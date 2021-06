Prasówka 17.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista]”?

Prasówka 17.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Zobacz ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Dom Andrzeja Leppera na sprzedaż od komornika. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Zobacz! Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał!

Prasówka 17.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [17.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki.

📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [17.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska! 📢 Piękna Izabella Krzan bez stanika! Śmiałe kadry zachwyciły jej fanów. ZDJĘCIA 17.06.2021 Izabella Krzan ponownie opublikowała bardzo śmiałe kadry. Jeden z nich zachwycił fanów 25-letniej gwiazdy TVP. Pod publikacją pojawiła się fala pozytywnych komentarzy. 📢 Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Tak wyglądają poszukiwani w związku z zabójstwami. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Prezentujemy zdjęcia i nazwiska najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja wystawiła za nimi listy gończe i opublikowała wizerunki. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 8 grudnia 2020 roku. Zobacz zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności.

📢 Przerwy w dostawie prądu w woj. podlaskim. Zobacz, gdzie zabraknie energii. Tygodniowy harmonogram [18 - 25. 06] Wiosna i lato to okres wzmożonych ilości wyłączeń prądu. Zobacz, gdzie, kiedy i jak długo zabraknie energii elektrycznej w naszych domach. Polska Grupa Energetyczna planuje czasowe przerwy w dostawie prądu w naszym regionie. Publikujemy tygodniowy szczegółowy wykaz miejscowości z województwa podlaskiego, w których zabraknie prądu.

📢 Przewidywany skład Polski na mecz z Hiszpanią. Paulo Sousa zrobi zmiany po blamażu ze Słowacją? Tradycji stało się zadość. W drugim meczu podczas wielkiej imprezy reprezentacja Polski zagra o wszystko. Nie dość, że rywal jest mocny, to za czerwoną kartkę w blamażu ze Słowacją nie zagra Grzegorz Krychowiak. Zobacz nasz przewidywany skład Biało-Czerwonych w meczu z reprezentacją Hiszpanii. 📢 Janów. Rowerzystka zginęła po zderzeniu z volkswagenem Wypadek miał miejsce w czwartek po godzinie 16 w jednej z miejscowości w powiecie sokólskim w gminie Janów.

📢 Jagiellonia Białystok. 19 zawodników na pierwszych zajęciach Żółto-Czerwonych (galeria) Kiedy po raz pierwszy obejmowałem Jagiellonię, niektórzy piłkarze mieli tylko tydzień przerwy, a za moment mieliśmy europejskie puchary. Teraz zespół miał normalny okres urlopowy i nie ma problemów zmęczeniowych - mówi trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot. Białostoczanie przeprowadzili pierwsze zajęcia przed nowym sezonem ekstraklasy.

📢 Płaski brzuch po porodzie? Nie wierz w w cuda! Tak naprawdę wygląda się po ciąży - brzuch nie znika w kilka tygodni Jak wygląda brzuch po porodzie? Celebrytki szybko chwalą się powrotem do formy po ciąży, przez co można sądzić, że tuż po porodzie brzuch wraca do stanu sprzed ciąży. Prawda jest jednak zgoła inna i coraz więcej kobiet odważnie mówi o niej głośno, pokazując na Instagramie swoje brzuchy po porodzie. Nie ma się czego wstydzić, to natura! Internautki, pokazując jak naprawdę wygląda brzuch po porodzie, pokazują coś jeszcze: że warto kochać siebie niezależnie od tego jak wyglądamy, a po ciąży nie jest najważniejsze to, jak wygląda brzuch, ale ten, kto mieszkał w nim poprzednie 9 miesięcy. Nie wiesz, jak naprawdę wygląda brzuch po porodzie? Zobacz w naszej galerii!

