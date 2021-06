Prasówka 20.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nadciąga "supergrzyb" i "czarny grzyb" - atakuje chorych na Covid-19. Te osoby są narażone najbardziej! Jakie objawy powoduje? Sprawdź!”?

Prasówka 20.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nadciąga "supergrzyb" i "czarny grzyb" - atakuje chorych na Covid-19. Te osoby są narażone najbardziej! Jakie objawy powoduje? Sprawdź! "Supergrzyb" zaczyna się powoli rozprzestrzeniać na świecie. Odkryto go już w Ameryce Południowej. Candida auris zagraża nie tylko zakażonym koronawirusem. Badacze ostrzegają, że "w najbliższej przyszłości może on stanowić bardzo realny problem dla zdrowia ludzi na całym świecie". Z kolei w Indiach odkryto wysyp przypadków niebezpiecznej infekcji zwanej "czarnym grzybem", która atakuje chorych na COVID-19 lub ozdrowieńców. Oto szczegóły!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 20.06.21

📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [20.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska!

📢 Oto wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Tyle ma trafić netto na konta emerytów W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. Oznacza to, ze 65% emerytów i osoby z najniższą płacą zwolnione będą od podatku.

Prasówka 20.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" Marcina Mroczka możemy od lat obserwować w serialu "M jak Miłość". To dzięki tej produkcji aktor zdobył popularność. Od nakręcenia pierwszego odcinka serialu wiele się zmieniło w życiu aktora. Marcin Mroczek stał się rozpoznawalny a swoją codziennością często dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem instagrama. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda serialu wraz ze swoją ukochaną żoną i synami.

📢 Tak mieszka Artur Szpilka. "Cycu" i "Pumba" rządzą w luksusowym domu [zdjęcia] Artur Szpilka mistrzem świata w boksie już nie zostanie, ale powodzenia finansowego może zazdrościć mu wielu rywali. Nowy dom urządził razem z narzeczoną Kamilą Wybrańczyk. Jak mieszka Artur Szpilka? Zobaczcie na prywatnych zdjęciach bokserskiej pary. 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. 📢 Jaka cena za występ gwiazd disco polo na weselu i urodzinach? Oto cennik na 2021 rok. Zaproś teraz Zenka, MIG, Boys i innych na imprezę Marzycie o tym, aby gwiazda disco polo zaśpiewała na Waszym weselu, urodzinach albo innej imprezie? To możliwe! W Internecie można znaleźć orientacyjne cenniki występów artystów disco polo. Niektórzy za wykonanie kilku kawałków kasują ponad 30 tys. złotych. Kto jest najdroższy? Sprawdźcie, ile kosztuje występ gwiazd disco polo. Warto dodać, że ostateczny koszt zależy od terminu imprezy, miejsca czy odległości. Zwykle przedziały te nie zawierają kosztów dojazdu, noclegów. Niekiedy trzeba doliczyć też opłaty ZAIKS oraz sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy.

📢 Komornik sprzedaje Dom Andrzeja Leppera. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Sprawdź Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał!

📢 Marsz "Lockdown Nigdy Więcej" przeszedł przez Białystok. Uczestnicy skandowali: "Stop segregacji sanitarnej" (ZDJĘCIA) "Stop segregacji sanitarnej i paszportom szczepionkowym", "łapy precz od naszych dzieci", "rząd pod sąd". To tylko niektóre hasła, które skandowali uczestnicy marszu "Lockdown Nigdy Więcej" w Białymstoku. Wzięło w nim udział około 200 osób.

📢 Najtańsze domy na sprzedaż w województwie podlaskim. Domy, siedliska i domki letniskowe do 100 tys. zł [OFERTY] 20.06.2021 Z pomocą portalu otodom.pl wybraliśmy dla was najtańsze oferty domów w woj. podlaskim na sprzedaż w regionie, których cena nie przekracza 100 tysięcy złotych. To często są nieruchomości, które wymagają remontu, ale też można w nich zamieszkać od razu, lub traktować te nieruchomości jako domki letniskowe, lub przyszłościowe inwestycje. Zobaczcie okazje!

