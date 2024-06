Prasówka 2.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emerytury czerwcowe 2024 - tabela netto. Takie są wypłaty dla seniorów w czerwcu [2.06.2024 r.]”?

Prasówka 2.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emerytury czerwcowe 2024 - tabela netto. Takie są wypłaty dla seniorów w czerwcu [2.06.2024 r.] Rozpoczęły się wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie stawki trafią na konta seniorów? Świadczenie zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie są stawki brutto i netto.

📢 Te łazienki są teraz najmodniejsze. Oto najciekawsze projekty od Krzysztofa Mirucia z HGTV [2.06.2024 r.] Krzysztof Miruć jako architekt już od lat pomaga widzom programu HGTV. W Weekendowych Metamorfozach i Zgłoś remont odmienia domy uczestników. Zebraliśmy projekty łazienek wykonane przez Krzysztofa Mirucia. Znajdziecie zarówno projekty małych łazienek w bloku, jak i prawdziwych salonów kąpielowych. 📢 Transfery. Pierwsze poważne osłabienie Jagiellonii Białystok. Odchodzi Zlatan Alomerović. Pierwszego bardzo poważnego osłabienia doznała Jagiellonia Białystok. Działaczom nowego mistrza Polski nie udało się dojść do porozumienia z podstawowym w minionym sezonie bramkarzem - Zlatanem Alomeroviciem i doświadczony golkiper rozstaje się z Dumą Podlasia, której barw bronił przez ostatnie 2,5 roku.

Prasówka 2.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jurgiel: Zostałem obwiniony o wszystko, co nie wyszło Sasinowi i Kaczyńskiemu Nie podano powodów zawieszenia mnie w prawach członka partii. Początkowo myślałem, że to jakaś pomyłka. Dopiero w poniedziałek prezes Jarosław Kaczyński pomówił mnie, podając w mediach nieprawdziwą informację, że nasza partia utraciła władzę w samorządzie województwa podlaskiego w wyniku „zemsty Jurgiela”- mówi podlaski europoseł Krzysztof Jurgiel.

📢 Najlepsze memy na Dzień Dziecka. Śmieszne zdjęcia i życzenia z okazji Dnia Dziecka 2024 Najlepsze memy na Dzień Dziecka 2024. Zobacz nowe, śmieszne zdjęcia i zabawne obrazki z okazji Dnia Dziecka 1.06.2024. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy też życzenia na Dzień Dziecka, które znajdziecie w tym artykule! 📢 Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Wydarzenie startuje 1 czerwca. O puchar powalczy siedem podlaskich samorządów Już 1 czerwca rozpoczyna się ogólnopolska rywalizacja o puchar Rowerowej Stolicy Polski. Rowerowe zmagania potrwają przez cały czerwiec. To już szósta edycja zabawy, której organizatorem jest miasto Bydgoszcz. Do konkursu zgłosiło się 149 samorządów, w tym także siedem miejscowości z województwa podlaskiego. Równolegle będą odbywać się dwie rywalizacje skierowane do miast prezydenckich i dla gmin. 📢 Wielki Naszpikowany Festiwal po raz trzeci na Stadionie Miejskim w Białymstoku! Legendy Jagiellonii zagrały charytatywny mecz W piątek (31 maja) na stadionie miejskim w Białymstoku został rozegrany Mecz Gwiazd Jagiellonii z Przyjaciółmi Fundacji Naszpikowani podczas trzeciej już imprezy, jaką jest Wielki Naszpikowany Festwial.

📢 Najlepsze życzenia na Dzień Dziecka 2024 SMS. Krótkie i śmieszne wierszyki oraz kartki z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka. Jest to święto nie tylko maluchów, ale i dorosłych, którzy w oczach swoich rodziców nadal pozostają dziećmi. Dzień Dziecka zazwyczaj pełen jest atrakcji, prezentów oraz najszczerszych życzeń. Dlatego przygotowaliśmy mnóstwo wierszyków a także rymowanek dla Waszych pociech. Zobaczcie wyjątkowe życzenia z okazji Dnia Dziecka! 📢 Rolnik szuka żony. Wycieczka Klaudii i Walentyna. Para odwiedziła innego uczestnika dziewiątej edycji programu Chociaż od dziewiątej edycji Rolnik szuka żony minęły już dwa lata to bohaterowie tej serii wciąż wzbudzają zainteresowanie internautów. Klaudia i Walentyn ostatnio w mediach społecznościowych pochwalili się wycieczką w góry. Zobaczcie kogo odwiedzili po drodze.