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Lidl, Żabka, Ikea, Biedronka, Tesco (17.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 17 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (17.06.2021). 📢 Małe tatuaże. Zobacz najpiękniejsze, delikatne i dyskretne wzory. Kobiece i nie tylko! Małe tatuaże stają się coraz bardziej popularne. Ich wykonanie jest szybkie i tańsze niż w przypadku większych prac, poza tym nie każdy ma ochotę ozdabiać tatuażem większą część ciała. Mały tatuaż może stanowić gustowną ozdobę i być bardzo dyskretny. Jeśli marzy ci się taka ozdoba, ale nie masz pomysłu, zobacz przygotowaną przez nas galerię wzorów i zainspiruj się!

📢 Gdzie na ryby? Najlepsze miejsca do wędkowania w Podlaskiem (zdjęcia) Wiele osób ma swoje ulubione miejsca do wędkowania. Warto jednak poznać atrakcyjne łowiska w województwie podlaskim. Mamy sporo magicznych miejsc, gdzie można złowić „grubą rybę”. Sprawdź najlepsze miejsca do wędkowania i jakie ryby można tam złowić. 📢 Zarobki pielęgniarek idą w górę. Ile zarabiają teraz, a ile będą zarabiać od 1 lipca? Sejm uchwalił nowe pensje minimalne dla medyków Zarobki pielęgniarek. Od 1 lipca zmienią się zasady wynagradzania pracowników służby zdrowia. Forsowane przez Senat wyższe współczynniki wyliczania wynagrodzeń dla medyków przepadły w sejmowym głosowaniu. Jak na tym wyjdą pielęgniarki i ile rzeczywiście zarabiają? Zdaniem działaczek Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe ich pensje różnią się od wyliczeń ministerstwa. Sprawdźcie w galerii, ile wynoszą obecnie.

📢 Mistrzostwa Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu Jitsu. Sześć złotych medali dla funkcjonariuszy z woj. podlaskiego (galeria) Mistrzostwo dla policjanta kryminalnego w Białegostoku, dwa złote medale dla strażnika granicznego w placówki w Białowieży. Nasi mundurowi zdeklasowali rywali. 📢 To lepsze niż memy! Najnowsze śmieszne hity ze sprawdzianów i klasówek. Nauczyciel płakał, jak sprawdzał 17.06.2021 Czy kreatywność ludzka zna granice? Często okazuje się, że nie. Szczególnie, jeżeli do czynienia mamy z uczniami szkół podstawowych lub średnich. To co potrafią napisać na sprawdzianie często wprawia w osłupienie, ale równie często powoduje uśmiech. Jakie najciekawsze "kwiatki" znajdziemy w internecie? Niektóre są śmieszniejsze niż memy! 📢 Sylwia Bomba z „Gogglebox” wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”! Będziesz kibicować? Sylwia Bomba z „Gogglebox. Przed telewizorem” jest jedną z najbardziej lubianych i popularnych gwiazd programu TTV. Nie pozostało to niezauważone – pojawiły się doniesienia, że Bomba będzie jedną z uczestniczek programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, który już we wrześniu pojawi się w telewizji Polsat. Będziecie kibicować bohaterce „Gogglebox”?

📢 Bielsk Podlaski. 20-letni złodziej ukrył się przed mundurowymi w zbożu Bielscy policjanci ustalili podejrzanego o kradzież oleju napędowego o wartości 600 złotych. 📢 W Śniadecji został zniesiony zakaz odwiedzin. Nie wszystkie podlaskie szpitale decydują się na taki krok Od półtora roku w szpitalach obowiązuje zakaz odwiedzin. Sytuacja epidemiologiczna od pewnego czasu jest jednak stabilna i pierwsze placówki w Polsce decydują o otwarciu drzwi dla gości. To m. in. białostocka Śniadecja. 📢 Dawid Narożny nagrał nowy teledysk. "Wyłaskoczę Ciebie" będzie hitem? Zobacz jak żyje założyciel zespołu Piękni i Młodzi (zdjęcia, wideo) Dawid Narożny nagrał nowy utwór Wyłaskoczę Ciebie. Wokalista chętnie występuje w mediach społecznościowych razem ze swoją rodziną. Publikuje zdjęcia z żoną Joanną i ich synkiem Marcelkiem. Córka Gabrysia z kolei nagrywa z nim kolejne utwory muzyczne. Rozpoczęli od największych hitów Pięknych i Młodych, a także zaśpiewali po angielsku. I idzie im wyśmienicie! Dawid Narożny zaskoczył teraz wszystkich radosną nowiną. Już niedługo popularny artysta uraczy swoich sympatyków nowym hitem. Efekty ciężkiej pracy widać w mediach społecznościowych.