📢 Biegi masowe. 8. PKO Półmaraton Białystok. Ścigało się ponad trzy tysiące osób (galeria) PKO Białystok Półmaraton Białystok to w skrócie ponad trzy tysiące uczestników, wspaniała walka, dobra zabawa i sukces organizacyjny Fundacji Białystok Biega. 📢 Na plaży Dojlidy tłoczno jak nad Bałtykiem! Mieszkańcy korzystają z dobrej pogody (ZDJĘCIA) Białostoczanie ruszyli na plażę! Upalny weekend spędzają nad zalewem uprawiając sport, pływając i opalając się. Nad wodą zrobiło się tłoczno, wolnego miejsca na rozłożenie leżaka czy kocyka trzeba chwilę poszukać.

📢 Targ staroci przed Kręgiem. Impreza dla miłośników przedmiotów z duszą! W niedzielę (20 czerwca) odbył się kolejny jarmark staroci przed kręgiem. To cykliczna impreza, która przyciąga miłośników przedmiotów z duszą. Odbywa się w przyjaznej atmosferze, bo kupców i wystawców łączy wspólna pasja. Kochają przedmioty z duszą, których próżno szukać w sklepach. 📢 Anna Mucha w akcji! Aktorka sfotografowała się w czerwonej bieliźnie. Jak wam się podobają nowe zdjęcia Muchy? 20.06.2021 Ale prowokuje! Anna Mucha od zawsze uwielbia być w centrum uwagi i jednym gestem przyprawić resztę o zawrót głowy. Zobacz nowe zdjęcia aktorki... 📢 Najlepsza "11" drugiej kolejki Euro. Wreszcie są w niej Polacy! Mecz Polski z Hiszpanią był ostatnim starciem w ramach drugiej rundy spotkań na Mistrzostwach Europy, pora więc na wytypowanie "11" drugiej kolejki turnieju. Tylko jeden piłkarz obronił swoje miejsce w tym zestawieniu względem poprzedniego tygodnia, i tym razem znalazło się też w nim aż dwóch Biało-Czerwonych.

📢 Tak mieszka Lech Wałęsa. Zobacz obecny dom byłego prezydenta Polski. Mamy zdjęcia ze środka gdańskiej willi Lech Wałęsa mieszka w willi w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Samochodem spod jego domu można w 15 minut dojechać nad morze. W domu znajduje się piękny ogród oraz dwie kondygnacje z piwnicą. Zobaczcie jak mieszka Lech Wałęsa! Żyje luksusowo czy skromie? Wszystko na zdjęciach

📢 Giełda rolno-towarowa przy Andersa - 20 czerwca. Tutaj kupisz kwiaty, warzywa i owoce w cenach niższych niż w marketach Giełda przy ul. Andersa w Białymstoku to bogactwo warzyw i owoców w cenach niższych niż w marketach. Sprawdź, ile kosztują truskawki, młoda cebula, ziemniaki, marchew. W centrum rolno-towarowym można również kupić kwiaty i sadzonki warzyw w atrakcyjnych cenach. 📢 Pożar w Nowej Białej. Skala zniszczeń jest ogromna. Na miejscu premier i wojewoda. Tak wygląda wieś kilkanaście godzin po pożodze [ZDJĘCIA] Potężny pożar 20 domów, a także zabudowań gospodarczych we wsi Nowa Biała (pow. nowotarski) jest już dogaszony. Zaczyna się liczenie strat. Część wsi, w której szalał ogień, jest zablokowana, wstęp mają tu tylko służby. Na miejsce przyjechali premier Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Rozpoczęły się też pierwsze internetowe zrzutki na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Skala tego pożaru była niebywała. Dach na głową straciło 112 osób. Przyczyna tragedii nie jest na razie znana, prokuratura wszczęła śledztwo.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Oto ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Giełda samochodowa w Białymstoku - 20.06.2021. Przy Andersa można obejrzeć i przetestować auta na sprzedaż (ZDJĘCIA) Giełda samochodowa w Białymstoku cieszy się popularnością i co tydzień przyciąga mieszkańców. W niedzielę (20 czerwca) kupujących nie brakowało. Na placu przy Andersa można było obejrzeć, przetestować i kupić używane auta. Sprawdź, jakie samochody są na sprzedaż! 📢 Sposoby na komary! Jak pozbyć się swędzenia i bąbli po ugryzieniach komarów? Jak odstraszyć komary? 20.06.2021 Sposoby na komary! Jak pozbyć się swędzenia i bąbli po ugryzieniach komarów? Jak odstraszyć komary? Komary są złaknione naszej krwi, wprawdzie tylko samice, ale i tak skutecznie uprzykrzają nam życie, szczególnie teraz, kiedy jest ciepło i wilgotno. Komarów tego lata jest bardzo dużo. Prawie każdy z nas został ugryziony prze komara. Co zrobić gdy ukąsi nas komar?

