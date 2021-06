Prasówka 18.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Zobacz ceny”?

Prasówka 18.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Zobacz ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [18.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki.

📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [18.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska!

Prasówka 18.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

📢 Mścichy. Tragiczny wypadek motocyklisty. 45-latek zginął po zderzeniu z łosiem Kilka minut po godzinie 17 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku z udziałem motocyklisty na terenie powiatu wysokomazowieckiego w rejonie miejscowości Mścichy. 📢 Nowi oficerowie w podlaskiej policji. 24 funkcjonariuszy z awansami na podkomisarza. Ośmiu policjantów z medalami "Za zasługi dla policji" Dziś w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku odbyła się uroczystość, podczas której Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc wraz z Zastępcami wręczył odznaczenia oraz akty mianowania na pierwszy stopień oficerski Policji. Wyróżnieni i nowi oficerowie usłyszeli liczne gratulacje i podziękowania.

📢 Małgorzata Rozenek-Majdan pręży jędrne ciało. Kto zostawił ślad na pośladku? Internauci komentują. ZDJĘCIA 18.06.2021 Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan postanowili wreszcie odpocząć po okresie wytężonej pracy. Opublikowane ostatnio przez Małgosię zdjęcie wywołało spore emocje. Dlaczego?

📢 Sylwia Bomba z „Gogglebox. Przed telewizorem” wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”! Czy to oznacza jej koniec w programie TTV? [18.06.2021] Sylwia Bomba z „Gogglebox. Przed telewizorem” jest jedną z najbardziej lubianych i popularnych gwiazd programu TTV. Nie pozostało to niezauważone – pojawiły się doniesienia, że Bomba będzie jedną z uczestniczek programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, który już we wrześniu pojawi się w telewizji Polsat. Będziecie kibicować bohaterce „Gogglebox”?

📢 W tym składzie wygralibyśmy każdy mecz. Polski Dream Team - nasza piłkarska drużyna marzeń Prezentujemy Wam zespół, który nie dość, że wygrałby niemal każdy mecz, to mógłby zapewnić Polsce zwycięstwo na największych wydarzeniach piłkarskich. Zobaczcie DREAM TEAM - narodową piłkarską drużynę marzeń, skompletowaną z największych nazwisk w historii polskiej piłki nożnej. Zdjęcia znajdują się w galerii.

📢 TOP 12 roślin do ogrodu, których nie trzeba podlewać. Polecamy kwiaty, które znoszą suszę Chcecie mieć piękne i kwitnące rabaty bez konieczności ciągłego podlewania roślin? Wbrew pozorom to całkiem możliwe, bo jest sporo kwiatów, które doskonale znoszą przejściową suszę. 📢 Euro 2020. MEMY przed meczem Polska - Hiszpania: jeszcze 2 mecze i wakacje [GALERIA] Euro 2020. Mecz Polska - Hiszpania. Przegrywając w pierwszym meczu na Euro ze Słowacją (1:2) biało-czerwoni postawili się w arcytrudnym położeniu. By myśleć o wyjściu z grupy w sobotę muszą urwać punkty Hiszpanii. Zobaczcie, jakie nastroje panują w internecie przed meczem Polska - Hiszpania. Oto najlepsze memy! 📢 Finaliści Mister Podlasia 2021. Oni powalczą o tytuł Prezentujemy 16 finalistów konkursu Mister Podlasia 2021. Który z nich otrzyma ten tytuł, okaże się już za dwa tygodnie.

Gala konkursu odbędzie się w piątek, 2 lipca, w sali kina Forum w Białostockim Ośrodku Kultury.

