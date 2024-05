Prasówka 18.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zabytkowa synagoga w Milejczycach po gruntownym remoncie wygląda wspaniale. Zobacz jak prezentuje się obecnie i jak wyglądała wcześniej”?

Prasówka 18.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zabytkowa synagoga w Milejczycach po gruntownym remoncie wygląda wspaniale. Zobacz jak prezentuje się obecnie i jak wyglądała wcześniej Zabytkowa synagoga w Milejczycach została oficjalnie otwarta po remoncie, który przeszła, w zeszłym roku. W obecnej formie świątynia jest prawdziwą ozdobą centrum dawnego miasta królewskiego. Zobacz jak prezentuje się synagoga obecnie i jak wyglądała w roku 2019, przed remontem. Różnica jest kolosalna!

📢 Najlepsze weekendowe MEMY! Piątek, piąteczek, piątunio, sobótka i ... twarde lądowanie w niedzielę. Morderczy poniedziałek was dobije! Weekend to najlepsza część weekendu bez dwóch zdań. Dwudniowa przerwa w pracy zwłaszcza, gdy za oknem jest piękna pogoda, musi poprawiać nastrój. Humor poprawiają również MEMY na ten temat, które internaucie wyprodukowali specjalnie dla was. Sprawdź jakie zachowania i stereotypy bawią nas, gdy myślimy o weekendzie. Zobacz zabawne obrazki i komentarze!

📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

Prasówka 18.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Krzysztof Jurgiel: Jak mi powiedzą, dlaczego zostałem zawieszony, zwołam konferencję prasową Formalnie nic nie wiem. Siedzę i czekam na jakieś powiadomienie, bo oficjalnie nic nie wiem o tym, że zostałem zawieszony w mojej partii. Nie znam też powodu, dla którego to uczyniono, więc nie czuję się zawieszony – mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości mijającej kadencji Krzysztof Jurgiel.

📢 Hajnówka. Kiedyś było tu kąpielisko. Dziś ludzie znowu chcą wypoczywać nad rzeką Rzeka Leśna, przepływająca przez Hajnówkę i wijąca się dalej w ostępach Puszczy Białowieskiej, była kiedyś nie lada atrakcją dla mieszkańców tego miasteczka. Przed II wojną światową istniało tu nawet kąpielisko, z którego chętnie korzystali młodsi i starsi hajnowianie. Później jednak ścieki z zakładów przemysłowych tak zanieczyściły tę rzeczkę, że zyskała ona miano „Śmierdziuszki”. Teraz lokalni społecznicy rozpoczęli akcję czyszczenia rzeki, by mieszkańcy znowu mogli z przyjemnością nad nią wypoczywać. 📢 Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami w Łomży. Mecz piłkarski i piknik integracyjny W czwartek 16 maja odbył się w Łomży Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami. W ramach obchodów odbył się mecz pomiędzy reprezentacją Zespołu Szkół Specjalnych a Urzędem Miejskim. Kulminacyjnym momentem był piknik integracyjny na Starym Rynku.

📢 Kurier nielegalnych migrantów zatrzymany w powiecie bielskim. Przekroczył prędkość i miał zakaz prowadzenia pojazdów Do zdarzenia doszło w Patokach (gmina Brańsk) w powiecie bielskim. Tamtejsi policjanci zatrzymali do kontroli opla, w którym jak się okazało przewożeni byli obywatele Afganistanu, którzy nielegalnie przekroczyli białorusko-polską granicę. Kierowca pojazdu - 29-latek przekroczył prędkość, a dodatkowo miał zakaz prowadzenia pojazdów. 📢 Długoterminowa prognoza pogody na lato 2024. Ekstremalne fale upałów w czerwcu, lipcu i sierpniu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował prognozy pogody na najbliższe lato. Z prognozy długoterminowej wynika, że może być ekstremalnie ciepło. Już w czerwcu możemy spodziewać się temperatur na poziomie 36 stopni Celsjusza. Sprawdź, jakie są długoterminowe prognozy.