📢 Coraz bliżej powstania hali widowisko-sportowej w Białymstoku. Zobacz jak ma wyglądać obiekt Powstanie hali widowiskowo-sportowej coraz bliżej. Po latach blokowania tej inwestycji zmiana władzy po jesiennych wyborach w 2023 r. przyczyniła się do przełamania impasu. Dziś (31 maja) Miasto otrzymało pozwolenie na budowę tego obiektu w Białymstoku.

📢 Narkotyki w Bielsku Podlaskim. Mundurowi znaleźli nielegalne środki w mieszkaniu 42-latka. Myśleli, że jadą mu na ratunek Policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Funkcjonariuszy zaalarmowała córka 42-letniego mieszkańca Bielska Podlaskiego, który wcześniej skarżył się na złe samopoczucie, a potem nie odbierał telefonu. Okazało się, że mężczyzna jest cały i zdrowy. W jego mieszkaniu znaleziono jednak amfetaminę i mefedron. W efekcie akcja ratunkowe skończyła się zarzutami za posiadanie środków odurzających. 📢 Miejski Dzień Dziecka w Łomży. Trzy dni atrakcji. Zobacz, co się będzie działo Miasto Łomża, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych, Akademia Łomżyńska oraz Fundacja „L” organizują Miejski Dzień Dziecka w Łomży. Na dzieci czekają trzy dni pełne atrakcji. Będzie można je spotkać Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma, Strefie Odkrywania Wyobraźni i Aktywności SOWA oraz Akademii Łomżyńskiej, a także na Starym Rynku.

📢 Rolnicy.Podlasie. Andrzej i Agro Mati sieją kukurydzę w Plutyczach. Super maszyny, ale załadunek ziarna to nie taka łatwa sprawa Rolnicy.Podlasie. Andrzej z Plutycz nie próżnuje i wziął się do pracy. Ale nie sam. Tym razem w sianiu kukurydzy pomagał mu Mateusz. W najnowszym odcinku "Gienek i Andrzej Plutycze" na kanale You Tube jesteśmy świadkami jak słynny rolnik zmaga się z załadunkiem ziarna i obsługą siewnika. Za to lepiej mu idzie operowanie ładowarką. Ale kukurydza sama się nie zasieje. Agroi Mati i Andrzej mają do obsiania hektary pola. Sami zobaczcie.

📢 Piękne panie kibicują Jagiellonii Białystok. Zobacz jak kibicki Jagi dopingują swoją drużynę Na trybunach piłkarskich stadionów coraz częściej pojawiają się przedstawicielki płci pięknej. Kobiety, bez wątpienia, dodają kolorytu sportowym rozgrywkom. Podobne tendencje panują na obiekcie Jagiellonii Białystok. Zobacz jak dopingują kibicki Jagi!

📢 Migranci forsują polsko-białoruską granicę. Ranni żołnierze po ataku cudzoziemców Dwóch żołnierzy pełniący służbę na granicy polsko-białoruskiej zostało rannych po ataku przez grupę migrantów. Trafili do szpitala. Agresywni cudzoziemcy znajdujący się za techniczna barierą kilkukrotnie zaatakowali polskie służby. Mieli ze sobą niebezpieczne przedmioty i narzędzia. 📢 PRL. To były czasy! Pamiętacie ten klimat, sprzęt i smaki? Zobaczcie najlepsze memy o PRL Tak było. Przypominamy, jak wyglądało życie w PRL-u. Zapraszamy do galerii, gdzie niektórzy internauci mogą sobie przypomnieć klimat tamtych czasów, sprzęt, smaki, po prostu codzienność. Dziś niektórzy tamte lata wspominają z uśmiechem. Zobaczcie najlepsze memy z czasów PRL. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 31.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Boże Ciało w Ełku. Uroczysta procesja przeszła przez miasto Mieszkańcy Ełku i okolic tłumnie przeszli w procesji w uroczystość Bożego Ciała, 30 maja 2024 r. 📢 Powiatowa Olimpiada Lekkoatletyczna 2024 na stadionie BOSiR w Białymstoku. 350 uczniów dopingował mistrz olimpijski Wojciech Nowicki 350 młodych sportowców rywalizowało na Stadionie BOSiR w Białymstoku. To uczniowie 17 szkół z powiatu białostockiego – uczestnicy Powiatowej Olimpiady Lekkoatletycznej. Uczniom kibicował m.in. mistrz olimpijski w rzucie młotem Wojciech Nowicki.

