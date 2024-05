Prasówka 21.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta”?

📢 Siemiatycka plenerowa majówka. Były tańce i dobra zabawa W niedzielę odbyła się kolejna edycja siemiatyckiej, plenerowej majówki. Na Skwerze Artystów, przy ulicy 11 Listopada, zebrali się mieszkańcy Siemiatycz, by wspólnie spędzić czas, cieszyć się sztuką i uczestniczyć w atrakcjach przygotowanych przez Siemiatycki Ośrodek Kultury.

📢 Kierowca skody wymusił pierwszeństwo. O wszystkim doniósł smartfon Kierująca oplem trafiła do szpitala na badania.

📢 Dziewczynka pogryziona przez psy na placu zabaw w Podlaskiem. Sprawę bada policja. Odpowiedzą właściciele zwierząt We wsi Srebrowo w gminie Wizna psy zaatakowały 6-letnią dziewczynkę na placu zabaw. Pogryzione dziecko trafiło na SOR. Na szczęście nie wymagało hospitalizacji. Według policji zwierzęta uciekły z posesji we wsi. Nie miały aktualnych zaświadczeń o szczepieniu przeciw wściekliźnie. Psy poddano obserwacji. Trwa ustalanie zakresu odpowiedzialności właścicieli czworonogów.

📢 Zawody psów w Bakałarzewie. Policyjne czworonogi wśród najlepszych w "Bitwie u Gladiatora" Widowiskowe zatrzymania pozoranta w terenie i pojazdach oraz pokonywanie przeszkód. To część konkurencji zawodów "Bitwa u Gladiatora", jaka odbyła się w miniony weekend w Bakałarzewie. Z trofeum wrócił m.in. owczarek Demon, który pod imieniem Szyling na co dzień pełni służbę w augustowskiej komendzie policji razem z sierż. Adrianem Ziarko. Demon zajął 2. miejsce, a jego drugi pies Kindi uplasował się na 4. pozycji.

📢 Kobylin-Borzymy. Spektakl Zapiski Oficera Armii Czerwonej w nowoczesnym Gminnym Centrum Kultury W niedzielę 19 maja w Gminnym Centrum Kultury w Kobylinie Borzymach okoliczni mieszkańcy mieli okazję zobaczyć spektakl Zapiski Oficera Armii Czerwonej, czyli jeden z flagowych tytułów Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Spektakl ma już 32 lata i zawsze spotyka się z pozytywnym przyjęciem. Nie inaczej było w Kobylinie o czym mogą świadczyć gromkie oklaski i owacje.

📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA Krzysztof Rutkowski bierze dziś ślub z Mają Plich. Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mają na dziś przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior będzie niósł rodzicom obrączki! Jesteśmy na miejscu, oglądajcie zdjęcia z uroczystości! Wkrótce nowe zdjęcia!

📢 Samotność długodystansowca, czyli wszyscy ludzie prezydenta. Dziś przy Tadeusz Truskolaskim nie ma już nikogo z pierwszego rozdania Czternastu zastępców, trzy rzeczniczki prasowe, dwóch sekretarzy i nadal ta sama skarbnik, która była nią jeszcze na długo przed złożeniem przez Tadeusza Truskolaskiego pierwszego ślubowania. Przez ponad 17 lat prezydentury rotacja w najbliższym gronie współpracowników prezydenta Białegostoku zbiegała się z nowymi kadencjami, sprawami losowymi, wyborami parlamentarnymi, a nawet słynnym dekalogiem prezydenta. Odejście w czwartek z urzędu Przemysłowa Tuchlińskiego było zarazem zamknięciem symbolicznej epoki. Był ostatnim z grona tych, którzy razem z Tadeuszem Truskolaskim w magistracie budzili Białystok od początku 2007 roku. 📢 28. Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza odbyły się w Mońkach i Białymstoku. Rolnikom wręczono medale Tegoroczne Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza trwały dwa dni. W sobotę odbywały się w Mońkach, natomiast główne uroczystości w niedzielę, w kościele p. w. Ducha Świętego w Białymstoku, gdzie medalami uhonorowane zostały osoby za szczególne Zasługi w Rolnictwie oraz zasłużone w szerzeniu kultu Patrona Rolników.

📢 Kultowy film Znachor na Podlasiu. Tak teraz wyglądają miejsca z legendarnej produkcji Hoffmana. Zdjęcia zrealizowano w naszym regionie Znachor to jeden z ulubionych filmów Polaków. Produkcja z lat 80-tych ubiegłego wieku dzierży miano obrazu kultowego. Większość scen filmu w reżyserii Jerzego Hoffmana nagrywanych było na Podlasiu, przede wszystkim w Bielsku Podlaskim. Sprawdziliśmy jak dziś wyglądają miejsca uwiecznione na taśmie filmowej ponad 40 lat temu.