📢 Horoskop na lato 2021 dla wszystkich znaków zodiaku! Jaki będzie czerwiec i lato dla Bliźniąt, Raka, Panny, Skorpiona? 20.06.2021 Horoskop na lato 2021 dla wszystkich znaków zodiaku! Jaki będzie czerwiec i lato dla Bliźniąt, Raka, Panny, Skorpiona? Wróżka Bernadetta z Łodzi postawiła karty Tarota dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop na wszystkie miesiące 2021 roku! 📢 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! 20.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP.

📢 Pożar czołgu na A6 pod Szczecinem. Zderzenie ciężarówek transportujących czołgi. AKTUALIZACJA i ZDJĘCIA 20.06.2021 Zablokowany przejazd na autostradzie na jezdni w stronę granicy. Około godz. 11.50 w sobotę 19 czerwca doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek przewożących czołgi. 📢 Sylwia Bomba z „Gogglebox. Przed telewizorem” wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”! Czy to oznacza jej koniec w programie TTV? [20.06.2021] Sylwia Bomba z „Gogglebox. Przed telewizorem” jest jedną z najbardziej lubianych i popularnych gwiazd programu TTV. Nie pozostało to niezauważone – pojawiły się doniesienia, że Bomba będzie jedną z uczestniczek programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, który już we wrześniu pojawi się w telewizji Polsat. Będziecie kibicować bohaterce „Gogglebox”? 📢 Niewiarygodne metamorfozy gwiazd Gogglebox. Przed telewizorem! Tak się pozmieniali Big Boy, Sylwia Bomba i Agnieszka Kotońska 20.06.2021 TTV emituje już od sześciu lat program "Gogglebox. Przed telewizorem"! Od wielu tygodni oglądamy już 13. sezon reality show, a w nim bohaterów, których znamy od dawna. Sylwia Bomba, Mateusz „Big Boy” Borkowski czy Izabela Zeiske w "Gogglebox" są od samego początku, a niewiele krótszy staż w hicie TTV ma Agnieszka Kotońska czy Mariusz Kozak. Jak przez lata zmieniali się bohaterowie "Gogglebox. Przed telewizorem"? Zobaczcie sami!

📢 Googlebox. Przed telewizorem. Dominik Abus chwali się piękną żoną. Iga zachwyca, to prawdziwa piękność! Zobacz nowe zdjęcia [20.06.2021] Dominik Abus, uczestnik programu TTV „Gogglebox. Przed telewizorem”, pochwalił się jakiś czas temu na Instagramie zdjęciami ze swoją żoną. Iga Muszakowska zachwyciła internautów, a pod jej adresem posypały się setki komplementów. Nic dziwnego, bo żona Dominika z „Gogglebox” jest piękna. Zobacz zdjęcia!

📢 Tak mieszkają Zenek Martyniuk i Magda Narożna. Gwiazdy disco polo mają zjawiskowe domy na wsi. Ich posiadłości robią wrażenie! 20.06.2021 Podlascy celebryci pokazują swoje domy. Zenek Martyniuk (Akcent) i Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) to obecnie dwie największe gwiazdy disco polo z Podlasia. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zenek mieszka pod Białymstokiem, a Magda pod Łomżą. Zobaczcie zdjęcia i oceńcie, która rezydencja podlaskich gwiazd muzyki disco-polo robi większe wrażenie.