📢 Boże Ciało. Ulicami Hajnówki przeszła uroczysta procesja Tradycyjnie w Boże Ciało ulicami Hajnówki przeszli wierni Kościoła Katolickiego. Trasa jak co roku wiodła od kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego do kościoła pw. Świętych Cyryla i Metodego. Na trasie ustawione były cztery ołtarze, przy których modlono się i słuchano fragmentów Ewangelii.

📢 W Puszczy Białowieskiej uchwycono szakala złocistego. Zwierzęta przez m.in. zmiany klimatyczne migrują na północ Fotopułapka Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk uchwyciła w Puszczy Białowieskiej szakala złocistego. Pierwsze szakale w Polsce zaobserwowano w 2015 roku. Zwierzęta w wyniku m.in. zmian klimatycznych migrują na północ. Jest to pierwszy osobnik sfotografowany w Puszczy Białowieskiej. 📢 Miejsca w Podlaskiem, które są idealne na wycieczkę w weekend. Pomysły na spacery, wycieczki rowerowe i samochodowe Początek czerwca to świetny czas na spacer, wycieczkę rowerową lub samochodową. Przedstawiamy wyjątkowe miejsca w Podlaskiem, które warto odwiedzić w długi weekend.

📢 Odlotowe Suwałki AIR SHOW 2024. Zobacz, jakie atrakcje czekają podczas tegorocznej edycji Po raz kolejny lotnisko w Suwałkach zmieni się w arenę podniebnych akrobacji i pokazów lotniczych. Odlotowe Suwałki AIR SHOW 2024 startują 29 czerwca na Lotnisku Suwałki. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

📢 Dyrektorzy i dyrektorki podlaskich LO. Zobacz kto zarządza liceami ogólnokształcącymi w naszym regionie W województwie podlaskim funkcjonuje około pół setki liceów ogólnokształcących, lwia część znajduje się oczywiście w stolicy Podlasia. Większość to samodzielne placówki, ale są i takie, które funkcjonują w ramach zespołów szkół. Postanowiliśmy sprawdzić kto obecnie jest dyrektorką lub dyrektorem w LO mających swoją siedzibę poza Białymstokiem. Większość to kobiety, sprawdź! 📢 Oni rządzą Cerkwią Prawosławną w Polsce! Zdecydowana większość hierarchów pochodzi z Podlasia. Sprawdź, gdzie się urodzili i jak wygladają Cerkiew Prawosławna w Polsce jest autokefaliczna czyli samorządna i niezależna. Podobnie jak w kościele katolickim również w prawosławiu wśród duchowieństwa funkcjonują pewne struktury. Przyjrzeliśmy się hierarchom prawosławnym, którzy działają w naszym kraju. Zdecydowana większość ma bardzo wiele wspólnego z naszym regionem.

📢 Gdzie w Podlaskiem kupić tabletkę „dzień po”? Zobacz listę aptek z adresami Rozpoczął się pilotażowy program Ministerstwa Zdrowia dzięki, któremu można otrzymać od farmaceuty receptę na antykoncepcję awaryjną. W województwie podlaskim w programie uczestniczy już kilkanaście aptek. Zobacz gdzie w Podlaskiem można kupić tabletkę "dzień po". 📢 Nowe przepisy dla kierowców. Co zmieni się 17 czerwca 2024 roku? Od czerwca 2023 roku mamy do czynienia z prawdziwą „rewolucją przewozową”, która dotyka przede wszystkim osoby świadczące usługi w ramach popularnych aplikacji. Czy nowelizacja przepisów rzeczywiście przełoży się bezpieczeństwo i poziom świadczonych usług? Wkrótce kolejna zmiana.

