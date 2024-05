Prasówka 20.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta”?

Prasówka 20.05: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Kultowy film Znachor na Podlasiu. Tak teraz wyglądają miejsca z legendarnej produkcji Hoffmana. Zdjęcia zrealizowano w naszym regionie Znachor to jeden z ulubionych filmów Polaków. Produkcja z lat 80-tych ubiegłego wieku dzierży miano obrazu kultowego. Większość scen filmu w reżyserii Jerzego Hoffmana nagrywanych było na Podlasiu, przede wszystkim w Bielsku Podlaskim. Sprawdziliśmy jak dziś wyglądają miejsca uwiecznione na taśmie filmowej ponad 40 lat temu.

📢 Nowi lektorzy i ceremoniarze w Archidiecezji Białostockiej. Blisko sto osób otrzymało błogosławieństwo do pełnienia służby. Zobacz zdjęcia W sobotę 18 maja, w kościele pw. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku ponad 60 nowych lektorów i 32 ceremoniarzy Liturgicznej Służby Ołtarza otrzymało błogosławieństwo do pełnienia służby lektora i ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Henryk Ciereszko.

📢 Mieszkania nie do życia, czyli patodeweloperka. Sprawdź, jakie absurdy proponują dziś deweloperzy. To trzeba zobaczyć Mieszkania w budynkach urągających zdrowemu rozsądkowi spotyka się dziś na rynku coraz częściej. Choć nie ma zgody co do tego, czym dokładnie jest patodeweloperka, to aż trudno nie użyć tego słowa na widok zdjęć, które prezentujemy w galerii. Zobacz deweloperskie absurdy z całej Polski.

📢 III liga. Olimpia Zambrów i LKS Łomża wygrały po 3:1. Porażka Jagiellonia II w Bełchatowie W 31. kolejce III ligi cenne zwycięstwa odniosły ŁKS Łomża i Olimpia Zambrów. Łomżanie pokonali na wyjeździe 3:1 Concordię Elbląg, a zambrowianie w takim samym stosunku uporali się u siebie z Legionovią Legionowo. Nie powiodło się tylko rezerwom Jagiellonii Białystok, które w dramatycznych okolicznościach przegrały w delegacji 0:1 z GKS-em Bełchatów. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Olga Lewczuk z Bielska Podlaskiego powalczy o tytuł Miss Polski Podlasia. Zobacz jej prywatne zdjęcia. Ma szansę na koronę? Urodzona w Bielsku Podlaskim, a od jakiegoś czasu mieszkająca w Białymstoku, Olga Lewczuk powalczy o tytuł najpiękniejszej Podlasianki. Zobacz prywatne zdjęcia jednej z finalistek konkurs Miss Polski Podlasia, którego finał odbędzie się na początku czerwca.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 19.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Trenerzy po meczu Piast - Jagiellonia (1:1). Adrian Siemieniec: Jesteśmy zadowoleni z punktu Po zakończonym remisem 1:1 meczu 33. kolejki PKO Ekstraklasy Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok szkoleniowcy obu ekip - Aleksandar Vuković i Adrian Siemieniec doceniali w swoich wypowiedziach klasę przeciwnika oraz podkreślali fakt, że potyczka zakończyła się sprawiedliwym wynikiem. Szkoleniowiec Jagi nawiązywał już też do zamykającego sezon spotkania Żółto-Czerwonych z Watrą Poznań.

📢 Piknik z Żubrami w Kopnej Górze. Zwiedzanie Zagrody Pokazowej Żubrów i inne atrakcje. Zobacz zdjęcia Wczoraj (18.05) w Kopnej Górze odbyła się wyjątkowa impreza. W ramach obchodów 100-lecia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zorganizowano Piknik z Żubrami. Na uczestników wydarzenia czekało mnóstwo atrakcji. 📢 Kibice Jagiellonii Białystok na meczu z Piastem Gliwice (1:1). Tak dopingowali Żółto-Czerwonych z racami! Wsparcia Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice z pewnością pomogło w doprowadzeniu do wyrównania. Jagiellończycy walczyli o pierwszy tytuł mistrza Polski. W sobotę w Gliwicach pojawiły się rekordowe tłumy kibiców z Białegostoku. 📢 Dzisiaj Prawosławny Dzień Kobiet czyli Wspomnienie Świętych Niewiast Niosących Wonności. Co to za święto? Dzisiaj (19.05) czyli w trzecią niedzielę okresu paschalnego Cerkiew Prawosławna wspomina Święte Niewiasty Niosące Wonności oraz Św. Józefa z Arymatei i Św. Nikodema. W tym dniu mówi się o zdarzeniu, w którym kobiety wykazały się większą odwagą i wiarą niż mężczyźni.

