Prasówka 21.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 21.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak możesz ochłodzić pokój bez klimatyzacji. Sprawdzone i skuteczne sposoby na upał w mieszkaniu [22.06.2021] Jak schłodzić pokój szybko i skutecznie bez użycia klimatyzacji? Zobacz te sprawdzone sposoby.

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 22.06.2021] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. 📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" [22.06.2021] Marcina Mroczka możemy od lat obserwować w serialu "M jak Miłość". To dzięki tej produkcji aktor zdobył popularność. Od nakręcenia pierwszego odcinka serialu wiele się zmieniło w życiu aktora. Marcin Mroczek stał się rozpoznawalny a swoją codziennością często dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem instagrama. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda serialu wraz ze swoją ukochaną żoną i synami.

Prasówka 21.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Osoby o tym imieniu i znaku zodiaku to prawdziwe marudy! Niektórych lepiej unikać [lista - 22.06.2021] Jeśli nie lubicie ciągłego narzekania i marudzenia to raczej unikajcie największych marud. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie osób, które marudzenia mają we krwi. Bo jest za gorąco, bo jest za zimno, bo za późno lub za wcześnie. Każdy powód jest dobry, by sobie pomarudzić. Zobaczcie kogo lepiej unikać, jeśli nie macie dziś siły na marudzenie.

📢 Oto wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Tyle ma trafić netto na konta emerytów [22.06.2021] W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. Oznacza to, ze 65% emerytów i osoby z najniższą płacą zwolnione będą od podatku. 📢 Tyle dajemy do koperty na wesele. Mamy przykłady od rodziny i znajomych! [22.06.2021] Wesela wróciły pełną parą. Choć są jeszcze ograniczenia liczby gości to jednak tak duże, ze dla większości par nie stanowią problemu, szczególnie, że osoby w pełni zaszczepione nie są liczone do limitów. Sezon ślubny w pełni. Pełne ręce roboty mają osoby z branży. Goście tez chętnie wracają na rodzinne imprezy. Problem jednak pojawia się z prezentem, a właściwie z kopertą. Ile do niej włożyć? Sprawdzamy na przykładach internautów, ile powinien wynosić prezent dla młodej pary.

📢 Festiwal Rock na Bagnie tylko dla zaszczepionych. Antycovidowcy zwierają szyki i zamierzają protestować w czasie koncertów W Goniądzu na początku lipca odbędzie się festiwal Rock na Bagnie 2021. W imprezie będą mogły wziąć udział osoby zaszczepione. To spotkało się z niezadowoleniem grupy osób, które sprzeciwiają się obostrzeniom i tzw. selekcji sanitarnej. Szykują protest w dniu koncertów. 📢 12 tys. zł na dziecko w ramach Polskiego Ładu. Brak kryterium dochodowego, ale jest inny warunek! W ramach Polskiego Ładu rząd PiS chce wprowadzić szereg ulg i zapomóg. Jednym z filarów programu jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który zakłada, że rodzice otrzymają 12 tys. zł na każde dziecko! Co ważne, w przyznaniu świadczenia nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe. To oznacza, że obok wspomnianych 12 tys. zł rodzice dalej będą mieli prawo do 500 plus czy 300 plus. Jest jednak inny warunek! Kto zatem i na jakich zasadach może skorzystać z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego? Poznajcie szczegóły!

📢 Nadciąga "supergrzyb" i "czarny grzyb" - atakuje chorych na Covid-19. Te osoby są narażone najbardziej! Jakie objawy powoduje? Sprawdź! "Supergrzyb" zaczyna się powoli rozprzestrzeniać na świecie. Odkryto go już w Ameryce Południowej. Candida auris zagraża nie tylko zakażonym koronawirusem. Badacze ostrzegają, że "w najbliższej przyszłości może on stanowić bardzo realny problem dla zdrowia ludzi na całym świecie". Z kolei w Indiach odkryto wysyp przypadków niebezpiecznej infekcji zwanej "czarnym grzybem", która atakuje chorych na COVID-19 lub ozdrowieńców. Oto szczegóły! 📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [21.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska!