📢 Poczta Polska pozbywa się nieruchomości nad morzem. Zobacz ofertę firmy na tanie domki i działki Poczta Polska ogłosiła na swojej stronie wiele ofert nieruchomości położonych w województwach nadmorskich. Na sprzedaż są między innymi domki i działki w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co i za ile jest do kupienia od Poczty Polskiej w tych regionach kraju.

📢 Najbardziej nietypowe nazwiska mieszkańców województwa podlaskiego. Zobaczcie TOP 50. Dlaczego ich nie zmienią?! Nazwiska nie należy się wstydzić. Wielu mieszkańców regionu ma nazwiska nietypowe i jest z nich dumna (i bardzo dobrze!). Prawdopodobnie każdy choć raz spotkał się z nazwiskiem, które rozbawiło go do łez. W Podlaskiem nie brakuje osób, których nazwisko wywołuje uśmiech na twarzy. Wybraliśmy 50 nazwisk, które sprawią, że na długo je zapamiętacie. Zobaczcie naszą listę! 📢 Tego lata french manicure jest passé. W tym roku królować będzie jeden kolor paznokci, który podkreśla opaleniznę Pomarańczowe paznokcie zwłaszcza te w wydaniu neonowym to hit lata. Dlaczego? Bo pięknie wyglądają na dłoniach, świetnie podkreślają wakacyjną opaleniznę i pasować będą do wielu stylizacji. Możesz je mieć zarówno na rękach, jak i na stopach. Oto inspiracji na orange nails.

📢 Flower box – piękna kompozycja kwiatów w pudełku. Prezent, który zachwyci każdego. Sprawdź, jakie są rodzaje flower boxów i ile kosztują Flower box zdobywa coraz większą popularność jako alternatywa dla tradycyjnych bukietów. Eleganckie, praktyczne i piękne – flower boksy są doskonałym pomysłem na prezent na różne okazje: od urodzin po śluby. Dowiedz się, jak wybrać flower box, aby zrobił wrażenie na obdarowanej osobie!

📢 Poznaliśmy najlepszych policjantów ruchu drogowego w województwie podlaskim Najlepsi policjanci ruchu drogowego wyłonieni podczas wojewódzkiego finału konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” odebrali wyróżnienia z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektora Kamila Borkowskiego. 📢 Wielki pożar warsztatu samochodowego w Piszu. Straty są ogromne i sięgają 4 mln zł. Spaliły się m.in. cztery auta Do wielkiego pożaru doszło w niedzielę w nocy w Piszu. Palił się warsztat samochodowy oraz przyległy budynek. Straty liczone są w milionach złotych. Spaliły się m.in. cztery auta.

📢 Gify i obrazki na Dzień Matki 2024. Życzenia na Dzień Mamy możesz złozyć inaczej! Oto najlepsze obrazki, gify oraz memy na Dzień Matki Tradycyjne życzenia bywają niestety nudne. Obrazki na Dzień Mamy mogą wyrazić więcej niż tysiąc słów lub stanowić uzupełnienie do życzeń – czy to tych pisanych od serca, czy to tych gotowych. Jeśli ze swoją mamą dzielisz też poczucie humoru, rozbaw ją w dniu jej święta – pomogą ci w tym gify na Dzień Matki i memy. Zobacz najlepsze obrazki, gify i memy na Dzień Matki, jakie udało nam się znaleźć!