📢 Mieszkańcy regionu na zdjęciach sprzed lat. Poznajesz kogoś? (ZDJĘCIA) Zdziwisz się, jak kiedyś wyglądało Twoje miasto. 📢 Król disco polo urodził się w kuchni. Zobacz, jak wygląda rodzinny dom Zenka Martyniuka [17.06.2021] Oto rodzinny dom Zenka Martyniuka. Król disco polo to obecnie największa gwiazda polskiej muzyki rozrywkowej. Zawsze uśmiechnięty i choć ma na koncie mnóstwo hitów nigdy nie zadziera nosa. Nigdy też nie zapomniał skąd pochodzi i chętnie o tym opowiada nie tylko w piosence „Rodzinny dom”.

📢 Magda Narożna pokazuje swój dom i samochód. Robią wrażenie? Wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi" ma się czym chwalić! 17.06.2021 Magda Narożna ma piękny dom pod Łomżą. Dom jest otoczony lasem, ale wokalistka nie boi się tam mieszkać, gdyż posesji strzegą dwa olbrzymie owczarki środkowoazjatyckie. Magda Narożna może się także pochwalić wspaniałym samochodem - lexusem. Zobacz zdjęcia 📢 Tak mieszkają Zenek Martyniuk i Magda Narożna. Podlaskie gwiazdy disco polo wybrali domy na wsi. Te domy robią wrażenie! 17.06.2021 Podlascy celebryci pokazują swoje domy. Zenek Martyniuk (Akcent) i Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) to obecnie dwie największe gwiazdy disco polo z Podlasia. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zenek mieszka pod Białymstokiem, a Magda pod Łomżą. Zobaczcie zdjęcia i oceńcie, która rezydencja podlaskich gwiazd muzyki disco-polo robi większe wrażenie.

📢 Pies zginął w salonie urody w Pyskowicach. Tosia udusiła się w męczarniach. Policja przesłucha właściciela salonu Pies zginął straszną śmiercią w salonie urody w Pyskowicach. Właściciele pięknego moskiewskiego psa stróżującego stracili ukochaną suczkę, po tym, jak oddali psa do salonu psiej urody Reksio w Pyskowicach. Suczka miała zostać tylko ostrzyżona i uczesana. Okazało się, że pies zginął w męczarniach. Właściciel salonu psiej urody przywiązał pieska linką do obroży i wyszedł do toalety. Piesek spadł ze stołu i się udusił. To okropna tragedia. 📢 Ile zarobisz w wojsku? Tyle zarabiają zawodowi żołnierze [STAWKI, DODATKI, ZAPOMOGI] - 17.06.2021 Zastanawiasz się nad pracą w wojsku? Sprawdź, ile możesz zarobić jako początkujący żołnierz zawodowy. Żołnierzom zawodowym oprócz pensji przysługują także uposażenia, dodatki, zapomogi i zasiłki.

📢 Jagiellonia Białystok. Jak dziś wyglądałaby pierwsza jedenastka Żółto-Czerwonych? W czwartek, o godz. 11, trener Ireneusz Mamrot przeprowadzi swój pierwszy trening po powrocie do Jagiellonii. Pora na przegląd białostockich wojsk przed startem przygotowań do sezonu 20021/22. 📢 Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Dom gwizdy Sanatorium Miłości 16.06.2021 Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP. 📢 Popularne rośliny są trujące. Sprawdź, które rośliny w domach i na działkach trujące! Najbardziej trujące rośliny w Polsce! 16.06.2021 Najbardziej trujące rośliny w Polsce. Niektóre z nich są bardzo popularne i szeroko dostępne. Są dostępne w postaci cebulek, kwiatów, drzew i krzewów niemal w każdym markecie. Oferują je też powszechnie szkółki ogrodnicze i sklepy internetowe. Na jakie rośliny trzeba uważać?