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Te produkty zostały wycofane z popularnych sklepów i dyskontów. Uwaga na jaja i sezam z salmonellą! 21.06.2021 Kolejna interwencja GIS. Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego znaleźli uchybienia w żywności i artykułach spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży. GIS wycofał ze sklepów kolejne partie produktów szkodliwych dla zdrowia. Wykryto różne nieprawidłowości - wyniki kontroli podano w aktualnym raporcie GIS. Zobaczcie, jakie produkty zostały wciągnięte w ostatnich dniach na czarną listę GIS. 📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Oto ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Komornik sprzedaje Dom Andrzeja Leppera. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Sprawdź Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał! 📢 Jeńki. Zabójstwo dwójki dzieci z 1989 r. Sąd prawomocnie umorzył postępowanie wobec podejrzewanego kuzyna Po prawie 30 latach od zbrodni prokuratura doszła do przekonania, że zabójcą jest 45-letni dziś Dariusz K., sąsiad i kuzyn zabitych dzieci. Sprawę komplikował fakt, że w 1989 r. miał zaledwie 13 lat i nie mógł przed sądem odpowiadać jak dorosły. Po prawomocnym zakończeniu sprawy, mężczyzna zamierza toczyć własną batalię o zadośćuczynienia za zniesławienie.

📢 Jankielówka. Wypadek podczas prac polowych. Nie żyje mężczyzna przygnieciony przez ciągnik Tragiczny wypadek miał miejsce w niedzielę we wsi Jankielówka (gmina Raczki). 29-letni mężczyzna został przygnieciony przez ciągnik. Zmarł w szpitalu w Suwałkach.

📢 Jak mieszkają "Królowe Życia"? Dagmara Kaźmierska i inne gwiazdy programu TTV pokazują swoje mieszkania i archiwalne ZDJĘCIA Jak mieszkają i spędzają wolny czas i mieszkają osoby, które pokochały setki widzów? Uczestnicy programu TTV zyskali w sieci dużą popularność. Chętnie z niej korzystają dzieląc się z fanami wycinkami ze swojego życia – jak kiedyś wyglądała Dagmara Kaźmierska – najpopularniejsza królowa życia? Jak mieszka Sylwia Peretti i Anna Renusz? Zobaczcie jak wygląda iście królewska codzienność gwiazd popularnego programu TTV! 📢 Węgorzewo. Niecodzienny wypadek na ścieżce rowerowej: Czołowe zderzenie dwóch rowerzystek Kobiety trafiły do szpitala. 📢 Ełk. Włamali się do stoiska z truskawkami. Ukradli 6 zł i zgubili telefon Dwaj 16-latkowie włamali się do stoiska z owocami i ukradli 6 złotych. Jeden z nich podczas włamania zgubił na miejscu swój telefon. Potem zadzwonił do siebie akurat wtedy, gdy na miejscu pracowali policjanci. Policjanci dostrzegli dzwoniącego nastolatka w pobliżu kiosku.

📢 Jubileusz 25-lecia zespołu szkół w Czyżewie. Na uroczystości był wiceminister edukacji, nauczyciele, rodzice i uczniowie (ZDJĘCIA) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie obchodził jubileusz 25-lecia istnienia. Uroczystość była okazją do wspomnienia historii powstania placówki i zaprezentowania nowego sztandaru szkoły. Nie zabrakło również gości. 📢 Ceny truskawek i czereśni szybko spadają. Tyle kosztują teraz warzywa i owoce w Polsce Przez weekend ceny polskich truskawek czy czereśni spadły o 1/3, a nawet i więcej. Najdroższymi z krajowych owoców są obecnie maliny, na których szczyt sezonu trzeba jeszcze zaczekać. Sprawdzamy, ile kosztują wybrane owoce i warzywa na rynkach hurtowych w Polsce.

📢 Uwaga na burze w województwie podlaskim. Radar burzowy online: gdzie jest burza? Upały wciąż nie odpuszczają, ale synoptycy zapowiadają, że już we wtorek w naszym regionie pojawią się burze.