📢 Nowa oczyszczalnia ścieków wybudowana dla Grupy MLEKOVITA otwarta. Inwestycja kosztowała 72 mln zł netto. Zobacz zdjęcia z uroczystości W piątek 17 maja na terenie zakładu produkcyjnego Grupy MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem, odbyło się uroczyste otwarcie nowej oczyszczalni ścieków. Otwarcie nowego obiektu stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia efektywności operacyjnej zakładu oraz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, wpisujących się w strategię przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Realizacją zadania była firma SEEN Technologie. Inwestycja kosztowała 72 mln zł netto.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 17.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk Sławomir Klekotka awansował na stopień generała brygady Już nie pułkownik a generał brygady SG Sławomir Klekotka. Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej otrzymał właśnie awans. Stało się to podczas czwartkowych (16.05) centralnych obchodów Święta Straży Granicznej w Gdańsku. Nominację wręczył mu prezydent Andrzej Duda w obecności szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 17.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Krzysztof Jurgiel zawieszony w prawach członka PiS. Decyzję podjął Jarosław Kaczyński Krzysztof Jurgiel został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Decyzję podjął Jarosław Kaczyński. Jurgiel był w przeszłości m.in. ministrem rolnictwa.

📢 Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w Podlaskiem. Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Dąbrowy Białostockiej Jarosław Kaczyński, prezes PiS spotkał się w czwartek (16.05) z mieszkańcami Dąbrowy Białostockiej, w ramach kampanii kandydatów jego ugrupowania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Podlaskie tworzy jeden okręg z województwem warmińsko-mazurskim. Liderem listy PiS jest Maciej Wąsik. Kaczyński odniósł się podczas spotkania do sytuacji w sejmiku podlaskim, paktu migracyjnego czy sytuacji na granicy. 📢 Podlaskie. Te zwierzęta mieszkańcy regionu oddają za darmo. Do przygarnięcia psy, koty, a nawet kucyk. Zobacz zdjęcia Są psy, koty a nawet kucyk. Zwierzęta małe i duże, a wszystkie z naszego regionu i to za darmo. Te urocze zwierzaki oddają za darmo, w dobre ręce, mieszkańcy Podlaskiego. Marzysz o własnym czworonogu? Wystarczy przygarnąć. Zobacz zdjęcia.

📢 Dom wójta z serialu Ranczo - tak wygląda w rzeczywistości. Oto serialowe Wilkowyje na co dzień Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji. 📢 Poszukiwany 15-letni uciekinier z ośrodka wychowawczego zatrzymany w Augustowie. Odpowie dodatkowo za kradzież Z tęsknoty za dawnym środowiskiem, za namową znajomych, sympatii na wolności lub z powodu uzależnienia. Podlascy policjanci notują kolejne przypadki ucieczek z ośrodków wychowawczych. W Augustowie zatrzymali 15-latka. Jechał kradzionym rowerem, a w plecaku miał butelkę skradzionego alkoholu. Sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny. 📢 Internauci śmieją się z Łomży. Zobacz najlepsze łomżyńskie memy i śmieszne obrazki Łomża, tak jak i inne miasta z woj. podlaskiego, jest tematem żartów. Internauci tworzą o Łomży śmieszne obrazki. Dziś zobaczcie najlepsze memy o Łomży.

📢 Najlepsze ciasto z truskawkami na maślance. Potrzebujesz tylko łyżki do wymieszania. Wyjątkowy przepis poleca Plate By Kate Poznaj przepis na najłatwiejsze ciasto truskawkowe na świecie. Zrobisz je bez problemu i to w kilka chwil. Nie musisz zagniatać ciasta, ani miksować drogim robotem kuchennym. Wszystkie składniki wystarczy wymieszać łyżką. To proste i zawsze się udaje! Przekonaj się, jakie jest pyszne i wypróbuj przepis na truskawkowe ciasto na maślance. Deser poleca Kasia Nowicka, autorka bloga Plate by Kate. 📢 Wypadek w miejscowości Kraśniany. Volkswagen zderzył się z toyotą na DW 673 na trasie Sokółka - Dąbrowa Białostocka. Jedna osoba ranna Do groźnego wypadku doszło w czwartek przed południem na trasie Sokółka - Dabrowa Białostocka (DW 673). Volkswagen uderzył w toyotę. Droga była zablokowana, obecnie jednak po działaniach służb jest już przejezdna.