📢 Miasto Białystok sprzedaje samochody wycofane z eksploatacji. Auta trzeba kupić w pakiecie. Do wzięcia audi, ford, mazda [ZDJĘCIA] Ford, mazda, audi. Nie tylko takie marki można nabyć za bezcen. Pierwszą młodość, a nawet trzecią ma już dawno za sobą. Miasto Białystok kolejny raz wystawia na licytację pojazdy wycofane z eksploatacji. 📢 Tych produktów nie powinniśmy trzymać w lodówce! To im zaszkodzić! [lista] Co powinniśmy trzymać w lodówce? Wydaje się proste - te produkty, które wymagają niskich temperatur. Ale które? Jak się okazuje, jest wiele produktów, których w lodówce kategorycznie nie powinniśmy trzymać, bo im to zaszkodzi. Które to rzeczy? Sprawdzamy!

📢 Archiwalny Białystok w latach 70-tych. Zobacz zdjęcia z 1973 roku. Tak przygotowywano Centralne Dożynki - Narodowe Archiwum Cyfrowe FOTO Centralne Dożynki w Białymstoku odbyły się w 1973 roku. Specjalnie na tę uroczystość stolica województwa została odświeżona. W tym czasie powstało też wiele charakterystycznych dla miasta budynków jak Central, Spodki, czy Okrąglaki. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Białegostoku w latach 70. XX wieku z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Dominik Abus z Googlebox chwali się piękną żoną. Iga zachwyca, to prawdziwa piękność! Zobacz nowe zdjęcia [16.06.2021] Dominik Abus, uczestnik programu TTV „Gogglebox. Przed telewizorem”, pochwalił się jakiś czas temu na Instagramie zdjęciami ze swoją żoną. Iga Muszakowska zachwyciła internautów, a pod jej adresem posypały się setki komplementów. Nic dziwnego, bo żona Dominika z „Gogglebox” jest piękna. Zobacz zdjęcia! 📢 Gogglebox. Przed telewizorem. Tak kiedyś wyglądali bohaterowie hitu TTV! Poznajesz? Zobacz archiwalne zdjęcia "Gogglebox. Przed telewizorem" to już kultowy program stacji TTV! Program od kilku dobrych lat zyskał uznanie i przyciąga widownię, a jego bohaterowie osiągnęły status prawdziwych gwiazd. Agnieszka Kotońska, Dominik Abus czy Mateusz BigBoy Borkowski to tylko niektóre osoby, które dzięki Gogglebox stały się rozpoznawalne, ale czy rozpoznałbyś ich na zdjęciach z przeszłości? Zobacz archiwalne zdjęcia gwiazd programu TTV!

📢 Jak żyją byłe "Królowe życia"? Zobacz, jak teraz wyglądają ex-uczestniczki i uczestnicy hitu TTV! "Królowe życia" to hit stacji TTV, a uczestniczki i uczestnicy programu z miejsca zyskują ogromną popularność i rzesze fanów. Niektórzy, tak jak Dagmara Kaźmierska, to właściwie twarze i legendy programu, ale niektóre królowe życia, mimo sympatii widzów, zniknęły już z programu. Co u nich słychać i jak teraz wyglądają? Zobacz, jak teraz żyją Monika Chwajoł, Gabriel Seweryn i inni!

📢 Odszkodowania za skutki uboczne po szczepieniu. Kto, za co i ile dostanie? [KWOTY] Ustawa o funduszu kompensacyjnym jest prawie gotowa - informuje portal prawo.pl. Chodzi o odszkodowania wypłacane osobom, u których po zaszczepieniu przeciwko Covid-19 wystąpiły skutki uboczne, tzw. niepożądane odczyny poszczepienne. Komu przysługiwać będzie rekompensata i w jakiej wysokości? Przeczytajcie poniżej.