📢 Polska przegrywa ze Słowacją MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych. Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 Popularne rośliny w domach i na działkach są trujące! Najbardziej trujące rośliny w Polsce! 18.06.2021 Najbardziej trujące rośliny w Polsce. Niektóre z nich są bardzo popularne i szeroko dostępne. Są dostępne w postaci cebulek, kwiatów, drzew i krzewów niemal w każdym markecie. Oferują je też powszechnie szkółki ogrodnicze i sklepy internetowe. Na jakie rośliny trzeba uważać? 📢 Gogglebox. Przed telewizorem: Tacy są na co dzień bohaterowie hitu TTV. Agnieszka Kotońska, Sylwia Bomba i Dominik Abus 18.06.2021 "Gogglebox. Przed telewizorem" to hit telewizji TTV, który od kilku lat gromadzi przed ekranami tysiące widzów, a swoim bohaterom zapewnił popularność. Agnieszka Kotońska, Dominik Abus, Sylwia Bomba, czy Mateusz Borkowski to tylko niektórzy, którym dzięki udziale w "Gogglebox" udało się zyskać rozpoznawalność. Jacy są na co dzień? Podejrzeliśmy ich codzienność, którą dzielą się w swoich mediach społecznościowych. Zobaczcie, co robią bohaterowie programu "Gogglebox", kiedy nie siedzą przed telewizorem!

📢 Gogglebox. Przed telewizorem. Tak kiedyś wyglądali bohaterowie hitu TTV! Poznajesz? Zobacz archiwalne zdjęcia "Gogglebox. Przed telewizorem" to już kultowy program stacji TTV! Program od kilku dobrych lat zyskał uznanie i przyciąga widownię, a jego bohaterowie osiągnęły status prawdziwych gwiazd. Agnieszka Kotońska, Dominik Abus czy Mateusz BigBoy Borkowski to tylko niektóre osoby, które dzięki Gogglebox stały się rozpoznawalne, ale czy rozpoznałbyś ich na zdjęciach z przeszłości? Zobacz archiwalne zdjęcia gwiazd programu TTV!

📢 Dom Andrzeja Leppera na sprzedaż od komornika. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Zobacz! Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał!

📢 Upały 2021 MEMY. Oto najbardziej szalone sposoby na upały [śmieszne obrazki, demotywatory, zabawne zdjęcia] 18.06.2021 Upały 2021 na najlepszych memach. Witamy upały! Pogoda ostatnio nas rozpieszcza, ale momentami bywa już za gorąco. Internauci traktują oczywiście sprawę z uśmiechem. Zobaczcie najlepsze memy związane z upałami. Zebraliśmy najlepsze memy z czerwca. 📢 Pies zginął w męczarniach w salonie urody w Pyskowicach. Tosia spadła ze stołu i się udusiła. Właściciele są zrozpaczeni Pies zginął straszną śmiercią w salonie urody w Pyskowicach. Właściciele pięknego moskiewskiego psa stróżującego stracili ukochaną suczkę, po tym, jak oddali psa do salonu psiej urody Reksio w Pyskowicach. Suczka miała zostać tylko ostrzyżona i uczesana. Okazało się, że pies zginął w męczarniach. Właściciel salonu psiej urody przywiązał pieska linką do obroży i wyszedł do toalety. Piesek spadł ze stołu i się udusił. To okropna tragedia.

📢 Teolin. Rowerzystka zginęła po zderzeniu z volkswagenem Wypadek miał miejsce w czwartek po godzinie 16 niedaleko miejscowości Teolin w powiecie sokólskim. 📢 Upały w Polsce. Memy! Internauci śmieją się z wysokich temperatur. Upały w krzywym zwierciadle [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI] Upały w Polsce nie ustają. Wysokie temperatury mogą dać się we znaki. Internauci jak zwykle komentują wysokie temperatury i przedstawiają je w krzywym zwierciadle. Upał w Polsce dokucza wszystkim. Internauci wzięli sprawy w swoje ręce [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI, DEMOTYWATORY]

📢 Obiad na upały 2021. Co jeść, gdy jest gorąco? Pomysły i przepisy na obiad na upały [17.06.2021] W letnie, gorące dni sprawdź, jaki będzie najlepszy obiad na upały. Przedstawiamy propozycje tego, co jeść, gdy jest gorąco. Pamiętaj, że posiłki powinny być letnie oraz bogate w witaminy. Nie zapominaj również o wodzie!