📢 15 maja obchodzono w Bielsku Podlaskim Dzień Strażaka. Były wyróżnienia i awanse Dzień Strażaka w Bielsku Podlaskim rozpoczął się tradycyjnie nabożeństwami w intencji strażaków. Modlono się w cerkwi pw. Zaśnięcia NMP i w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Następnie uroczystość odbyła się przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z tradycją tego dnia wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie zawodowe. 📢 Pożar stodoły w Knyszewiczach w powiecie sokólskim. Budynek spłonął doszczętnie. Na miejscu pięć zastępów straży pożarnej Do pożaru w gospodarstwie w Knyszewiczach (gmina Szudziałowo, powiat sokólski) doszło w nocy ze środy na czwartek (15/16 maja 2024). Dyżurny przyjął zgłoszenie o godz. 23.14. Na miejsce wysłano pięć zastępów straży pożarnej. Okazało się, że w ogniu stanęła stodoła.

📢 TOP 15. Najtańsze auta spalinowe na polskim rynku Jeszcze niedawno, za kwotę 50 tysięcy złotych można było kupić dobrze wyposażone auto miejskie lub nawet SUVa. Dziś za taką sume pieniędzy możemy poszukiwać auta jedynie pośród samochodów używanych. W ostatnich kilku latach, jak szacuje Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego, cena samochodów wzrosła aż o 70 procent! Przyczyn takiego stanu rzeczy jest co najmniej kilka.

📢 Kinga Pęza z Łomży wicemistrzynią Europy w kategorii Wellness Fitness Kinga Pęza z Łomży zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w Kulturystyce i Fitnessie, które odbyły się w Hiszpanii. Łomżynianka uplasowała się na podium w kategorii Wellness Fitness. 📢 Najciekawsze SELFIE w sieci - straszne i śmieszne. Humor, szaleństwo i mistrzowie drugiego planu. Najlepsze autoportrety wykonane telefonem! Ogromna popularność selfie jest niezaprzeczalna. Autoportrety telefonem wykonują sobie praktycznie wszyscy. Wielu wykazuje się przy tym dużą kreatywnością przez sposób wykonania zdjęcia lub miejsce. Zdarza się, że wyjątkowość zdjęcia jest wynikiem idealnego momentu wykonania. Przegrzebaliśmy internety w poszukiwaniu najśmieszniejszych i najbardziej ciekawych SELFIE. Sprawdź je! 📢 Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2024. Arkusze CKE z matematyki wraz z rozwiązaniami. Pierwsze wrażenia: łatwiejszy niż polski Dla wielu ósmoklasistów egzamin z matematyki jest najtrudniejszy. Wielu obawia się, że nie poradzi sobie z zadaniami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Czego można się spodziewać na egzaminie z matematyki 2024? W tym artykule przedstawimy arkusze egzaminacyjne zaraz pom opublikowaniu przez CKE.

📢 Ferma drobiu nie powstanie w Solnikach, bo miejscowy plan jej nie przewiduje. Sąd oddalił skargę przedsiębiorcy, mieszkańcy triumfują Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę przedsiębiorcy, który chce budować w okolicach wsi Solniki (gm. Zabłudów) fermę drobiu. Chodziło o unieważnienie uchwały o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Tak zakończył się kolejny etap batalii mieszkańców o zastopowanie budowy uciążliwej inwestycji.

