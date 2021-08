Prasówka 17.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.08.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak zarabiają leśnicy. Stawki od gajowego do dyrektora Lasów Państwowych”?

Prasówka 17.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak zarabiają leśnicy. Stawki od gajowego do dyrektora Lasów Państwowych Sowite wynagrodzenia i pokaźny socjal - tak zwykle postrzegani są etatowi pracownicy Lasów Państwowych. Ile w tym prawdy? Postanowiliśmy sprawdzić.

📢 To dzieje się z organizmem, gdy jemy jabłka. Te osoby muszą włączyć je do diety Co dzieje się z naszym organizmem gdy jemy jabłka? Kto powinien koniecznie włączyć do swojej diety te owoce? Sprawdźcie, jaką moc ma jabłko, to nie tylko moc witamin, ale także źródło cennego błonnika. Nie musimy sięgać po dodatkowe suplementy, stawiając na produkty tak bogate w wartości odżywcze! Te osoby muszą włączyć jabłka do diety.

📢 Marek Cekała zginął z rąk mafii. Policjant ścigał zabójców Klepaka, jednego z szefów mafii wołomińskiej Marek Cekała zginął w Mikołajkach z rąk zabójców Klepaka, bosa mafii wołomińskiej zamordowanego podczas słynnej strzelanina w restauracji „Gama” w Warszawie. Zginęło wtedy pięciu mafiosów.

Prasówka 17.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jagiellonia Białystok. Trener Ireneusz Mamrot: Tutaj nie ma świętych krów Zabrze zabiło nas w pierwszej połowie stałymi fragmentami gry. Wyszedł nasz brak koncentracji. W poprzednich meczach mieliśmy ją na dobrym poziomie, nie pozwalaliśmy rywalom na nic. Teraz jej zabrakło - mówi kapitan Jagi Taras Romanczuk, po porażce 1:3 z Górnikiem.

📢 Atlas Grzybów 2021. Grzyby trujące opis i zdjęcia. Tych grzybów absolutnie nie jedz! [TOP 15] [17.08.21] Atlas grzybów 2021. Rozpoczyna się kolejny sezon grzybowy. Warto jednak pamiętać, że nie każdy grzyb - wyglądający na nietrujący - jest jadalny! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz pierwszą część naszego Atlasu Grzybów 2021. A w niej grzyby, których absolutnie nie zrywaj i nie jedz! 📢 Rząd za rodzinnym kapitałem opiekuńczym. 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko. Kto będzie mógł skorzystać? Rząd przyjął projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Nowe świadczenie miałoby być wypłacane od 2022 r. na każde drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej łącznej wysokości 12 tys. zł na dziecko. Ponadto wzmocniony ma zostać system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

📢 Policjanci w Zabrzu obezwładnili mężczyznę. "Panowie, on pije piwo 0,0". Nagranie wywołało skandal Fala hejtu wylała się na policjantów z Zabrza, którzy interweniowali w poniedziałek, 16 sierpnia, przy ul. 3-Maja. W sieci pojawiło się wideo, na którym widać, jak trzech mundurowych stosuje wobec mężczyzny środki przymusu bezpośredniego, a świadkowie wyjaśniają, że "pił on tylko piwo zero procentowe". Jak informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, wspomniany zatrzymany zachowywał się agresywnie i był pod wpływem alkoholu. 📢 Widmo czwartej fali pandemii koronawirusa. Co robi rząd, by powstrzymać kolejny lockdown i zamrożenie gospodarki? W ciągu ostatnich tygodni maleje liczba osób, które chcą się zaszczepić, a jednocześnie zwiększa się codzienna liczba nowych przypadków zakażenia. Jesień, a wraz z nią kolejna – czwarta fala pandemii - zbliża się nieubłaganie. Czy rząd ma plan, by nie doszło do kolejnego lockdownu i zamrażania gospodarki?