📢 Król disco polo urodził się w letniej kuchni na Podlasiu. Zobacz, jak wygląda rodzinny dom Zenka Martyniuka w Gredelach [20.06.2021] Oto rodzinny dom Zenka Martyniuka. Król disco polo to obecnie największa gwiazda polskiej muzyki rozrywkowej. Zawsze uśmiechnięty i choć ma na koncie mnóstwo hitów nigdy nie zadziera nosa. Nigdy też nie zapomniał skąd pochodzi i chętnie o tym opowiada nie tylko w piosence „Rodzinny dom”. 📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 domów! "Zniszczenia są ogromne". Akcja pomocy dla mieszkańców Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

📢 Ile zarobisz w wojsku? Tyle zarabiają zawodowi żołnierze [STAWKI, DODATKI, ZAPOMOGI] - 20.06.2021 Zastanawiasz się nad pracą w wojsku? Sprawdź, ile możesz zarobić jako początkujący żołnierz zawodowy. Żołnierzom zawodowym oprócz pensji przysługują także uposażenia, dodatki, zapomogi i zasiłki. 📢 Wywal to natychmiast z kuchni. Te produkt według GIS są groźne dla zdrowia i życia. Wycofane produkty z Lidla, Biedronki, Netto 20.06.2021 Prezentujemy najnowszą listę wycofanych produktów przez GIS ostatnich miesiącach. Na liście znajdziecie zarówno najnowsze produkty, wycofane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz archiwalne produkty, które zostały wycofane z obrotu w ostatnich miesiącach. Warto sprawdzić, czy nie masz tych produktów w szafce, kuchni, bo według Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Sprawdzamy powody dla których te przedmioty codziennie użytku, a także produkty spożywcze zostały wycofane ze sprzedaży w popularnych sklepach takich jak Biedronka, Lidl, Lewiatan, Netto. Listę wycofanych produktów będziemy aktualizować na bieżąco.

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Te produkty zostały wycofane z popularnych sklepów i dyskontów. Uwaga na jaja i sezam z salmonellą! 19.06.2021 Kolejna interwencja GIS. Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego znaleźli uchybienia w żywności i artykułach spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży. GIS wycofał ze sklepów kolejne partie produktów szkodliwych dla zdrowia. Wykryto różne nieprawidłowości - wyniki kontroli podano w aktualnym raporcie GIS. Zobaczcie, jakie produkty zostały wciągnięte w ostatnich dniach na czarną listę GIS. 📢 Co pić, kiedy upał doskwiera? Jakie napoje najlepiej gaszą pragnienie i nie są kaloryczne? Mamy podpowiedzi. Sprawdźcie Uczucie pragnienia to sygnał, że mamy niedobór wody w organizmie. Latem, zwłaszcza w trakcie upalnych dni, zapotrzebowanie na płyny pojawia się zdecydowanie szybciej. Po jakie napoje najlepiej sięgnąć, aby się nawodnić, jednocześnie nie sięgając po puste kalorie?

📢 Pies zginął w męczarniach w salonie urody w Pyskowicach. Tosia spadła ze stołu i się udusiła. Właściciele są zrozpaczeni Pies zginął straszną śmiercią w salonie urody w Pyskowicach. Właściciele pięknego moskiewskiego psa stróżującego stracili ukochaną suczkę, po tym, jak oddali psa do salonu psiej urody Reksio w Pyskowicach. Suczka miała zostać tylko ostrzyżona i uczesana. Okazało się, że pies zginął w męczarniach. Właściciel salonu psiej urody przywiązał pieska linką do obroży i wyszedł do toalety. Piesek spadł ze stołu i się udusił. To okropna tragedia. 📢 Upały w Polsce. Memy! Internauci śmieją się z wysokich temperatur. Upały w krzywym zwierciadle [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI] Upały w Polsce nie ustają. Wysokie temperatury mogą dać się we znaki. Internauci jak zwykle komentują wysokie temperatury i przedstawiają je w krzywym zwierciadle. Upał w Polsce dokucza wszystkim. Internauci wzięli sprawy w swoje ręce [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI, DEMOTYWATORY]

📢 Znane podlaskie marki. Te firmy i produkty odniosły sukces w kraju i na świecie (17.06.2021) Bardzo możliwe, że z ich produktów korzystasz na co dzień. Czy wiesz, że pochodzą z naszego regionu? Zobacz zestawienie znanych podlaskich firm i marek, które od wielu lat kojarzą się z naszym regionem i jednocześnie podbijają rynek polski i światowy. 📢 PKP sprzedaje nieruchomości w woj. podlaskim. Zobacz jakie i co można kupić [zdjęcia] PKP S.A. jest jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. Zobacz, jakie nieruchomości i działki możesz nabyć od PKP w województwie podlaskim.

