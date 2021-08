Prasówka 18.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Antoni Królikowski jest najstarszym synem pary aktorskiej Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej i Pawła Królikowskiego. Aktor ma aż czworo młodszego rodzeństwa. Zobaczcie na zdjęciach jak mieszka Antoni Królikowski! Warto zwrócić uwagę na jego charakterystyczny żółty skuter.

Szacuje się, że w obozowisku, stworzonym przez migrantów na polsko-białoruskiej granicy we wsi Usnarz Górny, może koczować około pięćdziesięciu osób. Ale to szybko może się zmienić, bo jak relacjonują nasi pogranicznicy, co rusz podjeżdżają białoruskie ciężarówki z których wysiadają kolejni chcący przekroczyć polską granicę uchodźcy.