📢 Najpiękniejsze rolniczki z Podlasia i Polski. Te dziewczyny pracy się nie boją! Wbrew obiegowym opiniom są w Polsce dziewczyny, które się pracy na roli nie boją. Piękne rolniczki pracują ze zwierzętami i na polach. Zdecydowanie nie boją się ubrudzić. Zobacz piękniejszą stronę polskiej wsi. 📢 Pluskwy zagnieździły się w bloku na ulicy Bema. Bezradni mieszkańcy muszą z nimi walczyć na własną rękę Mieszkańcy bloku komunalnego na ulicy Bema 100 E w Białymstoku borykają się z problemem pluskiew. To pozostałość po niechlujnym sąsiedzie. Teraz z zaniedbanego mieszkania pasożyty rozprzestrzeniają się na cały blok. Zdesperowani mieszkańcy proszą Zarząd Mienia Komunalnego o interwencję. Jak dotąd jednak muszą radzić sobie z problemem na własną rękę. 📢 Szpital w Wysokiem Mazowieckiem. Oddział chirurgii został otwarty po remoncie. Korzystają z niego pierwsi pacjenci (ZDJĘCIA) Pierwsi pacjenci korzystają już z Oddziału Chirurgii w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem. Skrzydło szpitala zostało wyremontowane i będzie wyposażone w nowoczesne sprzęty. Na pełną modernizację szpitala trzeba poczekać do połowy przyszłego roku.

📢 Podlascy alimenciarze poszukiwani przez policję. Zobacz, kto nie płaci na dzieci i bliskich [15.06.2021] Te osoby uporczywie uchylają się od płacenia alimentów na członków swojej rodziny. Oto twarze mężczyzn, a także co ciekawe, kobiet ściganych przez KWP w Białymstoku, którzy mają odpowiadać prawnie na podst. art. 209 KK. Stan na [15.06.2021]

📢 Te osoby załapią się na 12 tys. zł na dziecko. Będą zmiany w nowym programie dla rodzin Te osoby załapią się na 12 tys. zł na dziecko. Podczas prezentacji "Polskiego Ładu" Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało powstanie nowego programu. Rodzice będą mogli otrzymać 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dzieci. Pieniądze nie trafią jednak do wszystkich. Zobacz, kto może liczyć na wypłaty. 📢 Kapice Lipniki. Wypadek na DK 64. Do szpitala trafiła kobieta w ciąży i małe dziecko [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło we wtorek przed południem na DK 64 w woj. podlaskim. W wyniku zderzenia dwóch aut osobowych do szpitala trafiła kobieta w ciąży i 2,5-letnie dziecko.

📢 Piękne konie rasy sokólskiej na wybiegu w Szepietowie wzbudzały zachwyt i uznanie (Zdjęcia) W Szepietowie podczas IV Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Sokólskich Wystawa Specjalistyczna wiele osób podziwiało najpiękniejsze roczne i dwuletnie konie tej rasy. Nagrody przyznano w czterech kategoriach: klacze jednoroczne i dwuletnie oraz ogiery jednoroczne i dwuletnie. 📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Wokalistka zespołu Piękni i młodzi wspomina odważną sesję zdjęciową. Zobacz zdjęcia 18+ [15.06.2021r] Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło pięć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+]

📢 Nie żyje Alicja Barbara Klimowicz. Pielęgniarka zmarła po miesięcznej walce z COVID-19 Alicja Barbara Klimowicz - emerytowana pielęgniarka ze Szpitala Powiatowego w Mońkach - przegrała walkę z koronawirusem. Zmarła 28 maja po długich i ciężkich zmaganiach z COVID-19. Miała 66 lat. Pogrzeb ś. p. Alicji Barbary Klimowicz odbył się 31 maja. Spoczęła na cmentarzu parafialnym w Mońkach. Poniżej publikujemy wspomnienia o Alicji Barbarze Klimowicz autorstwa jej córki Agnieszki Osakowicz. 📢 Najbogatsze gminy wiejskie w województwie podlaskim. Które w TOP 20? Najbogatszą gminą wiejską kraju jest, jak informuje periodyk "Wspólnota", gmina Kleszczów w województwie łódzkim. Zamożność per capita (czyli na głowę mieszkańca) wynosi tam 37679,45 zł.

