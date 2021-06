Prasówka 19.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" [20.06.2021 r.]”?

Prasówka 19.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" [20.06.2021 r.] Marcina Mroczka możemy od lat obserwować w serialu "M jak Miłość". To dzięki tej produkcji aktor zdobył popularność. Od nakręcenia pierwszego odcinka serialu wiele się zmieniło w życiu aktora. Marcin Mroczek stał się rozpoznawalny a swoją codziennością często dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem instagrama. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda serialu wraz ze swoją ukochaną żoną i synami.

📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia [20.06.2021 r.] W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać.

📢 Oto wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Tyle ma trafić netto na konta emerytów [20.06.2021 r.] W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. Oznacza to, ze 65% emerytów i osoby z najniższą płacą zwolnione będą od podatku.

Prasówka 19.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 20.06.2021 r.] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

📢 EURO 2020. Hiszpania-Polska 1:1. Zobacz, jak Biało-Czerwonych dopingowali kibice w Białymstoku O godzinie 21 reprezentacja Polski w piłce nożnej rozpoczęła swój drugi mecz grupowy na Euro 2020. Przeciwnikiem Polaków była Hiszpania. Podopieczni Paolo Sousy nie mogli zejść z boiska pokonani. Z meczu o wszystko wyszli z honorem i nadal są w grze na Euro. Zobacz, jak białostoccy kibice dopingowali Biało-Czerwonych w strefach kibica i ogródkach restauracyjnych. 📢 Białystok. Nocne bieganie ulicami miasta. Na trasie 8. PKO Nocny Półmaraton Białystok ponad dwa tysiące biegaczy. Utrudnienia do niedzieli Od godz. 20 co pół godziny na trasę trasę o długości 21,097 km startowała 250-osobowa grupa. Łącznie prawie 2,5 tysiąca zawodników pobiegło w 8. PKO Nocnym Białystok Półmaratonie. Zmagania obserwowało wielu białostoczan. 📢 Tak mieszka Lech Wałęsa. Zobacz obecny dom byłego prezydenta Polski. Mamy zdjęcia ze środka gdańskiej willi Lech Wałęsa mieszka w willi w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Samochodem spod jego domu można w 15 minut dojechać nad morze. W domu znajduje się piękny ogród oraz dwie kondygnacje z piwnicą. Zobaczcie jak mieszka Lech Wałęsa! Żyje luksusowo czy skromie? Wszystko na zdjęciach

📢 Niesamowity góralski dom Kamila Stocha. Oto jego wspaniała rezydencja w Zębie Zobacz prywatne zdjęcia! [19.06.21] Do rozpoczęcie nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich pozostało jeszcze pięć miesięcy. Nie znaczy to, że skoczkowie próżnują - niedługo rozpocznie się rywalizacja na igelicie, a już obecnie trwają treningi mające na celu budowanie przyszłej formy. Kamil Stoch rzadko zdradza kulisy swojego prywatnego życia, choć wiadomo, że jest szczęśliwym mężem Ewy Bilan, a miejscem ich zamieszkania jest Ząb. Co pewien czas mistrz publikuje jednak domowe zdjęcia, dzięki którym kibice mogą przekonać się, jak żyje na co dzień. Jego dom to wspaniała góralska rezydencja będąca ozdobą całej miejscowości. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj zdjęcia domu, w którym mieszkają Kamil Stoch i jego żona Ewa Bilan-Stoch. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Dom Andrzeja Leppera na sprzedaż od komornika. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Sprawdź Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał! 📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Oto ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [19.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska!

📢 Awaria wodociągowa w gminie Nowogród. Kilka miejscowości bez wody. Strażacy dostarczają wodę do gospodarstw [ZDJĘCIA] Awaria wodociągu w gminie Nowogród. Od godzin porannych nie ma wody kilku miejscowościach na terenie gminy Nowogród oraz w Jednaczewie (gm. Łomża). 📢 Strękowizna. 65-latek utonął w Jeziorze Kalejty. Policja ustala okoliczności Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę około godz. 17 w miejscowości Strękowizna (gm. Nowinka, pow. augustowski). W Jeziorze Kalejty utonął 65-letni mężczyzna.