📢 Remont drogi powiatowej w powiecie białostockim. Drogowcy układają nowy asfalt w Nowym Krzewie Środa (15.05) do drugi dzień, w którym trwa wylewanie asfaltu na drodze powiatowej nr 2005B w podbiałostockiej gminie Zawady. Drogowcy pracują na odcinku od DK 8 do miejscowości Nowe Krzewo. Długość remontowanego fragmentu jezdni wynosi prawie blisko 700 m. 📢 Piękne Polki z PRL-u. W stu procentach naturalne, bez botoxu i operacji plastycznych. Tak wygląda prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

📢 Zimni Ogrodnicy i Zimna Zośka 2024. Najlepsze memy o Zośce, Zofii, Zosi. Zobacz śmieszne obrazki Dziś imieniny Zofii, a tym samym zimna Zośka. Wbrew pozorom w Internecie jest niewiele memów, śmiesznych obrazków na temat Zośki. Dlatego też wybraliśmy 20, ale najlepsze! Zobacz TOP 20 memy o zimnych ogrodnikach i zimnej Zośce. 📢 Sianokosy to był okres ciężkiej pracy na roli. Zobacz, jak wyglądały kilkadziesiąt lat temu W Polsce okres sianokosów przypada na okres maja oraz czerwca. Prace polowe zmieniły się znacząco na przestrzeni kilkudziesięciu lat głównie ze względu na postęp technologiczny, zmiany w praktykach rolniczych oraz rozwój świadomości ekologicznej. Zobacz, jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyglądały sianokosy. 📢 Kto powinien zostać Trenerem Sezonu w Ekstraklasie? Zagłosuj w naszej sondzie. Na liście pięciu kandydatów PKO Ekstraklasa przedstawiła nominowanych w kategorii Trener Sezonu. Na liście znalazło się pięć nazwisk, zwycięzcę poznamy podczas gali, która odbędzie się dzień po zakończeniu rozgrywek. Komu należy się to szczególne wyróżnienie? Już dziś dokonajcie wyboru, oddając głos w naszej sondzie.

📢 Najtrudniejsze do wymówienia nazwy miejscowości w Podlaskiem. Dla obcokrajowca to prawdziwy koszmar. Zobacz, na czym można połamać język Nazwy miejscowości w woj. podlaskim mogą stanowić koszmar dla obcokrajowca. W naszym regionie jest ich mnóstwo. Zobaczcie ranking TOP 20 najtrudniejszych do wymowy nazw podlaskich wsi i miasteczek. Jeśli chcecie podzielić się własną nazwą miejscowości, wysyłajcie na adres [email protected] lub piszcie w komentarzach. 📢 Uśmiech, piękno, wdzięk. Kobiety na trasie 11. PKO Białystok Półmaraton. Zobacz zdjęcia PKO Białystok Półmaraton przeszedł do historii. Zapamiętamy go z rekordowej liczby ponad sześciu tysięcy uczestników i dwóch pobitych rekordów trasy. W rywalizacji nie zabrakło także przedstawicielek płci pięknej, które coraz liczniej stają na starcie białostockiej imprezy. Zobaczcie więc piękniejszą stronę tegorocznego półmaratonu.

📢 Rozpoczął się 43. Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" Poniedziałkowym Koncertem Inauguracyjnym rozpoczął się 43. Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" odbywający się w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce. Festiwal otworzył Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski - Sawa, a w inauguracji (13.05) uczestniczyli m.in. wiceministrowie Jacek Protas i Stefan Krajewski, wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, wojewoda Jacek Brzozowski oraz samorządowcy z regionu.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Jagiellonia ma już wicemistrzostwo, ma europejskie puchary, ale to wszystko: mało! Czas na mistrzostwo Po ostatniej kolejce spotkań ekstraklasy stało się jasne, że w grze o mistrzostwo Polski pozostały już tylko dwa zespoły: Jagiellonia Białystok i Śląsk Wrocław. Żółto-Czerwoni zapewnili już sobie co najmniej wicemistrzostwo kraju oraz grę w europejskich pucharach. Wszyscy jednak pragniemy tego niewywalczonego jeszcze, czyli mistrzostwa Polski.