📢 21. Półmaraton Hajnowski za nami. Pobiegło ponad 200 zawodników W sobotę (18 maja) odbył się 21. Półmaraton Hajnowski. Na starcie stanęło ponad 200 zawodników z całej Polski. Jako pierwszy na mecie pojawił się Andrzej Starżyński z Końskowoli, pierwszą kobietą była Aleksandra Niwińska reprezentująca Błonie. 📢 Grand Prix 43. Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej zdobył chór z Warszawy Po dwóch dniach przesłuchań konkursowych wielbiciele śpiewu cerkiewnego poznali zwycięzców tegorocznej edycji Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Spośród 25 chórów najlepszym okazał się Zespół Muzyki Cerkiewnej „Varslavia”, który otrzymał Grand Prix Festiwalu. 📢 Archiwalne zdjęcia z regionu - Konstanty Kuźmin fotograf starego Gródka. Znajdź siebie i swoich bliskich na starych fotografiach Zdjęcia to fantastyczne medium, które pozwala nam wrócić do przeszłości, ożywić minione czasy. Obecnie każdy robi zdjęcia, lepsze lub gorsze, ale kiedyś fotograf to była postać wyjątkowa. Jedną z nich był urodzony na początku XX wieku Konstanty Kuźmin, który z umiłowaniem dokumentował swoje otoczenie. Zobacz jego zdjęcia z Gródka i okolic, a nich mnóstwo twarzy i emocji.

📢 Piękna strona Juwenaliów. Śliczne studentki bawiły się w Białymstoku i Suwałkach. Zobacz zdjęcia W piątek (17.05) odbyły się pierwsze wydarzenia w ramach Juwenaliów W Białymstoku, ale też w Suwałkach. W Stolicy Podlasia po południu odbyła się parada, później na terenie Politechniki Białostockiej przed publicznością wystąpiły muzycy. 📢 TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów Czasy, gdy skrzynia automatyczna oznaczała spory komfort, ale kosztem wyższej ceny zakupu, serwisu, większego spalania i gorszych osiągów, dawno minęły. To również nie synonim luksusu, bowiem automatyczne skrzynie biegów pojawiają się nawet w samochodach miejskich. Przedstawiamy TOP15 najtańszych aut z automatyczną skrzynią biegów na polskim rynku.

📢 Juwenalia 2024 memy. Jak bawią się studenci, a jak postrzegają ich internauci? Juwenalia 2024 to wyjątkowe wydarzenie, które łączy śmiech, muzykę i niepowtarzalną atmosferę. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, absolwentem, czy po prostu miłośnikiem dobrej zabawy, juwenalia 2024 to impreza, której nie można przegapić. Przyjdź, baw się i twórz niezapomniane wspomnienia! Kreatywni internauci już tworzą memy z okazji juwenaliów!

📢 Rolnicy. Podlasie. Na gospodarstwie Gienka i Andrzeja z Plutycz praca wre. Mimo nerwowej atmosfery bracia Onopiuk wykonali niełatwe zadanie Okres wiosenno-letni to na gospodarstwie pracowity czas. Podobnie jest w Plutyczach u popularnych rolników Gienka i Andrzeja, bohaterów programu "Rolnicy. Podlasie". Andrzej i Jarek Onopiukowie sadzili tym razem ziemniaki. Jak zwykle między braćmi panowała nerwowa, ale przez to zabawna atmosfera, dodatkowo Andrzeja zaatakował ... komar. 📢 Pożar lasu przy granicy z Białorusią. Ponad 100 strażaków walczyło z żywiołem na obszarze 10 hektarów. Zobacz zdjęcia z miejsca pożaru Wczoraj (17.05) doszło do niezwykle groźnego pożaru w najbliższej okolicy Puszczy Białowieskiej. Płonął las w rejonie miejscowości Jelonka między Kleszczelami a Hajnówką na obszarze około 10 hektarów. Z żywiołem walczyło ponad 30 zastępów straży pożarnej z trzech ościennych powiatów.