📢 Otwarcie restauracji McDonalds w Bielsku Podlaskim przyciągnęło tłumy mieszkańców [ZDJĘCIA] W sobotę przed południem w naszym regionie otwarto kolejną restaurację McDonalds. Powstała ona w Bielsku Podlaskim przy ulicy Adama Mickiewicza. 📢 Polska przegrywa ze Słowacją MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych. Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 Sposoby na upał. Jak poradzić sobie z upałami? Uwaga na udar cieplny i przegrzanie! Jak uniknąć przegrzania? 19.06.2021 Sposoby na upał. Jak poradzić sobie z upałami? Uwaga na udar cieplny i przegrzanie! Jak uniknąć przegrzania? Po początkowej radości z przemiany wiosny w lato, pięknej, słonecznej pogody i wysokich temperatur, upały szybko stają się tematem narzekań i przyczyną zmęczenia. Dyskomfort, który odczuwamy, gdy zrobi się gorąco, jest czymś naturalnym i wiąże się z zapoczątkowaniem przez organizm mechanizmów mających prowadzić do utrzymania jego stałej temperatury. Z jednej strony uruchamiane są nieświadome reakcje fizjologiczne, z drugiej – podejmujemy mające przynieść nam ulgę czynności. Okazuje się jednak, że to, po co intuicyjnie sięgamy, nie zawsze działa tak, jak byśmy oczekiwali. 📢 Przewidywany skład Polski na mecz z Hiszpanią. Co przygotował Sousa? Spotkanie z Hiszpanami to ostatni gwizdek dla reprezentacji Polski, żeby pozostać na turnieju Euro 2020. Porażka ze Słowacją oznacza zmiany personalne w pierwszej jedenastce naszej drużyny. Paulo Sousa ma plan na ten mecz. Właśnie takim składem mamy zagrać z Hiszpanią. Zobacz przewidywany skład na sobotni mecz.

📢 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Oto prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? 19.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Oto prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP. 📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Te produkty zostały wycofane z popularnych sklepów i dyskontów. Uwaga na jaja i sezam z salmonellą! 19.06.2021 Kolejna interwencja GIS. Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego znaleźli uchybienia w żywności i artykułach spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży. GIS wycofał ze sklepów kolejne partie produktów szkodliwych dla zdrowia. Wykryto różne nieprawidłowości - wyniki kontroli podano w aktualnym raporcie GIS. Zobaczcie, jakie produkty zostały wciągnięte w ostatnich dniach na czarną listę GIS.

📢 Tak mieszkają Zenek Martyniuk i Magda Narożna. Podlaskie gwiazdy mają komfortowe domy na wsi. Te posiadłości robią wrażenie! 19.06.2021 Podlascy celebryci pokazują swoje domy. Zenek Martyniuk (Akcent) i Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) to obecnie dwie największe gwiazdy disco polo z Podlasia. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zenek mieszka pod Białymstokiem, a Magda pod Łomżą. Zobaczcie zdjęcia i oceńcie, która rezydencja podlaskich gwiazd muzyki disco-polo robi większe wrażenie. 📢 Co pić, kiedy upał doskwiera? Jakie napoje najlepiej gaszą pragnienie i nie są kaloryczne? Mamy podpowiedzi. Sprawdźcie Uczucie pragnienia to sygnał, że mamy niedobór wody w organizmie. Latem, zwłaszcza w trakcie upalnych dni, zapotrzebowanie na płyny pojawia się zdecydowanie szybciej. Po jakie napoje najlepiej sięgnąć, aby się nawodnić, jednocześnie nie sięgając po puste kalorie?

📢 Niewiarygodne metamorfozy gwiazd Gogglebox. Przed telewizorem! Tak się pozmieniali Big Boy, Sylwia Bomba i Agnieszka Kotońska 19.06.2021 TTV emituje już od sześciu lat program "Gogglebox. Przed telewizorem"! Od wielu tygodni oglądamy już 13. sezon reality show, a w nim bohaterów, których znamy od dawna. Sylwia Bomba, Mateusz „Big Boy” Borkowski czy Izabela Zeiske w "Gogglebox" są od samego początku, a niewiele krótszy staż w hicie TTV ma Agnieszka Kotońska czy Mariusz Kozak. Jak przez lata zmieniali się bohaterowie "Gogglebox. Przed telewizorem"? Zobaczcie sami! 📢 Sylwia Bomba z „Gogglebox. Przed telewizorem” wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”! Czy to oznacza jej koniec w programie TTV? [19.06.2021] Sylwia Bomba z „Gogglebox. Przed telewizorem” jest jedną z najbardziej lubianych i popularnych gwiazd programu TTV. Nie pozostało to niezauważone – pojawiły się doniesienia, że Bomba będzie jedną z uczestniczek programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, który już we wrześniu pojawi się w telewizji Polsat. Będziecie kibicować bohaterce „Gogglebox”?