📢 Janusze tuningu znów dają znać o sobie! Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu! W tym przypadku to nawet nie jest wiejski tuning. Motoryzacyjne dziwolągi, które odznaczają się wysoką kreatywnością właścicieli. Szkoda, że na dobrych zamiarach się skończyło. Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu, a nie pożałujesz. Prawdziwe hity internetu! 📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju. Gospodarstwo w Plutyczach i ranczo Laszki bez tajemnic W kolejnych sezonach programu Rolnicy.Podlasie mogliśmy obserwować jak zmienia się życie jego bohaterów. Również gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach przeszły olbrzymie metamorfozy. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi od dłuższego czasu gruntowny remont i zmienia się nie do poznania. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy. Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 Trzy miejsca w Podlaskiem nominowane do tytułu Cuda Polski 2024 w plebiscycie National Geographic. Można głosować Podlaskie regionalne niezwykłe miejsca: Skit w Odrynkach, Jezioro Płaskie k. Augustowa i Miejsce Mocy w Puszczy Białowieskiej zostały nominowane do tytułu Cuda Polski 2024 w plebiscycie National Geographic. Trwa głosowanie. 📢 Memy o rolnikach. I śmiesznie i gorzko. Tak internauci komentują życie i pracę rolników. Zobacz memy i śmieszne obrazki Memy, czyli rolnicy okiem internautów. Co myślą o ich pracy? Rolnicy nie pozostają obojętni, też tworzą śmieszne obrazki. Zobaczcie w naszej galerii najnowsze memy.

📢 11. PKO Białystok Półmaraton. Zwycięstwa Kenijczyków. Nowe rekordy trasy! Zobacz zdjęcia Dwa rekordy zostały pobite podczas niedzielnego 11. PKO Białystok Półmaratonu. Ustanowili je reprezentanci Kenii. Półmaraton zakończył się zwycięstwem Alberta Kipkorira Tonui 01:03:14 wśród mężczyzn i Valentine Jebet 01:11:54 wśród kobiet.

📢 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Jak zmieniała się Łomża dzięki wsparciu z Unii? Zobacz zdjęcia W tym roku mija 20 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jubileusz to dobry czas na podsumowania. Przez ostatnie 20 lat do polskich samorządów trafiły setki milionów, dzięki którym zrealizowano wiele inwestycji. Jak zmieniła się przez ten okres Łomża? Zobacz galerię z archiwalnymi zdjęciami inwestycji zrealizowanych przy wsparciu unijnym.

📢 Śmiertelny wypadek na DK 19 w Koźlikach na trasie Zabłudów - Bielsk Podlaski. Auto dachowało, zginęła 37-letnia kobieta Dziś w nocy 37-letnia kobieta zginęła w wypadku na DK19 w Koźlikach. Auto uderzyło w drzewo i dachowało. 📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te odświeżające cięcia sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Rolnicy.Podlasie. Gospodarstwo Gienka i Andrzeja po wielkiej przebudowie. Podwórko jest nie do poznania! W Plutyczach deszcz już nie straszny, bo błota nikt się już nie boi. Podwórko zostało elegancko wybetonowane, czasami aż trudno je poznać. Przed domem jest jeszcze układana kostka brukowa, pojawiło się nowe ogrodzenie. Zobaczcie efekty wielodniowych prac. Nie ma co, Gienek i Andrzej w końcu wkroczyli w XXI wiek! 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Otwarcie pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP. Tunel łączący PKS i PKP w Białymstoku kosztował ponad 50 mln zł Mieszkańcy Białegostoku, osoby z regionu i turyści przyjeżdżający do stolicy Podlasia już mogą korzystać z tunelu łączącego PKP i PKS w Białymstoku. Tunel zastąpił kładkę nad torami. Budowa pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP kosztowała ponad 50 mln zł.

📢 Nowi funkcjonariusze podlaskiej policji złożyli ślubowanie. 10 kobiet i 19 mężczyzn będzie służyć w kilku komendach w całym województwie 29 nowych policjantów (10 kobiet i 19 mężczyzn) wstąpiło w szeregi podlaskiej policji. W środę (8 maja) złożyli uroczyste ślubowanie. Po szkoleniu będą służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, trafią także do komend w Suwałkach, Hajnówce, Mońkach, Kolnie, Sokółce, Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem. 📢 Zaginieni z województwa podlaskiego. Tych osób poszukuje policja. Zobacz zdjęcia i rysopisy, dane z 18.04.2024 W całej Polsce co roku ginie kilkanaście tysięcy osób. Wśród nich - także z województwa podlaskiego. Zaginieni są poszukiwani przez bliskich, policję czy Fundację ITAKA. Prezentujemy aktualną z 18.04.2024 listę osób zaginionych z Podlaskiego poszukiwanych przez KWP Białystok.