📢 Sesja aktorki w skąpym bikini! Odważna sesja Kasi Cichopek na Instagramie! Biust aktorki ledwie mieści się w bikini! 21.06.2021 Biust aktorki ledwie mieści się w bikini! Sesja aktorki w skąpym bikini! Odważna sesja Kasi Cichopek na Instagramie! Kasia Cichopek na odważnych zdjęciach w skąpym bikini. Kasia Cichopek wakacje wykorzystała do zaprezentowania się w kilku strojach kąpielowych! Te ostatnie zdjęcia (z Mazur) są zaskakująco - jak na Kasię - śmiałe. Katarzyna Cichopek zaszalała i pokazała zdjęcia, na których pozuje w kostiumach kąpielowych! Kasia Cichopek odpoczywała w tym roku na urlopie nad Bałtykiem i na Mazurach. 21.06.2021 📢 Dom Iwony z Sanatorium Miłości! Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? 21.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP.

📢 Wywal to natychmiast z kuchni. Te produkt według GIS są groźne dla zdrowia i życia. Wycofane produkty z Lidla, Biedronki, Netto 21.06.2021 Prezentujemy najnowszą listę wycofanych produktów przez GIS ostatnich miesiącach. Na liście znajdziecie zarówno najnowsze produkty, wycofane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz archiwalne produkty, które zostały wycofane z obrotu w ostatnich miesiącach. Warto sprawdzić, czy nie masz tych produktów w szafce, kuchni, bo według Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Sprawdzamy powody dla których te przedmioty codziennie użytku, a także produkty spożywcze zostały wycofane ze sprzedaży w popularnych sklepach takich jak Biedronka, Lidl, Lewiatan, Netto. Listę wycofanych produktów będziemy aktualizować na bieżąco.

📢 Ile zarobisz w wojsku? Tyle zarabiają zawodowi żołnierze [STAWKI, DODATKI, ZAPOMOGI] - 21.06.2021 Zastanawiasz się nad pracą w wojsku? Sprawdź, ile możesz zarobić jako początkujący żołnierz zawodowy. Żołnierzom zawodowym oprócz pensji przysługują także uposażenia, dodatki, zapomogi i zasiłki.

📢 Burmistrzowie złożyli swoje oświadczenia majątkowe. Ale tylko niektórzy [zdjęcia] W województwie podlaskim w 37 miastach władzę (wykonawczą) sprawują burmistrzowie. Teoretycznie, świetnie znają datę, do której (30 kwietnia, a rok temu od 31 maja) w Biuletynie Informacji Publicznej, powinno znajdować się tyleż oświadczeń. Sprawdziliśmy i okazało się, że spis swego majątku przedstawił niespełna, co piąty włodarz. Generalnie finansowo najlepiej ma się burmistrz Tykocina, ale to burmistrz Grajewa ma najwyższą pensję. 📢 Marsz "Lockdown Nigdy Więcej" przeszedł przez Białystok. Uczestnicy skandowali: "Stop segregacji sanitarnej" (ZDJĘCIA) "Stop segregacji sanitarnej i paszportom szczepionkowym", "łapy precz od naszych dzieci", "rząd pod sąd". To tylko niektóre hasła, które skandowali uczestnicy marszu "Lockdown Nigdy Więcej" w Białymstoku. Wzięło w nim udział około 200 osób. 📢 Wysokie Mazowieckie. Jarosław Kaczyński w miejscowej szkole przedstawił założenia Polskiego Ładu. "Musimy wykorzystać nasz potencjał" Dziś stajemy przed nowy wyzwaniem. Polski Ład to przede wszystkim plan dogonienia Europy do końca tej dekady pod względem realnego przeciętnego dochodu na głowę, liczonego w sile nabywczej - zapowiedział dziś w Wysokiem Mazowieckiem prezes Prawa i Sprawiedliwości. Przyjechał po południu na Podlasie, by przedstawić założenia Polskiego Ładu, programu partii na najbliższe lata.

📢 Zakład karny w Czerwonym Borze ma już 20 lat. To największa tego typu placówka w Podlaskiem [ZDJĘCIA] Zakład Karny w Czerwonym Borze ma już 20 lat. W trakcie tego okresu stał się największą jednostką Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku.

