Polski. Pierwszy trzeba postawić z Piastem Gliwice, drugi z Wartą Poznań. A na końcu tej krótkiej już drogi czeka nie tylko chwała, ale i sporo pieniądze. Klub z Jurowieckiej 21 otrzyma około 30 milionów złotych.

📢 Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Kolejne ataki i incydenty z udziałem cudzoziemców (wideo) Próba podpalenia posterunku SG w okolicy Czeremchy, zniszczenia polskiego znaku granicznego koło Białowieży, a Dubicz Cerkiewnych - ataki na polskie patrole, rzucanie kamieniami, gałęziami i ładunkami pirotechnicznymi. To tylko kilka przykładów incydentów z udziałem migrantów odnotowanych przez służby na podlaskim odcinku polsko-białoruskiej granicy w tym tygodniu. 📢 Ostatnie przymrozki spowodowały straty w sadach i ogrodach. W woj. podlaskim sytuacja nie jest tragiczna, ale straty również będą Kwietniowe oraz majowe przymrozki spowodowały olbrzymie straty w polskich sadach i ogrodach. W niektórych regionach straty w uprawach wyniosą 80%-90%. Sytuacja w woj. podlaskim nie jest tak dramatyczna jak w innych regionach Polski. Większość sadowników i plantatorów przekazuje, że straty będą, ale nie takie jak w innych województwach. Największe straty będą m.in. w uprawie truskawki.

📢 Oszustwo przy sprzedaży mieszkania. Skusiła go cena. Podlasianin wpłacił zaliczkę bez oglądania lokalu Duża okazja równa się ryzyko. Policja apeluje o czujność na portalach sprzedażowych. To po zgłoszeniu od mieszkańca pow. bielskiego, który stracił 10 tys. zł wpłacone jako zaliczkę na mieszkanie w Białymstoku. Cena była atrakcyjna, więc szybko chciał zarezerwować lokal. Gdy miał odebrać klucze, sprzedawca zerwał kontakt.

📢 Nowy kompleks sportowy przy SP Choroszcz już działa Do użytku został oddany nowo powstały kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy. 📢 Najlepsze atrakcje dla dzieci w Polsce. Gdzie na jednodniową wycieczkę z dziećmi? Parki rozrywki, ciekawe miejsca i mnóstwo frajdy Kiedy pogoda sprzyja, pojawia się pytanie, jak ciekawie spędzić czas z maluchami. Zobacz, jakie są najlepsze atrakcje dla dzieci w Polsce. W tym artykule znajdziesz listę kilkunastu miejsc, które możesz uwzględnić podczas planowania wyjazdu z dziećmi. Gdzie wybrać się na wycieczkę? Jakie są najciekawsze parki rozrywki? Maluchy uwielbiają te lokalizacje!

📢 Wolontariusze pomagają dzikim pszczołom w sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Narodowego. To jedyna taka grupa w Polsce Grupa Junior Ranger powstała przy Biebrzańskim Parku Narodowym w 2014 roku i jest jedyną w Polsce. Młodzi ludzie bezinteresownie pomagają przy pracach związanych z działalnością BPN. Ostatnio zainicjowała akcję rewitalizacji hotelików dla dzikich pszczół na miejskich skwerach zieleni. 📢 Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2024. Arkusze CKE z matematyki wraz z rozwiązaniami. Pierwsze wrażenia: łatwiejszy niż polski Dla wielu ósmoklasistów egzamin z matematyki jest najtrudniejszy. Wielu obawia się, że nie poradzi sobie z zadaniami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Czego można się spodziewać na egzaminie z matematyki 2024? W tym artykule przedstawimy arkusze egzaminacyjne zaraz pom opublikowaniu przez CKE. 📢 Ferma drobiu nie powstanie w Solnikach, bo miejscowy plan jej nie przewiduje. Sąd oddalił skargę przedsiębiorcy, mieszkańcy triumfują Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę przedsiębiorcy, który chce budować w okolicach wsi Solniki (gm. Zabłudów) fermę drobiu. Chodziło o unieważnienie uchwały o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Tak zakończył się kolejny etap batalii mieszkańców o zastopowanie budowy uciążliwej inwestycji.