📢 Budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego. Zobacz postęp prac i jak zmienia się teren budowy. Najnowsze zdjęcia Trwa budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego. Trzykilometrowy odcinek połączy S19 z drogą krajową nr 66. Z tygodnia na tydzień widać postępy prac budowlanych. Jak wygląda teren budowy i co się zmieniło? Zobacz najnowsze zdjęcia. 📢 Światowe gwiazdy po majówce na Podlasiu. Babka i bimber zmieniają ludzi na zawsze! Zdaniem internautów nawet dla gwiazd Hollywood nie ma litości. Gdy raz odwiedzą Podlasie to zakochają się w nim na zawsze i na zawsze się zmienią. Majówka na Podlasiu to nie wczasy, jak twierdzą śmieszkowie z internetu. Niektórzy zamiast odwiedzić ten wyjątkowy region i przekonać się, jak wygląda naprawdę, wolą stroić sobie z niego żarty. Trzeba jednak przyznać, że niektóre są bardzo zabawne, szczególnie te, które przedstawiają światowe gwiazdy po pobycie na Podlasiu.

📢 Majówkowy Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Sprawdź, co można znaleźć na Czarciej Polanie Majówkowy jarmark w Kiermusach tradycyjnie zgromadził dużą liczbę osób. Różnorodna oferta oraz świetna pogoda zachęca do odwiedzenia Czarciej Polany. W Kiermusach spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas majowego jarmarku. 📢 Magda Narożna pokazuje swoją kuchnię, salon i kominek. Ma naprawdę piękny dom w lesie. Wokalistka "Pięknych i Młodych" prywatnie Kariera Magdy Narożnej nie zwalnia. Niedawno przeszła sporą metamorfozę i teraz jeszcze bardziej zachwyca urodą. Wokalista "Pięknych i Młodych" mieszka w niewielkiej wsi w okolicach Nowogrodu (woj. podlaskie). Ma duży dom i niewielki staw. Chętnie pokazuje swoją posiadłość na swoim koncie na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda disco polo.

📢 Przysięga Wojskowa Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w Białymstoku 28.04.2024. Zobacz zdjęcia 91 elewów 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego złożyło w niedzielę 28 kwietnia 2024 w Białymstoku przysięgę wojskową Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Był uroczysty apel i parada wojskowa. A na zakończenie grochówka dla wszystkich. Zobacz zdjęcia z uroczystej przysięgi. 📢 Gdzie na grilla i ognisko w województwie podlaskim? Najlepsze miejsca w Białymstoku i regionie. Zobacz galerię Sezon grillowo-ogniskowy ruszył pełną parą. Warto w weekend sprawdzić, w których miejscach najlepiej urządzić sobie piknik - grilla i ognisko w gronie rodziny i znajomych. Oto nasze propozycje. 📢 Tak wyglądali rolnicy i praca na roli kilkadziesiąt lat temu. Zobacz archiwalne zdjęcia Praca rolnika od zawsze była ciężkim zajęciem: w polu i w gospodarstwie. Jak przed laty gospodarzyli rolnicy? Zapraszamy na rolniczą podróż w czasie. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach, jak kiedyś wyglądała praca na roli.

