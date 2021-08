Prasówka 19.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Zagęszcza się atmosfera przy granicy polsko-białoruskiej we wsi Usnarz Górny (gm. Szudziałowo), gdzie od 12 dni koczuje grupa nielegalnych imigrantów z Afganistanu. W czwartek przybyli tam polscy parlamentarzyści, którzy wskazali na niehumanitarne zachowanie służb. Przyjechała też grupa narodowców, by wesprzeć pograniczników.

Tym razem przygotowaliśmy dla Was ranking najlepszych mam. Zestawienie powstało na podstawie znaczenia imion. Zobaczcie, które kobiety uznawane są za najlepsze mamy.

Marta Lach, która reprezentowała Polskę w kolarstwie na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio trafiła do szpitala w Wadowicach po wypadku, do którego doszło na treningu. Zderzyła się z samochodem. Przeszła operację. Policja twierdzi, że to była jej wina. - Wpadłam w tylną szybę stojącego samochodu. Zagapiłam się - tłumaczy się zawodniczka.