📢 Najnowsze przetargi Agencji Mienia Wojskowego - maj 2024. Wojsko wyprzedaje sprzęt warsztatowy i ogrodowy prawie za darmo Nowe aukcje Agencji Mienia Wojskowego to doskonała okazja do zakupu wysokiej jakości przedmiotów w atrakcyjnych cenach. Transparentność procesu, szeroki asortyment oraz możliwość nabycia unikalnych i wytrzymałych produktów to tylko niektóre z powodów, dla których warto zainteresować się tymi przetargami. Niezależnie od tego, czy jesteś kolekcjonerem, przedsiębiorcą, czy po prostu poszukujesz dobrych okazji, aukcje AMW mogą okazać się idealnym miejscem na znalezienie interesujących przedmiotów. Tym razem w asortymencie znajdziemy przede wszystkim sprzęt niezbędny w warsztacie samochodowym.

📢 Dzień Strażaka w Nowogrodzie. Powołanie brygadiera Arkadiusza Obryckiego na Komendanta Miejskiego PSP w Łomży, awanse i odznaczenia Wczoraj (17.05) w Nowogrodzie odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Podczas uroczystości brygadier Arkadiusz Obrycki otrzymał nominację na stanowiska Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Były też awanse, odznaczenia i nagrody.

📢 Muzyczne juwenalia w Suwałkach. Na koncertach bawili się nie tylko studenci. Zobacz zdjęcia Artyści z każdego gatunku muzycznego wystąpili w piątek (17 maja) na suwalskich juwenaliach zorganizowanych przez Państwową Uczelnię Zawodową. Przed suwalską publicznością zaprezentowali się: Osyda, Mesajah, Daj To głośniej i Baranovski. 📢 Mieszkańcy Bielska Podlaskiego przyłapani na zdjęciach z Google Street View w 2012 i 2013 roku. Jesteście na zdjęciach? Google Maps i funkcja Street View dzisiaj nikogo nie dziwi, ale jeszcze 15 lat temu to był swoisty skok w przyszłość. Zwiedzanie miejsc oddalonych o tysiące kilometrów siedząc jednocześnie wygodnie przed komputerem to brzmiało jak science fiction. 📢 Parki linowe na Podlasiu. Wspaniała rozrywka dla małych i dużych. Sprawdź, gdzie warto się wybrać i ciekawie spędzić czas W Polsce parki linowe są nadal popularną formą spędzania wolnego czasu dla dzieci, ale nie tylko. Ta stosunkowo nowa rozrywka pochodzi z Francji. Jest to aktywność fizyczna bezpieczna, ale mimo wszystko ekscytująca. Parki linowe kojarzą się z dziecięcą zabawą, ale jest to również świetna rozrywka dla ludzi dojrzałych. Nie każdy wie, że na Podlasiu jest naprawdę sporo tego typu obiektów. Które są najlepiej oceniane przez użytkowników?

📢 Zabytkowa synagoga w Milejczycach po gruntownym remoncie wygląda wspaniale. Zobacz jak prezentuje się obecnie i jak wyglądała wcześniej Zabytkowa synagoga w Milejczycach została oficjalnie otwarta po remoncie, który przeszła, w zeszłym roku. W obecnej formie świątynia jest prawdziwą ozdobą centrum dawnego miasta królewskiego. Zobacz jak prezentuje się synagoga obecnie i jak wyglądała w roku 2019, przed remontem. Różnica jest kolosalna!

📢 Najlepsze weekendowe MEMY! Piątek, piąteczek, piątunio, sobótka i ... twarde lądowanie w niedzielę. Morderczy poniedziałek was dobije! Weekend to najlepsza część weekendu bez dwóch zdań. Dwudniowa przerwa w pracy zwłaszcza, gdy za oknem jest piękna pogoda, musi poprawiać nastrój. Humor poprawiają również MEMY na ten temat, które internaucie wyprodukowali specjalnie dla was. Sprawdź jakie zachowania i stereotypy bawią nas, gdy myślimy o weekendzie. Zobacz zabawne obrazki i komentarze!