📢 Rolnicy.Podlasie. To już koniec! Ostatni etap przebudowy podwórka Gienka i Andrzeja za nami. Zobacz, jak wygląda Na podwórku Gienka i Andrzeja trwają ostatnie porządki. Praktycznie już wszystko jest gotowe. Zostało sporo polbruku i bloczki betonowe. Jarek żartował, że z pozostałych bloków Andrzej powinien zbudować budę dla Promila. Nareszcie widać, jak prezentuje się całe podwórko po przebudowie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kobieta zmienną jest! Szokujące metamorfozy pań w różnym wieku. Wystarczy odrobina cierpliwości Dobry makijaż potrafi zdziałać po prostu cuda. Spektakularną metamorfozę można sobie zafundować w każdym wieku. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu, pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. Jeśli nie wierzysz, to zobacz w naszej galerii, jak makijaż potrafi wydobyć piękno i odjąć lat! 📢 Piękne dziewczyny z teledysków disco polo. Wiele pochodzi z Podlasia! Zobacz zdjęcia Województwo podlaskie słynie z pięknych dziewczyn. Trudno się więc dziwić, że sporo z nich występuje w teledyskach gwiazd muzyki tanecznej. To często wstęp do wielkiej kariery dla dziewczyn z modelingu i konkursów piękności. Czym byłby klip muzyki tanecznej pozbawiony wdzięków pięknych kobiet? Zebraliśmy w naszym zestawieniu najbardziej znane piękności z teledysków disco polo. Wśród nich oczywiście nie brakuje Podlasianek.

📢 Donald Tusk w Białymstoku. W operze spotkał się z mieszkańcami. Promował kandydatów do Parlamentu Europejskiego O bezpieczeństwie Polski, prowadzeniu biznesu na terenach przygranicznych, ale też o konieczności zachowania jedności Unii Europejskiej mówił w piątek (24 maja) w Białymstoku premier Donald Tusk. Prezes rady ministrów przy okazji wsparł kandydatów Platformy Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu.

📢 Kultowy film Znachor kręcono na Podlasiu. Tak wyglądają miejsca z legendarnej produkcji Hoffmana. Zobacz, jak wyglądają obecnie Znachor to jeden z ulubionych filmów Polaków. Produkcja z lat 80-tych ubiegłego wieku dzierży miano obrazu kultowego. Większość scen filmu w reżyserii Jerzego Hoffmana nagrywanych było na Podlasiu, przede wszystkim w Bielsku Podlaskim. Sprawdziliśmy jak dziś wyglądają miejsca uwiecznione na taśmie filmowej ponad 40 lat temu. 📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia odświeżą wygląd i sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Rolnicy. Podlasie. Bogdan z Borowskich Ciborów poszedł w internety. Rolnik publikuje filmy, ostatnio zdradził ile ma traktorów Bogdan z Borowskich Ciborów to jeden z uczestników popularnego programu Rolnicy. Podlasie. Właśnie opublikował kolejny film na swoim kanale youtube. Okazją był zakup nawozów przez bohatera serialu emitowanego na Fokus TV. Rolnik pokazał się w innym wizerunku, a także trochę opowiedział o swoim gospodarstwie.

📢 Opuszczone miejsca w województwie podlaskim. Stare dwory, wielkie fabryki i zapomniany szpital. Tu można najeść się strachu! Każdy opuszczony budynek opowiada inną historię i każdą z nich warto poznać. W województwie podlaskim nie brakuje klimatycznych miejsc. Jedni uwielbiają stare chaty, inni tajemnicze miejsca mocy a niektórzy cenią podlaskie bagna, które skrywają niejedną tajemnicę. 📢 Ludzie odeszli stąd na zawsze. Opuszczone wsie w województwie podlaskim. Zobacz, kiedy i dlaczego się wyludniły Przez wiele lat toczyło się tu normalne życie, a dziś po tych wsiach często nie ma nawet śladu. W województwie podlaskim mamy kilka takich miejsc, które z różnych powodów zostały opuszczone przez mieszkańców. Zobaczcie, co się stało z miejscowościami, które nagle zniknęły z mapy. Poznajcie opuszczone wsie z Podlasia.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Rolnicy.Podlasie. Gospodarstwo Gienka i Andrzeja po wielkiej przebudowie. Podwórko jest nie do poznania! W Plutyczach deszcz już nie straszny, bo błota nikt się już nie boi. Podwórko zostało elegancko wybetonowane, czasami aż trudno je poznać. Przed domem jest jeszcze układana kostka brukowa, pojawiło się nowe ogrodzenie. Zobaczcie efekty wielodniowych prac. Nie ma co, Gienek i Andrzej w końcu wkroczyli w XXI wiek!