📢 Googlebox. Przed telewizorem. Dominik Abus chwali się piękną żoną. Iga zachwyca, to prawdziwa piękność! Zobacz nowe zdjęcia [19.06.2021] Dominik Abus, uczestnik programu TTV „Gogglebox. Przed telewizorem”, pochwalił się jakiś czas temu na Instagramie zdjęciami ze swoją żoną. Iga Muszakowska zachwyciła internautów, a pod jej adresem posypały się setki komplementów. Nic dziwnego, bo żona Dominika z „Gogglebox” jest piękna. Zobacz zdjęcia! 📢 Król disco polo urodził się w letniej kuchni. Zobacz, jak wygląda rodzinny dom Zenka Martyniuka w Gredelach [19.06.2021] Oto rodzinny dom Zenka Martyniuka. Król disco polo to obecnie największa gwiazda polskiej muzyki rozrywkowej. Zawsze uśmiechnięty i choć ma na koncie mnóstwo hitów nigdy nie zadziera nosa. Nigdy też nie zapomniał skąd pochodzi i chętnie o tym opowiada nie tylko w piosence „Rodzinny dom”.

📢 Najtańsze domy do 100 tysięcy złotych na sprzedaż w województwie podlaskim. Domy, siedliska i domki letniskowe z rynku wtórnego 19.06.2021 Z pomocą portalu otodom.pl wybraliśmy dla was najtańsze oferty domów w woj. podlaskim na sprzedaż w regionie, których cena nie przekracza 100 tysięcy złotych. To często są nieruchomości, które wymagają remontu, ale też można w nich zamieszkać od razu, lub traktować te nieruchomości jako domki letniskowe, lub przyszłościowe inwestycje. Zobaczcie okazje! 📢 Mścichy. Tragiczny wypadek motocyklisty. 45-latek zginął po zderzeniu z łosiem Kilka minut po godzinie 17 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku z udziałem motocyklisty na terenie powiatu wysokomazowieckiego w rejonie miejscowości Mścichy.

📢 Nowi oficerowie w podlaskiej policji. 24 funkcjonariuszy z awansami na podkomisarza. Ośmiu policjantów z medalami "Za zasługi dla policji" Dziś w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku odbyła się uroczystość, podczas której Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc wraz z Zastępcami wręczył odznaczenia oraz akty mianowania na pierwszy stopień oficerski Policji. Wyróżnieni i nowi oficerowie usłyszeli liczne gratulacje i podziękowania.

📢 Finaliści Mister Podlasia 2021. Oni powalczą o tytuł Prezentujemy 16 finalistów konkursu Mister Podlasia 2021. Który z nich otrzyma ten tytuł, okaże się już za dwa tygodnie.

Gala konkursu odbędzie się w piątek, 2 lipca, w sali kina Forum w Białostockim Ośrodku Kultury.

📢 Turystyka. Spływy kajakowe w województwie podlaskim. Najciekawsze trasy [18.06.2021] Gdzie zorganizować spływ kajakowy na Podlasiu? Którą rzekę wybrać? Jeśli właśnie planujesz spędzenie wakacji w kajaku to ten artykuł jest dla Ciebie. Przedstawiamy gdzie można wybrać się na spływ kajakowy w województwie podlaskim. 📢 Przerwy w dostawie prądu w woj. podlaskim. Zobacz, gdzie zabraknie energii. Tygodniowy harmonogram [18 - 25. 06] Wiosna i lato to okres wzmożonych ilości wyłączeń prądu. Zobacz, gdzie, kiedy i jak długo zabraknie energii elektrycznej w naszych domach. Polska Grupa Energetyczna planuje czasowe przerwy w dostawie prądu w naszym regionie. Publikujemy tygodniowy szczegółowy wykaz miejscowości z województwa podlaskiego, w których zabraknie prądu. 📢 Jak się schłodzić bez klimatyzacji? Zobacz sprawdzone sposoby na upały! Jak się ochłodzić? Co zrobić, gdy żar leje się z nieba, a my nie mamy w domu klimatyzacji? Wiele osób przy wysokich temperaturach odczuwa zmęczenie i rozdrażnienie. Na dodatek upał może znacząco wpłynąć na nasz sen - dla niektórych taka pogoda oznacza nieprzespane noce. Oczywiście najlepszą opcją jest wyjazd nad jezioro lub schłodzenie się w przydomowym basenie. Jednak co, jeśli nie mamy takich możliwości? Jak radzić sobie z upałem bez pomocy klimatyzatora? Przejdź do galerii i zobacz najlepsze sposoby na schłodzenie się w naturalny sposób >>>