📢 Srebrny medal olimpijski Marii Andrejczyk sprzedany. Kupiła go Żabka, która zdecydowała, że zostanie u wicemistrzyni olimpjskiej Srebrny medal olimpijski Marii Andrejczyk został sprzedany za 200 tysięcy złotych. Nabywcą okazała się sieć sklepów Żabka. - Byliśmy bardzo poruszeni niezwykle pięknym i szlachetnym gestem naszej Olimpijki, dlatego postanowiliśmy wesprzeć zbiórkę na rzecz Miłoszka. Zdecydowaliśmy, że Medal za drugie miejsce z Tokio zostanie u Pani Marii! Podziwiamy i cieszymy się, że mogliśmy dołożyć swoje - czytamy na Twitterze Żabka Polska. 📢 Jagiellonia - Górnik Zabrze 1:3. Jagę wspierało ponad 10 tysięcy kibiców. Zobacz zdjęcia z trybun Aż 10 342 kibiców oglądało z trybun stadionu miejskiego w Białymstoku spotkanie Jagiellonii z Górnikiem Zabrze. To tegoroczny rekord frekwencji. Niestety, nie przełożyło się to na wynik sportowy, bo Jaga przegrała 1:3. Zapraszamy do galerii fanów Żółto-Czerwonych z poniedziałkowej potyczki.

📢 Ciało Dody zakryte jedynie sznureczkami... Niewątpliwie piosenkarka jest pełna...kompleksów ZDJĘCIA 17.08.2021 Sądząc po zdjęciach, Doda preferuje dość oryginalne i śmiałe modele kostiumów kąpielowych...Do tego twierdzi, że jest pełna kompleksów.

📢 Marsz antycovidowy "Dzieci do szkoły" przeszedł przez Białystok. To protest przeciwko obostrzeniom i szczepieniom (ZDJĘCIA) W poniedziałek (16 sierpnia) przez Białystok przeszedł marsz przeciwników obostrzeń pandemicznych. Uczestnicy chcą, by dzieci we wrześniu mogły wrócić do szkół i nauki w normalnym trybie. Nie zgadzają się na zamrażanie gospodarki i krytykują szczepienia.

W poniedziałkowym zgromadzeniu wzięło udział kilkaset osób. Organizatorzy - że było ich nawet tysiąc. 📢 Polski Ład PiS. Prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki przedstawiają 10 punktów programu. O co chodzi? Punkt po punkcie 20 marca 2021 r. PiS miał przedstawić plan na czas po pandemii. Partia rządząca zaprezentowała chwilę wcześniej 10 haseł oraz spot wideo z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera. W związku z krajowym lockdownem prezentację przesunięto. W artykule poniżej punkt po punkcie Polski Nowy Ład.

📢 Dr Paweł Sokołowski zginął w tragicznym wypadku na trasie Bielsk Podlaski - Hajnówka. Był cenionym chirurgiem [ZDJĘCIA] Tragiczny wypadek miał miejsce w sobotę (14.08) w pobliżu miejscowości Stare Berezowo (pow. hajnowski). W wyniku odniesionych obrażeń zginął znany chirurg szpitala w Hajnówce - dr Paweł Sokołowski. 📢 Nie żyje prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski. Nauczyciel akademicki z Uniwersytetu w Białymstoku miał 70 lat [ZDJĘCIA] Nie żyje prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski – wieloletni pracownik Uniwersytetu w Białymstoku, wybitny znawca prawa finansowego i finansów publicznych, nauczyciel akademicki. Miał 70 lat.

📢 Doktorce. Tragiczny wypadek nad Narwią. Utonął 57-letni mężczyzna [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie w miejscowości Doktorce (pow. białostocki). 📢 Wicestarosta siemiatycki Sylwester Z. nie trafił do aresztu. Prokuratura nie odpuszcza. Jest zażalenie Wicestarosta usłyszał m.in. zarzut niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści finansowej, składania fałszywych zeznań oraz utrudniania śledztwa mającego wyjaśnić sprawę uśmiercania dzikiej zwierzyny w okolicy Drohiczyna. Grozi za to 10 lat więzienia.