📢 Najtańsze domy na sprzedaż w województwie podlaskim. Domy, siedliska i domki letniskowe do 100 tys. zł [OFERTY] 20.06.2021 Z pomocą portalu otodom.pl wybraliśmy dla was najtańsze oferty domów w woj. podlaskim na sprzedaż w regionie, których cena nie przekracza 100 tysięcy złotych. To często są nieruchomości, które wymagają remontu, ale też można w nich zamieszkać od razu, lub traktować te nieruchomości jako domki letniskowe, lub przyszłościowe inwestycje. Zobaczcie okazje! 📢 Biegi masowe. 8. PKO Półmaraton Białystok. Ścigało się ponad trzy tysiące osób (galeria) PKO Białystok Półmaraton Białystok to w skrócie ponad trzy tysiące uczestników, wspaniała walka, dobra zabawa i sukces organizacyjny Fundacji Białystok Biega.

📢 Na plaży Dojlidy tłoczno jak nad Bałtykiem! Mieszkańcy korzystają z dobrej pogody (ZDJĘCIA) Białostoczanie ruszyli na plażę! Upalny weekend spędzają nad zalewem uprawiając sport, pływając i opalając się. Nad wodą zrobiło się tłoczno, wolnego miejsca na rozłożenie leżaka czy kocyka trzeba chwilę poszukać. 📢 Targ staroci przed Kręgiem. Impreza dla miłośników przedmiotów z duszą! W niedzielę (20 czerwca) odbył się kolejny jarmark staroci przed kręgiem. To cykliczna impreza, która przyciąga miłośników przedmiotów z duszą. Odbywa się w przyjaznej atmosferze, bo kupców i wystawców łączy wspólna pasja. Kochają przedmioty z duszą, których próżno szukać w sklepach. 📢 Najlepsza "11" drugiej kolejki Euro. Wreszcie są w niej Polacy! Mecz Polski z Hiszpanią był ostatnim starciem w ramach drugiej rundy spotkań na Mistrzostwach Europy, pora więc na wytypowanie "11" drugiej kolejki turnieju. Tylko jeden piłkarz obronił swoje miejsce w tym zestawieniu względem poprzedniego tygodnia, i tym razem znalazło się też w nim aż dwóch Biało-Czerwonych.

📢 Tak mieszka Lech Wałęsa. Zobacz obecny dom byłego prezydenta Polski. Mamy zdjęcia ze środka gdańskiej willi Lech Wałęsa mieszka w willi w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Samochodem spod jego domu można w 15 minut dojechać nad morze. W domu znajduje się piękny ogród oraz dwie kondygnacje z piwnicą. Zobaczcie jak mieszka Lech Wałęsa! Żyje luksusowo czy skromie? Wszystko na zdjęciach 📢 Giełda rolno-towarowa przy Andersa - 20 czerwca. Tutaj kupisz kwiaty, warzywa i owoce w cenach niższych niż w marketach Giełda przy ul. Andersa w Białymstoku to bogactwo warzyw i owoców w cenach niższych niż w marketach. Sprawdź, ile kosztują truskawki, młoda cebula, ziemniaki, marchew. W centrum rolno-towarowym można również kupić kwiaty i sadzonki warzyw w atrakcyjnych cenach. 📢 Pożar w Nowej Białej. Skala zniszczeń jest ogromna. Na miejscu premier i wojewoda. Tak wygląda wieś kilkanaście godzin po pożodze [ZDJĘCIA] Potężny pożar 20 domów, a także zabudowań gospodarczych we wsi Nowa Biała (pow. nowotarski) jest już dogaszony. Zaczyna się liczenie strat. Część wsi, w której szalał ogień, jest zablokowana, wstęp mają tu tylko służby. Na miejsce przyjechali premier Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Rozpoczęły się też pierwsze internetowe zrzutki na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Skala tego pożaru była niebywała. Dach na głową straciło 112 osób. Przyczyna tragedii nie jest na razie znana, prokuratura wszczęła śledztwo.

📢 Giełda samochodowa w Białymstoku - 20.06.2021. Przy Andersa można obejrzeć i przetestować auta na sprzedaż (ZDJĘCIA) Giełda samochodowa w Białymstoku cieszy się popularnością i co tydzień przyciąga mieszkańców. W niedzielę (20 czerwca) kupujących nie brakowało. Na placu przy Andersa można było obejrzeć, przetestować i kupić używane auta. Sprawdź, jakie samochody są na sprzedaż!