📢 Jaka woda do picia? Który rodzaj wybrać, by się dobrze nawodnić? Sprawdź, czym wyróżnia się woda z mineralna, filtrowana, alkaliczna i inne Pić trzeba, i to całkiem sporo! Najlepiej, by dzienną dawkę co najmniej 2 litrów napojów stanowiła woda. Którą jednak wybrać przy tak wielu dostępnych rodzajach? I co warto wiedzieć na ich temat, a o czym się zwykle nie mówi? Sprawdź, czym się różnią, a także jakie mają zalety i wady!

📢 Ranking szczepień w woj. podlaskim. Gdzie zaszczepiło się najwięcej osób w regionie? Ministerstwo Zdrowia każdego dnia monitoruje liczbę szczepień. W których powiatach i miastach woj. podlaskiego zaczepiło się najwięcej osób? Sprawdź statystykę! 📢 Złombol 2021. Podlaska załoga "Stegro Rally Team" wyruszy starą Ładą do Turcji (ZDJĘCIA) Stara, czerwona Łada. Tysiące kilometrów. Szczytny cel. Podlaska załoga "Stegro Rally Team" wyruszy do Turcji w rajdzie Złombol 2021. Możesz zostać sponsorem teamu i pomóc domom dziecka.

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Lidl, Żabka, Ikea, Biedronka, Tesco (17.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 17 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (17.06.2021). 📢 Gdzie na ryby? Najlepsze miejsca do wędkowania w Podlaskiem (zdjęcia) Wiele osób ma swoje ulubione miejsca do wędkowania. Warto jednak poznać atrakcyjne łowiska w województwie podlaskim. Mamy sporo magicznych miejsc, gdzie można złowić „grubą rybę”. Sprawdź najlepsze miejsca do wędkowania i jakie ryby można tam złowić.

📢 To lepsze niż memy! Najnowsze śmieszne hity ze sprawdzianów i klasówek. Nauczyciel płakał, jak sprawdzał 17.06.2021 Czy kreatywność ludzka zna granice? Często okazuje się, że nie. Szczególnie, jeżeli do czynienia mamy z uczniami szkół podstawowych lub średnich. To co potrafią napisać na sprawdzianie często wprawia w osłupienie, ale równie często powoduje uśmiech. Jakie najciekawsze "kwiatki" znajdziemy w internecie? Niektóre są śmieszniejsze niż memy!

📢 Jak żyją byłe "Królowe życia"? Zobacz, jak teraz wyglądają ex-uczestniczki i uczestnicy hitu TTV! "Królowe życia" to hit stacji TTV, a uczestniczki i uczestnicy programu z miejsca zyskują ogromną popularność i rzesze fanów. Niektórzy, tak jak Dagmara Kaźmierska, to właściwie twarze i legendy programu, ale niektóre królowe życia, mimo sympatii widzów, zniknęły już z programu. Co u nich słychać i jak teraz wyglądają? Zobacz, jak teraz żyją Monika Chwajoł, Gabriel Seweryn i inni! 📢 Najpiękniejsze rolniczki z Podlasia i Polski. Te dziewczyny pracy się nie boją! Wbrew obiegowym opiniom są w Polsce dziewczyny, które się pracy na roli nie boją. Piękne rolniczki pracują ze zwierzętami i na polach. Zdecydowanie nie boją się ubrudzić. Zobacz piękniejszą stronę polskiej wsi. 📢 Pluskwy zagnieździły się w bloku na ulicy Bema. Bezradni mieszkańcy muszą z nimi walczyć na własną rękę Mieszkańcy bloku komunalnego na ulicy Bema 100 E w Białymstoku borykają się z problemem pluskiew. To pozostałość po niechlujnym sąsiedzie. Teraz z zaniedbanego mieszkania pasożyty rozprzestrzeniają się na cały blok. Zdesperowani mieszkańcy proszą Zarząd Mienia Komunalnego o interwencję. Jak dotąd jednak muszą radzić sobie z problemem na własną rękę.