📢 Miss Podlasia Nastolatek. Oto dziewczyny, które powalczą o koronę Już 2 lipca poznamy Miss Nastolatek 2021 Podlasia. Tego dnia w Białostockim Ośrodku Kultury odbędą się konkursy Miss Podlasia, Miss Nastolatek i Mister Podlasia 2021. Przedstawiamy kandydatki na Miss Podlasia Nastolatek.

📢 Włóczęga Wschodu dotarł do Hajnówki. Teraz można już dojechać koleją do Warszawy, Białegostoku i Gdyni Po 17 latach przerwy mieszkańcy Hajnówki i okolic doczekali się bezpośredniego pociągu dalekobieżnego. Łączy on południe województwa podlaskiego z centrum Polski i Trójmiastem. W niedzielę skład „TLK Biebrza” spółki Intercity po raz pierwszy zatrzymał się na hajnowskim dworcu. Powitali go m.in. podlascy parlamentarzyści, wojewoda oraz samorządowcy. 📢 Wojszki. Wypadek na DK19. Samochód uderzył w drzewo i dachował. Kierowca był pijany (zdjęcia) Wypadek na drodze krajowej nr 19. Pijany kierowca jeepa stracił panowanie nad autem i wypadł z drogi. Samochód dachował 📢 Miss Podlasia. Która z nich założy koronę? Oto finalistki konkursu piękności Uczennice i studentki, blondynki i brunetki, odważne i nieśmiałe. Ale łączy je jedno marzenie – każda z nich chce założyć koronę miss. Której z nich będzie to dane? Okaże się już 2 lipca. Tego dnia bowiem w Białostockim Ośrodku Kultury odbędą się konkursy Miss Podlasia, Miss Nastolatek i Mister Podlasia 2021. Przedstawiamy kandydatki na Miss Podlasia w zjawiskowej sesji.

📢 Upały 2021 MEMY. Oto najlepsze sposoby na upały [śmieszne obrazki, demotywatory, zabawne zdjęcia] 10.06.2021 Upały 2021 na najlepszych memach. Witamy upały! Pogoda ostatnio nas rozpieszcza, ale momentami bywa już za gorąco. Internauci traktują oczywiście sprawę z uśmiechem. Zobaczcie najlepsze memy związane z upałami. Zebraliśmy najlepsze memy z czerwca.

📢 Bielszczanin Tomasz Lewczuk ma za sobą dwa starty w wyścigach górskich i dwa dobre wyniki [zdjęcia, video] Tomasz Lewczuk, rajdowy kierowca z Bielska Podlaskiego ma za sobą dwa starty w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski. W obydwu zajął drugie miejsca, ale jak sam mówi, było ciężko i musi się jeszcze wiele nauczyć. Zwłaszcza jazdy po mokrym. 📢 Oni pochodzą z Podlasia. To aktorzy, pisarze, sportowcy, politycy, celebryci. Znasz ich wszystkich? [08.06.2021] Wśród najbardziej znanych Podlasian i białostoczan znajdziecie nazwiska osób z pierwszych stron gazet, popularnych aktorów, cenionych pisarzy, podziwianych sportowców i celebrytów. Zna ich cała Polska. Wszyscy pochodzą właśnie stąd lub są bardzo związani z naszym regionem. Na liście znajdują się też nazwiska osób, których już z nami nie ma, ale na stale wpisały się w historię regionu i całej Polski. Zestawienie ma charakter subiektywny.