📢 Otwarcie pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP. Tunel łączący PKS i PKP w Białymstoku kosztował ponad 50 mln zł Mieszkańcy Białegostoku, osoby z regionu i turyści przyjeżdżający do stolicy Podlasia już mogą korzystać z tunelu łączącego PKP i PKS w Białymstoku. Tunel zastąpił kładkę nad torami. Budowa pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP kosztowała ponad 50 mln zł. 📢 Przysięga nowych żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w Białymstoku. Rodziny są z nich bardzo dumne. Zobacz zdjęcia Przysięga wojskowa Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej to wyjątkowe wydarzenie dla 91 nowych żołnierzy i dla ich rodzin. Bliscy towarzyszyli elewom podczas uroczystości przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Zobacz zdjęcia ze spotkania żołnierzy z rodzinami.

📢 Rolnicy.Podlasie. Rewolucja na podwórku Andrzeja w Plutyczach. Koniec słynnego błota, jest beton. Zobacz, jak wyglądały prace Rolnicy.Podlasie. Rewolucja na podwórku Gienka i Andrzeja. Fani programu z rolnikami z Podlasia są świadkami kolejnej metamorfozy na podwórku gospodarstwa w Plutyczach. To koniec ze słynnym błotem, podwórko zostało zalane betonem. Zobacz, jak przebiegały prace.

📢 Finalistki Miss Polonia 2024. Wśród nich trzy panie z Podlaskiego powalczą o koronę najpiękniejszej Znamy finalistki konkursu piękności Miss Polonia 2024. Trzy piękne panie z Podlaskiego powalczą o koronę w tym prestiżowym konkursie. Województwo podlaskie reprezentuje białostoczanka i dwie łomżynianki. W sumie w finale Miss Polonia 2024 znalazły się 24 kandydatki do tytułu najpiękniejszej. 📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę!

📢 Rolnicy. Podlasie. Nowy sprzęt u Andrzeja w Plutyczach. Rolnik pojechał po maszynę na Śląsk Kolejny nowy sprzęt trafił do gospodarstwa Gienka i Andrzeja w Plutyczach. Andrzej, najpopularniejszy bohater serialu Rolnicy. Podlasie, po nową maszynę wybrała się aż na Śląsk. Zobaczcie co kupił Andrzej i jak komentują zakup fani serialu Rolnicy. Podlasie. 📢 Magiczne miejsca w województwie podlaskim. Co warto zwiedzić na Podlasiu? 20 pomysłów na weekendową wycieczkę Na Podlasiu nie brakuje miejsc owianych legendami i zabobonami. Nie brakuje tutaj tzw. miejsc magicznych, tajemniczych i wartych odwiedzenia. Być może niektóre z nich dane Ci było widzieć. Jeżeli nie - musisz je zobaczyć! Oto kilka miejsc wprost idealnych na weekendową wycieczkę.

📢 Tak wyglądają dziś kultowe miejsca z filmu "U Pana Boga za piecem". Poznaj szlak turystyczny legendarnej komedii Film "U Pana Boga za piecem" wpisał się złotymi głoskami w historii polskiej kinematografii. Film z 1998 roku zna prawie każdy, choć nie każdy wie, że sceny do legendarnej komedii kręcone były w Sokółce, Tykocinie, Supraślu, Białymstoku, Janowie, Królowym Moście i starej szosie z Białegostoku do Bobrownik. Postanowiliśmy sprawdzić, jak na dzień dzisiejszy wyglądają kultowe miejsca filmu w reżyserii Jacka Bromskiego.

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w pierwszą niedzielę lutego 2024 roku Wietrzny poranek Czarcia Polana wypełniła się wystawcami. Dopisali też zwiedzający. Zobacz, co w pierwsza niedzielę lutego można było upolować na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach.