📢 Mieszkańcy Siemiatycz mają nowy plac zabaw i przestrzeń rekreacyjną. Zobacz zdjęcia Mieszkańcy Siemiatycz świętowali otwarcie nowego placu zabaw. To przestrzeń rekreacyjna, zlokalizowana za amfiteatrem miejskim z atrakcjami dla wszystkich grup wiekowych. 📢 Najśmieszniejsze nazwy wsi na Podlasiu! Zabawne i nietypowe określania wsi w regionie niezmiennie bawią. Znasz te nazwy? Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. Nie inaczej jest i w naszym regionie. Wybraliśmy 30 nazw miejscowości z Podlaskiego, które wydały nam się najbardziej interesująco. Być może część z nich znacie, ale na pewno niektóre was zaskoczą. Nasuwa się pytanie: jak nazwać mieszkańców tych wsi? 📢 20 lat temu prowadziła Wiadomości TVP. Małgorzata Prokopiuk z Podlasia nadal wygląda świetnie! Zobacz jej prywatne zdjęcia Urodzona na Podlasiu Małgorzata Prokopiuk zadebiutowała na ekranie ponad 25 lat temu! Trudno w to uwierzyć, gdy patrzy się na tą ładną, zgrabną blondynkę o olśniewającym uśmiechu. Ta popularna prezenterka z Podlasia od jakiegoś czasu rozwija swoje media społecznościowe i to z niezłym skutkiem. Sprawdziliśmy jak na prywatnych zdjęciach prezentuje się obecnie Małgorzata Prokopiuk.

📢 Zapomniane miejsca w województwie podlaskim. Opuszczone szpitale, stare dwory i fabryki. W tych budynkach można dziś najeść się strachu! Każdy opuszczony budynek opowiada inną historię i każdą z nich warto poznać. W województwie podlaskim nie brakuje klimatycznych miejsc. Jedni uwielbiają stare chaty, inni tajemnicze miejsca mocy a niektórzy cenią podlaskie bagna, które skrywają niejedną tajemnicę. 📢 Mistrzowie Agro 2023 nagrodzeni. Poznaj najlepszych rolników, sołtysów, liderów KGW, gospodarstwa agroturystyczne w Podlaskiem Najlepsi rolnicy, sołtysi, sołectwa, gospodarstwa agroturystyczne, liderzy społeczności i koła gospodyń wiejskich w woj. podlaskich nagrodzone. Za nami uroczysta gala wręczenia nagród w ramach wojewódzkiego etapu plebiscytu „Mistrzowie Agro 2023”, organizowanego przez Gazetę Współczesną i Kuriera Porannego. Sprawdź wyniki plebiscytu. Gala odbyła się w trakcie dnia otwartego Centrum Wystawowego Pronar w Siemiatyczach.

📢 Najlepsze restauracje w województwie podlaskim - TOP 20. Te lokale wybrali klienci! Aktualny ranking 2023 W województwie podlaskim mamy mnóstwo wspaniałych restauracji. W naszym regionie znajdziemy bez problemu zarówno lokale z lokalnymi potrawami, jak i np z sushi. Prezentujemy najnowszy ranking restauracji w województwie podlaskim według portalu TripAdvisor.com. Jest to najpopularniejszy portal turystyczny na świecie. Jego użytkownicy oceniają tam m. in restauracje i na podstawie ich recenzji tworzony jest ciągle aktualizowany ranking. Oto najlepsze podlaskie restauracje w styczniu 2023 roku. 📢 Piękne podlaskie wiejskie chaty i tradycyjne ogrody. Co za klimat! Takie cuda tylko w naszym regionie (zdjęcia) Stare chaty i ogrody mają niezwykły klimat. Kilka z nich z wielką pieczołowitością zgromadzono w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Zobaczcie jak efektownie prezentowały się te zabytki latem 2020 roku.

📢 Biesiada miodowa w Kurowie 2021. Impreza w swojskim klimacie przyciągnęła tłumy (ZDJĘCIA) Za nami XXI Biesiada Miodowa w Kurowie. W miniony weekend na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego po raz kolejny zgromadzili się podlascy pszczelarze, oferujący najlepsze miody pochodzące z najczystszego obszaru Zielonych Płuc Polski. 📢 Plażowanie na Dojlidach. Mieszkańcy szukają ochłody nad zalewem (ZDJĘCIA) Pływają, opalają się, grają w siatkówkę, zajadają się frytkami i lodami. Białostoczanie w weekend (24-25 lipca) korzystali ze słonecznej pogody na miejskiej plaży. 📢 Podlasianie, o których było głośno na świecie. O nich mówili poza granicami kraju Aktorzy, modele, twórcy z branży filmowej i sportowcy. Te nazwiska znane były nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju. Wejdź w galerię i sprawdź, o których Podlasianach usłyszał świat.