📢 Zabójcy poszukiwani przez policję. Zobacz nowe zdjęcia morderców i sprawdź, czy kogoś rozpoznajesz? Powiadom organy ścigania! Polska policja poszukuje morderców, którzy ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. Ścigani są z artykułu 148 KK. Są to nie tylko Polacy, ale i Rosjanie, Ukraińcy, a także Niemcy. 📢 TOP 15 najmniej awaryjnych samochodów do 20 tys. zł. Tanie i niezawodne! Zobacz ranking Bardzo często kwota, jaką jesteśmy w stanie przeznaczyć na zakup pojazdu mieści się w przedziale 10-20 tysięcy złotych. Za to raczej nie kupimy samochodu nowego, lecz jesteśmy skazani na używany. Nie znaczy to jednak, że jesteśmy skazani na częste wizyty u mechanika. Jeśli planujesz w najbliższym czasie zmianę samochodu, dysponujesz budżetem do 20 tysięcy złotych i zastanawiasz się na jaką markę i model warto postawić, zobacz ranking TOP 15 najmniej awaryjnych samochodów w tym przedziale cenowym.

📢 Emilia Korolczuk z "Rolnicy. Podlasie." i jej Ranczo Laszki. Zobaczcie, jak mieszka najsłynniejsza podlaska rolniczka W Ranczo Laszki odwiedzamy Emilię Korolczuk z programu "Rolnicy. Podlasie". Wita nas uśmiechem. Prowadzi do zagrody, gdzie na świat chwilę temu przyszła kózka. U najsłynniejszej rolniczki w Polsce pojawi się niedługo jeszcze jedno maleństwo. Wyczekiwana córka - Laura.

📢 Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Znalazłeś to na drzwiach lub wycieraczce? Uważaj! Liczba włamań do domów i mieszkań stale rośnie a złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i wykorzystują coraz to nowsze patenty na sprawdzenie, czy mieszkańcy wyjechali na dłużej. Jak rozpoznać, że ktoś obserwuje nasze mieszkanie? 📢 Rolnicy Podlasie. Emilia Korolczuk z Ranczo Laszki promienieje szczęściem u boku ukochanego. Para spodziewa się dziecka (ZDJĘCIA) Emilia Korolczuk to gwiazda programu "Rolnicy. Podlasie". Jakiś czas temu w życiu rolniczki pojawił się tajemniczy mężczyzna. Para spodziewa się dziecka. Przez długi czas Emilia ukrywała radosną nowinę przed światem, nie pokazywała też ukochanego. A jednak w święta postanowiła podzielić się zdjęciem z ukochanym. 📢 Nauczyciel płakał, jak sprawdzał. Nowe hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek. Najśmieszniejsze kwiatki ze szkolnych zeszytów Najnowsze i najśmieszniejsze hity ze sprawdzianów, klasówek oraz kartkówek 2021. Każdy nauczyciel, który poprawiał te prace, z pewnością płakał ze śmiechu. Najlepsze kwiatki z zeszytów uczniów, których nie da się odzobaczyć. Zebrane przez nas zabawne prace uczniów oglądasz na własną odpowiedzialność!!!

📢 Emilia Korolczuk z Ranczo Laszki jest w ciąży! Spotkała miłość z dawnych lat ["Rolnicy. Podlasie"] Sympatyczną rolniczkę zakochaną w zwierzętach poznaliśmy dzięki programowi "Rolnicy. Podlasie". Jakiś czas temu w życiu Emilii Korolczuk pojawił się mężczyzna. Para spodziewa się dziecka. Kiedy odwiedziliśmy Laszki w środowy poranek (24 lutego) na świat przyszła właśnie kolejna kózka. Rolniczka pokazała nam ją przytulając czule do serca. Emilia promienieje szczęściem!

📢 Tak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów. Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego. 📢 Dziewczyny z teledysków disco polo. Zobacz prywatne zdjęcia z instagrama. Wśród nich są Podlasianki 25.01.2021 Piękne kobiety występują w niemal każdym teledysku disco polo. Wiele z nich dzięki występom w klipach zdobyło ogromną popularność i był to wstęp do większej kariery w show biznesie. Czy znasz je wszystkie? Czy kogoś zabrakło w naszym zestawieniu?