📢 Turystyka. Spływy kajakowe w województwie podlaskim. Najciekawsze trasy [18.06.2021] Gdzie zorganizować spływ kajakowy na Podlasiu? Którą rzekę wybrać? Jeśli właśnie planujesz spędzenie wakacji w kajaku to ten artykuł jest dla Ciebie. Przedstawiamy gdzie można wybrać się na spływ kajakowy w województwie podlaskim. 📢 Budowa Hospicjum Proroka Eliasza w Makówce idzie do przodu. Za rok przyjmie pierwszych pacjentów Budynek pierwszego wiejskiego hospicjum na Podlasiu, jest już w stanie surowym, zamkniętym. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i wystarczy funduszy, za rok przyjmie pierwszych potrzebujących. Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza zbiera pieniądze na dokończenie inwestycji. 📢 Przerwy w dostawie prądu w woj. podlaskim. Zobacz, gdzie zabraknie energii. Tygodniowy harmonogram [18 - 25. 06] Wiosna i lato to okres wzmożonych ilości wyłączeń prądu. Zobacz, gdzie, kiedy i jak długo zabraknie energii elektrycznej w naszych domach. Polska Grupa Energetyczna planuje czasowe przerwy w dostawie prądu w naszym regionie. Publikujemy tygodniowy szczegółowy wykaz miejscowości z województwa podlaskiego, w których zabraknie prądu.

📢 Przewidywany skład Polski na mecz z Hiszpanią. Paulo Sousa zrobi zmiany po blamażu ze Słowacją? Tradycji stało się zadość. W drugim meczu podczas wielkiej imprezy reprezentacja Polski zagra o wszystko. Nie dość, że rywal jest mocny, to za czerwoną kartkę w blamażu ze Słowacją nie zagra Grzegorz Krychowiak. Zobacz nasz przewidywany skład Biało-Czerwonych w meczu z reprezentacją Hiszpanii.

📢 Janów. Rowerzystka zginęła po zderzeniu z volkswagenem Wypadek miał miejsce w czwartek po godzinie 16 w jednej z miejscowości w powiecie sokólskim w gminie Janów. 📢 Kochasz miasto i zieleń? Musisz zobaczyć te miejsca. Oto ranking najbardziej zielonych miast w Polsce W rankingu Europolis wybrano najbardziej zielone i ekologiczne miasta w Polsce. Raport przygotowany przez Fundację Schumana i Fundację Adenauera powstał w oparciu o analizę pięciu obszarów: indywidualnego transportu elektrycznego, transportu publicznego, działań na rzecz jakości powietrza, społeczności lokalnej oraz zdrowia publicznego. Jak wypadły polskie miasta i które z nich okazało się najbardziej ekologiczne? Sprawdź w galerii.

📢 Złote gody w Wysokiem Mazowieckiem. Małżeństwa otrzymały medale za 50 lat spędzonych razem! Pięćdziesiąt lat minęło jak jeden dzień! Pary z Wysokiego Mazowieckiego świętowały złote gody, czyli 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Z rąk burmistrza otrzymały medale. Nie zabrakło wspomnień i ciepłych słów. 📢 OHP w Wasilkowie. Młodzież smacznie podsumowała zagraniczne warsztaty (zdjęcia) Filet z kurczaka w sosie pieczarkowym z kopytkami ze szpinaku i tiramisu - to potrawy, których mieli okazję spróbować zaproszeni do OHP Wasilkowie goście. W ten sposób młodzież podsumowała swoje dwutygodniowe warsztaty kulinarne w Niemczech. 📢 Jak się schłodzić bez klimatyzacji? Zobacz sprawdzone sposoby na upały! Jak się ochłodzić? Co zrobić, gdy żar leje się z nieba, a my nie mamy w domu klimatyzacji? Wiele osób przy wysokich temperaturach odczuwa zmęczenie i rozdrażnienie. Na dodatek upał może znacząco wpłynąć na nasz sen - dla niektórych taka pogoda oznacza nieprzespane noce. Oczywiście najlepszą opcją jest wyjazd nad jezioro lub schłodzenie się w przydomowym basenie. Jednak co, jeśli nie mamy takich możliwości? Jak radzić sobie z upałem bez pomocy klimatyzatora? Przejdź do galerii i zobacz najlepsze sposoby na schłodzenie się w naturalny sposób >>>