📢 Krzysztof Jurgiel: Jak mi powiedzą, dlaczego zostałem zawieszony, zwołam konferencję prasową Formalnie nic nie wiem. Siedzę i czekam na jakieś powiadomienie, bo oficjalnie nic nie wiem o tym, że zostałem zawieszony w mojej partii. Nie znam też powodu, dla którego to uczyniono, więc nie czuję się zawieszony – mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości mijającej kadencji Krzysztof Jurgiel. 📢 Juwenalia 2024 w Białymstoku rozpoczęte. Parada studentów przed Teatrem Dramatycznym. Przez miasto przeszedł barwny i głośny pochód Studenci przejęli władzę nad miastem. Symbolicznym przekazaniem kluczy do miasta i paradą, żacy zaczęli białostockie juwenalia. 📢 Hajnówka. Kiedyś było tu kąpielisko. Dziś ludzie znowu chcą wypoczywać nad rzeką Rzeka Leśna, przepływająca przez Hajnówkę i wijąca się dalej w ostępach Puszczy Białowieskiej, była kiedyś nie lada atrakcją dla mieszkańców tego miasteczka. Przed II wojną światową istniało tu nawet kąpielisko, z którego chętnie korzystali młodsi i starsi hajnowianie. Później jednak ścieki z zakładów przemysłowych tak zanieczyściły tę rzeczkę, że zyskała ona miano „Śmierdziuszki”. Teraz lokalni społecznicy rozpoczęli akcję czyszczenia rzeki, by mieszkańcy znowu mogli z przyjemnością nad nią wypoczywać.

📢 Długoterminowa prognoza pogody na lato 2024. Ekstremalne fale upałów w czerwcu, lipcu i sierpniu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował prognozy pogody na najbliższe lato. Z prognozy długoterminowej wynika, że może być ekstremalnie ciepło. Już w czerwcu możemy spodziewać się temperatur na poziomie 36 stopni Celsjusza. Sprawdź, jakie są długoterminowe prognozy. 📢 Nowa oczyszczalnia ścieków wybudowana dla Grupy MLEKOVITA otwarta. Inwestycja kosztowała 72 mln zł netto. Zobacz zdjęcia z uroczystości W piątek 17 maja na terenie zakładu produkcyjnego Grupy MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem, odbyło się uroczyste otwarcie nowej oczyszczalni ścieków. Otwarcie nowego obiektu stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia efektywności operacyjnej zakładu oraz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, wpisujących się w strategię przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Realizacją zadania była firma SEEN Technologie. Inwestycja kosztowała 72 mln zł netto.

📢 Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk Sławomir Klekotka awansował na stopień generała brygady Już nie pułkownik a generał brygady SG Sławomir Klekotka. Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej otrzymał właśnie awans. Stało się to podczas czwartkowych (16.05) centralnych obchodów Święta Straży Granicznej w Gdańsku. Nominację wręczył mu prezydent Andrzej Duda w obecności szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka. 📢 Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w Podlaskiem. Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Dąbrowy Białostockiej Jarosław Kaczyński, prezes PiS spotkał się w czwartek (16.05) z mieszkańcami Dąbrowy Białostockiej, w ramach kampanii kandydatów jego ugrupowania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Podlaskie tworzy jeden okręg z województwem warmińsko-mazurskim. Liderem listy PiS jest Maciej Wąsik. Kaczyński odniósł się podczas spotkania do sytuacji w sejmiku podlaskim, paktu migracyjnego czy sytuacji na granicy.

📢 Kinga Pęza z Łomży wicemistrzynią Europy w kategorii Wellness Fitness Kinga Pęza z Łomży zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w Kulturystyce i Fitnessie, które odbyły się w Hiszpanii. Łomżynianka uplasowała się na podium w kategorii Wellness Fitness. 📢 Najciekawsze SELFIE w sieci - straszne i śmieszne. Humor, szaleństwo i mistrzowie drugiego planu. Najlepsze autoportrety wykonane telefonem! Ogromna popularność selfie jest niezaprzeczalna. Autoportrety telefonem wykonują sobie praktycznie wszyscy. Wielu wykazuje się przy tym dużą kreatywnością przez sposób wykonania zdjęcia lub miejsce. Zdarza się, że wyjątkowość zdjęcia jest wynikiem idealnego momentu wykonania. Przegrzebaliśmy internety w poszukiwaniu najśmieszniejszych i najbardziej ciekawych SELFIE. Sprawdź je! 📢 Remont drogi powiatowej w powiecie białostockim. Drogowcy układają nowy asfalt w Nowym Krzewie Środa (15.05) do drugi dzień, w którym trwa wylewanie asfaltu na drodze powiatowej nr 2005B w podbiałostockiej gminie Zawady. Drogowcy pracują na odcinku od DK 8 do miejscowości Nowe Krzewo. Długość remontowanego fragmentu jezdni wynosi prawie blisko 700 m.