📢 Remont drogi powiatowej w powiecie białostockim. Drogowcy układają nowy asfalt w Nowym Krzewie Środa (15.05) do drugi dzień, w którym trwa wylewanie asfaltu na drodze powiatowej nr 2005B w podbiałostockiej gminie Zawady. Drogowcy pracują na odcinku od DK 8 do miejscowości Nowe Krzewo. Długość remontowanego fragmentu jezdni wynosi prawie blisko 700 m. 📢 Piękne Polki z PRL-u. W stu procentach naturalne, bez botoxu i operacji plastycznych. Tak wygląda prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

📢 Sprzęt RTV z PRL-u? To chciał mieć każdy z nas! Takie były najlepsze urządzenia z czasów PRL-u W epoce PRL-u dopiero zaczęły pojawiać się pierwsze produkty oparte na licencji zachodniej. Nie brakuje jednak sprzętu, który oryginalnie pojawił się właśnie u nas. Najlepsze urządzenia z PRL-u bez wątpienia były też trudno dostępne. Za czym ustawiali się ludzie w kolejkach? Na czym najbardziej im zależało? Sprawdź! 📢 Zimni Ogrodnicy i Zimna Zośka 2024. Najlepsze memy o Zośce, Zofii, Zosi. Zobacz śmieszne obrazki Dziś imieniny Zofii, a tym samym zimna Zośka. Wbrew pozorom w Internecie jest niewiele memów, śmiesznych obrazków na temat Zośki. Dlatego też wybraliśmy 20, ale najlepsze! Zobacz TOP 20 memy o zimnych ogrodnikach i zimnej Zośce. 📢 Sianokosy to był okres ciężkiej pracy na roli. Zobacz, jak wyglądały kilkadziesiąt lat temu W Polsce okres sianokosów przypada na okres maja oraz czerwca. Prace polowe zmieniły się znacząco na przestrzeni kilkudziesięciu lat głównie ze względu na postęp technologiczny, zmiany w praktykach rolniczych oraz rozwój świadomości ekologicznej. Zobacz, jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyglądały sianokosy.

📢 35-latka zginęła w wypadku na motocyklu. Współpracownicy opublikowali wpis W poniedziałek w Nowodworcach zginęła 35-letnia kobieta, która jadąc na motocyklu z niewiadomych przyczyn uderzyła w barierkę. Okazuje się, że była to pielęgniarką z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. 📢 Kto powinien zostać Trenerem Sezonu w Ekstraklasie? Zagłosuj w naszej sondzie. Na liście pięciu kandydatów PKO Ekstraklasa przedstawiła nominowanych w kategorii Trener Sezonu. Na liście znalazło się pięć nazwisk, zwycięzcę poznamy podczas gali, która odbędzie się dzień po zakończeniu rozgrywek. Komu należy się to szczególne wyróżnienie? Już dziś dokonajcie wyboru, oddając głos w naszej sondzie. 📢 Żony i dziewczyny piłkarzy Jagiellonii Białystok. Być może niedługo partnerki mistrzów Polski Piłkarze Jagiellonii są na najlepszej drodze do mistrzostwa Polski. Na pewno zawodnikom Jagi kibicują dziewczyny i żony, które często można spotkać na stadionie przy ulicy Słonecznej. Poznajcie jagiellońskie WAG's.

📢 Pożar poddasza w Karwowie. Sześć jednostek strażaków w akcji We wtorek rano w miejscowości Karwowo (gmina Rajgród) miał miejsce pożar poddasza w domu jednorodzinnym. Do akcji zostało skierowanych sześć zastępów straży pożarnej 📢 Ranking białostockich liceów. Wiemy, które szkoły wypadły w tym roku najlepiej Które licea w Białymstoku są najlepsze? Sprawdzić to można w najnowszym rankingu szkół portalu WaszaEdukacja.pl. 📢 Wybory europarlamentarne. Kandydaci KO: Trzeba głosować, by nie wygrali eurosceptycy i populiści We wtorek (14.05) podlaska KO zainaugurowała w Białymstoku kampanię wyborczą do Europarlamentu. Podczas prezentacji kandydatów w centrum miasta wystąpili liderzy listy w Podlaskiem i Warmińsko-Mazurskiem: Jacek Protas i europoseł Tomasz Frankowski oraz kandydujący z dalszych miejsc Anna Augustyn i Marek Tyszkiewicz.

📢 320 mln zł będzie kosztować odcinek S19 Białystok Północ - Dobrzyniewo. To północno-zachodnia obwodnica Białegostoku. Podpisano umowę 320 mln zł będzie kosztować projekt i budowa ok. 9 km odcinka Białystok Północ-Dobrzyniewo drogi ekspresowej S19. We wtorek w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku podpisano umowę z wykonawcą tej inwestycji.