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Lidl, Żabka, Ikea, Biedronka, Tesco (17.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 17 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (17.06.2021). 📢 Gdzie na ryby? Najlepsze miejsca do wędkowania w Podlaskiem (zdjęcia) Wiele osób ma swoje ulubione miejsca do wędkowania. Warto jednak poznać atrakcyjne łowiska w województwie podlaskim. Mamy sporo magicznych miejsc, gdzie można złowić „grubą rybę”. Sprawdź najlepsze miejsca do wędkowania i jakie ryby można tam złowić.

📢 Mieszkańcy regionu na zdjęciach sprzed lat. Poznajesz kogoś? (ZDJĘCIA) Zdziwisz się, jak kiedyś wyglądało Twoje miasto. 📢 Król disco polo urodził się w kuchni. Zobacz, jak wygląda rodzinny dom Zenka Martyniuka [17.06.2021] Oto rodzinny dom Zenka Martyniuka. Król disco polo to obecnie największa gwiazda polskiej muzyki rozrywkowej. Zawsze uśmiechnięty i choć ma na koncie mnóstwo hitów nigdy nie zadziera nosa. Nigdy też nie zapomniał skąd pochodzi i chętnie o tym opowiada nie tylko w piosence „Rodzinny dom”.

📢 Dawid Narożny nagrał nowy przebój. "Wyłaskoczę Ciebie" to będzie hit lata? Zobaczcie teledysk [WIDEO] Jest nowy zapowiadany przebój Dawida Narożnego. Muzyk z Łomży nagrał utwór pod tytułem "Wyłaskoczę Ciebie", którego teledysk ujrzał światło dzienne 16 czerwca 2021 o godz. 19. Czy to będzie hit lata? Przekonajcie się sami!

📢 Miasto Białystok sprzedaje samochody wycofane z eksploatacji. Auta trzeba kupić w pakiecie. Do wzięcia audi, ford, mazda [ZDJĘCIA] Ford, mazda, audi. Nie tylko takie marki można nabyć za bezcen. Pierwszą młodość, a nawet trzecią ma już dawno za sobą. Miasto Białystok kolejny raz wystawia na licytację pojazdy wycofane z eksploatacji. 📢 Tych produktów nie powinniśmy trzymać w lodówce! To im może zaszkodzić! [lista] Co powinniśmy trzymać w lodówce? Wydaje się proste - te produkty, które wymagają niskich temperatur. Ale które? Jak się okazuje, jest wiele produktów, których w lodówce kategorycznie nie powinniśmy trzymać, bo im to zaszkodzi. Które to rzeczy? Sprawdzamy!