📢 Podlascy alimenciarze poszukiwani przez policję. Zobacz, kto nie płaci na dzieci i bliskich [15.06.2021] Te osoby uporczywie uchylają się od płacenia alimentów na członków swojej rodziny. Oto twarze mężczyzn, a także co ciekawe, kobiet ściganych przez KWP w Białymstoku, którzy mają odpowiadać prawnie na podst. art. 209 KK. Stan na [15.06.2021] 📢 Te osoby załapią się na 12 tys. zł na dziecko. Będą zmiany w nowym programie dla rodzin Te osoby załapią się na 12 tys. zł na dziecko. Podczas prezentacji "Polskiego Ładu" Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało powstanie nowego programu. Rodzice będą mogli otrzymać 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dzieci. Pieniądze nie trafią jednak do wszystkich. Zobacz, kto może liczyć na wypłaty.

📢 Kapice Lipniki. Wypadek na DK 64. Do szpitala trafiła kobieta w ciąży i małe dziecko [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło we wtorek przed południem na DK 64 w woj. podlaskim. W wyniku zderzenia dwóch aut osobowych do szpitala trafiła kobieta w ciąży i 2,5-letnie dziecko.

📢 Ceny nad morzem 2021. Ile za rybę, hamburgera, gofra, lody w barach i budkach. Czy w Mielnie jest drogo? Sprawdź! Ile trzeba zapłacić za zestaw obiadowy "ryba, frytki, surówka" w nadmorskiej miejscowości? Ile kosztuje gofr z dodatkami? Po ile są hamburgery, hotdogi i zapiekanki w Mielnie? Sprawdź! 📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Wokalistka zespołu Piękni i młodzi wspomina odważną sesję zdjęciową. Zobacz zdjęcia 18+ [15.06.2021r] Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło pięć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+]

📢 Nie żyje Alicja Barbara Klimowicz. Pielęgniarka zmarła po miesięcznej walce z COVID-19 Alicja Barbara Klimowicz - emerytowana pielęgniarka ze Szpitala Powiatowego w Mońkach - przegrała walkę z koronawirusem. Zmarła 28 maja po długich i ciężkich zmaganiach z COVID-19. Miała 66 lat. Pogrzeb ś. p. Alicji Barbary Klimowicz odbył się 31 maja. Spoczęła na cmentarzu parafialnym w Mońkach. Poniżej publikujemy wspomnienia o Alicji Barbarze Klimowicz autorstwa jej córki Agnieszki Osakowicz.

📢 Najbogatsze gminy wiejskie w województwie podlaskim. Które w TOP 20? Najbogatszą gminą wiejską kraju jest, jak informuje periodyk "Wspólnota", gmina Kleszczów w województwie łódzkim. Zamożność per capita (czyli na głowę mieszkańca) wynosi tam 37679,45 zł. 📢 Tak mieszka Cezary Pazura i jego żona Edyta ZDJĘCIA Para jest uwielbiana przez internautów. Ich cztery kąty są zniewalające Cezary Pazura to aktor, który zaskarbił sobie sympatię widzów w całym kraju. Wraz z żoną Edytą tworzą od 2009 roku związek małżeński, a także z powodzeniem podbijają internet. Cezary Pazura posiada swój kanał na YouTubie, natomiast Edyta Pazura prowadzi swojego bloga - maybebaby.com. W galerii zdjęć natomiast zobaczycie, jak mieszka małżeństwo Pazurów.

📢 Miss Podlasia. Która z nich założy koronę? Oto finalistki konkursu piękności Uczennice i studentki, blondynki i brunetki, odważne i nieśmiałe. Ale łączy je jedno marzenie – każda z nich chce założyć koronę miss. Której z nich będzie to dane? Okaże się już 2 lipca. Tego dnia bowiem w Białostockim Ośrodku Kultury odbędą się konkursy Miss Podlasia, Miss Nastolatek i Mister Podlasia 2021. Przedstawiamy kandydatki na Miss Podlasia w zjawiskowej sesji. 📢 Ofiary koronawirusa z województwa podlaskiego. Oni przegrali walkę z COVID-19. AKTUALIZACJA (zdjęcia) Od początku pandemii z powodu COVID-19 zmarło ponad 74 tysiące osób w całym kraju. Są wśród nich mieszkańcy naszego województwa - osoby znane, ale przede wszystkim tzw. "zwykli" ludzie. Chcemy przybliżyć sylwetki tych, którzy przegrali walkę z koronawirusem.