📢 Tragiczny wypadek na motocyklu na drodze w Nowodworcach. Motocyklistka zginęła po zderzeniu z barierami Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek (13.05) po południu na drodze w Nowodworcach. Zginęła jadąca motocyklem 35-letnia kobieta, która uderzyła w bariery.

📢 Dramatyczny pożar w Szpakowie. Trwa akcja pomocy na odbudowę gospodarstwa i rehabilitację poparzonego gospodarza. Zdjęcia z pożaru Dramatyczny pożar w Szpakowie. Ogień strawił budynki gospodarcze, gdzie składowana była słoma, siano, zboże. W pożarze zginęły zwierzęta, a gospodarz chcąc ratować swój dobytek, sam doznał poparzeń i obecnie leży w szpitalu. Trwa zbiórka na odbudowę gospodarstwa i rehabilitację poszkodowanego mężczyzny. 📢 Pokaz najnowocześniejszego sprzętu wojskowego 1 Mazurskiej Brygady Artylerii z Węgorzewa na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku Najnowocześniejszy sprzęt, m.in. M142 High Mobility Artillery Rocket System, w skrócie HIMARS, czy samobieżną wieloprowadnicową wyrzutnię rakietową WR-40 Langusta zaprezentują żołnierze 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen. Józefa Bema z Węgorzewa na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego. Wystawa sprzętu będącego na wyposażeniu Brygady zaplanowana jest we wtorek, 14 maja.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Jagiellonia ma już wicemistrzostwo, ma europejskie puchary, ale to wszystko: mało! Czas na mistrzostwo Po ostatniej kolejce spotkań ekstraklasy stało się jasne, że w grze o mistrzostwo Polski pozostały już tylko dwa zespoły: Jagiellonia Białystok i Śląsk Wrocław. Żółto-Czerwoni zapewnili już sobie co najmniej wicemistrzostwo kraju oraz grę w europejskich pucharach. Wszyscy jednak pragniemy tego niewywalczonego jeszcze, czyli mistrzostwa Polski.

📢 Janusze tuningu znów dają znać o sobie! Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu! W tym przypadku to nawet nie jest wiejski tuning. Motoryzacyjne dziwolągi, które odznaczają się wysoką kreatywnością właścicieli. Szkoda, że na dobrych zamiarach się skończyło. Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu, a nie pożałujesz. Prawdziwe hity internetu! 📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju. Gospodarstwo w Plutyczach i ranczo Laszki bez tajemnic W kolejnych sezonach programu Rolnicy.Podlasie mogliśmy obserwować jak zmienia się życie jego bohaterów. Również gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach przeszły olbrzymie metamorfozy. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi od dłuższego czasu gruntowny remont i zmienia się nie do poznania. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy. Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 Jak mieszka Luna? Zobacz, jak się urządziła córka milionera. Zajrzyj do luksusowego mieszkania Luny w sercu stolicy – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, której nie udało się wejść do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego. 📢 Trzy miejsca w Podlaskiem nominowane do tytułu Cuda Polski 2024 w plebiscycie National Geographic. Można głosować Podlaskie regionalne niezwykłe miejsca: Skit w Odrynkach, Jezioro Płaskie k. Augustowa i Miejsce Mocy w Puszczy Białowieskiej zostały nominowane do tytułu Cuda Polski 2024 w plebiscycie National Geographic. Trwa głosowanie.

📢 Podlaskie dania regionalne. 14 przepisów potraw, z których słynie województwo podlaskie Popularne podlaskie potrawy i dania, z których słynie nasze województwo. W tym artykule znajdziesz przepis na babkę ziemniaczaną, kartacze, a nawet sękacza. 📢 Rolnicy.Podlasie. Śmierdząca robota na podwórku w Plutyczach. Nowy filmik: Andrzej i Kuba w "Akcji obornik" wywożą gnój Rolnicy.Podlasie. Wiosenna "Akcja obornik" w gospodarstwie Gienka i Andrzeja w Plutyczach. Na kanale YouTube "Gienek i Andrzej Plutycze" pojawił się nowy film, gdzie Andrzej wraz z kolegą Kubą wykonują śmierdzącą robotę - wybierają obornik. Andrzej korzysta też z nowego, kupionego niedawno sprzętu - ładowarki. - To jest najgorsze co może być w rolnictwie, to wozić obornik - ocenia Andrzej z Plutycz.