📢 Festiwal Rock na Bagnie 2021 tylko dla zaszczepionych fanów mocnych brzmień Na początku lipca, w Goniądzu odbędzie się festiwal Rock na Bagnie 2021. W imprezie będą mogły wziąć udział osoby zaszczepione. 📢 Pożar czołgu na A6 pod Szczecinem. Zderzenie ciężarówek transportujących czołgi. AKTUALIZACJA i ZDJĘCIA 20.06.2021 Zablokowany przejazd na autostradzie na jezdni w stronę granicy. Około godz. 11.50 w sobotę 19 czerwca doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek przewożących czołgi.

📢 Tak mieszkają Zenek Martyniuk i Magda Narożna. Gwiazdy disco polo mają zjawiskowe domy na wsi. Ich posiadłości robią wrażenie! 20.06.2021 Podlascy celebryci pokazują swoje domy. Zenek Martyniuk (Akcent) i Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) to obecnie dwie największe gwiazdy disco polo z Podlasia. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zenek mieszka pod Białymstokiem, a Magda pod Łomżą. Zobaczcie zdjęcia i oceńcie, która rezydencja podlaskich gwiazd muzyki disco-polo robi większe wrażenie. 📢 Król disco polo urodził się w letniej kuchni na Podlasiu. Zobacz, jak wygląda rodzinny dom Zenka Martyniuka w Gredelach [20.06.2021] Oto rodzinny dom Zenka Martyniuka. Król disco polo to obecnie największa gwiazda polskiej muzyki rozrywkowej. Zawsze uśmiechnięty i choć ma na koncie mnóstwo hitów nigdy nie zadziera nosa. Nigdy też nie zapomniał skąd pochodzi i chętnie o tym opowiada nie tylko w piosence „Rodzinny dom”.

📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 domów! "Zniszczenia są ogromne". Akcja pomocy dla mieszkańców Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

📢 Co za widok! Wiktoria Gąsiewska w prześwitującej bieliźnie! Gorące ZDJĘCIA młodej aktorki 20.06.2021 Wiktoria Gąsiewska to jedna z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia. Ma sporo fanów...

📢 Tego nie wolno robić w pociągu. Za to możesz dostać mandat [lista] Podróże pociągiem bywają długie i męczące. Szczególnie dla pasażerów przedziału, w którym zachowanie osób podróżujących pozostawia wiele do życzenia. PKP jasno określa w regulaminie zachowania, które są zabronione w pociągu. Za nie możesz dostać mandat. W niektórych przypadkach złamanie regulaminu grozi nawet wyrzuceniem z pociągu. Sprawdź w naszej galerii, na co warto uważać. 📢 10 najlepszych restauracji w Podlaskiem według TripAdvisor. Kulinarna podróż na Podlasie. Gdzie warto się wybrać? [20.06.2021] Ten weekend na Podlasiu jest wyjątkowo upalny. Termometry pokazują ponad 30 stopni Celsjusza! Słoneczna aura sprzyja małym, kulinarnym podróżom. Gdzie warto wybrać się na obiad? Sprawdziliśmy, które podlaskie restauracje wiodą prym w rankingu TripAdvisor. 📢 EURO 2020. Hiszpania-Polska 1:1. Zobacz, jak Biało-Czerwonych dopingowali kibice w Białymstoku O godzinie 21 reprezentacja Polski w piłce nożnej rozpoczęła swój drugi mecz grupowy na Euro 2020. Przeciwnikiem Polaków była Hiszpania. Podopieczni Paulo Sousy nie mogli zejść z boiska pokonani. Z meczu o wszystko wyszli z honorem i nadal są w grze na Euro. Zobacz, jak białostoccy kibice dopingowali Biało-Czerwonych w strefach kibica i ogródkach restauracyjnych.