📢 Pluskwy zagnieździły się w bloku na ulicy Bema. Bezradni mieszkańcy muszą z nimi walczyć na własną rękę Mieszkańcy bloku komunalnego na ulicy Bema 100 E w Białymstoku borykają się z problemem pluskiew. To pozostałość po niechlujnym sąsiedzie. Teraz z zaniedbanego mieszkania pasożyty rozprzestrzeniają się na cały blok. Zdesperowani mieszkańcy proszą Zarząd Mienia Komunalnego o interwencję. Jak dotąd jednak muszą radzić sobie z problemem na własną rękę.

📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Wokalistka zespołu Piękni i młodzi wspomina odważną sesję zdjęciową. Zobacz zdjęcia 18+ [15.06.2021r] Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło pięć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+]

📢 Nie żyje Alicja Barbara Klimowicz. Pielęgniarka zmarła po miesięcznej walce z COVID-19 Alicja Barbara Klimowicz - emerytowana pielęgniarka ze Szpitala Powiatowego w Mońkach - przegrała walkę z koronawirusem. Zmarła 28 maja po długich i ciężkich zmaganiach z COVID-19. Miała 66 lat. Pogrzeb ś. p. Alicji Barbary Klimowicz odbył się 31 maja. Spoczęła na cmentarzu parafialnym w Mońkach. Poniżej publikujemy wspomnienia o Alicji Barbarze Klimowicz autorstwa jej córki Agnieszki Osakowicz.

📢 Tak mieszka Cezary Pazura i jego żona Edyta ZDJĘCIA Para jest uwielbiana przez internautów. Ich cztery kąty są zniewalające Cezary Pazura to aktor, który zaskarbił sobie sympatię widzów w całym kraju. Wraz z żoną Edytą tworzą od 2009 roku związek małżeński, a także z powodzeniem podbijają internet. Cezary Pazura posiada swój kanał na YouTubie, natomiast Edyta Pazura prowadzi swojego bloga - maybebaby.com. W galerii zdjęć natomiast zobaczycie, jak mieszka małżeństwo Pazurów. 📢 Miss Podlasia. Która z nich założy koronę? Oto finalistki konkursu piękności Uczennice i studentki, blondynki i brunetki, odważne i nieśmiałe. Ale łączy je jedno marzenie – każda z nich chce założyć koronę miss. Której z nich będzie to dane? Okaże się już 2 lipca. Tego dnia bowiem w Białostockim Ośrodku Kultury odbędą się konkursy Miss Podlasia, Miss Nastolatek i Mister Podlasia 2021. Przedstawiamy kandydatki na Miss Podlasia w zjawiskowej sesji.

📢 Ofiary koronawirusa z województwa podlaskiego. Oni przegrali walkę z COVID-19. AKTUALIZACJA (zdjęcia) Od początku pandemii z powodu COVID-19 zmarło ponad 74 tysiące osób w całym kraju. Są wśród nich mieszkańcy naszego województwa - osoby znane, ale przede wszystkim tzw. "zwykli" ludzie. Chcemy przybliżyć sylwetki tych, którzy przegrali walkę z koronawirusem.

📢 TOP 15 najmniej awaryjnych samochodów do 20 tys. zł. Tanie i niezawodne! Zobacz ranking Bardzo często kwota, jaką jesteśmy w stanie przeznaczyć na zakup pojazdu mieści się w przedziale 10-20 tysięcy złotych. Za to raczej nie kupimy samochodu nowego, lecz jesteśmy skazani na używany. Nie znaczy to jednak, że jesteśmy skazani na częste wizyty u mechanika. Jeśli planujesz w najbliższym czasie zmianę samochodu, dysponujesz budżetem do 20 tysięcy złotych i zastanawiasz się na jaką markę i model warto postawić, zobacz ranking TOP 15 najmniej awaryjnych samochodów w tym przedziale cenowym.