📢 Piękne Polki z PRL-u. W stu procentach naturalne, bez botoxu i operacji plastycznych. Tak wygląda prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u. 📢 Sianokosy to był okres ciężkiej pracy na roli. Zobacz, jak wyglądały kilkadziesiąt lat temu W Polsce okres sianokosów przypada na okres maja oraz czerwca. Prace polowe zmieniły się znacząco na przestrzeni kilkudziesięciu lat głównie ze względu na postęp technologiczny, zmiany w praktykach rolniczych oraz rozwój świadomości ekologicznej. Zobacz, jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyglądały sianokosy.

📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju. Gospodarstwo w Plutyczach i ranczo Laszki bez tajemnic W kolejnych sezonach programu Rolnicy.Podlasie mogliśmy obserwować jak zmienia się życie jego bohaterów. Również gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach przeszły olbrzymie metamorfozy. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi od dłuższego czasu gruntowny remont i zmienia się nie do poznania. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy. Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko. 📢 Memy o rolnikach. I śmiesznie i gorzko. Tak internauci komentują życie i pracę rolników. Zobacz memy i śmieszne obrazki Memy, czyli rolnicy okiem internautów. Co myślą o ich pracy? Rolnicy nie pozostają obojętni, też tworzą śmieszne obrazki. Zobaczcie w naszej galerii najnowsze memy.

📢 Podlaskie dania regionalne. 14 przepisów potraw, z których słynie województwo podlaskie Popularne podlaskie potrawy i dania, z których słynie nasze województwo. W tym artykule znajdziesz przepis na babkę ziemniaczaną, kartacze, a nawet sękacza. 📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te odświeżające cięcia sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Faszyn from Raszyn, czyli moda wprost z polskich ulic. Wyszlibyście tak na ulice? Oni nie mieli z tym problemu Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne! 📢 Rolnicy.Podlasie. Gospodarstwo Gienka i Andrzeja po wielkiej przebudowie. Podwórko jest nie do poznania! W Plutyczach deszcz już nie straszny, bo błota nikt się już nie boi. Podwórko zostało elegancko wybetonowane, czasami aż trudno je poznać. Przed domem jest jeszcze układana kostka brukowa, pojawiło się nowe ogrodzenie. Zobaczcie efekty wielodniowych prac. Nie ma co, Gienek i Andrzej w końcu wkroczyli w XXI wiek!

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Otwarcie pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP. Tunel łączący PKS i PKP w Białymstoku kosztował ponad 50 mln zł Mieszkańcy Białegostoku, osoby z regionu i turyści przyjeżdżający do stolicy Podlasia już mogą korzystać z tunelu łączącego PKP i PKS w Białymstoku. Tunel zastąpił kładkę nad torami. Budowa pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP kosztowała ponad 50 mln zł. 📢 Nowi funkcjonariusze podlaskiej policji złożyli ślubowanie. 10 kobiet i 19 mężczyzn będzie służyć w kilku komendach w całym województwie 29 nowych policjantów (10 kobiet i 19 mężczyzn) wstąpiło w szeregi podlaskiej policji. W środę (8 maja) złożyli uroczyste ślubowanie. Po szkoleniu będą służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, trafią także do komend w Suwałkach, Hajnówce, Mońkach, Kolnie, Sokółce, Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem.

📢 Zaginieni z województwa podlaskiego. Tych osób poszukuje policja. Zobacz zdjęcia i rysopisy, dane z 18.04.2024 W całej Polsce co roku ginie kilkanaście tysięcy osób. Wśród nich - także z województwa podlaskiego. Zaginieni są poszukiwani przez bliskich, policję czy Fundację ITAKA. Prezentujemy aktualną z 18.04.2024 listę osób zaginionych z Podlaskiego poszukiwanych przez KWP Białystok. 📢 Perły regionu na majówkę: Uroczysko Święte Miejsce nad Rospudą. Legendy i rzeka, która słynie z cudów Na skraju puszczy Augustowskiej, na pięknej polanie nad Rospudą, znajduje się wyjątkowa atrakcja turystyczna. To stare miejsce kultu a według starych ksiąg pobliska rzeka Jałówka słynie z cudów. Aura jest tu niesamowita a legend związanych z tym miejscem nie brakuje.