📢 Nowi lektorzy i ceremoniarze w Archidiecezji Białostockiej. Blisko sto osób otrzymało błogosławieństwo do pełnienia służby. Zobacz zdjęcia W sobotę 18 maja, w kościele pw. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku ponad 60 nowych lektorów i 32 ceremoniarzy Liturgicznej Służby Ołtarza otrzymało błogosławieństwo do pełnienia służby lektora i ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Henryk Ciereszko.

📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego. 📢 Olga Lewczuk z Bielska Podlaskiego powalczy o tytuł Miss Polski Podlasia. Zobacz jej prywatne zdjęcia. Ma szansę na koronę? Urodzona w Bielsku Podlaskim, a od jakiegoś czasu mieszkająca w Białymstoku, Olga Lewczuk powalczy o tytuł najpiękniejszej Podlasianki. Zobacz prywatne zdjęcia jednej z finalistek konkurs Miss Polski Podlasia, którego finał odbędzie się na początku czerwca.

📢 Piknik z Żubrami w Kopnej Górze. Zwiedzanie Zagrody Pokazowej Żubrów i inne atrakcje. Zobacz zdjęcia Wczoraj (18.05) w Kopnej Górze odbyła się wyjątkowa impreza. W ramach obchodów 100-lecia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zorganizowano Piknik z Żubrami. Na uczestników wydarzenia czekało mnóstwo atrakcji. 📢 Kibice Jagiellonii Białystok na meczu z Piastem Gliwice (1:1). Tak dopingowali Żółto-Czerwonych z racami! Wsparcia Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice z pewnością pomogło w doprowadzeniu do wyrównania. Jagiellończycy walczyli o pierwszy tytuł mistrza Polski. W sobotę w Gliwicach pojawiły się rekordowe tłumy kibiców z Białegostoku.

📢 Dzisiaj Prawosławny Dzień Kobiet czyli Wspomnienie Świętych Niewiast Niosących Wonności. Co to za święto? Dzisiaj (19.05) czyli w trzecią niedzielę okresu paschalnego Cerkiew Prawosławna wspomina Święte Niewiasty Niosące Wonności oraz Św. Józefa z Arymatei i Św. Nikodema. W tym dniu mówi się o zdarzeniu, w którym kobiety wykazały się większą odwagą i wiarą niż mężczyźni.

📢 21. Półmaraton Hajnowski za nami. Pobiegło ponad 200 zawodników W sobotę (18 maja) odbył się 21. Półmaraton Hajnowski. Na starcie stanęło ponad 200 zawodników z całej Polski. Jako pierwszy na mecie pojawił się Andrzej Starżyński z Końskowoli, pierwszą kobietą była Aleksandra Niwińska reprezentująca Błonie. 📢 Grand Prix 43. Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej zdobył chór z Warszawy Po dwóch dniach przesłuchań konkursowych wielbiciele śpiewu cerkiewnego poznali zwycięzców tegorocznej edycji Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Spośród 25 chórów najlepszym okazał się Zespół Muzyki Cerkiewnej „Varslavia”, który otrzymał Grand Prix Festiwalu. 📢 Archiwalne zdjęcia z regionu - Konstanty Kuźmin fotograf starego Gródka. Znajdź siebie i swoich bliskich na starych fotografiach Zdjęcia to fantastyczne medium, które pozwala nam wrócić do przeszłości, ożywić minione czasy. Obecnie każdy robi zdjęcia, lepsze lub gorsze, ale kiedyś fotograf to była postać wyjątkowa. Jedną z nich był urodzony na początku XX wieku Konstanty Kuźmin, który z umiłowaniem dokumentował swoje otoczenie. Zobacz jego zdjęcia z Gródka i okolic, a nich mnóstwo twarzy i emocji.

📢 Piękna strona Juwenaliów. Śliczne studentki bawiły się w Białymstoku i Suwałkach. Zobacz zdjęcia W piątek (17.05) odbyły się pierwsze wydarzenia w ramach Juwenaliów W Białymstoku, ale też w Suwałkach. W Stolicy Podlasia po południu odbyła się parada, później na terenie Politechniki Białostockiej przed publicznością wystąpiły muzycy.

📢 Parki linowe na Podlasiu. Wspaniała rozrywka dla małych i dużych. Sprawdź, gdzie warto się wybrać i ciekawie spędzić czas W Polsce parki linowe są nadal popularną formą spędzania wolnego czasu dla dzieci, ale nie tylko. Ta stosunkowo nowa rozrywka pochodzi z Francji. Jest to aktywność fizyczna bezpieczna, ale mimo wszystko ekscytująca. Parki linowe kojarzą się z dziecięcą zabawą, ale jest to również świetna rozrywka dla ludzi dojrzałych. Nie każdy wie, że na Podlasiu jest naprawdę sporo tego typu obiektów. Które są najlepiej oceniane przez użytkowników? 📢 Zabytkowa synagoga w Milejczycach po gruntownym remoncie wygląda wspaniale. Zobacz jak prezentuje się obecnie i jak wyglądała wcześniej Zabytkowa synagoga w Milejczycach została oficjalnie otwarta po remoncie, który przeszła, w zeszłym roku. W obecnej formie świątynia jest prawdziwą ozdobą centrum dawnego miasta królewskiego. Zobacz jak prezentuje się synagoga obecnie i jak wyglądała w roku 2019, przed remontem. Różnica jest kolosalna!