📢 Dwie kobiety wzięły ślub w Łodzi? Zdjęcia z ceremonii w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi. Ślub Kasi Gauzy i Aleksandry Knapik W łódzkim USC odbył się nietypowy ślub. W związek małżeński wstąpiły dwie działaczki: Kasia Gauza i Aleksandra Knapik. Panie młode przyszły do urzędu w identycznych, białych sukienkach, miały takie same bukieciki. Zgodę na ten ślub musiał wydać łódzki sąd rodzinny. 📢 Wakacje 2020 MEMY. Urlop w czasie pandemii koronawirusa. Najlepsze śmieszne obrazki o wypoczynku w czasach Covid-19 [17.08.2020] Wakacje 2020 w pełni. Mimo pandemii koronawirusa, Polacy wyruszyli na urlopy, a wraz z nimi internauci, którzy nie mogli przegapić takich sytuacji. Oto najlepsze memy o wypoczynku i wakacjach w czasie pandemii koronawirusa. Wakacje 2020 weszły w ostatnią fazę. Mimo rekordowych przypadków zachorowań na Covid-19, nie boimy się koronawirusa. Świadczą o tym pełne plaże i mnóstwo turystów w górach nad Morskim Okiem na półmetku wakacji.

📢 Magda Narożna zmieniła fryzurę i kolor włosów. Jak teraz wygląda wokalistka Pięknych i Młodych? [ZDJĘCIA] Magda Narożna, wokalistka Pięknych i Młodych, pochwaliła się fanom, że poddała się metamorfozie. Postanowiła zaszaleć i zmienić nieco swój wygląd. Jak wyszło? Oceńcie sami, czy teraz wygląda lepiej. 📢 Ślub Magdy Narożnej. Tak wyglądała para z zespołu Piękni i Młodzi na swoim weselu [ZDJĘCIA] Pochodząca z Podlasia Magda Narożna to niekwestionowana gwiazda muzyki disco polo. Postanowiliśmy cofnąć się kilka lat wcześniej i powspominać. Natrafiliśmy na ciekawe zdjęcia wokalistki z jej ślubu. Zobaczcie, jak wtedy wyglądała.

📢 Najdziwniejsze i najzabawniejsze nazwy miejscowości w województwie podlaskim. Zobacz część II Wychodne, Błędziszki, Poletyły... Nasz region jest bogaty w oryginalne nazwy miejscowości. Znasz je wszystkie? Przygotowaliśmy część II najdziwniejszych, śmiesznych, oryginalnych nazw.

📢 Cytaty z piosenek: rap, rockowych, o miłości.. Fajne i smutne cytaty z piosenek - dobre na każdą okazję! Cytaty z piosenek bardzo często wyrażają to, co w danym czasie czujemy i myślimy. Z jednej strony mamy mnóstwo cytatów z piosenek, które są wręcz kultowe i znane chyba każdemu, z drugiej strony każdy z nas ma jakieś swoje ulubione. Ilość powstających każdego roku utworów muzycznych z różnych gatunków sprawia, że cytaty z piosenek to prawdziwa kopalnia refleksji o życiu, miłości i relacjach międzyludzkich, złotych myśli na każdą okazję czy też tekstów będących najlepszą opowieścią o konkretnym wydarzeniu. Fajne cytaty z piosenek mogą stać się osobistym mottem życiowym albo hymnem pokoleniowym. Jakie cytaty z piosenek najczęściej do nas trafiają, a jakie są jednymi z najpopularniejszych?

📢 Seks-zabawy gimnazjalistów. "Słoneczko", "Wymiękasz" i inne Jeśli byliście zażenowani grając w młodości w butelkę, to gra w słoneczko przez gimnazjalistów wzbudzi w was oburzenie i niesmak. A młodzi traktują ją jako dobrą zabawę.