📢 PKO Białystok Półmaraton 2024. Bieg Śniadaniowy. Zobacz zdjęcia Kilkadziesiąt osób pobiegło w Biegu Śniadaniowym w ramach PKO Białystok Półmaraton 2024. To bieg bez pomiaru czasu i rywalizacji. Biegacze wystartowali z placu przed Teatrem Dramatycznym, swój bieg zakończyli w ogrodach Pałacu Branickich

📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te odświeżające cięcia sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Faszyn from Raszyn, czyli moda wprost z polskich ulic. Wyszlibyście tak na ulice? Oni nie mieli z tym problemu Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne! 📢 Rolnicy.Podlasie. Gospodarstwo Gienka i Andrzeja po wielkiej przebudowie. Podwórko jest nie do poznania! W Plutyczach deszcz już nie straszny, bo błota nikt się już nie boi. Podwórko zostało elegancko wybetonowane, czasami aż trudno je poznać. Przed domem jest jeszcze układana kostka brukowa, pojawiło się nowe ogrodzenie. Zobaczcie efekty wielodniowych prac. Nie ma co, Gienek i Andrzej w końcu wkroczyli w XXI wiek!

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Światowe gwiazdy po majówce na Podlasiu. Babka i bimber zmieniają ludzi na zawsze! Zdaniem internautów nawet dla gwiazd Hollywood nie ma litości. Gdy raz odwiedzą Podlasie to zakochają się w nim na zawsze i na zawsze się zmienią. Majówka na Podlasiu to nie wczasy, jak twierdzą śmieszkowie z internetu. Niektórzy zamiast odwiedzić ten wyjątkowy region i przekonać się, jak wygląda naprawdę, wolą stroić sobie z niego żarty. Trzeba jednak przyznać, że niektóre są bardzo zabawne, szczególnie te, które przedstawiają światowe gwiazdy po pobycie na Podlasiu.

📢 Magda Narożna pokazuje swoją kuchnię, salon i kominek. Ma naprawdę piękny dom w lesie. Wokalistka "Pięknych i Młodych" prywatnie Kariera Magdy Narożnej nie zwalnia. Niedawno przeszła sporą metamorfozę i teraz jeszcze bardziej zachwyca urodą. Wokalista "Pięknych i Młodych" mieszka w niewielkiej wsi w okolicach Nowogrodu (woj. podlaskie). Ma duży dom i niewielki staw. Chętnie pokazuje swoją posiadłość na swoim koncie na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda disco polo.

📢 3 Biebrzański Rajd Pojazdów Zabytkowych Radziłów 2024. Zobaczcie na zdjęciach te auta i motocykle Ponad 80 załóg stawiło się na starcie trzeciej edycji motoryzacyjnego wydarzenia. Biebrzański Rajd Pojazdów Zabytkowych Radziłów 2024 przyciągnął pasjonatów i miłośników zabytkowych pojazdów z całej Polski. Zobacz na zdjęciach niezwykłe samochody, które wzięły udział w rajdzie. 📢 Rolnicy Podlasie. Rewolucja na podwórku w Plutyczach. Ciężkie maszyny walczą z błotem Nie przecierajcie oczu ze zdumienia, wzrok was nie myli. Z podwórka Gienka i Andrzeja zniknęło błoto! Wywieźli go ponad 20 ciężarówek. W jego miejsce zwieziono piasek i żwir, a wcześniej na całym terenie ułożono specjalną matę. Na podwórku pracują ciężkie maszyny i widać, że rolnicy podeszli do sprawy na poważnie. Było rżysko, a będzie San Francisco - skomentował jeden z fanów.

📢 Oto modne damskie fryzury w tym sezonie. Bob, baby bang czy pixie cut? Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 80-lecie II LO w Bielsku Podlaskim. Uroczyste obchody jubileuszowe w "Białorusach" z udziałem zacnych gości. Zobacz zdjęcia! Dzień 25 marca 2024 roku zapisał się w historii II LO z Bielska Podlaskiego jako jeden z bardziej znaczących w historii placówki. Szkoła świętowała swój jubileusz 80-lecia. Z tej okazji odbyły się uroczystości, na których zjawiło się wielu zacnych gości. Nie zabrakło wzruszających przemówień i wyróżnień.