📢 W tych zawodach jest zbyt wielu pracowników: 16.08.2021. Oto lista pechowych profesji W niektórych zawodach stanowczo zbyt wiele osób szuka pracy, przez co ofert zatrudnienia nie starcza dla wszystkich. Mało tego, nadwyżka pracowników występuje w całej Europie. Przedstawiamy listę profesji, które nie wróżą świetlanej przyszłości. 📢 TOP 10 nietypowych miejsc na wesele w woj. podlaskim. Przyjęcie na zamku, w bajecznym ogrodzie, a może stodole? (ZDJĘCIA) Rustykalna stodoła, sala z wyjściem do ogrodu pełnego kwiatów, a może zamek? W województwie podlaskim nie brakuje sal weselnych, na których para młoda może poczuć sie jak w bajce! Wybraliśmy subiektywnie 10 nietypowych miejsc na organizację przyjęcia. 📢 Oto nawiedzony pałac samobójców na Dolnym Śląsku. Zobacz w środku Mówią o nim pałac wisielców. To jeden z najbardziej tajemniczych obiektów na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy wsi Glinka w powiecie górowskim na Dolnym Śląsku od dawna mówią, że jest nawiedzony. Postanowiła to sprawdzić ekipa Mystery Hunters - Łowcy Tajemnic, którzy starają się badać zjawiska niewyjaśnione.

📢 Przestępczynie poszukiwane przez podlaską policję. Ścigane są za oszustwa, kradzieże, dilerkę, a nawet szpiegostwo Policja opublikowała zdjęcia kobiet poszukiwanych przez KWP w Białymstoku. Ścigane są za takie przestępstwa jak rozbój, kradzież, oszustwo, przemyt, sprzedaż narkotyków, a nawet szpiegostwo na rzecz innego państwa. Obejrzyj galerię poszukiwanych i jeśli rozpoznasz którąś ze ściganych osób, lub wiesz, gdzie się ukrywa, powiadom organy ścigania. Nie daj się zwieść - płeć piękna także może być niebezpieczna!

📢 Dawid Narożny wziął ślub. Było i wesele. Założyciel zespołu Piękni i Młodzi ożenił się drugi raz. Panna Młoda wystąpiła w czarnej sukni Dawid Narożny wziął ślub po raz drugi. Jego pierwszą żoną była Magda Narożna, z którą założył zespół "Piękni i Młodzi" i z którą miał córkę Gabrysię. Po rozpadzie związku zakochał się w Joannie, z którą doczekał się syna - Marcelka. Drugi ślub i wesele Dawida Narożnego odbyły się 12.08.2021 roku.

📢 Śmiertelny wypadek w Kokuszce. Zginęło dwóch mężczyzn przygniecionych traktorem 13 sierpnia około godz. 23 zastępy z JRG nr 2 w Nowym Sączu, OSP Piwniczna Zdrój oraz OSP Głębokie zadysponowane zostały do działań na leśną drogę w Kokuszce (gm. Piwniczna Zdrój), gdzie wskutek wypadku z udziałem ciągnika przygniecione zostały dwie osoby.