📢 MEMY po meczu Hiszpania - Polska. Chcieliście husarię, no to macie Euro 2020. Gol stracony po analizie VAR nie podłamał Polaków. W starciu z faworyzowaną Hiszpanią zobaczyliśmy reprezentację walczącą, która odrobiła straty i sięgnęła po bezcenny punkt. Dopisało nam też szczęście, bo Alvaro Morata z rzutu karnego trafił w słupek. Zobaczcie, jak internauci skomentowali to emocjonujące spotkanie.

📢 Białystok. Nocne bieganie ulicami miasta. Na trasie 8. PKO Nocny Półmaraton Białystok ponad dwa tysiące biegaczy. Utrudnienia do niedzieli Od godz. 20 co pół godziny na trasę trasę o długości 21,097 km startowała 250-osobowa grupa. Łącznie prawie 2,5 tysiąca zawodników pobiegło w 8. PKO Nocnym Białystok Półmaratonie. Zmagania obserwowało wielu białostoczan. 📢 Strękowizna. 65-latek utonął w Jeziorze Kalejty. Policja ustala okoliczności Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę około godz. 17 w miejscowości Strękowizna (gm. Nowinka, pow. augustowski). W Jeziorze Kalejty utonął 65-letni mężczyzna.

📢 Wiszowate. Śmiertelny wypadek na trasie Kolno - Grabowo. Audi uderzyło w drzewo. Nie żyją dwie młode osoby Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w powiecie kolneńskim. Dwie osoby - kierowca i pasażer audi nie żyją.

📢 Miss Polonia i Miss Polonia Nastolatek woj. podlaskiego 2011. Oto najpiękniejsze Podlasianki sprzed 10 lat Równo 10 lat temu - 18 czerwca 2011 roku w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku odbył się finał konkursu Miss Polonia i Miss Polonia Nastolatek województwa podlaskiego 2011. 📢 Nowi oficerowie w podlaskiej policji. 24 funkcjonariuszy z awansami na podkomisarza. Ośmiu policjantów z medalami "Za zasługi dla policji" Dziś w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku odbyła się uroczystość, podczas której Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc wraz z Zastępcami wręczył odznaczenia oraz akty mianowania na pierwszy stopień oficerski Policji. Wyróżnieni i nowi oficerowie usłyszeli liczne gratulacje i podziękowania.

📢 Przerwy w dostawie prądu w woj. podlaskim. Zobacz, gdzie zabraknie energii. Tygodniowy harmonogram [18 - 25. 06] Wiosna i lato to okres wzmożonych ilości wyłączeń prądu. Zobacz, gdzie, kiedy i jak długo zabraknie energii elektrycznej w naszych domach. Polska Grupa Energetyczna planuje czasowe przerwy w dostawie prądu w naszym regionie. Publikujemy tygodniowy szczegółowy wykaz miejscowości z województwa podlaskiego, w których zabraknie prądu. 📢 Młode kobiety poszukiwane przez policję w całej Polsce. Nie mają jeszcze 25 lat [ZDJĘCIA] Te kobiety są poszukiwane przez policję w całej Polsce. Nie mają jeszcze 25 lat. Sprawdźcie listę poszukiwanych.

📢 Małe tatuaże. Zobacz najpiękniejsze, delikatne i dyskretne wzory. Kobiece i nie tylko! Małe tatuaże stają się coraz bardziej popularne. Ich wykonanie jest szybkie i tańsze niż w przypadku większych prac, poza tym nie każdy ma ochotę ozdabiać tatuażem większą część ciała. Mały tatuaż może stanowić gustowną ozdobę i być bardzo dyskretny. Jeśli marzy ci się taka ozdoba, ale nie masz pomysłu, zobacz przygotowaną przez nas galerię wzorów i zainspiruj się!

📢 PKP sprzedaje nieruchomości w woj. podlaskim. Zobacz jakie i co można kupić [zdjęcia] PKP S.A. jest jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. Zobacz, jakie nieruchomości i działki możesz nabyć od PKP w województwie podlaskim.