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki 04.06.2021 Jeżeli wieś, to tylko podlaska! Z czym kojarzy się internautom polska wieś i rolnicy? Sprawdziliśmy, z czego śmieją się w sieci. Zobaczcie najlepsze memy i demotywatory o rolnikach. Tym razem zgromadziliśmy najlepsze memy o Podlasiu dotyczące tego obszaru. Jeżeli nie brakuje Wam dystansu do naszego regionu, możecie się nieźle pośmiać. 📢 Rolnicy. Podlasie. Najsłynniejszy rolnik w Polsce - Gienek Onopiuk mieszka w Plutyczach. Odwiedziliśmy go w jego gospodarstwie [ZDJĘCIA] Jaki ja tam słynny? Normalny wioskowy chłop - mówi o sobie Gienek Onopiuk ze wsi Plutycze (pow. bielski). Sławę mu i jego synowi Andrzejowi przyniósł udział w popularnym serialu dokumentalnym „Rolnicy. Podlasie”. Odwiedziliśmy go z kamerą i aparatem.

📢 Najlepsze kwiaty na słoneczny balkon. Rośliny, które wytrzymają upał i letni skwar. Te kwiaty świetnie znoszą słońce [TOP 8] Upalne i słoneczne lato wcale nie musi oznaczać, że nasz balkon będzie wyglądał jak pustynia. Polecamy kwiaty, które doskonale znoszą słońce.

📢 Emilia Korolczuk z Rancza Laszki. Oto najsłynniejsza podlaska rolniczka z programu "Rolnicy Podlasie" Kobiety naprawdę wiele potrafią - mówi Emilia Korolczuk, rolniczka, właścicielka Rancza Laszki, sołtyska, bohaterka serialu "Rolnicy. Podlasie" i youtuberka prowadząca swój kanał "Ranczo Laszki". 📢 Najtańsze domy i siedliska na sprzedaż blisko Białegostoku. Nieruchomości w powiecie białostockim - do 200 tysięcy zł [3.06.2021] Zobacz oferty najtańszych domów na sprzedaż, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Białegostoku. Gdzie można kupić dom ze sporą działką w spokojnej okolicy za umiarkowaną cenę? Zebraliśmy oferty domów wystawionych na sprzedaż w powiecie białostockim, których koszt nie przekracza 200 tysięcy złotych. To mniej niż wartość większości mieszkań w bloku na terenie Białegostoku! Chcecie się przeprowadzić za miasto, by podziwiać piękno podlaskiej przyrody?

📢 Finalistki Miss Podlasia 2021 pozowały w strojach kąpielowych na dachu klubu Trwają przygotowania do finału konkursów Miss Podlasia 2021, Miss Nastolatek 2021 i Mister Podlasia 2021. W każdej z kategorii bierze udział 16 finalistek i finalistów wyłonionych podczas castingów. 📢 Mieszkańcy regionu na zdjęciach sprzed lat CZĘŚĆ II. Poznajesz kogoś? Zapraszamy na podróż w czasie. Oto kolejna porcja zdjęć wsi i miast z Podlasia i Suwalszczyzny, które znaleźliśmy w naszym archiwum. 📢 Emilia Korolczuk z "Rolnicy. Podlasie." i jej Ranczo Laszki. Zobaczcie, jak mieszka najsłynniejsza podlaska rolniczka W Ranczo Laszki odwiedzamy Emilię Korolczuk z programu "Rolnicy. Podlasie". Wita nas uśmiechem. Prowadzi do zagrody, gdzie na świat chwilę temu przyszła kózka. U najsłynniejszej rolniczki w Polsce pojawi się niedługo jeszcze jedno maleństwo. Wyczekiwana córka - Laura.