📢 Faszyn from Raszyn i nie tylko. Moda z polskich miast i ulic wyznacza światowe trendy. Zobaczcie jak się nie ubierać [ZDJĘCIA] Zaczęło się od Fashion from Russian, potem był Faszyn from Raszyn, a obecnie moda dotarła na w inne części kraju. Zobaczcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście chodzą po naszych ulicach.

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki 04.06.2021 Jeżeli wieś, to tylko podlaska! Z czym kojarzy się internautom polska wieś i rolnicy? Sprawdziliśmy, z czego śmieją się w sieci. Zobaczcie najlepsze memy i demotywatory o rolnikach. Tym razem zgromadziliśmy najlepsze memy o Podlasiu dotyczące tego obszaru. Jeżeli nie brakuje Wam dystansu do naszego regionu, możecie się nieźle pośmiać.

📢 Najtańsze domy i siedliska na sprzedaż blisko Białegostoku. Nieruchomości w powiecie białostockim - do 200 tysięcy zł [3.06.2021] Zobacz oferty najtańszych domów na sprzedaż, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Białegostoku. Gdzie można kupić dom ze sporą działką w spokojnej okolicy za umiarkowaną cenę? Zebraliśmy oferty domów wystawionych na sprzedaż w powiecie białostockim, których koszt nie przekracza 200 tysięcy złotych. To mniej niż wartość większości mieszkań w bloku na terenie Białegostoku! Chcecie się przeprowadzić za miasto, by podziwiać piękno podlaskiej przyrody?

📢 Finalistki Miss Podlasia 2021 pozowały w strojach kąpielowych na dachu klubu Trwają przygotowania do finału konkursów Miss Podlasia 2021, Miss Nastolatek 2021 i Mister Podlasia 2021. W każdej z kategorii bierze udział 16 finalistek i finalistów wyłonionych podczas castingów. 📢 Emilia Korolczuk z "Rolnicy. Podlasie." i jej Ranczo Laszki. Zobaczcie, jak mieszka najsłynniejsza podlaska rolniczka W Ranczo Laszki odwiedzamy Emilię Korolczuk z programu "Rolnicy. Podlasie". Wita nas uśmiechem. Prowadzi do zagrody, gdzie na świat chwilę temu przyszła kózka. U najsłynniejszej rolniczki w Polsce pojawi się niedługo jeszcze jedno maleństwo. Wyczekiwana córka - Laura.

📢 Najtańsze domy i siedliska w województwie podlaskim do 100 tys. zł. Nieruchomości do remontu lub zamieszkania od zaraz Województwo podlaskie jest jednym z bardziej malowniczych regionów w Polsce. Kto by nie chciał tu zamieszkać? Jak się okazuje, wcale nie jest to takie trudne. Zobaczcie zestawienie najtańszych domów na sprzedaż w Podlaskiem. Za żaden z nich nie trzeba zapłacić wygórowanych kwot. Ich cena nie przekracza bowiem 100 tysięcy złotych. Niektóre na pewno wymagają remontu, ale są też takie, w których można zamieszkać od zaraz i cieszyć się pięknem przyrody Podlasia. To prawdziwa okazja! Oferty pochodzą z serwisu otodom. 📢 Dziewczyny z teledysków disco polo. Zobacz prywatne zdjęcia z instagrama. Wśród nich są Podlasianki 25.01.2021 Piękne kobiety występują w niemal każdym teledysku disco polo. Wiele z nich dzięki występom w klipach zdobyło ogromną popularność i był to wstęp do większej kariery w show biznesie. Czy znasz je wszystkie? Czy kogoś zabrakło w naszym zestawieniu?

📢 Seks-zabawy gimnazjalistów. "Słoneczko", "Wymiękasz" i inne Jeśli byliście zażenowani grając w młodości w butelkę, to gra w słoneczko przez gimnazjalistów wzbudzi w was oburzenie i niesmak. A młodzi traktują ją jako dobrą zabawę.

Czy wzrośnie opłata za ZUS?