📢 Archiwalny Białystok w latach 70-tych. Zobacz zdjęcia z 1973 roku. Tak przygotowywano Centralne Dożynki - Narodowe Archiwum Cyfrowe FOTO Centralne Dożynki w Białymstoku odbyły się w 1973 roku. Specjalnie na tę uroczystość stolica województwa została odświeżona. W tym czasie powstało też wiele charakterystycznych dla miasta budynków jak Central, Spodki, czy Okrąglaki. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Białegostoku w latach 70. XX wieku z Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Dominik Abus z Googlebox chwali się piękną żoną. Iga zachwyca, to prawdziwa piękność! Zobacz nowe zdjęcia [16.06.2021] Dominik Abus, uczestnik programu TTV „Gogglebox. Przed telewizorem”, pochwalił się jakiś czas temu na Instagramie zdjęciami ze swoją żoną. Iga Muszakowska zachwyciła internautów, a pod jej adresem posypały się setki komplementów. Nic dziwnego, bo żona Dominika z „Gogglebox” jest piękna. Zobacz zdjęcia!

📢 Jak żyją byłe "Królowe życia"? Zobacz, jak teraz wyglądają ex-uczestniczki i uczestnicy hitu TTV! "Królowe życia" to hit stacji TTV, a uczestniczki i uczestnicy programu z miejsca zyskują ogromną popularność i rzesze fanów. Niektórzy, tak jak Dagmara Kaźmierska, to właściwie twarze i legendy programu, ale niektóre królowe życia, mimo sympatii widzów, zniknęły już z programu. Co u nich słychać i jak teraz wyglądają? Zobacz, jak teraz żyją Monika Chwajoł, Gabriel Seweryn i inni!

📢 Najpiękniejsze rolniczki z Podlasia i Polski. Te dziewczyny pracy się nie boją! Wbrew obiegowym opiniom są w Polsce dziewczyny, które się pracy na roli nie boją. Piękne rolniczki pracują ze zwierzętami i na polach. Zdecydowanie nie boją się ubrudzić. Zobacz piękniejszą stronę polskiej wsi. 📢 Pluskwy zagnieździły się w bloku na ulicy Bema. Bezradni mieszkańcy muszą z nimi walczyć na własną rękę Mieszkańcy bloku komunalnego na ulicy Bema 100 E w Białymstoku borykają się z problemem pluskiew. To pozostałość po niechlujnym sąsiedzie. Teraz z zaniedbanego mieszkania pasożyty rozprzestrzeniają się na cały blok. Zdesperowani mieszkańcy proszą Zarząd Mienia Komunalnego o interwencję. Jak dotąd jednak muszą radzić sobie z problemem na własną rękę.

📢 Ceny nad morzem 2021. Ile za rybę, hamburgera, gofra, lody w barach i budkach. Czy w Mielnie jest drogo? Sprawdź! Ile trzeba zapłacić za zestaw obiadowy "ryba, frytki, surówka" w nadmorskiej miejscowości? Ile kosztuje gofr z dodatkami? Po ile są hamburgery, hotdogi i zapiekanki w Mielnie? Sprawdź! 📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Wokalistka zespołu Piękni i młodzi wspomina odważną sesję zdjęciową. Zobacz zdjęcia 18+ [15.06.2021r] Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło pięć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+]

📢 Tak mieszka Cezary Pazura i jego żona Edyta ZDJĘCIA Para jest uwielbiana przez internautów. Ich cztery kąty są zniewalające Cezary Pazura to aktor, który zaskarbił sobie sympatię widzów w całym kraju. Wraz z żoną Edytą tworzą od 2009 roku związek małżeński, a także z powodzeniem podbijają internet. Cezary Pazura posiada swój kanał na YouTubie, natomiast Edyta Pazura prowadzi swojego bloga - maybebaby.com. W galerii zdjęć natomiast zobaczycie, jak mieszka małżeństwo Pazurów.