📢 Przejazdy kolejowe w Podlaskiem. Kierowcy na bakier z przepisami. Niepokojące efekty policyjnych kontroli (zdjęcia, wideo) Ponad 140 funkcjonariuszy z lądu i powietrza sprawdzało w czwartek, jak zachowują się kierowcy na przejazdach kolejowych. Efekt? Ujawnili blisko 700 wykroczeń. Główne "grzechy" kierowców, to niestosowanie się do znaku STOP. W kilku przypadkach zignorowali sygnalizację świetlną. 📢 Ma 56 lat i obłędną figurę! Aneta Kręglicka wpędziła w zakłopotanie młodsze koleżanki! Jak ona to robi? ZDJĘCIA 14.08.2021 Aneta Kręglicka po raz kolejny wpędziła w zakłopotanie młodsze koleżanki. Patrząc na najnowsze opublikowane przez nią zdjęcia, aż trudno uwierzyć, że modelka skończyła w tym roku 56 lat. Jak ona to robi? 14.08.2021

📢 Księgi pacjentów szpitala psychiatrycznego w Choroszczy trafiły do Archiwum Państwowego. Pomogą rodzinom odnaleźć bliskich (ZDJĘCIA) Dwie księgi z nazwiskami 3,5 tys. osób hospitalizowanych w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy w latach 1939-1941 trafiły do Archiwum Państwowego w Białymstoku. Zostały odrestaurowane i zabezpieczone i teraz mogą służyć wszystkim, którzy zechcą dowiedzieć się o losach bliskich, którzy w tym okresie mogli być leczeni w Choroszczy. Wielu z nich spotkał tragiczny los - padli ofiarą masowych mordów ze strony hitlerowskich Niemców.

📢 Podlaskie. Ranking 10 najlepiej i najgorzej wyszczepionych gmin (AKTUALIZACJA - 13.08) Które podlaskie gminy osiągnęły najwyższy procent wyszczepienia swoich mieszkańców? Które z kolei są oporne wobec szczepień przeciwko COVID-19? Zobacz aktualny ranking 10 najlepiej i najgorzej wyszczepionych samorządów w naszym regionie (stan na 13 sierpnia 2021 r.).

📢 Parkowanie na chama w woj. Podlaskim. Oto mistrzowie parkowania z regionu Do Biedronki trzeba podjechać pod same drzwi! 📢 Alimenciarze poszukiwani przez podlaską policję. Zobacz, kto nie płaci na dzieci i bliskich. Rozpoznajesz ich? [12.08.2021] Te osoby uporczywie uchylają się od płacenia alimentów na członków swojej rodziny. Oto twarze mężczyzn, a także co ciekawe, kobiet ściganych przez KWP w Białymstoku, którzy mają odpowiadać prawnie na podst. art. 209 KK. Stan na [12.08.2021] 📢 Gdzie w Podlaskiem jest najwięcej singli i singielek? W których powiatach województwa jest ich najmniej? [RANKING] Kobiety i mężczyźni zaliczający się do singli stanowią w skali naszego kraju około 30 procent ogólnej populacji - tak wynika z poprzednich dwóch spisów ludności, sporządzonych w XXI wieku. Województwo podlaskie na tym tle wygląda bardzo podobnie - bowiem ten odsetek wynosi 29,5 procenta. Jak sytuacja wygląda w poszczególnych powiatach naszego województwa? Sprawdźcie gdzie jest najwięcej osób, które deklarują, że nie są w związku. I wcale nie jest to Białystok!

📢 Fabryki i zakłady pracy w PRL-u. Tak pracowało się za Gierka Kiedyś to były czasy. Trudno było znaleźć osobę bezrobotną, a dzień pracy miał zupełnie inny rytm niż dzisiaj. Przypominamy, jak wyglądała praca w PRL-u za czasów Gierka.

📢 Komendanci Państwowej Straży Pożarnej w województwie podlaskim. Oni dowodzą strażakami w naszym regionie [12.08.2021] Oni dowodzą strażą pożarną w województwie podlaskim. Oto komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Poznajcie, kto stoi na czele komendy miejskiej, wojewódzkiej oraz powiatowych jednostek w naszym regionie. 📢 Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu i zupełnie nowe rzeczy. Sklepy znów otwarte - co oferuje Agencja Mienia Wojskowego? Odzież i obuwie na lato i na zimę, a także szeroka gama sprzętu zarówno używanego, jak i fabrycznie nowego - to wszystko znajduje się w ofercie sklepów Agencji Mienia Wojskowego. Armia niedawno wznowiła ich działalność stacjonarną. Coś ciekawego znajdą w nich dla siebie nie tylko miłośnicy militariów. Oto najlepsze okazje!