📢 Najpiękniejsza uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" w historii. Zobacz prywatne zdjęcia Kamili Boś Kamila Boś to według bardzo wielu widzów najpiękniejsza uczestniczek programu "Rolnik szuka żony" w historii. Była gwiazdą 8. edycji programu emitowanego w TVP 1. Mimo, iż od jej udziału w "Rolniku..." minęły już 2 lata to nadal funkcjonuje w medialnym świecie, a jej media spółecznościowe przyciągają coraz więcej obserwujących. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolniczka na jej prywatnych zdjęciach.

📢 Rolnicy Podlasie. Piekło zamarzło? Ruszył remont domu i podwórka u Gienka i Andrzeja! W Plutyczach ostatnio inwestycja goni inwestycję. Jak się okazuje w gospodarstwie Gienka i Andrzeja już trwa remont. Pomalowanie całego domu i wstawienie nowych okien to dopiero początek zmian! W najnowszym filmie Andrzej opowiada co jeszcze zmieni się w domu i co planuje stworzyć przed nim. Zobacz, jak zmieniła się siedziba rodu Onopiuków.

📢 Bal ułanów! Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich bawił się w Wersalu. Zabawa, koń Ares i pasowanie na ułana - zobacz! 28 stycznia 2023 punktualnie o godzinie 19.00 zabrzmiały dźwięki Poloneza. Chwilę później Marsz Pułkowy i toast „Za 10” i … zabawa do rana. Tego dnia odbył się wielki bal miłośników koni i kawalerii ze Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich.

📢 To czas wspomnień i planów. Na 60-lecie USK pracownicy dostali nagrody Gratulacje, nagrody, przemówienia, ale i mnóstwo wspomnień oraz planów. Do tego wspaniały koncert i jubileuszowy tort. Uniwersytecki Szpital Kliniczny pomaga pacjentom już od 60 lat. 📢 Patriotyczne tatuaże na topie. Tak młodzi Polacy wyrażają swoją miłość do ojczyzny Nie tylko odśpiewanie hymnu czy wywieszona flaga państwowa świadczą o patriotyzmie. Coraz większą popularność zdobywają patriotyczne tatuaże. Narodowe symbole czy sceny z historycznych wydarzeń najczęściej tatuują na swoich ciałach młodzi ludzie. Jak wyglądają? Zapraszamy do naszej galerii.

📢 Rolnicy Podlasie. Tak zmieniało się gospodarstwo Gienka i Andrzeja z Plutycz. Czy serial pomógł znanym w całej Polsce rolnikom? (24.03.2022) Gienek i Andrzej Onopiuk to bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie, którzy wzbudzają największe emocje wśród widzów. Jedni ich chwalą za autentyczność i szczerość, ale innym nie podoba się jak prowadzą swoje gospodarstwo, czy w ogóle jak żyją. Jak zmieniło się życie tych bohaterów na przestrzeni kilku ostatnich lat, gdy biorą udział w produkcji telewizji Focus TV?

📢 Takie są zarobki piłkarzy Jagiellonii Białystok. Kto ma najwyższą pensję w drużynie? Ranking TOP 20 według Salary Sport [27.01.2022] Zarobki piłkarzy to temat bardzo gorący i poufny, dlatego informacje o wynagrodzeniach przeważnie opierają się o dane szacunkowe. Niedawno jednak zagraniczny portal „Salary Sport” opublikował zarobki piłkarzy występujących w PKO Ekstraklasie. Jaką pensję pobierają najlepiej opłacani zawodnicy Jagiellonii Białystok? Sprawdź to w naszej galerii.

📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Najbardziej odważna sesja wokalistki Pięknych i Młodych. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło sześć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+] 📢 Bikini Fitness. Zobacz jak prezentują się najlepsze polskie zawodniczki Zawodniczki bikini fitness swoją ciężką pracą i pasją przełamują bariery i osiągają wymarzone cele. Zobaczcie jak prezentują się najlepsze polskie zawodniczki w bikini fitness

📢 Miss Polski i Miss Podlasia 2016. Casting w redakcji Gazety Współczesnej (zdjęcia) W naszej redakcji odbył się casting regionalny Miss Polski 2016. Jedną z kandydatek była 21-letnia siostra Miss Polonia 2010, Laura Mancewicz. 📢 Seks-zabawy gimnazjalistów. "Słoneczko", "Wymiękasz" i inne Jeśli byliście zażenowani grając w młodości w butelkę, to gra w słoneczko przez gimnazjalistów wzbudzi w was oburzenie i niesmak. A młodzi traktują ją jako dobrą zabawę.