📢 Rolnicy. Podlasie. Ładne, zaradne, pracowite i z pasjami - oto bohaterki serialu Focus TV [13.06.2021] Rolnicy. Podlasie to najchętniej oglądany serial Fokus TV. W każdą niedzielę jest emitowany nowy odcinek pokazujący codzienne życie na wsi. Bohaterki serialu można zobaczyć przy codziennych obowiązkach w gospodarstwie oraz domu, ale także chętnie dzielę się swoimi pasjami. Poznajcie bliżej bohaterki serialu Rolnicy. Podlasie. 📢 Miss Podlasia. Która z nich założy koronę? Oto finalistki konkursu piękności Uczennice i studentki, blondynki i brunetki, odważne i nieśmiałe. Ale łączy je jedno marzenie – każda z nich chce założyć koronę miss. Której z nich będzie to dane? Okaże się już 2 lipca. Tego dnia bowiem w Białostockim Ośrodku Kultury odbędą się konkursy Miss Podlasia, Miss Nastolatek i Mister Podlasia 2021. Przedstawiamy kandydatki na Miss Podlasia w zjawiskowej sesji.

📢 Tanie auta od komornika. Zobacz oferty z całego kraju (11.06.2021) Licytacje komornicze to szansa na tanie auto po dłużnikach, których majątek przejął sąd. Zobaczcie, jakie oferty są aktualnie w całym kraju. 📢 Oni pochodzą z Podlasia. To aktorzy, pisarze, sportowcy, politycy, celebryci. Znasz ich wszystkich? [08.06.2021] Wśród najbardziej znanych Podlasian i białostoczan znajdziecie nazwiska osób z pierwszych stron gazet, popularnych aktorów, cenionych pisarzy, podziwianych sportowców i celebrytów. Zna ich cała Polska. Wszyscy pochodzą właśnie stąd lub są bardzo związani z naszym regionem. Na liście znajdują się też nazwiska osób, których już z nami nie ma, ale na stale wpisały się w historię regionu i całej Polski. Zestawienie ma charakter subiektywny.

📢 TOP 15 najmniej awaryjnych samochodów do 20 tys. zł. Tanie i niezawodne! Zobacz ranking Bardzo często kwota, jaką jesteśmy w stanie przeznaczyć na zakup pojazdu mieści się w przedziale 10-20 tysięcy złotych. Za to raczej nie kupimy samochodu nowego, lecz jesteśmy skazani na używany. Nie znaczy to jednak, że jesteśmy skazani na częste wizyty u mechanika. Jeśli planujesz w najbliższym czasie zmianę samochodu, dysponujesz budżetem do 20 tysięcy złotych i zastanawiasz się na jaką markę i model warto postawić, zobacz ranking TOP 15 najmniej awaryjnych samochodów w tym przedziale cenowym.

📢 Finalistki Miss Podlasia 2021 pozowały w strojach kąpielowych na dachu klubu Trwają przygotowania do finału konkursów Miss Podlasia 2021, Miss Nastolatek 2021 i Mister Podlasia 2021. W każdej z kategorii bierze udział 16 finalistek i finalistów wyłonionych podczas castingów.

📢 Mieszkańcy regionu na zdjęciach sprzed lat CZĘŚĆ II. Poznajesz kogoś? Zapraszamy na podróż w czasie. Oto kolejna porcja zdjęć wsi i miast z Podlasia i Suwalszczyzny, które znaleźliśmy w naszym archiwum. 📢 Emilia Korolczuk z "Rolnicy. Podlasie." i jej Ranczo Laszki. Zobaczcie, jak mieszka najsłynniejsza podlaska rolniczka W Ranczo Laszki odwiedzamy Emilię Korolczuk z programu "Rolnicy. Podlasie". Wita nas uśmiechem. Prowadzi do zagrody, gdzie na świat chwilę temu przyszła kózka. U najsłynniejszej rolniczki w Polsce pojawi się niedługo jeszcze jedno maleństwo. Wyczekiwana córka - Laura.

📢 Znani celebryci po tygodniu na Podlasiu. Co się z nimi stało? Zobacz najlepsze MEMY i śmieszne obrazki Zobacz najnowsze i najlepsze memy o Podlasiu. Czy nasz region zmienia ludzi? Według memów - tak. Zobacz, jak wyglądają Bruce Willis, Leonardo DiCaprio i Rocky Balboa, czyli znani celebryci po tygodniu na Podlasiu. Podlasie to nieustanny obiekt żartów internautów. Sprawdź, które śmieszne obrazki z internetu są udane, a które nie.