📢 Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk Sławomir Klekotka awansował na stopień generała brygady Już nie pułkownik a generał brygady SG Sławomir Klekotka. Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej otrzymał właśnie awans. Stało się to podczas czwartkowych (16.05) centralnych obchodów Święta Straży Granicznej w Gdańsku. Nominację wręczył mu prezydent Andrzej Duda w obecności szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka. 📢 Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w Podlaskiem. Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Dąbrowy Białostockiej Jarosław Kaczyński, prezes PiS spotkał się w czwartek (16.05) z mieszkańcami Dąbrowy Białostockiej, w ramach kampanii kandydatów jego ugrupowania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Podlaskie tworzy jeden okręg z województwem warmińsko-mazurskim. Liderem listy PiS jest Maciej Wąsik. Kaczyński odniósł się podczas spotkania do sytuacji w sejmiku podlaskim, paktu migracyjnego czy sytuacji na granicy.

📢 Wybory europarlamentarne. Kandydaci KO: Trzeba głosować, by nie wygrali eurosceptycy i populiści We wtorek (14.05) podlaska KO zainaugurowała w Białymstoku kampanię wyborczą do Europarlamentu. Podczas prezentacji kandydatów w centrum miasta wystąpili liderzy listy w Podlaskiem i Warmińsko-Mazurskiem: Jacek Protas i europoseł Tomasz Frankowski oraz kandydujący z dalszych miejsc Anna Augustyn i Marek Tyszkiewicz. 📢 Najtrudniejsze do wymówienia nazwy miejscowości w Podlaskiem. Dla obcokrajowca to prawdziwy koszmar. Zobacz, na czym można połamać język Nazwy miejscowości w woj. podlaskim mogą stanowić koszmar dla obcokrajowca. W naszym regionie jest ich mnóstwo. Zobaczcie ranking TOP 20 najtrudniejszych do wymowy nazw podlaskich wsi i miasteczek. Jeśli chcecie podzielić się własną nazwą miejscowości, wysyłajcie na adres [email protected] lub piszcie w komentarzach.

📢 Slow life po podlasku. Zwykły, wiosenny dzień na podlaskiej wsi 20 lat temu Pływające krowy, nieśpieszny wypad na ryby i długie rozmowy na ławeczkach przed domem. Takie podlaskie znamy bardzo dobrze. Tutaj czas płynie jakby wolniej. Zupełnie niechcący mieszkańcy regionu wyprzedzili obowiązujące dziś trendy mówiące, że należy cenić swój czas i z wieloma rzeczami się nie spieszyć. Zobaczcie jak wyglądał zwykły wiosenny dzień w naszym regionie 20 lat temu. Czy naprawdę tak wiele się zmieniło? 📢 Chrystos Woskres! Prawosławni świętują Wielkanoc. Tłumy wiernych w cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim. Zobacz zdjęcia Dzisiaj (5.05) wierni Cerkwi prawosławnej świętują najważniejszy i najbardziej radosny dzień w roku liturgicznym - Wielkanoc - prawosławna Pascha. Tradycyjnie w nocy z soboty na niedzielę tłumy wiernych wypełniły świątynie w całym regionie i Polsce aby o północy duchowny radośnie oznajmił Zmartwychwstanie Pańskie, krzycząc Chrystos Woskresie!

📢 Rolnicy. Podlasie. Pamiętna majówka u Gienka w Plutyczach. Bohater serialu Rolnicy. Podlasie skończył w areszcie Majówka, która kojarzy się z wypoczynkiem i grillowaniem, czasami przebiega zupełnie inaczej. Nieprzyjemne sytuacje miały miejsce trzy lata temu u bohatera serialu Rolnicy. Podlasie - Gienka z Plutycz. Najpopularniejszy rolnik w Polsce został zabrany przez policję do aresztu.

📢 Miss Polski 2024. Oto wszystkie finalistki Miss Polski 2024. W finale dwie panie z województwa podlaskiego W tym roku po raz 35-ty zostanie wybrana najpiękniejsza Polka. 26 kwietnia Hotel Kolumna Park gościł 59 najpiękniejszych kobiet w Polsce, z których wybrane zostały 32 finalistki. W finale rywalizować będą Julia Roszko i Karolina Grabowska z województwa podlaskiego 📢 Przysięga nowych żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w Białymstoku. Rodziny są z nich bardzo dumne. Zobacz zdjęcia Przysięga wojskowa Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej to wyjątkowe wydarzenie dla 91 nowych żołnierzy i dla ich rodzin. Bliscy towarzyszyli elewom podczas uroczystości przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Zobacz zdjęcia ze spotkania żołnierzy z rodzinami.