📢 Światowe gwiazdy po majówce na Podlasiu. Babka i bimber zmieniają ludzi na zawsze! Zdaniem internautów nawet dla gwiazd Hollywood nie ma litości. Gdy raz odwiedzą Podlasie to zakochają się w nim na zawsze i na zawsze się zmienią. Majówka na Podlasiu to nie wczasy, jak twierdzą śmieszkowie z internetu. Niektórzy zamiast odwiedzić ten wyjątkowy region i przekonać się, jak wygląda naprawdę, wolą stroić sobie z niego żarty. Trzeba jednak przyznać, że niektóre są bardzo zabawne, szczególnie te, które przedstawiają światowe gwiazdy po pobycie na Podlasiu.

📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Śmieszą nawet w majówkę! Zobacz najnowsze hity sprawdzianów Uczniowie bywają bezczelni i nawet na sprawdzianach wielu z nich zamiast walczyć o dobrą ocenę, postanawia robić sobie żarty. To wielki błąd, bo narażają się nie tylko na słabą ocenę, ale też często na błyskawiczną ripostę! Wielu nauczycieli nie gryzie się w język i karci uczniów ich własną bronią. Oto najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów na sprawdzianach. 📢 Gdzie na ryby w regionie? Poznaj atrakcyjne łowiska i najlepsze miejsca do wędkowania w województwie podlaskim Wiele osób ma swoje ulubione miejsca do wędkowania. Warto jednak poznać atrakcyjne łowiska w województwie podlaskim. Mamy sporo magicznych miejsc, gdzie można złowić „grubą rybę”. Sprawdź najlepsze miejsca do wędkowania i jakie ryby można tam złowić.

📢 Rolnicy. Podlasie. Pamiętna majówka u Gienka w Plutyczach. Bohater serialu Rolnicy. Podlasie skończył w areszcie Majówka, która kojarzy się z wypoczynkiem i grillowaniem, czasami przebiega zupełnie inaczej. Nieprzyjemne sytuacje miały miejsce trzy lata temu u bohatera serialu Rolnicy. Podlasie - Gienka z Plutycz. Najpopularniejszy rolnik w Polsce został zabrany przez policję do aresztu.

📢 Pixie cut, warstwowy bob a może stylu Pompadour? Te krótkie fryzury odmienią każdą kobietę. Idealne na wiosnę, wybierz sama! Nadeszła wiosna, a to najlepszy czas na zmiany! Nowa fryzura może optycznie wyszczuplić twarz. Zdecydujesz się na radykalną zmianę czy jednak delikatne podcięcie? Zobacz jak po wizycie u fryzjera zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje? 📢 Miss Polski 2024. Oto wszystkie finalistki Miss Polski 2024. W finale dwie panie z województwa podlaskiego W tym roku po raz 35-ty zostanie wybrana najpiękniejsza Polka. 26 kwietnia Hotel Kolumna Park gościł 59 najpiękniejszych kobiet w Polsce, z których wybrane zostały 32 finalistki. W finale rywalizować będą Julia Roszko i Karolina Grabowska z województwa podlaskiego

📢 Rolnicy. Podlasie. Podwórko Gienka i Andrzeja nie do poznania - "Błota w ogóle nie ma"! Metamorfoza gospodarstwa w Plutyczach Program telewizyjny Rolnicy. Podlasie cieszy się niesłabnącą popularnością. Bezsprzeczną gwiazdą stał się Gienek z Plutycz oraz jego syn Andrzej. Panowie wyszli poza ramy telewizyjnego reality show i założyli kanał na YouTubie. Pokazują na nim swoje codzienne życie. W ostatnim odcinku legendarne błoto z podwórka rolników znika! Dochodzi też do kłótni Andrzeja z bratem Jarkiem. Zobaczcie sami! 📢 Bielsk Podlaski na archiwalnych zdjęciach. Ponad pół wieku na unikalnych, starych fotografiach. Przygotuj się na podróż w czasie! Bielsk Podlaski posiada długą i bardzo bogatą historię. Jest to jeden z najstarszych ośrodków miejskich w naszym regionie. Dziś to niespełna 30-tysięczne miasto. Zobacz jak Bielsk Podlaski wyglądał kiedyś. Archiwalne zdjęcia ukazują miasto od okresu międzywojennego aż po późne lata 70-te XX wieku.