📢 Prześlij zdjęcie do wielkiej galerii dziecięcych uśmiechów. Szukamy dzieci na okładkę! Czeka mnóstwo nagród Tworzymy wielką galerię dziecięcych uśmiechów! Wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Nasi Czytelnicy wybiorą najpiękniejsze dziecięce uśmiechy, które trafią na okładkę. Na dzieci czeka mnóstwo nagród m.in. rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepie SMYK, wyjazdy do Energylandii oraz udział w ogólnopolskiej kampanii promocyjnej.

📢 Najciekawsze miejsca, które warto odwiedzić z dzieckiem w województwie podlaskim. Gdzie warto się wybrać w weekend z dzieckiem w regionie? Przed nami jeszcze kilka tygodni wakacji. Nie wszyscy mogą zabrać swoje dzieci na wypoczynek na drugi koniec Polski, a przecież nasz region również ma wiele do zaoferowania. Nie brakuje tu atrakcji turystycznych dla dzieci i dorosłych. Zobaczcie nasz wybór 50 najciekawszych miejsc na wycieczkę z rodziną. Niektóre atrakcje można odwiedzić mając zaledwie kilka godzin wolnego czasu, a niektóre wymagają poświęcenia całego dnia.

📢 Nowi oszuści poszukiwani przez podlaską policję. KWP Białystok ściga te osoby (zdjęcia, rysopisy) Podlaska policja poszukuje oszustów, którzy ścigani są z art. 286 Kodeksu Karnego. Przed organami ścigania ukrywają się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Jeśli znacie miejsce ich przebywania, powiadomcie mundurowych. 📢 Białystok. Minister Zdrowia w szpitalu przy Żurawiej. Zdradził, kiedy zostaną wprowadzone obostrzenia Minister Zdrowia odwiedził dziś (4.08) Białystok. Spotkał się z władzami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz obejrzał kliniki chorób zakaźnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Żurawiej. Podczas spotkania z mediami mówił, kiedy i gdzie mogą zostać wprowadzone obostrzenia. Nawiązał też do aktów przemocy ze strony antyszczepionkowców. 📢 Bob czy pixie cut? Ostre cięcie jest idealne na lato! Zobacz modne krótkie fryzury damskie [3.08.2021] Marzy ci się bob albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Choroszcz. 32. Jarmark Dominikański. Zobacz, co działo się przed Pałacykiem Branickich (ZDJĘCIA) Dziesiątki straganów z lokalnymi przysmakami i rękodziełem, militarne i motoryzacyjne niespodzianki, strefa zabaw dla najmłodszych oraz koncerty zespołów ludowych i rockowych - to niektóre z atrakcji 32. Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy. Zobacz, jak przebiegała największa impreza lata w podbiałostockim miasteczku. 📢 Rolnicy. Podlasie. Emilka Korolczuk wyjechała z Laszek. W drodze po marzenia Bohaterka serialu Rolnicy. Podlasie Emilka Korolczuk z Laszek zamieściła na swoim profilu tajemniczy wpis. Można wnioskować, że rolniczka wybrała się na zasłużone wakacje. Gdzie będzie wypoczywać Emilka Korolczuk? 📢 Zambrów. Nowy dyskont w regionie. Sieć Action otworzyła swój pierwszy sklep w woj. podlaskim Międzynarodowa sieć dyskontów niespożywczych Action otworzyła sklep w Zambrowie. To pierwszy market tej sieci uruchomiony w województwie podlaskim i 125. w Polsce. Na odwiedzających Action czeka ponad 6000 produktów.