📢 Ile kosztuje pogrzeb w Podlaskiem? Cennik usług kościelnych - ile zapłacimy za pogrzeb [LISTA PARAFII, CENNIK] Ile trzeba zapłacić za pogrzeb w poszczególnych parafiach naszego województwa? Sprawdziliśmy cennik usług kościelnych związanych z pogrzebem. Zobaczcie, gdzie jest najdrożej. 📢 Nauczyciel płakał, jak sprawdzał. Nowe hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek. Najśmieszniejsze kwiatki ze szkolnych zeszytów Najnowsze i najśmieszniejsze hity ze sprawdzianów, klasówek oraz kartkówek 2021. Każdy nauczyciel, który poprawiał te prace, z pewnością płakał ze śmiechu. Najlepsze kwiatki z zeszytów uczniów, których nie da się odzobaczyć. Zebrane przez nas zabawne prace uczniów oglądasz na własną odpowiedzialność!!!

📢 Tak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów. Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego. 📢 Dziewczyny z teledysków disco polo. Zobacz prywatne zdjęcia z instagrama. Wśród nich są Podlasianki 25.01.2021 Piękne kobiety występują w niemal każdym teledysku disco polo. Wiele z nich dzięki występom w klipach zdobyło ogromną popularność i był to wstęp do większej kariery w show biznesie. Czy znasz je wszystkie? Czy kogoś zabrakło w naszym zestawieniu? 📢 Memy o budowlańcach. Zobacz najlepsze zdjęcia, gify i obrazki z prac budowlanych. Budowlaniec oczami Internautów (zdjęcia) Najnowsze memy o budowlańcach robią furorę w sieci. Dlaczego? Chyba każdy z Was spotkał się z jakimś niekompetentnym pracownikiem budowy. Przedstawiamy Wam ekstremalne przypadki!

📢 Najczęstsze grzechy plażowiczów: takie zachowania nie tylko wkurzają, ale są niebezpieczne. Tego nigdy nie rób nad wodą Co roku bilans wakacji przyprawia o ciarki - największym problemem wypoczynku nad wodą są utonięcia. W 2019 roku było to 471 osób, w 2018 - 553. Choć tendencja jest spadkowa, wakacje 2020 już zostały naznaczone śmiertelnym piętnem. Co sprawia, że mamy problem z bezpieczeństwem na plaży? Jakie grzechy popełniamy najczęściej? Konsekwencje niektórych mogą być tragiczne. 📢 8 niebezpiecznych roślin, które parzą i wywołują podrażnienia skóry. Uważaj na nie na spacerze i w ogrodzie [ZDJĘCIA] Są rośliny, na które naprawdę trzeba uważać - kontakt z nimi grozi poparzeniem lub silnym podrażnieniem skóry. Przedstawiamy 8 groźnych roślin.

📢 Dzień łapania za biust 2020: MEMY. Zobacz najlepsze memy, demotywatory o niecodziennym "święcie" 5.07.2020 Dzień łapania za biust 2020 na najlepszych memach. Dzień Łapania Za Biust to „święto” kontrowersyjne, dla wielu kobiet wręcz obraźliwe. Z głupiego pomysłu może być jednak korzyść.

📢 Seks-zabawy gimnazjalistów. "Słoneczko", "Wymiękasz" i inne Jeśli byliście zażenowani grając w młodości w butelkę, to gra w słoneczko przez gimnazjalistów wzbudzi w was oburzenie i niesmak. A młodzi traktują ją jako dobrą zabawę. 📢 Oświadczenie sprawcy kolizji. I nie trzeba wzywać policji (PDF) Warto mieć w aucie oświadczeniu sprawcy kolizji drogowej.