📢 Gdzie warzone są najlepsze piwa kraftowe w regionie? Browary rzemieślnicze na Podlasiu. Sprawdź! Amatorzy piwa od jakiegoś czasu mają bardzo duży wybór ulubionego trunku. Na rynku z przytupem pojawiło się piwo rzemieślnicze, które z sukcesami konkuruje z piwami wytwarzanymi w browarach korporacyjnych. Okazuje się, że na Podlasiu istnieje spora grupa browarników, którzy do warzenia złocistego napoju podchodzą z sercem i miłością. 📢 Wiosenne prace polowe na archiwalnych zdjęciach. Zobacz, jak wyglądała praca rolników kilkadziesiąt lat temu Wiosna jest okresem, w którym rolnicy po zimie ruszają w pole. Wykonywane przez nich prace są kluczowe dla zapewnienia dobrej jakości i plonów w nadchodzącym sezonie. Wiele zależy od warunków pogodowych i odpowiedniego planowania przez rolników. Prace polowe zmieniły się znacząco na przestrzeni kilkudziesięciu lat głównie ze względu na postęp technologiczny, zmiany w praktykach rolniczych oraz rozwój świadomości ekologicznej. Zobacz, jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyglądały wiosenne prace polowe.

📢 Rolnicy Podlasie. Rewolucja na podwórku w Plutyczach. Ciężkie maszyny walczą z błotem Nie przecierajcie oczu ze zdumienia, wzrok was nie myli. Z podwórka Gienka i Andrzeja zniknęło błoto! Wywieźli go ponad 20 ciężarówek. W jego miejsce zwieziono piasek i żwir, a wcześniej na całym terenie ułożono specjalną matę. Na podwórku pracują ciężkie maszyny i widać, że rolnicy podeszli do sprawy na poważnie. Było rżysko, a będzie San Francisco - skomentował jeden z fanów. 📢 Piękne widoki w Podlaskiem. Oto wieże i punkty widokowe w województwie podlaskim, które warto odwiedzić Góra Strękowa to obecnie jedno z najbardziej popularnych punktów widokowych w woj. podlaskim. Turystyczne grupy na Facebooku są zalewane zdjęciami narwiańskim rozlewisk i wiele z ich robi wrażenie. Ale przecież w naszym regionie jest wiele innych ciekawych miejsc i wież widokowych z których można zrobić wspaniałe zdjęcia. Jedne miejscówki są oczywiste, inne trochę ukryte. Zebraliśmy dla was ponad 20 ciekawych lokalizacji. Sprawdźcie, gdzie warto się wybrać.

📢 Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej z Plutycz mieszkają w pięknej wsi. Bogato zdobione, drewniane domy tworzą wyjątkowy klimat Podlaskie wsie słyną z ciekawej drewnianej zabudowy. Największym bogactwem tradycyjnej architektury drewnianej może się poszczycić powiat hajnowski. Również w powiecie bielskim można trafić na prawdziwe perełki, jak np. na wieś Plutycze. To właśnie w tej miejscowości mieszkają bohaterowie popularnego programu programu "Rolnicy. Podlasie", Gienek i jego syn Andrzej. 📢 Magiczne miejsca w województwie podlaskim. Co warto zwiedzić na Podlasiu? 20 pomysłów na weekendową wycieczkę Na Podlasiu nie brakuje miejsc owianych legendami i zabobonami. Nie brakuje tutaj tzw. miejsc magicznych, tajemniczych i wartych odwiedzenia. Być może niektóre z nich dane Ci było widzieć. Jeżeli nie - musisz je zobaczyć! Oto kilka miejsc wprost idealnych na weekendową wycieczkę.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce. Przyszli maturzyści bawili się na swoim pierwszym dorosłym balu Na Sali bankietowej Hotelu Kalinowski w Sokółce spotkali się maturzyści Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej. W towarzystwie nauczycieli i zaproszonych gości spędzili wyjątkowy wieczór, który z pewnością zapadnie długo w ich pamięci. 📢 Stare fotografie z regionu. Znajdź siebie i swoich bliskich na zdjęciach Stare fotografie są jak okna do przeszłości, ukazujące nam nie tylko obrazy, ale również emocje, historie i relacje. Przywołują wspomnienia, tworząc most między teraźniejszością a minionymi czasami. Ich wartość tkwi w zdolności przenoszenia nas w inne epoki oraz w dokumentowaniu ewolucji życia i kultury. Stare zdjęcia pozwalają też doeenić piękno prostoty przedstawionej w analogowej formie. Dziś prezentujemy ich porcję z okolic Korycina