📢 Podlaskie więzienia sprzed lat. Nie chciałbyś tam trafić! (zdjęcia) Zastanawialiście się kiedyś jak kiedyś wyglądały podlaskie więzienia i areszty? Uchylamy rąbka tajemnicy przedstawiając zdjęcia z naszych archiwów! 📢 Rolnicy Podlasie. Emilia Korolczuk z Ranczo Laszki promienieje szczęściem u boku ukochanego. Para spodziewa się dziecka (ZDJĘCIA) Emilia Korolczuk to gwiazda programu "Rolnicy. Podlasie". Jakiś czas temu w życiu rolniczki pojawił się tajemniczy mężczyzna. Para spodziewa się dziecka. Przez długi czas Emilia ukrywała radosną nowinę przed światem, nie pokazywała też ukochanego. A jednak w święta postanowiła podzielić się zdjęciem z ukochanym. 📢 Emilia Korolczuk z Ranczo Laszki jest w ciąży! Spotkała miłość z dawnych lat ["Rolnicy. Podlasie"] Sympatyczną rolniczkę zakochaną w zwierzętach poznaliśmy dzięki programowi "Rolnicy. Podlasie". Jakiś czas temu w życiu Emilii Korolczuk pojawił się mężczyzna. Para spodziewa się dziecka. Kiedy odwiedziliśmy Laszki w środowy poranek (24 lutego) na świat przyszła właśnie kolejna kózka. Rolniczka pokazała nam ją przytulając czule do serca. Emilia promienieje szczęściem!

📢 Najtańsze domy i siedliska w województwie podlaskim do 100 tys. zł. Nieruchomości do remontu lub zamieszkania od zaraz Województwo podlaskie jest jednym z bardziej malowniczych regionów w Polsce. Kto by nie chciał tu zamieszkać? Jak się okazuje, wcale nie jest to takie trudne. Zobaczcie zestawienie najtańszych domów na sprzedaż w Podlaskiem. Za żaden z nich nie trzeba zapłacić wygórowanych kwot. Ich cena nie przekracza bowiem 100 tysięcy złotych. Niektóre na pewno wymagają remontu, ale są też takie, w których można zamieszkać od zaraz i cieszyć się pięknem przyrody Podlasia. To prawdziwa okazja! Oferty pochodzą z serwisu otodom.

📢 Dziewczyny z teledysków disco polo. Zobacz prywatne zdjęcia z instagrama. Wśród nich są Podlasianki 25.01.2021 Piękne kobiety występują w niemal każdym teledysku disco polo. Wiele z nich dzięki występom w klipach zdobyło ogromną popularność i był to wstęp do większej kariery w show biznesie. Czy znasz je wszystkie? Czy kogoś zabrakło w naszym zestawieniu? 📢 Domy na sprzedaż w województwie podlaskim do 220 tysięcy złotych. Zobacz najtańsze nieruchomości w okolicach Białegostoku [14.09.2020] Mieszkasz w bloku i marzy Ci się własny dom z ogródkiem? Pewnie myślisz, że Cię na to nie stać? Nic bardziej mylnego. W internecie jest sporo ofert domów na sprzedaż, których cena wcale nie jest taka wygórowana. Zobacz najtańsze domy na sprzedaż w województwie podlaskim. Wcale nie są droższe od mieszkania w bloku. Oferty ułożono według ceny: od najniższej do najwyższej.

📢 8 niebezpiecznych roślin, które parzą i wywołują podrażnienia skóry. Uważaj na nie na spacerze i w ogrodzie [ZDJĘCIA] Są rośliny, na które naprawdę trzeba uważać - kontakt z nimi grozi poparzeniem lub silnym podrażnieniem skóry. Przedstawiamy 8 groźnych roślin.

📢 Zakłady karne i areszty śledcze w województwie podlaskim [ZDJĘCIA] W województwie podlaskim jest sześć obiektów, w których odbywają kary lub czekają na procesy osoby osadzone. Zobaczcie gdzie i za jakie przestępstwa można trafić, gdzie kary odbywają kobiety, a gdzie mężczyźni. 📢 Seks-zabawy gimnazjalistów. "Słoneczko", "Wymiękasz" i inne Jeśli byliście zażenowani grając w młodości w butelkę, to gra w słoneczko przez gimnazjalistów wzbudzi w was oburzenie i niesmak. A młodzi traktują ją jako dobrą zabawę.

Czy wzrośnie opłata za ZUS?