📢 Piękne policjantki pracujące w komendach w całym kraju. Zobacz zdjęcia! Zobaczcie zdjęcia pięknych policjantek pracujących w komendach w całym kraju. Są też nasze z podlaskiej policji. 📢 Rolnicy. Podlasie. Ładne, zaradne, pracowite i z pasjami - oto bohaterki serialu Focus TV [13.06.2021] Rolnicy. Podlasie to najchętniej oglądany serial Fokus TV. W każdą niedzielę jest emitowany nowy odcinek pokazujący codzienne życie na wsi. Bohaterki serialu można zobaczyć przy codziennych obowiązkach w gospodarstwie oraz domu, ale także chętnie dzielę się swoimi pasjami. Poznajcie bliżej bohaterki serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 Wojsko sprzedaje auta, żaglówki, łódki i ciężarówki z demobilu. Mercedes, honker, tarpan, star, omega. Jakie okazje z AMW? [9.06.20221] Wojsko sprzedaje pojazdy i łodzie z demobilu. Wyprzedaż w Agencji Mienia Wojskowego obejmuje pojazdy terenowe, dostawcze, ciężarowe oraz specjalnego przeznaczenia. Są też łodzie wiosłowe, motorowe, a także żaglówki! Oto najlepsze okazje!

📢 Oświadczenia majątkowe dyrektorów podlaskich placówek opieki zdrowotnej. Kto zarobił najwięcej, kto ma oszczędności, a kto długi? Dyrektorzy podlaskich placówek opieki zdrowotnej nadzorowanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego złożyli oświadczenia majątkowe za 2020 r. Który z nich zarobił najwięcej ze stosunku pracy? Kto ma największe oszczędności? A kto "dorobił się" długów? 📢 Stanisław Derehajło to nowy król internetowych MEMÓW. Podlaski polityk jest znany jako "Janusz Alfa i "typowy ojciec" 02.04.2021 [ZDJĘCIA] Co jakiś czas nowa twarz staje się "podkładem" dla twórców satyrycznych obrazków w sieci. Tym razem gwiazdą memów stał się Stanisław Derehajło. To wieloletni samorządowiec z Bociek, a dziś wicemarszałek województwa podlaskiego. W internecie od niedawna znany jest jako "Janusz Alfa".

📢 Podlascy dilerzy i handlarze narkotyków. Są poszukiwani przez policję z regionu i kraju. Rozpoznajesz ich? [28.03.2021] Oni handlują narkotykami i środkami odurzającymi w woj. podlaskim. Są poszukiwani przez policję z regionu i kraju. Oto nazwiska i wizerunki tzw. dilerów z województwa podlaskiego, których ściga policja.

📢 Casting Miss i Mister Podlasia 2020. Zobacz, kto się zgłosił. Zdjęcia kandydatów Ponad 40 pięknych pań i przystojnych panów wzięło udział w sobotnim (11.01.2020) castingu na Miss i Mistera Podlasia 2020, który odbył się w białostockiej redakcji „Gazety Współczesnej” i „Kuriera Porannego”. Kandydatki i kandydaci opowiadali o sobie, popisywali się talentami, śpiewali i tańczyli. 📢 Ślub Magdy Narożnej. Tak wyglądała para z zespołu Piękni i Młodzi na swoim weselu [ZDJĘCIA] Pochodząca z Podlasia Magda Narożna to niekwestionowana gwiazda muzyki disco polo. Postanowiliśmy cofnąć się kilka lat wcześniej i powspominać. Natrafiliśmy na ciekawe zdjęcia wokalistki z jej ślubu. Zobaczcie, jak wtedy wyglądała.

📢 Seks-zabawy gimnazjalistów. "Słoneczko", "Wymiękasz" i inne Jeśli byliście zażenowani grając w młodości w butelkę, to gra w słoneczko przez gimnazjalistów wzbudzi w was oburzenie i niesmak. A młodzi traktują ją jako dobrą zabawę.