📢 Podlascy alimenciarze poszukiwani przez policję. Zobacz, kto nie płaci na dzieci i bliskich [15.06.2021] Te osoby uporczywie uchylają się od płacenia alimentów na członków swojej rodziny. Oto twarze mężczyzn, a także co ciekawe, kobiet ściganych przez KWP w Białymstoku, którzy mają odpowiadać prawnie na podst. art. 209 KK. Stan na [15.06.2021] 📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Wokalistka zespołu Piękni i młodzi wspomina odważną sesję zdjęciową. Zobacz zdjęcia 18+ [15.06.2021r] Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło pięć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+]

📢 Nie żyje Alicja Barbara Klimowicz. Pielęgniarka zmarła po miesięcznej walce z COVID-19 Alicja Barbara Klimowicz - emerytowana pielęgniarka ze Szpitala Powiatowego w Mońkach - przegrała walkę z koronawirusem. Zmarła 28 maja po długich i ciężkich zmaganiach z COVID-19. Miała 66 lat. Pogrzeb ś. p. Alicji Barbary Klimowicz odbył się 31 maja. Spoczęła na cmentarzu parafialnym w Mońkach. Poniżej publikujemy wspomnienia o Alicji Barbarze Klimowicz autorstwa jej córki Agnieszki Osakowicz. 📢 Miss Podlasia. Która z nich założy koronę? Oto finalistki konkursu piękności Uczennice i studentki, blondynki i brunetki, odważne i nieśmiałe. Ale łączy je jedno marzenie – każda z nich chce założyć koronę miss. Której z nich będzie to dane? Okaże się już 2 lipca. Tego dnia bowiem w Białostockim Ośrodku Kultury odbędą się konkursy Miss Podlasia, Miss Nastolatek i Mister Podlasia 2021. Przedstawiamy kandydatki na Miss Podlasia w zjawiskowej sesji.

📢 Ofiary koronawirusa z województwa podlaskiego. Oni przegrali walkę z COVID-19. AKTUALIZACJA (zdjęcia) Od początku pandemii z powodu COVID-19 zmarło ponad 74 tysiące osób w całym kraju. Są wśród nich mieszkańcy naszego województwa - osoby znane, ale przede wszystkim tzw. "zwykli" ludzie. Chcemy przybliżyć sylwetki tych, którzy przegrali walkę z koronawirusem. 📢 TOP 15 najmniej awaryjnych samochodów do 20 tys. zł. Tanie i niezawodne! Zobacz ranking Bardzo często kwota, jaką jesteśmy w stanie przeznaczyć na zakup pojazdu mieści się w przedziale 10-20 tysięcy złotych. Za to raczej nie kupimy samochodu nowego, lecz jesteśmy skazani na używany. Nie znaczy to jednak, że jesteśmy skazani na częste wizyty u mechanika. Jeśli planujesz w najbliższym czasie zmianę samochodu, dysponujesz budżetem do 20 tysięcy złotych i zastanawiasz się na jaką markę i model warto postawić, zobacz ranking TOP 15 najmniej awaryjnych samochodów w tym przedziale cenowym.

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki 04.06.2021 Jeżeli wieś, to tylko podlaska! Z czym kojarzy się internautom polska wieś i rolnicy? Sprawdziliśmy, z czego śmieją się w sieci. Zobaczcie najlepsze memy i demotywatory o rolnikach. Tym razem zgromadziliśmy najlepsze memy o Podlasiu dotyczące tego obszaru. Jeżeli nie brakuje Wam dystansu do naszego regionu, możecie się nieźle pośmiać. 📢 Rolnicy. Podlasie. Najsłynniejszy rolnik w Polsce - Gienek Onopiuk mieszka w Plutyczach. Odwiedziliśmy go w jego gospodarstwie [ZDJĘCIA] Jaki ja tam słynny? Normalny wioskowy chłop - mówi o sobie Gienek Onopiuk ze wsi Plutycze (pow. bielski). Sławę mu i jego synowi Andrzejowi przyniósł udział w popularnym serialu dokumentalnym „Rolnicy. Podlasie”. Odwiedziliśmy go z kamerą i aparatem.

📢 Seks-zabawy gimnazjalistów. "Słoneczko", "Wymiękasz" i inne Jeśli byliście zażenowani grając w młodości w butelkę, to gra w słoneczko przez gimnazjalistów wzbudzi w was oburzenie i niesmak. A młodzi traktują ją jako dobrą zabawę.