📢 36. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej. Tłumy wiernych w wyjątkowym sanktuarium W niedzielę 2 lipca 2023 roku obchodzono w parafii Ostrożany 36. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej, która odbyła się 5 lipca 1987 roku. Od tego czasu, nieprzerwanie, w rocznicę tego wydarzenia wyruszają do Ostrożan pielgrzymi z okolicznych parafii. 📢 Zesłanie Ducha Świętego czyli Zielone Świątki. Co to za święto? [ZDJĘCIA] Zielone Świątki to ludowa nazwa kościelnego Zesłanie Ducha Świętego, święto uważa się za początek Kościoła. Uroczystość nazywana jest też "Pięćdziesiątnicą", ponieważ przypada 7 tygodni (50 dni) od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, a więc również w niedzielę. W tym roku jest to 28 maja.

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w mroźną, pierwszą niedzielę lutego 2023 roku W słoneczny i mroźny poranek Czarcia Polana wypełniła się wystawcami. Zobacz, co w niedzielę podczas lutowego jarmarku można było upolować na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach.

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam znaleźć w pierwszy lutowy weekend 2022 roku (zdjęcia) Nie wszyscy wystawcy i poszukiwacze "perełek" wystraszyli się wiatru i wilgotnej aury. Zobacz, co pierwszego dnia lutowego jarmarku można upolować na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach.

📢 Tykocin. Pierwszy w roku Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Zobacz, co można było upolować 8 stycznia 2022 r. w Kiermusach (ZDJĘCIA) Na Czarciej Polanie w Kiermusach koło Tykocina rozpoczął się dziś (8 stycznia) pierwszy w roku Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Dwudniowa impreza weekendowa to raj dla łowców antyków, rękodzieła, militariów i regionalnych przysmaków. Dziś tłumów nie było. Wystawcy mają nadzieję na większe zainteresowanie w niedzielę. 📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Najbardziej odważna sesja wokalistki Pięknych i Młodych. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło sześć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+]

📢 Na Suwalszczyźnie powstała Podlaska Toskania. Hodują tam wielbłądy, lamy czy alpaki Do niedawna hodowali setki krów, a dziś po łące Hlebowiczów z Wychodnego (gm. Suwałki) chodzą ... wielbłądy. 📢 Marsz Równości w Białymstoku. Na ulicach tłumy kolorowych ludzi i kibiców. W powietrzu tęczowe flagi, gaz i kamienie (ZDJĘCIA, WIDEO) Mieszkańcy Podlasia nie wiedzą co to jest tolerancja! Co tu się dzieje! - mówiła tuż przed startem przestraszona uczestniczka pierwszego Marszu Równości w Białymstoku. Podczas pochodu w stronę maszerujących leciały butelki, jajka, petardy, kamienie, a nawet doniczki z kwiatami. Nie zabrakło również wulgarnych haseł.

📢 Juwenalia w Suwałkach 2018. Studenci bawili się na koncertach w Parku Konstytucji 3 Maja [ZDJĘCIA, WIDEO] Zabawę rozkręcały gwiazdy muzyki disco polo, popu, dancehall i reggae. Pod sceną tańczyły tłumy. Zresztą zobaczcie sami na zdjęciach!

📢 Parafia NMP z Guadalupe. Procesja Bożego Ciała (zdjęcia, wideo) Obserwowaliśmy z kamerą procesję Bożego Ciała w parafii pod wezwaniem N.M.P. z Gaudalupe. Identyczne uroczystości odbywają się w czwartek w całej Polsce. 📢 Seks-zabawy gimnazjalistów. "Słoneczko", "Wymiękasz" i inne Jeśli byliście zażenowani grając w młodości w butelkę, to gra w słoneczko przez gimnazjalistów wzbudzi w was oburzenie i niesmak. A młodzi traktują ją jako dobrą zabawę.

